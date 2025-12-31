Пламна къща в Смолян: Мъж е в болница вследствие на пожара

Пожар гори в къща и плевня в Смолян. Сигналът е получен на тел. 112 в 11:40 часа, съобщиха от МВР. По първоначална информация, всичко тръгва от цигара, която възрастен мъж е изхвърлил в плевнята.

От там тя се запалва и обхваща покрива на съседната къща, който е е ламаринен и затруднява пожарникарите в гасенето.

В плевнята е имало животни и при опит да ги спаси е пострадал 82-годишен мъж.

По първоначални данни, той е с 10-15 % изгаряния и е обгазен. Няма опасност за живота. Ще бъде транспортиран в болница в Пловдив. В момента два екипа на пожарната в Смолян гасят огъня.