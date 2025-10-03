Новини
Още във вторник е изпратено писмо до областните управители за предприемане на мерки заради очакваните валежи

3 Октомври, 2025

ДНСК ще проверява за нерегламентирани строежи

Още във вторник е изпратено писмо до областните управители за предприемане на мерки заради очакваните валежи - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Властта в София търси отговор на въпроса дали всичко, което се случи в „Елените“, е в резултат на стихийно бедствие или на немарливо отношение.

bTV научи, че още във вторник по разпореждане на премиера е изпратено писмо до всички областни управители за предприемане на всички нужни мерки предвид очаквани интензивни валежи.

Според писмото те е трябвало да се отчетат до края на деня какво е било предприето.

От МОСВ обясниха, че станциите са засекли паднали валежи от 200-250 л/кв. м за изключително кратко време. По разпореждане на министър Манол Генов ще бъде проверено дали инвеститорите и строителите са съгласували действията си с „Басейнова дирекция“.

Министърът на туризма Мирослав Боршош благодари за намесата на МВР и на армията, благодарение на тях 3 полски туристки в Св. Влас са били спасени. По разпореждане на регионалния министър Иван Иванов ДНСК ще проверява за нерегламентирани строежи.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов каза, че армията е в готовност и военноморските сили са в готовност да се включат със спасителни лодки. От парламентарната трибуна премиерът увери, че затруднения със системата BG-Alert няма.

 


  • 1 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Хора се давят а властта нехае.Оставка!

    16:11 03.10.2025

  • 2 а бе мани

    10 0 Отговор
    Пеевски се бори с ББ , като
    Прасе с Тиква

    16:14 03.10.2025

  • 3 честен ционист

    8 0 Отговор
    След ГЕРБ и Потоп

    16:15 03.10.2025

  • 4 да вземат

    18 0 Отговор
    В Албания Еди Рама вкара багерите и разруши всички незаконни строежи в курортите за сметка на собствениците , но той подкупи не взема ,а тук на нашите това им е работата

    16:15 03.10.2025

  • 5 Когато

    14 0 Отговор
    се изпращат писма за "предприемане на мерки" се КОНКРЕТИЗИРА какви , изпращат се специалисти да контролират и ревизират какво е предприето и как ! Пуснали те едно писмо , че ще вали и вдигнали крака на бюрата !

    16:15 03.10.2025

  • 6 Читател

    12 0 Отговор
    97-ма беше последната, когато водата в това дере, едва не отнесе моста свързващ горната част на Елените с Влас. После Ветко го застрои. От години казвам, че е въпрос на Време, Природата да си поиска своето. Ето, поиска го и показа, че няма човек на Земята, по-силен от Природата. Защо ревете сега...

    Коментиран от #9

    16:15 03.10.2025

  • 7 Сила

    15 0 Отговор
    "Ще ПРОВЕРЯВА за НЕРАГЛАМЕНТИРАНИ строежи .....!!!???!!!" Сега ли чак ,ама не бързайте моля ви се , да не се сецнете от работа ....има време , не бързайте !!! ТО ВСИЧКО Е НЕЗАКОННО ИЛИ НА РЪБА НА ЗАКОНА БЕ , НАЛИ ВИЕ ГО РАЗРЕШАВАТЕ !!!

    Коментиран от #19

    16:17 03.10.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    11 3 Отговор
    ДНСК не трябваше ли да направи проверки до сега?

    16:18 03.10.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    11 2 Отговор

    До коментар #6 от "Читател":

    Грозните хотели на Ветко уйдеха. От бивш комунистически шофьор, толкоз. От къде дошло, там отишло.

    16:20 03.10.2025

  • 10 Читател

    10 0 Отговор
    ДНСК сега ли се сети да проверява?! Кой издаде разрешенията за строеж в Дере преди N години? Аз ли?! Ние ли?! Съд и затвор за всички по веригата. И не оправдавам никой. Спирам да плащам данъци на "калинки", включая парламент, президент, министерски съвет. Нарочно изписани с малки букви. За всеки, който е осъзнал какво ни се случва понастоящем.

    Коментиран от #28

    16:21 03.10.2025

  • 11 Дориана

    6 1 Отговор
    Отговора е алчност и корупция , която е типична за управляващите, които винаги се оправдават с някой друг . Сега да си сърбат попарата. Да не говорим за некадърността.

    16:22 03.10.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    8 1 Отговор
    Да ви казвам ли, че там нищо не е застраховано, или се досещате сами?

    Коментиран от #13

    16:22 03.10.2025

  • 13 Сила

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Данко Харсъзина":

    Досещам се кой ще плаща ...НИЕ !!!....ПАК !!!

