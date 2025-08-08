Новини
„Да, България“ инициира срещи с областни управители заради разпродажбата на 4400 държавни имота

„Да, България“ инициира срещи с областни управители заради разпродажбата на 4400 държавни имота

8 Август, 2025

Тези действия са продължение на активната работа на общинските съветници

„Да, България“ инициира срещи с областни управители заради разпродажбата на 4400 държавни имота - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Народни представители и общински съветници от „Да, България“ в цялата страна започват поредица от срещи с областните управители в регионите, където са идентифицирани проблемни случаи сред обявените за продажба 4400 държавни имота.

Целта на срещите е да се изясни какви действия са предприети досега от страна на областните администрации, какви са плановете и намеренията по отношение на конкретните имоти, както и да бъдат представени предложения за устойчиво управление на собствеността, така че общественият интерес да бъде защитен.

Тези действия са продължение на активната работа на общинските съветници от „Да, България“, които провериха всеки един от имотите поотделно, за да установят дали наистина е отпаднала необходимостта от него или той може да бъде използван от местната общност, включително чрез прехвърляне на собствеността към съответната община.

„Ние не сме против раздържавяването, когато то е резултат от реален анализ и е част от визия за по-добро управление. Но в този случай липсва прозрачност, липсва стратегическо мислене и не е направена сериозна оценка на нуждите на общностите по места. Затова ще настояваме за ясни отговори и промяна в подхода,“ коментираха представители на формацията.

От партията заявяват, че ще продължат да следят процеса и да действат както на национално, така и на местно ниво, за да не се допуска прехвърляне на публична собственост „на тъмно“ и в ущърб на гражданите.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 от наше село

    0 0 Отговор
    В наше село, някакви "случайни" хора бяха започнали ремонт - смяна на дограма, подмяна на покривно покритие и подмяна на подови настилки на бившия държавен тото пункт, 3 седмици преди да обявят по новините, че има прието решение за продажба на тези имоти(този имот беше в списъка). Е как така се случва?

    13:28 08.08.2025

  • 2 Дебора

    0 0 Отговор
    Кой ходи на дискотека в Стара Загора? Какво ли има там наоколо с платежоспособни млади мъже с ножове? Някое съюзно съоръжение с хора садисти.

    13:29 08.08.2025

  • 3 кирчу и кукорчу и педерасатанасов

    2 0 Отговор
    всичко е благодарение на нас сукалите мазни течности в скута

    13:33 08.08.2025

  • 4 Сила

    2 0 Отговор
    НЕ закъсняха ли малко ....НЕ ?!?

    13:33 08.08.2025

  • 5 сбруя

    0 0 Отговор
    Парите трябва да се влагат някъде,иначе като дойде еврото,всичко ще е 2 пъти по-скъпо. Затова богаташите ще купуват държавни имоти на безценица,за да си влагат паричките,колкото могат. Гледат какво прави шиши.

    13:38 08.08.2025

  • 6 цвсед

    0 0 Отговор
    Само някоя баба софиянка дето след ампутация на мозъка е станала по глупава и от Мирчо свинята, може да се върже на лъжите на ПП и ДБ педофили. Тези мъртъвци дето праха крадците от ГЕРБ и Шишко си връткаше по списък в скута си , тръгнали пак с торбата лъжи, да излъжат които се хване. Лъжливи боклуци от ПП и ДБ, нали ви гледахме няколко пъти като лъгахте??? Кого лъжете, себе си ли??? Мъртъвци искате да ви хранят българите докато сте живи, ама няма. Трябва да почвате нещо да работите за да ядете. На лъжеца му идва края. Слава на Господ Иисус Христос, всеки българин си спомня какви сте негодници и лъжци. Ум Белия делфин беше първия лъжец с Ристю Демокрацията, после се сглобявахте с крадците от ГЕРБ. Третия път е ритник в слабините и на улицата да бачкате. Няма да гласуваме за вас, мИрси.

    13:38 08.08.2025

