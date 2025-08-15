Младежът, врязал колата си в автобус в София, е задържан и под охрана в болницата

Шофьорът на автомобила, който се вряза в автобус на градския транспорт в София през нощта, е задържан и се намира под охрана в болницата, в която е настанен, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи.
Инцидентът стана тази нощ. Малко преди 02:00 ч. е бил подаден сигна на телефон 112 за тежко транспортно произшествие на бул. “Възкресение“ и бул. „Константин Величков“ в столицата между кола и автобус на градския транспорт.
При инцидента загина един човек, а седем пострадаха. Четирима от тях са в тежко състояние.
От Столичната дирекция на вътрешните работи уточниха, че една от версиите, по които се работи за тежкото произшествие, е несъобразена скорост.
1 Жипси с RS
16:52 15.08.2025
2 Такси София
16:58 15.08.2025
3 таксиджия 🚖
16:59 15.08.2025
4 Данко Харсъзина
16:59 15.08.2025
5 сега турските национални телевизии
17:00 15.08.2025
6 Ком
17:01 15.08.2025
7 гост
17:02 15.08.2025
8 Дедо
17:02 15.08.2025
9 "...че една от версиите, по които "
Друга версия е торнадо или ураган завихрили колата.
Трета версия е, че в момента са снимали "БрЪзи и яростни" поредната версия.
17:02 15.08.2025
10 Съдия
17:03 15.08.2025
11 Тервел
Коментиран от #13
17:04 15.08.2025
12 Задържания
17:07 15.08.2025
13 Затова
До коментар #11 от "Тервел":преди имаше психо тестове, преди да започнеш курс. Да не се паникьосваш. Няма издържан тест, няма започване на курс.
17:08 15.08.2025
14 Цецко
17:11 15.08.2025