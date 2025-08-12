Калоян Методиев: Номинираният от Румен Радев за посланик в Пакистан забърка скандал с мафията

Дипломатическата служба в момента е блокирана. Цикли в поредния пазарлък между Радев и правителството за посланическите назначения. Президентството заяви, че не подписват укази заради ниско качество на предложените им кандидати.
Една скоба: Военният лекар Александър Парашкевов бе изпратен като лична номинация на Радев за посланик в Пакистан (2020).
Това коментира във "Фейсбук" Калоян Методиев от "Непокорна България".
Бос на пакистанската мафията бе задържан от властите в Исламабад със скъпо "Бентли" с български дипломатически номера. Посланик Парашкевов им заявил, че лицето е негов служител в посолството. Последваха серия арести.
Как посланик за броени седмици се свързва с местната организирана престъпност в далечна страна е непонятно? Явно става дума за трайни и предходни връзки. И още скандали имаше. Това е само емблематична част от дипломатическата-кадрова селекция на Радев. Много често некомпетентни, неподходящи и овъртолени в далавери.
Между другото, служебният кабинет на Гълъб Донев назначи за награда същия Парашкевов за шеф на РЗИ в Русе. Така че точно Илияна Йотова да разиграва тези етюди пред обществото!
Кабинетът преди няколко седмици е изпратил списък за съгласуване на "Дондуков" 2. Като знаем как е избрано това правителство (фалшифицирани избори), как гласува министърът (без лични документи), каква самостоятелна тежест има, кой кадрува в това мнозинство е повече от притеснително какво ще се роди от поредните договорки между президент (не жали изборите и им отиде на клетвата) и правителство.
Дано не са спорни имена, калинки и далавераджии. Достатъчно се излагаме пред света.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Антикомуне
Коментиран от #9
12:50 12.08.2025
2 държавна политика
12:52 12.08.2025
3 БСП = Непокорна България
"Не се обсъждат имена за министри и министър-председател, кадри БСП има, тъй като сме партия на 130 години и на всички избори участваме с идеята да бъдем победители и управляващи"
И това са думи на Габриел Вълков от младежкото отклонение на БСП!
"Това е хубавото на БСП, защото тя е партия на 130 години, това са поколения които са вътре в БСП и в момента."
Сами може да си направите заключение че тези хора са идеологическа отрова за България!
12:53 12.08.2025
4 Павел пенев
Коментиран от #10, #11, #25, #27
12:54 12.08.2025
5 МунчоЛЕТ
12:55 12.08.2025
6 хахаха
12:58 12.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 То е ясно
13:00 12.08.2025
9 Много ви дразни
До коментар #1 от "Антикомуне":Президента Радева. Предполагам защото е истински мъж а не като вас и вие го осъзнавате.
Коментиран от #13
13:03 12.08.2025
10 Товариш ПРО стак,
До коментар #4 от "Павел пенев":И президентството, и правителството - все са от ваши комунистически кадри !
13:04 12.08.2025
11 Другар, правителството нали
До коментар #4 от "Павел пенев":беше служебно, на Радев! Какво се правите на ударени!
13:05 12.08.2025
12 АГАТ а Кристи
13:05 12.08.2025
13 Питане
До коментар #9 от "Много ви дразни":Кокорчо, въпросният "истински мъж" колко пъти те "зарадва".???
13:09 12.08.2025
14 Крали Марко
Коментиран от #15
13:12 12.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Калояне
13:20 12.08.2025
17 Някой
13:21 12.08.2025
18 Тя пък вицето
Падна на колене пред руският главен поп Гундяев, след което раздаде бг паспорти на стотици руски шпиони!
13:23 12.08.2025
19 Руски еничари
13:26 12.08.2025
20 Румен Чорапа
13:27 12.08.2025
21 лош матрял
Коментиран от #23
13:27 12.08.2025
22 ВВСар
ПР€$ТЪПЛ€НИЯТА ПО $ЛУЖБА НА този КЛЕТВОПР€$ТЪПНИК-нато-БКП Г € Йрал р.р.!
ка лин ка жи в ко ва-адютантка на П€Д€рад€в И братч€то и близнак(ХАЛИПАВИ, 6-волтови) БЯХА €ДНИ ОТ ТУРБО К А Р МА З Ъ калинки-ВРЪЗКАРИ! ВПО$Л€Д$ВИ€ мунчо ги У Р € Д И във вУ €нно ра зуз нава Н€, И братч€то-близнак замина за вУ€нно аТАШ€ В ПАКИ$ТАН!
А пл€м€ничката на Mr. К € Ш, тя и дъщ€ря на ан г€л най д€ нов-Б$П (БЕШЕ ЖЕНЕН ЗА БРАТОВЧЕДКАТА НА р.р. И ТОЙ НАЗНАЧИ р.р.ПРЕЗ 2014г. ЗА "командир" на ВВ$), БЕШЕ НАЗНАЧЕНА ОТ р€зид€нтина за по$ланник в АВ$ТРИЯ през 2023г.! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ! ТАКА РАБОТИ "ч€$тният" И "принцип€н" р€зид€нт!
Коментиран от #24
13:29 12.08.2025
23 Някой
До коментар #21 от "лош матрял":"Винету" казал да таковата ЕС премиери с 200.
13:34 12.08.2025
24 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ
До коментар #22 от "ВВСар":МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
€$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
Коментиран от #30
13:43 12.08.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Е да ама
13:48 12.08.2025
27 Някой
До коментар #4 от "Павел пенев":не е чел статията. " "Военният лекар Александър Парашкевов бе изпратен като лична номинация на Радев за посланик в Пакистан (2020)."
13:51 12.08.2025
28 Голям плювалник е автора
13:52 12.08.2025
29 КАУН-БОТАШ ООД
13:55 12.08.2025
30 Г€Н€РАЛ Д€$И
До коментар #24 от "Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ":рум€н МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
ДА ГО Д . Х . Т Е БЕДНИТЕ!:))
Коментиран от #31
13:56 12.08.2025
31 €МИ $ТЮАРД€$АТА
До коментар #30 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":твоят ИМПОТ€НТ€Н Л И ЗА Ч рум€н МИ КУПИ AUDI!
Д . Х . Й ГО ти!:))
13:56 12.08.2025