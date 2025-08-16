Новини
България »
Оставиха в ареста мъжа, заявил, че жена на летището в София носи бомба в себе си

Оставиха в ареста мъжа, заявил, че жена на летището в София носи бомба в себе си

16 Август, 2025 18:49 537 2

  • летище софия-
  • летище-
  • христо йорданов-
  • бомба

Днешното решение на съда подлежи на обжалване пред Софийски районен съд

Оставиха в ареста мъжа, заявил, че жена на летището в София носи бомба в себе си - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският районен съд остави за постоянно в ареста Христо Йорданов, който подаде неверен сигнал на летище "Васил Левски "за взривоопасно устройство, предаде bTV.

Според прокурора 44-годишният Йорданов е засегнал по този начин както обществени интереси, така и международните отношения в сферата на въздушния транспорт и мъжът представлява висока степен на обществена опасност. Днешното решение на съда подлежи на обжалване пред Софийски районен съд.

На 14 август 2025 г. обвиняемият позвънил на служебен телефон на летището София и предал невярно повикване за тревога – съобщил, че жена с име М.Х., пътуваща за Словакия, носи взривоопасно устройство в себе си.

От деянието са настъпили значителни вреди – на жената била извършена допълнителна проверка, поради което пътничката изпуснала полета си.

Преди дни пък мъж от Пловдивско подаде сигнал, че се очаква атака над самолет, пътуващ от София до Лондон. Заради сигнала самолетът беше отклонен от въздушното пространство на Чехия и ескортиран от германски изтребители. Мъжът е задържан.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А орегазилият

    0 0 Отговор
    половин дузина хора , между тях и деца , на Слънчев бряг , днес ( събота...) е пуснат под домашен арест , докато жертвите му умират !

    19:07 16.08.2025

  • 2 Комо

    0 0 Отговор
    Тези измислени командоси, как не са го хванали щяха да го ликвидират. Само как лошо гледа тоя дебелака маскиран торбаланчо.

    19:23 16.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове