Откраднаха украсена елха в Радомир

Открадната е една от елхичките, засадени за Коледа в обществени пространства в Радомир, съобщиха от общината.

Камера е заснела как коледното дърво, украсено с много желание и радост от децата в района на военните блокове, е изскубано и отнесено от злосторника.

Сигналът е подаден от граждани. Община Радомир разполага с доказателства, които са предадени на органите на МВР, съобщават от администрацията и призовават всички граждани, които разполагат с допълнителна информация по случая или са станали свидетели на нередности, да съдействат на органите на реда, като подават сигнали към МВР или чрез установените канали на Общината.