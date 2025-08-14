Новини
Пожарна кола уби 61-годишна българка в Гърция

14 Август, 2025 06:25, обновена 14 Август, 2025 06:29

Инцидентът е станал в сряда по обяд в района на Кератеа

Пожарна кола уби 61-годишна българка в Гърция - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

61-годишна жена от България загуби живота си при пътнотранспортно произшествие с участието на пожарна кола, станало по обяд в района на Кератеа, пише Iefimerida, цитирана от ФОКУС.

Според гръцката полиция малко преди 15:00 часа на провинциалния път Кератеас-Анависос пожарна кола се е сблъскала с колата, управлявана от 61-годишната жена, в резултат на което тя е получила сериозни наранявания.

Пътнотранспортно произшествие в Кератеа: Двама пожарникари леко ранени

61-годишната жена е била транспортирана с линейка на EKAB до болница "КАТ“, където е починала малко по-късно. Двама пожарникари също са леко ранени при сблъсъка и са транспортирани до 251-ва военна болница.

Както съобщи полицията, шофьорът на пожарната кола е арестуван, а по-късно е освободен по заповед на прокурор.


Гърция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оспри

    0 1 Отговор
    Пуросвестико сома.

    Коментиран от #2

    06:52 14.08.2025

  • 2 Я го преведи,де...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "оспри":

    Не сме длъжни да сме полиглоти...

    07:03 14.08.2025

