Задържаха трима заради смъртта на детето, паднало от парашут в Несебър

На осем години е детето, което загина днес по обед след инцидент с парашут, теглен от моторна лодка на несебърския плаж Юг, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Бургас.
Към момента в районното управление на полицията в Несебър са задържани три лица, организирали полетите. По случая е образувано досъдебно производство.
Детето е паднало във водата от височина 40-50 метра. То е от град Разлог. Въпреки предприетите спешни реанимационни действия е починало.
По първоначални данни детето, заедно с майка си, са вдигнати във въздуха с парашут, но в морето пада само детето, а майката остава във въздуха, добавиха от полицията.
1 Данко Харсъзина
16:54 18.08.2025
2 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #22
16:55 18.08.2025
3 Данко Харсъзина
Коментиран от #9
16:56 18.08.2025
4 На майката
Коментиран от #13
16:59 18.08.2025
5 Данко Харсъзина
Коментиран от #7
17:00 18.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 хммм
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":каква майка ще качи 8 годишно дете на парашут дърпан от моторница
Коментиран от #10, #16
17:01 18.08.2025
8 Данко Харсъзина
Коментиран от #12
17:01 18.08.2025
9 Не,
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":Вината е твоя!
17:03 18.08.2025
10 Данко Харсъзина
До коментар #7 от "хммм":Няма проблем, стига да може да го контролира. Ако не може и на лифт и виенско колело не бива да го качва.
17:03 18.08.2025
11 Сталин
Жена пита мъжа си какъв е женския вариант на мъжка бърлога.
-Кухнята
Коментиран от #14, #15
17:03 18.08.2025
12 Защо?
До коментар #8 от "Данко Харсъзина":Баща му ли трябва да контролира атракционите или държавата?
Коментиран от #21
17:04 18.08.2025
13 А ти
До коментар #4 от "На майката":Слушай психотерапевта си
17:04 18.08.2025
14 Така ли?
До коментар #11 от "Сталин":А на сталинистите трябва да им се забрани да дават акъл!
Коментиран от #18
17:05 18.08.2025
15 Даа
До коментар #11 от "Сталин":Прав си ,затова си се омъжил за Усман
17:06 18.08.2025
16 Ъъъъ
До коментар #7 от "хммм":Вие нормални ли сте, да пишете такива глупости?
17:06 18.08.2025
17 007 лиценз ту кил
17:06 18.08.2025
18 Само
До коментар #14 от "Така ли?":Пълни руски нарциси неудачници биха се кръстили Сталин
Коментиран от #23
17:07 18.08.2025
19 Няма ли
17:08 18.08.2025
20 Лекувайте се
Коментиран от #24
17:08 18.08.2025
21 Абе
До коментар #12 от "Защо?":Бащата треа контролира майката, ама...
17:08 18.08.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Сталин
До коментар #18 от "Само":Неудачници са цървулите всеки ден се трепят с тонове,некъпани миризливи колониални роби
Коментиран от #25
17:10 18.08.2025
24 Какво
До коментар #20 от "Лекувайте се":Състрадание в копейските глави търсите ,те се радват само на кръв и разрушения
Коментиран от #37, #38
17:11 18.08.2025
25 А бе
До коментар #23 от "Сталин":Вземи го наСтата миризлив рускиГай
Коментиран от #30
17:12 18.08.2025
26 007 лиценз ту кил
Коментиран от #32
17:14 18.08.2025
27 Сталин
Коментиран от #29
17:14 18.08.2025
28 Племе което се затруднява
17:24 18.08.2025
29 Сталин
До коментар #27 от "Сталин":А аз обичам на майка ти вагината
17:25 18.08.2025
30 Сталин
До коментар #25 от "А бе":Убитак ,ти ела да прибереш майка си,цял ден е при мене
17:25 18.08.2025
31 Гаси якото
17:31 18.08.2025
32 Мама
До коментар #26 от "007 лиценз ту кил":Щяхме с тати да му вземем бентли да е гъзарче и да му завиждат останалите дечица
17:32 18.08.2025
33 Абе
17:34 18.08.2025
34 и на какво основание са задържани ?
Коментиран от #36
17:38 18.08.2025
35 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:38 18.08.2025
36 Мдааааа...
До коментар #34 от "и на какво основание са задържани ?":Там са карабинери, няма как сами да се откопчаят.
17:41 18.08.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 вижте
До коментар #24 от "Какво":с тия комплекси няма да видите бял ден все някой или нещо ще ви пречи… цяло чудо е че не сте обвинили путин още ? по-добре потърсете помощ и се лекувайте имате сериозна нужда!!!
17:45 18.08.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Провокация на путин
17:52 18.08.2025