Първи случай на СПИН у нас за годината

11 Август, 2025 22:35 944 8

Пациентът се е изследвал на друго място

Първи случай на СПИН у нас за годината - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Регионалната здравна инспекция в Кърджали е регистрирала първия случай на СПИН за тази година.

В момента в областта има Анти-СПИН кампания, която започна в началото на този месец, припомни pik.bg. „Всеки, който желае, може да се изследва анонимно“, каза д-р Кадрие Христова, директор на дирекция "Надзор на заразните болести" при Регионалната здравна инспекция в Кърджали.

Потвърденият случай на СПИН не е установен по време на кампанията. Пациентът се е изследвал на друго място.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    7 2 Отговор
    Украинските навлеци довлякоха всякакви болести по морето,а жълтопаветните пдрасти веднага ги прихванаха.

    Коментиран от #3, #4

    22:39 11.08.2025

  • 2 Пич

    5 0 Отговор
    Новината е поднесена толкова зле , че незнам дали трябва да се радваме , или да се страхуваме ?! А няма много спин , защото няма много негри!!!

    22:40 11.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 QПЕЙКА,

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Я ВИЖ В СЪВЕТСКА РУСИЯ КОЛКО СА
    И КОЙ БЕШЕ НА ПАРАДА ЗА ДЕВЕТИ МАЙ
    QПЕЙКИН И КОЛЕКТИВ...

    22:59 11.08.2025

  • 5 Турско-българско име

    4 0 Отговор
    Кадрие Христова - българка ли е или туркинче ?

    23:03 11.08.2025

  • 6 Позитивен

    4 0 Отговор
    А той как се е заразил - при полов акт с травестит в Нидерландия или от свирка на проститутка в Белгия ?

    23:06 11.08.2025

  • 7 Асан Асеноф

    1 0 Отговор
    То в Кърджали и в Пазарджик много Ингилизи се завърнаха за отпуската . С по пет чавета унуци ,дищерята и баша лежал най-малко една година в Английски затвор. Това го чуваш от него с гордост още на летище или в автобусите от Германистания . И смърди като в междуселски автобус още половин час след тръгването. А колко са им заразите ,само те си Не знаят. Винаги Юли и Август ситуейшъна в територията е такава. Отпуска.

    23:56 11.08.2025

  • 8 Никой

    0 0 Отговор
    Боцнали са се.

    То дали и кондом помага.

    00:03 12.08.2025

