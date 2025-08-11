Първи случай на СПИН у нас за годината

Регионалната здравна инспекция в Кърджали е регистрирала първия случай на СПИН за тази година.
В момента в областта има Анти-СПИН кампания, която започна в началото на този месец, припомни pik.bg. „Всеки, който желае, може да се изследва анонимно“, каза д-р Кадрие Христова, директор на дирекция "Надзор на заразните болести" при Регионалната здравна инспекция в Кърджали.
Потвърденият случай на СПИН не е установен по време на кампанията. Пациентът се е изследвал на друго място.
1 Сатана Z
Коментиран от #3, #4
22:39 11.08.2025
2 Пич
22:40 11.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 QПЕЙКА,
До коментар #1 от "Сатана Z":Я ВИЖ В СЪВЕТСКА РУСИЯ КОЛКО СА
И КОЙ БЕШЕ НА ПАРАДА ЗА ДЕВЕТИ МАЙ
QПЕЙКИН И КОЛЕКТИВ...
22:59 11.08.2025
5 Турско-българско име
23:03 11.08.2025
6 Позитивен
23:06 11.08.2025
7 Асан Асеноф
23:56 11.08.2025
8 Никой
То дали и кондом помага.
00:03 12.08.2025