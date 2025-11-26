Новини
Съдът наложи домашен арест на бившия заместник-кмет на Столична община Никола Барбутов

26 Ноември, 2025 19:37 385 3

  • никола барбутов-
  • съд-
  • корупция-
  • мафия

Барбутов е подсъдим за участие в организирана престъпна група

Съдът наложи домашен арест на бившия заместник-кмет на Столична община Никола Барбутов - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд промени в по-лека мярката за неотклонение на бившия заместник-кмет на Столична община Никола Барбутов и му наложи домашен арест. Досега той беше задържан под стража. Според съда няма реални предпоставки, които да обуславят задържането му. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест.

Барбутов е подсъдим за участие в организирана престъпна група, с цел извършване на престъпления по служба и подкупи. Наскоро прокуратурата внесе в съда обвинителен акт срещу него, Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова – зам.-кмет на район “Люлин“, припомни БТА.

Преди месец друг съдебен състав на Софийски градски съд промени мярката за неотклонение на Барбутов и му наложи домашен арест, но след това апелативният съд отмени определението на първата инстанция. Преди това няколко съдебни състава отказваха да променят мярката на Никола Барбутов в по-лека.

Адвокат Ина Лулчева поиска изменения на мярката в по-лека, като отбеляза, че клиентът ѝ вече над пет месеца се намира в ареста. Няма налице нито едно ново обстоятелство, което да обосновава тази най-тежка мярка за неотклонение, каза защитникът. Тя отбеляза, че мярката за неотклонение не трябва да бъде нито наказание, нито превенция. Лулчева допълни, че Барбутов е неосъждан, семеен с две малки деца, и не е установено негово поведение, което да е насочено към затрудняване на процеса. Според Ина Лулчева няма данни, според които има опасност Никола Барбутов да извърши престъпление, ако не е задържан под стража.

Моля за по-лека мярка, за да бъда близо до семейството си, каза пред съда Никола Барбутов.

Прокурор Илиян Точев от Софийска градска прокуратура заяви, че няма основания за промяна на мярката за неотклонение, както и че не е разколебано обоснованото предположение, че Барбутов е извършил престъплението, за което е обвинен. Той припомни, че в съда е внесен наскоро обвинителен акт. Прокурор Дойчо Дарев допълни, че продължава да има опасност от извършване на престъпление от страна на подсъдимия.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Асен

    1 1 Отговор
    И Терзиев е за там.

    19:43 26.11.2025

  • 2 Ватенка

    1 2 Отговор
    Има малки деца и затова краде....съжалете го

    19:44 26.11.2025

  • 3 Сиганка

    1 0 Отговор
    Само шес пруцента бе бате...децата са гладни жената и той

    19:45 26.11.2025

Новини по градове:
