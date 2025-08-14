Още гасят пожара, обхванал 850 дка в защитена местност край Тутракан

От два дни гори пожар на територията на защитената местност "Калимок – Бръшлен" край Тутракан.
Огънят е обхванал терени в землищата на селата Цар Самуил и Нова Черна. Не са установени засегнати защитени видове птици.
Към момента няма данни за мястото на възникване на пожара, разкри БНР.
По предварителни данни пожарът е засегнал около 850 декара, съобщават от екоинспекцията в Русе.
Не може да бъде угасен, тъй като гори цялото блато, съобщи кметът на Тутракан д-р Димитър Стефанов.
Въпреки мащабите, няма опасност за новосъздадената колония на къдроглавия пеликан, каза още той.
