Калоян Методиев: Номинираният от Румен Радев за посланик в Пакистан забърка скандал с мафията

Дипломатическата служба в момента е блокирана. Цикли в поредния пазарлък между Радев и правителството за посланическите назначения. Президентството заяви, че не подписват укази заради ниско качество на предложените им кандидати.

Една скоба: Военният лекар Александър Парашкевов бе изпратен като лична номинация на Радев за посланик в Пакистан (2020).

Това коментира във "Фейсбук" Калоян Методиев от "Непокорна България".

Бос на пакистанската мафията бе задържан от властите в Исламабад със скъпо "Бентли" с български дипломатически номера. Посланик Парашкевов им заявил, че лицето е негов служител в посолството. Последваха серия арести.

Скъпото возило се оказа вкарано без мита и данъци през българското посолство, след като е откраднато в Лондон и издирвано от Скотланд Ярд. Снимка: Фейсбук

Как посланик за броени седмици се свързва с местната организирана престъпност в далечна страна е непонятно? Явно става дума за трайни и предходни връзки. И още скандали имаше. Това е само емблематична част от дипломатическата-кадрова селекция на Радев. Много често некомпетентни, неподходящи и овъртолени в далавери.

Между другото, служебният кабинет на Гълъб Донев назначи за награда същия Парашкевов за шеф на РЗИ в Русе. Така че точно Илияна Йотова да разиграва тези етюди пред обществото!

Кабинетът преди няколко седмици е изпратил списък за съгласуване на "Дондуков" 2. Като знаем как е избрано това правителство (фалшифицирани избори), как гласува министърът (без лични документи), каква самостоятелна тежест има, кой кадрува в това мнозинство е повече от притеснително какво ще се роди от поредните договорки между президент (не жали изборите и им отиде на клетвата) и правителство.

Дано не са спорни имена, калинки и далавераджии. Достатъчно се излагаме пред света.