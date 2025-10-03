Още във вторник е изпратено писмо до областните управители за предприемане на мерки заради очакваните валежи

Властта в София търси отговор на въпроса дали всичко, което се случи в „Елените“, е в резултат на стихийно бедствие или на немарливо отношение.
bTV научи, че още във вторник по разпореждане на премиера е изпратено писмо до всички областни управители за предприемане на всички нужни мерки предвид очаквани интензивни валежи.
Според писмото те е трябвало да се отчетат до края на деня какво е било предприето.
От МОСВ обясниха, че станциите са засекли паднали валежи от 200-250 л/кв. м за изключително кратко време. По разпореждане на министър Манол Генов ще бъде проверено дали инвеститорите и строителите са съгласували действията си с „Басейнова дирекция“.
Министърът на туризма Мирослав Боршош благодари за намесата на МВР и на армията, благодарение на тях 3 полски туристки в Св. Влас са били спасени. По разпореждане на регионалния министър Иван Иванов ДНСК ще проверява за нерегламентирани строежи.
Министърът на отбраната Атанас Запрянов каза, че армията е в готовност и военноморските сили са в готовност да се включат със спасителни лодки. От парламентарната трибуна премиерът увери, че затруднения със системата BG-Alert няма.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
16:11 03.10.2025
2 а бе мани
Прасе с Тиква
16:14 03.10.2025
3 честен ционист
16:15 03.10.2025
4 да вземат
16:15 03.10.2025
5 Когато
16:15 03.10.2025
6 Читател
Коментиран от #9
16:15 03.10.2025
7 Сила
Коментиран от #19
16:17 03.10.2025
8 Данко Харсъзина
16:18 03.10.2025
9 Данко Харсъзина
До коментар #6 от "Читател":Грозните хотели на Ветко уйдеха. От бивш комунистически шофьор, толкоз. От къде дошло, там отишло.
16:20 03.10.2025
10 Читател
Коментиран от #28
16:21 03.10.2025
11 Дориана
16:22 03.10.2025
12 Данко Харсъзина
Коментиран от #13
16:22 03.10.2025
13 Сила
До коментар #12 от "Данко Харсъзина":Досещам се кой ще плаща ...НИЕ !!!....ПАК !!!
Коментиран от #18
16:25 03.10.2025
14 горски
16:25 03.10.2025
15 миме
16:27 03.10.2025
16 Данко Харсъзина
16:28 03.10.2025
17 456
16:29 03.10.2025
18 Данко Харсъзина
До коментар #13 от "Сила":Не мож си представи колко си прав, в този случай. Но матрияла не го знае.
16:30 03.10.2025
19 Данко Харсъзина
До коментар #7 от "Сила":Св. Влас е Царството на братя Диневи. Там нищо законно няма.
16:31 03.10.2025
20 Гошо
16:35 03.10.2025
21 Данко Харсъзина
Коментиран от #26
16:35 03.10.2025
22 !!!?
16:41 03.10.2025
23 Какви мерки да вземат като
Коментиран от #25
16:42 03.10.2025
24 Те какви мерки да предприемат
16:43 03.10.2025
25 Данко Харсъзина
До коментар #23 от "Какви мерки да вземат като":Там невинни няма.
16:43 03.10.2025
26 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #21 от "Данко Харсъзина":Диневи и Арабаджиеви са от нашето котило....
16:44 03.10.2025
27 456
Коментиран от #31
16:48 03.10.2025
29 Въпрос
16:48 03.10.2025
30 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
16:51 03.10.2025
31 456
До коментар #27 от "456":Лошо е ,че корупцията трудно се побеждава. Може , и има как. Трябва стадиона. Трябва да се върне смъртното.
17:08 03.10.2025