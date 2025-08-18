Задържаха трима заради смъртта на детето, паднало от парашут в Несебър

На осем години е детето, което загина днес по обед след инцидент с парашут, теглен от моторна лодка на несебърския плаж Юг, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Към момента в районното управление на полицията в Несебър са задържани три лица, организирали полетите. По случая е образувано досъдебно производство.

Детето е паднало във водата от височина 40-50 метра. То е от град Разлог. Въпреки предприетите спешни реанимационни действия е починало.

По първоначални данни детето, заедно с майка си, са вдигнати във въздуха с парашут, но в морето пада само детето, а майката остава във въздуха, добавиха от полицията.