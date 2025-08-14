Новини
Още гасят пожара, обхванал 850 дка в защитена местност край Тутракан

14 Август, 2025 16:38 472 3

Към момента няма данни за мястото на възникване на пожара

Още гасят пожара, обхванал 850 дка в защитена местност край Тутракан - 1
Снимка: БГНЕС
От два дни гори пожар на територията на защитената местност "Калимок – Бръшлен" край Тутракан.

Огънят е обхванал терени в землищата на селата Цар Самуил и Нова Черна. Не са установени засегнати защитени видове птици.

Към момента няма данни за мястото на възникване на пожара, разкри БНР.

По предварителни данни пожарът е засегнал около 850 декара, съобщават от екоинспекцията в Русе.

Не може да бъде угасен, тъй като гори цялото блато, съобщи кметът на Тутракан д-р Димитър Стефанов.

Въпреки мащабите, няма опасност за новосъздадената колония на къдроглавия пеликан, каза още той.


България
  • 1 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Гербарина каза че гасенето със спартаните му излиза скъпо, така че горете си на воля

    17:24 14.08.2025

  • 2 Т-н

    1 0 Отговор
    Тома белев да ходи да гаси,а кмета да окоси поляните около селата

    17:51 14.08.2025

  • 3 гуру Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    Без моите 2 цистерни от сектата с по два маркуча нищо не можете да направите.Киру Бреикъ после да направи филм как се боря за вас в ютуб пред камерите с пожарите навсякъде из държавата в името на инвеститорите си.Преди да го пусне да мине за одобрение през жената,че тя ми е материално отговорното лице.Аз нямам нищо на мое име.

    17:52 14.08.2025

