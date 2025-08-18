Дете загина след падане с парашут в Несебър

11-годишно дете загина след падане при полет с парашут в Несебър, съобщава "Нова телевизия".

Инцидентът е станал на Южния плаж в града.

То е било качено на водната атракция заедно с майка си, наемателят на базата е в шок.

Дете на около 11-годишна момченце загина след като падна във водата от голяма височина, алармира ужасен свидетел на случилото се на плажа в Несебър.

Стотици летовници са на мястото на инцидента, който е станал около 12:30 часа днес.

Проверка на Флагман.бг установи, че детето се е качило на водната атракция т.нар. „парасейлинг“ заедно с майка си.

Какво точно се е случило, докато парашутът се е издигал, не може да се каже на този етап, тъй като всички са в шок.

Някои от свидетелите твърдят, че детето е полетяло към водата в залива по време на самия полет, когато парашутът е бил на максимална височина.

Извършени са всички възможни спасителни операции по изваждането на детето от спасителите, медиците са били веднага на мястото. Реанимационните действия обаче са се оказали безсмислени, тъй като то е загинало още при удара във водата.

Водната база на плаж Несебър-ЮГ на чиято територия стана нещастието се управлява от години от наемател на плажа, който развива тази дейност професионално и разполага с всички документи, съобщи концесионерът на плажната ивица Кирил Спасов.

Той е категоричен, че наемателят на тези водни спортове разполага с всички разрешителни, в това число и от Морска администрация. Базата е била проверявана неколкократно от контролните органи.

„Изказвам своите съболезнования към близките, но подчертавам, че винаги сме изисквали от своите подизпълнители съответните лицензи, сертификати и застраховки. Това е трагедия, която тежко ще бележи всички нас, ангажирани с експлоатацията на плажа в Несебър. Оказвам пълно съдействие на компетентните органи и очакваме адекватна проверка да установи причините за тази огромна за нас трагедия“, каза пред Флагман още Спасов.

Съоръжението било с модерно оборудване и до момента – за целия сезон не е регистриран нито един дори дребен инцидент.