    Коментиран от #18

    16:25 03.10.2025

  • 14 горски

    6 0 Отговор
    Така ще е, докато домусчиите и подобните на тях твари безчинстват в България... Накрая ще бъде удавена, заслужено, цялата страна. Изсякоха горите, после що има наводнения и Жертви! На война щяхме да дадем по малко Жертви, отколкото при Геноцида на улаво Крадливите Безродници. Другото което е, не се поддържат канализациите по градовете и така натам Хубавинки, но е Демокрацийка без Банани! Не може само да се лапа, трябва и да се чисти! Не се наядоха тези общини, толкова пари от строителни разрешителни, от данъци. И при най-малкия дъжд - бедствие. Има райони, в които не трябва да се строи! За какво са ни тези общински служби, като не си вършат основната задача. Отидоха им капиталовложенията на мутрите и облажилите се от властта политикани. Сега пак ще трябва да пестят от закуски и евро фондове. Следващия път направете хотелите си тройно по-големи, та да избиете загубите. Казват им, не стройте по деретата, не правете постройки в деретата, поддържайте ги изчистени, а те пак и пак строят. Във Варна цялата улица по склона към плажа по бившия път към Златни Пясъци , където беше култовата кръчма "Трифон Зарезан" , отиде по дяволите. Къща на баир си е огромен риск.

    16:25 03.10.2025

  • 15 миме

    6 0 Отговор
    и ДНСК требе да се закрие за рушветчийство като ДАИ

    16:27 03.10.2025

  • 16 Данко Харсъзина

    6 1 Отговор
    Изпратили са едно писмо, написано от неука секретарка, което областните управители са метнали в коша, без да го четат и са свършили много работа. Това правителство не струва. От комунисти министри, толкоз.

    16:28 03.10.2025

  • 17 456

    5 0 Отговор
    Живея в Германия и от седмица знам ,че за петък се очаква лошо време. От седмица се предупреждава за проливните дъждове. Какво се направи за това време? Събраха ли се боклуците по улиците? От пушиха ли се шахтите? Ако само тези две неща да бяха направени ,нямаше да има такива щети. От тук следва : къде бяха фирмите по почистването ,къде бяха кметовете?

    16:29 03.10.2025

  • 18 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Сила":

    Не мож си представи колко си прав, в този случай. Но матрияла не го знае.

    16:30 03.10.2025

  • 19 Данко Харсъзина

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сила":

    Св. Влас е Царството на братя Диневи. Там нищо законно няма.

    16:31 03.10.2025

  • 20 Гошо

    4 0 Отговор
    Дайте на хората пари, да си оправят хотелите. Опа, чакай, хотелите май са си ваши:)

    16:35 03.10.2025

  • 21 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор
    В Св. Влас и Елените, ЗАКОНЪТ, това са братя Диневи и Ветко Арабаджиев. И резултатът е на лице.

    Коментиран от #26

    16:35 03.10.2025

  • 22 !!!?

    4 0 Отговор
    Потоп в Св. Влас - срещу Корупцията и светиите са безсилни !!!?

    16:41 03.10.2025

  • 23 Какви мерки да вземат като

    1 0 Отговор
    Престъпленията със застроените естествени пътища за отичане на водите вече са факт и са застроени , но водите ще си намерят друг път и ще наводнят съвсем невинно хора

    Коментиран от #25

    16:42 03.10.2025

  • 24 Те какви мерки да предприемат

    2 1 Отговор
    Цялата държава е напълно погрешно управлявана повече от трийсет години. Образованите хора долу горе имат работа или са в чужбина. Необразованите не желаят да работят и защо да го правят като им дават майчински и детски на калпак. Народиха и отгледаха некачествено консуматорско население без образование без възпитание и без култура. Мутри и мутреси вилнеят навсякъде. Чалга цигания и простотия до шия. Какво биха могли да сторят областните дори да искат което ме съмнява. Пълен провал на страната.

    16:43 03.10.2025

  • 25 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Какви мерки да вземат като":

    Там невинни няма.

    16:43 03.10.2025

  • 26 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Данко Харсъзина":

    Диневи и Арабаджиеви са от нашето котило....

    16:44 03.10.2025

  • 27 456

    2 0 Отговор
    Природата победи корупцията в България

    Коментиран от #31

    16:48 03.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Въпрос

    2 0 Отговор
    Защо, когато има бедствия като пожари, наводнения и др.аварии, вина се разчита на армията и на доброволците? Издържаме и то доста добре ги храним 60 хилядната армия от полицаи-безделници?!! Те с какви привилегии се ползват, за да не се включват тогава, когато народът има нужда? КОЙ ги щади и ги угоява, за да пазят само властта ли? Властта в България е некомперентна, направо ни управляват много, много прости хора, домогнали се до властта, за да се крадат и грабят народа.

    16:48 03.10.2025

  • 30 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    0 0 Отговор
    Сега народа пак ша плаща за замените наши хотели...както си му е реда

    16:51 03.10.2025

  • 31 456

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "456":

    Лошо е ,че корупцията трудно се побеждава. Може , и има как. Трябва стадиона. Трябва да се върне смъртното.

    17:08 03.10.2025

