Младежки национал се отказа от България заради Виетнам

Чунг Нгуен До ще играе за националния отбор на Виетнам, а не за България. Бившият футболист на Славия има мачове за младежите ни, но получи разрешение от ФИФА да представлява азиатската страна.

"ФИФА току-що донесе добра новина за виетнамските фенове, след като на чуждестранния виетнамски играч Чунг Нгуен До беше официално разрешено да играе за националния ни отбор", пишат от Bongda24h.vn.

Според актуализирана информация в системата на ФИФА, промяната на федерацията е била одобрена на 6-и август 2025-а година.

Чунг Нгуен До има мачове за националните гарнитури на България от U17 до U21. Наскоро той се присъедини към виетнамския Нин Бин.