Новини
България »
Задържаха трима заради смъртта на детето, паднало от парашут в Несебър

Задържаха трима заради смъртта на детето, паднало от парашут в Несебър

18 Август, 2025 16:52 1 983 40

  • задържани-
  • дете-
  • падане-
  • парашут

По първоначални данни детето, заедно с майка си, са вдигнати във въздуха с парашут, но в морето пада само детето, а майката остава във въздуха, добавиха от полицията

Задържаха трима заради смъртта на детето, паднало от парашут в Несебър - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На осем години е детето, което загина днес по обед след инцидент с парашут, теглен от моторна лодка на несебърския плаж Юг, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Към момента в районното управление на полицията в Несебър са задържани три лица, организирали полетите. По случая е образувано досъдебно производство.

Детето е паднало във водата от височина 40-50 метра. То е от град Разлог. Въпреки предприетите спешни реанимационни действия е починало.

По първоначални данни детето, заедно с майка си, са вдигнати във въздуха с парашут, но в морето пада само детето, а майката остава във въздуха, добавиха от полицията.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    22 8 Отговор
    Не виждам причина за да ги задържат.

    16:54 18.08.2025

  • 2 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    28 6 Отговор
    Голяма трагедия е майка да си изпусне детето в морето.

    Коментиран от #22

    16:55 18.08.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    26 9 Отговор
    Вината е на майката.

    Коментиран от #9

    16:56 18.08.2025

  • 4 На майката

    15 26 Отговор
    и е писнало от детето и го е изпуснала нарочно... Така става като не слушат децата... Деца, слушайте родителите си...

    Коментиран от #13

    16:59 18.08.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    12 13 Отговор
    Каква майка може да бъдеш, да оставиш детето да се "развърже" и метне от 50м височина.

    Коментиран от #7

    17:00 18.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хммм

    33 7 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    каква майка ще качи 8 годишно дете на парашут дърпан от моторница

    Коментиран от #10, #16

    17:01 18.08.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    9 7 Отговор
    Детето има ли баща?

    Коментиран от #12

    17:01 18.08.2025

  • 9 Не,

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Вината е твоя!

    17:03 18.08.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "хммм":

    Няма проблем, стига да може да го контролира. Ако не може и на лифт и виенско колело не бива да го качва.

    17:03 18.08.2025

  • 11 Сталин

    15 9 Отговор
    Само тъпа чалга кифла може да убие детето си така,на всички женски трябва да им бъде забранено да се занимават с мъжки дела ,както при арабите,
    Жена пита мъжа си какъв е женския вариант на мъжка бърлога.
    -Кухнята

    Коментиран от #14, #15

    17:03 18.08.2025

  • 12 Защо?

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Баща му ли трябва да контролира атракционите или държавата?

    Коментиран от #21

    17:04 18.08.2025

  • 13 А ти

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "На майката":

    Слушай психотерапевта си

    17:04 18.08.2025

  • 14 Така ли?

    6 6 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    А на сталинистите трябва да им се забрани да дават акъл!

    Коментиран от #18

    17:05 18.08.2025

  • 15 Даа

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Прав си ,затова си се омъжил за Усман

    17:06 18.08.2025

  • 16 Ъъъъ

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "хммм":

    Вие нормални ли сте, да пишете такива глупости?

    17:06 18.08.2025

  • 17 007 лиценз ту кил

    11 3 Отговор
    А майката задържана ли е?

    17:06 18.08.2025

  • 18 Само

    6 8 Отговор

    До коментар #14 от "Така ли?":

    Пълни руски нарциси неудачници биха се кръстили Сталин

    Коментиран от #23

    17:07 18.08.2025

  • 19 Няма ли

    27 3 Отговор
    долна пределна възраст за тая атракция? Самите организатори трябва да налагат граница! Дете на 8 г. с парашут, не е нормално!

    17:08 18.08.2025

  • 20 Лекувайте се

    25 2 Отговор
    Нрмалното в тази ситуация е да изпиташ състрадание за прекъснатия млад живот и за ужаса, който майката е изживяла. Всяка друга реакция е симптом за психопатия!!!!

    Коментиран от #24

    17:08 18.08.2025

  • 21 Абе

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Защо?":

    Бащата треа контролира майката, ама...

    17:08 18.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Сталин

    6 4 Отговор

    До коментар #18 от "Само":

    Неудачници са цървулите всеки ден се трепят с тонове,некъпани миризливи колониални роби

    Коментиран от #25

    17:10 18.08.2025

  • 24 Какво

    4 17 Отговор

    До коментар #20 от "Лекувайте се":

    Състрадание в копейските глави търсите ,те се радват само на кръв и разрушения

    Коментиран от #37, #38

    17:11 18.08.2025

  • 25 А бе

    3 8 Отговор

    До коментар #23 от "Сталин":

    Вземи го наСтата миризлив рускиГай

    Коментиран от #30

    17:12 18.08.2025

  • 26 007 лиценз ту кил

    9 6 Отговор
    От друга страна всяко зло за добро. Ако не беше паднало от парашута детето след 7 години щеше да вземе книжка, мама да му купи RS5 и тогава можеше да порне некой рейс.

    Коментиран от #32

    17:14 18.08.2025

  • 27 Сталин

    3 1 Отговор
    Аз обичам цветните революции с цвета на дъгата

    Коментиран от #29

    17:14 18.08.2025

  • 28 Племе което се затруднява

    5 2 Отговор
    Да върви в крак с цивилизацията е обречено да изчезне.

    17:24 18.08.2025

  • 29 Сталин

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Сталин":

    А аз обичам на майка ти вагината

    17:25 18.08.2025

  • 30 Сталин

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "А бе":

    Убитак ,ти ела да прибереш майка си,цял ден е при мене

    17:25 18.08.2025

  • 31 Гаси якото

    2 1 Отговор
    Мамето що не е скочило

    17:31 18.08.2025

  • 32 Мама

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "007 лиценз ту кил":

    Щяхме с тати да му вземем бентли да е гъзарче и да му завиждат останалите дечица

    17:32 18.08.2025

  • 33 Абе

    1 1 Отговор
    Майката няма ли какво да лапа, ами качила детето си на парашут?

    17:34 18.08.2025

  • 34 и на какво основание са задържани ?

    3 1 Отговор
    а майката защо не е задържана? най -вероятно тя го е откопчала … няма как да се откопчеят закопчалките!!!

    Коментиран от #36

    17:38 18.08.2025

  • 35 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор
    50 метра е сериозна височина - горе долу 16 етажен блок. Сега вече няма да й е забавно. Лакомо д кръв ср

    17:38 18.08.2025

  • 36 Мдааааа...

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "и на какво основание са задържани ?":

    Там са карабинери, няма как сами да се откопчаят.

    17:41 18.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 вижте

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Какво":

    с тия комплекси няма да видите бял ден все някой или нещо ще ви пречи… цяло чудо е че не сте обвинили путин още ? по-добре потърсете помощ и се лекувайте имате сериозна нужда!!!

    17:45 18.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Провокация на путин

    0 0 Отговор
    Ще да е.....

    17:52 18.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове