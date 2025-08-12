Новини
Калоян Методиев: Номинираният от Румен Радев за посланик в Пакистан забърка скандал с мафията

Бос на пакистанската мафията бе задържан от властите в Исламабад със скъпо "Бентли" с български дипломатически номера

Снимка: Фейсбук
Калоян Методиев Калоян Методиев политолог

Дипломатическата служба в момента е блокирана. Цикли в поредния пазарлък между Радев и правителството за посланическите назначения. Президентството заяви, че не подписват укази заради ниско качество на предложените им кандидати.

Една скоба: Военният лекар Александър Парашкевов бе изпратен като лична номинация на Радев за посланик в Пакистан (2020).

Това коментира във "Фейсбук" Калоян Методиев от "Непокорна България".

Бос на пакистанската мафията бе задържан от властите в Исламабад със скъпо "Бентли" с български дипломатически номера. Посланик Парашкевов им заявил, че лицето е негов служител в посолството. Последваха серия арести.

Скъпото возило се оказа вкарано без мита и данъци през българското посолство, след като е откраднато в Лондон и издирвано от Скотланд Ярд.Калоян Методиев: Номинираният от Румен Радев за посланик в Пакистан забърка скандал с мафията
Снимка: Фейсбук

Как посланик за броени седмици се свързва с местната организирана престъпност в далечна страна е непонятно? Явно става дума за трайни и предходни връзки. И още скандали имаше. Това е само емблематична част от дипломатическата-кадрова селекция на Радев. Много често некомпетентни, неподходящи и овъртолени в далавери.

Между другото, служебният кабинет на Гълъб Донев назначи за награда същия Парашкевов за шеф на РЗИ в Русе. Така че точно Илияна Йотова да разиграва тези етюди пред обществото!

Кабинетът преди няколко седмици е изпратил списък за съгласуване на "Дондуков" 2. Като знаем как е избрано това правителство (фалшифицирани избори), как гласува министърът (без лични документи), каква самостоятелна тежест има, кой кадрува в това мнозинство е повече от притеснително какво ще се роди от поредните договорки между президент (не жали изборите и им отиде на клетвата) и правителство.

Дано не са спорни имена, калинки и далавераджии. Достатъчно се излагаме пред света.


Пакистан
  • 1 Антикомуне

    14 12 Отговор
    Зеления чорап трябва да си набави парички за предизборна кампания. Как? Ето, връзки с мафия, продажба на дипломатически номера и паспорти, все номера на ДС.

    Коментиран от #9

    12:50 12.08.2025

  • 2 държавна политика

    17 1 Отговор
    Пакистан е след нас по корупция .А тук мафиотите карат най-скъпите лимузини и МВР ги пази.

    12:52 12.08.2025

  • 3 БСП = Непокорна България

    6 3 Отговор
    Това са думи на Свиленски!
    "Не се обсъждат имена за министри и министър-председател, кадри БСП има, тъй като сме партия на 130 години и на всички избори участваме с идеята да бъдем победители и управляващи"

    И това са думи на Габриел Вълков от младежкото отклонение на БСП!
    "Това е хубавото на БСП, защото тя е партия на 130 години, това са поколения които са вътре в БСП и в момента."

    Сами може да си направите заключение че тези хора са идеологическа отрова за България!

    12:53 12.08.2025

  • 4 Павел пенев

    21 4 Отговор
    Номинацията на Посланици става от МвнР и Правителството бе простак. Президента утвърждава.

    Коментиран от #10, #11, #25, #27

    12:54 12.08.2025

  • 5 МунчоЛЕТ

    7 8 Отговор
    Дааа, трагедия си е наш Мунчо....

    12:55 12.08.2025

  • 6 хахаха

    8 10 Отговор
    ЗЕЛЕния чорап каза мутри вън от властта и вкара мафията,а използва овцете да го подкрепят.

    12:58 12.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 То е ясно

    5 1 Отговор
    Около Радев има адвокати и хотелиери, които са навредили много на държавата и народа. Но това не омаловажава факта, че същите ги има в БСП, Непокорна България, ГЕРБ, ДПС, възраждане, ИТН, величие и други опростачени партии на задкулисието от бизнесмени и мафиоти.

    13:00 12.08.2025

  • 9 Много ви дразни

    2 10 Отговор

    До коментар #1 от "Антикомуне":

    Президента Радева. Предполагам защото е истински мъж а не като вас и вие го осъзнавате.

    Коментиран от #13

    13:03 12.08.2025

  • 10 Товариш ПРО стак,

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Павел пенев":

    И президентството, и правителството - все са от ваши комунистически кадри !

    13:04 12.08.2025

  • 11 Другар, правителството нали

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "Павел пенев":

    беше служебно, на Радев! Какво се правите на ударени!

    13:05 12.08.2025

  • 12 АГАТ а Кристи

    4 0 Отговор
    На Общата са и нужни финикиичета

    13:05 12.08.2025

  • 13 Питане

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Много ви дразни":

    Кокорчо, въпросният "истински мъж" колко пъти те "зарадва".???

    13:09 12.08.2025

  • 14 Крали Марко

    3 3 Отговор
    Този път летеца- пРезидент ,няма как да прехвърли отговорността на друг!!!И горещите картофи друг да ги вади - Оставка бе,държавен изменник !!! Оставка !!

    Коментиран от #15

    13:12 12.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Калояне

    1 4 Отговор
    Тази новина е от 5 години... Страх ли ви от Радев, май да

    13:20 12.08.2025

  • 17 Някой

    2 2 Отговор
    По процедура президента само одобрява, а се предлагат от правителството.

    13:21 12.08.2025

  • 18 Тя пък вицето

    3 2 Отговор
    е с много високо качество!
    Падна на колене пред руският главен поп Гундяев, след което раздаде бг паспорти на стотици руски шпиони!

    13:23 12.08.2025

  • 19 Руски еничари

    3 2 Отговор
    са начело на територията!

    13:26 12.08.2025

  • 20 Румен Чорапа

    3 1 Отговор
    Плащайте на турците от Боташ и не философствайте!

    13:27 12.08.2025

  • 21 лош матрял

    2 1 Отговор
    Така си е, само Винету не се излага пред света, но пък не може всеки да е перфектен...

    Коментиран от #23

    13:27 12.08.2025

  • 22 ВВСар

    1 1 Отговор
    моят градски И ПИШМАН БИВШ "командир-рум€н Крад€в МЕН ДВА ПЪТИ МЕ ПРОДАД€-ПР€ДАД€ В ПОЛЗА НА Ч€РВ€НИТ€ калинки,И "ин$п€кторатът" на МО (тогава г€ йрал п€т ров) И вУ€ннна ПРИкуратура му ПРИкриха
    ПР€$ТЪПЛ€НИЯТА ПО $ЛУЖБА НА този КЛЕТВОПР€$ТЪПНИК-нато-БКП Г € Йрал р.р.!
    ка лин ка жи в ко ва-адютантка на П€Д€рад€в И братч€то и близнак(ХАЛИПАВИ, 6-волтови) БЯХА €ДНИ ОТ ТУРБО К А Р МА З Ъ калинки-ВРЪЗКАРИ! ВПО$Л€Д$ВИ€ мунчо ги У Р € Д И във вУ €нно ра зуз нава Н€, И братч€то-близнак замина за вУ€нно аТАШ€ В ПАКИ$ТАН!
    А пл€м€ничката на Mr. К € Ш, тя и дъщ€ря на ан г€л най д€ нов-Б$П (БЕШЕ ЖЕНЕН ЗА БРАТОВЧЕДКАТА НА р.р. И ТОЙ НАЗНАЧИ р.р.ПРЕЗ 2014г. ЗА "командир" на ВВ$), БЕШЕ НАЗНАЧЕНА ОТ р€зид€нтина за по$ланник в АВ$ТРИЯ през 2023г.! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ! ТАКА РАБОТИ "ч€$тният" И "принцип€н" р€зид€нт!

    Коментиран от #24

    13:29 12.08.2025

  • 23 Някой

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "лош матрял":

    "Винету" казал да таковата ЕС премиери с 200.

    13:34 12.08.2025

  • 24 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "ВВСар":

    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!

    Коментиран от #30

    13:43 12.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Е да ама

    1 0 Отговор
    за пустите пари могат да забъркат и боб чорба и леща не само да се забъркват с мафията.

    13:48 12.08.2025

  • 27 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Павел пенев":

    не е чел статията. " "Военният лекар Александър Парашкевов бе изпратен като лична номинация на Радев за посланик в Пакистан (2020)."

    13:51 12.08.2025

  • 28 Голям плювалник е автора

    0 0 Отговор
    2022 къде беше автора и за кого работеше. Това е характерно за българина предател и ветропоказател.

    13:52 12.08.2025

  • 29 КАУН-БОТАШ ООД

    1 0 Отговор
    Всичката му работа на кауна е такава !!!

    13:55 12.08.2025

  • 30 Г€Н€РАЛ Д€$И

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ":

    рум€н МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!

    ДА ГО Д . Х . Т Е БЕДНИТЕ!:))

    Коментиран от #31

    13:56 12.08.2025

  • 31 €МИ $ТЮАРД€$АТА

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":

    твоят ИМПОТ€НТ€Н Л И ЗА Ч рум€н МИ КУПИ AUDI!
    Д . Х . Й ГО ти!:))

    13:56 12.08.2025

