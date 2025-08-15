Новини
Дават на съд мъж, подал фалшив сигнал за бомба на летището в София

15 Август, 2025

На 14.08.2025 г. обвиняемият Х.Й. позвънил на служебен телефон на Летище „Васил Левски“ в гр. София и предал невярно повикване за тревога – съобщил, че жена с име М.Х., пътуваща за Словакия, носи взривоопасно устройство в себе си

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 44-годишен мъж, подал невярна информация на Летище „Васил Левски“.

На 14.08.2025 г. обвиняемият Х.Й. позвънил на служебен телефон на Летище „Васил Левски“ в гр. София и предал невярно повикване за тревога – съобщил, че жена с име М.Х., пътуваща за Словакия, носи взривоопасно устройство в себе си. От деянието са настъпили значителни вреди – на жената била извършена допълнителна нарочна проверка, поради което пътничката изпуснала полета си.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 326, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор Х.Й. е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.


  • 1 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Като почнете с тия инициали... Пак добре, че не му започва с "У" името.😄

    17:50 15.08.2025

  • 2 Да го накарат

    2 0 Отговор
    да плати керосина на изтребителите... Едва ли някога след това ще си прави такива майтапи

    17:50 15.08.2025

