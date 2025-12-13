Откраднаха украсена елха в Радомир

Открадната е една от елхичките, засадени за Коледа в обществени пространства в Радомир, съобщиха от общината.
Камера е заснела как коледното дърво, украсено с много желание и радост от децата в района на военните блокове, е изскубано и отнесено от злосторника.
Сигналът е подаден от граждани. Община Радомир разполага с доказателства, които са предадени на органите на МВР, съобщават от администрацията и призовават всички граждани, които разполагат с допълнителна информация по случая или са станали свидетели на нередности, да съдействат на органите на реда, като подават сигнали към МВР или чрез установените канали на Общината.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🐲🐉🐲
15:53 13.12.2025
2 Хипотетично
15:53 13.12.2025
3 Пред коледен
15:56 13.12.2025
4 лют пипер
Коментиран от #9
15:57 13.12.2025
5 Аман!
16:02 13.12.2025
6 Радой Ралин
В резултат се родило племе лъжливо, крадливо и е......во!"
Коментиран от #11
16:03 13.12.2025
7 1488
16:04 13.12.2025
8 Ний ша Ва упрайм
16:05 13.12.2025
9 1488
До коментар #4 от "лют пипер":"В Божиите заповеди е казано:- НЕ КРАДИ!"
турчин и демокрад вяра нямат
16:06 13.12.2025
10 ?!)?!
16:11 13.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ГОСТ
16:20 13.12.2025
13 Амиии
16:32 13.12.2025