Оставиха в ареста мъжа, заявил, че жена на летището в София носи бомба в себе си

Софийският районен съд остави за постоянно в ареста Христо Йорданов, който подаде неверен сигнал на летище "Васил Левски "за взривоопасно устройство, предаде bTV.

Според прокурора 44-годишният Йорданов е засегнал по този начин както обществени интереси, така и международните отношения в сферата на въздушния транспорт и мъжът представлява висока степен на обществена опасност. Днешното решение на съда подлежи на обжалване пред Софийски районен съд.

На 14 август 2025 г. обвиняемият позвънил на служебен телефон на летището София и предал невярно повикване за тревога – съобщил, че жена с име М.Х., пътуваща за Словакия, носи взривоопасно устройство в себе си.

От деянието са настъпили значителни вреди – на жената била извършена допълнителна проверка, поради което пътничката изпуснала полета си.

Преди дни пък мъж от Пловдивско подаде сигнал, че се очаква атака над самолет, пътуващ от София до Лондон. Заради сигнала самолетът беше отклонен от въздушното пространство на Чехия и ескортиран от германски изтребители. Мъжът е задържан.