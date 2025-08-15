Новини
Младежът, врязал колата си в автобус в София, е задържан и под охрана в болницата

15 Август, 2025 16:50 888 14

Младежът, врязал колата си в автобус в София, е задържан и под охрана в болницата
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьорът на автомобила, който се вряза в автобус на градския транспорт в София през нощта, е задържан и се намира под охрана в болницата, в която е настанен, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Инцидентът стана тази нощ. Малко преди 02:00 ч. е бил подаден сигна на телефон 112 за тежко транспортно произшествие на бул. “Възкресение“ и бул. „Константин Величков“ в столицата между кола и автобус на градския транспорт.

При инцидента загина един човек, а седем пострадаха. Четирима от тях са в тежко състояние.

От Столичната дирекция на вътрешните работи уточниха, че една от версиите, по които се работи за тежкото произшествие, е несъобразена скорост.


  • 1 Жипси с RS

    13 0 Отговор
    Аз не видях да има спирачен път?

    16:52 15.08.2025

  • 2 Такси София

    11 1 Отговор
    Пълна проверка на всички м@@нгAли в Йелоу и Ок такси, 99% не могат да пишат а са взели изпити и книжки ! Кат и Дай да не спят а проверка до дупка ... на аерогарата, на гарата е страшно, на интер експо център ,на Исул ...

    16:58 15.08.2025

  • 3 таксиджия 🚖

    8 0 Отговор
    Сега татенцето да купи нов автобус, тоя е брак.

    16:59 15.08.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Аз имах подобно приключение когато взех книжка. Само, че тогава влетях през оградата в двора на една къща в кв. Разсадника с Ладата на баща ми. Баща ми ме би, а милиция не викахме защото щяха да ме бият много, а него да го глобят. Къщата отдавна я няма, на нейното място има голям блок на същия бул. Възкресение. Тогава се казваше бул. Стоян Лепоев.

    16:59 15.08.2025

  • 5 сега турските национални телевизии

    6 0 Отговор
    ще се скъсат да зарибяват младежите с повторения на бързи и яростни

    17:00 15.08.2025

  • 6 Ком

    7 0 Отговор
    Този, колкото и да го осъдят все ще му е малко.

    17:01 15.08.2025

  • 7 гост

    4 0 Отговор
    При ПТП с толкова превишена скорост да се счита за предумишлено убийство и да се съди по бързата процедура без право на признаване на вина и от там намаляване на присъдата с 1/3. А не да се протака 3 години както с убийството на полицая от дрогирания, превозващ нелегални мигранти!

    17:02 15.08.2025

  • 8 Дедо

    7 0 Отговор
    Сега всеки съдия в София горещо се моли , делото да се гледа при него , за да вземе подкупа от ромлянския Барон и да заведе семейството си в Дубай на екскурзия.

    17:02 15.08.2025

  • 9 "...че една от версиите, по които "

    6 0 Отговор
    "се работи за тежкото произшествие, е несъобразена скорост."
    Друга версия е торнадо или ураган завихрили колата.
    Трета версия е, че в момента са снимали "БрЪзи и яростни" поредната версия.

    17:02 15.08.2025

  • 10 Съдия

    5 0 Отговор
    Мaнгалчето в затвора за 20 години

    17:03 15.08.2025

  • 11 Тервел

    2 1 Отговор
    Как ще се докаже ,че педала на газта не е заседнал заради стелката и неопитния млад шофьор с 14 фена стаж не се е паникьосал

    Коментиран от #13

    17:04 15.08.2025

  • 12 Задържания

    3 0 Отговор
    Мама ми каза: не се притеснявай мойто момче, внесох сериозен комисион в " джуджетата" обещаха до седмица да си у дома.

    17:07 15.08.2025

  • 13 Затова

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тервел":

    преди имаше психо тестове, преди да започнеш курс. Да не се паникьосваш. Няма издържан тест, няма започване на курс.

    17:08 15.08.2025

  • 14 Цецко

    0 0 Отговор
    Съдиите и прокурорите потриват доволно ръце , задава се голям хонорар , а тумбата зад чавето не са стиснати и ще плащат яко

    17:11 15.08.2025

