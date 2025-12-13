Новини
Откраднаха украсена елха в Радомир

13 Декември, 2025 15:51 644 13

  • кражба-
  • елха-
  • украса-
  • радомир

Камера е заснела как коледното дърво, украсено с много желание и радост от децата в района на военните блокове, е изскубано и отнесено от злосторника

Откраднаха украсена елха в Радомир - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Открадната е една от елхичките, засадени за Коледа в обществени пространства в Радомир, съобщиха от общината.

Камера е заснела как коледното дърво, украсено с много желание и радост от децата в района на военните блокове, е изскубано и отнесено от злосторника.

Сигналът е подаден от граждани. Община Радомир разполага с доказателства, които са предадени на органите на МВР, съобщават от администрацията и призовават всички граждани, които разполагат с допълнителна информация по случая или са станали свидетели на нередности, да съдействат на органите на реда, като подават сигнали към МВР или чрез установените канали на Общината.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🐲🐉🐲

    11 0 Отговор
    Ако откраднатото е на стойност по-малко от минималната заплата ги пускат или не се занимават.

    15:53 13.12.2025

  • 2 Хипотетично

    7 1 Отговор
    Търсете я на битака в столицата, ако я няма , значи не е била открадната.

    15:53 13.12.2025

  • 3 Пред коледен

    3 1 Отговор
    удар по десетобалната Макс.

    15:56 13.12.2025

  • 4 лют пипер

    6 3 Отговор
    Как не го е срам този крадльо?! В Божиите заповеди е казано:- НЕ КРАДИ!

    Коментиран от #9

    15:57 13.12.2025

  • 5 Аман!

    2 1 Отговор
    Лошо е направил като е откраднал дръвчето, но дано да го е засадил някъде, например на двора си. Защото мнозина "умници" просто отчупват горната част на засадени иглолистни дръвчета, за да ги използват като коледни елхи у дома си и след 2 седмици да ги изхвърлят. А онова дръвче, на което е отчупен върхът, не расте повече и остава да съществува под формата на нещо като храст.

    16:02 13.12.2025

  • 6 Радой Ралин

    5 3 Отговор
    "Срещнали се на полянка прабългарин и славянка.
    В резултат се родило племе лъжливо, крадливо и е......во!"

    Коментиран от #11

    16:03 13.12.2025

  • 7 1488

    6 0 Отговор
    туй са ората на свин дето щяха да набият българите

    16:04 13.12.2025

  • 8 Ний ша Ва упрайм

    3 3 Отговор
    хахахахахахаха кауна Василев е забелязан да бега към тамошното ПП со дървото ококорен

    16:05 13.12.2025

  • 9 1488

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "лют пипер":

    "В Божиите заповеди е казано:- НЕ КРАДИ!"

    турчин и демокрад вяра нямат

    16:06 13.12.2025

  • 10 ?!)?!

    1 3 Отговор
    Да не са ПРАСЕТАТА на ИвИлин, в държава на говеда, какви претенции да имаме...

    16:11 13.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ГОСТ

    1 1 Отговор
    ЕТО,ЧЕ НА КОЛЕДА СТАВАТ ЧУДЕСА!

    16:20 13.12.2025

  • 13 Амиии

    0 0 Отговор
    Ново начало!

    16:32 13.12.2025

