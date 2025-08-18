Новини
Дете загина след падане с парашут в Несебър

18 Август, 2025 15:03, обновена 18 Август, 2025 15:12

  • дете-
  • загина-
  • плаж-
  • несебър

Инцидентът е станал на Южния плаж в града

Дете загина след падане с парашут в Несебър - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

11-годишно дете загина след падане при полет с парашут в Несебър, съобщава "Нова телевизия".

Инцидентът е станал на Южния плаж в града.

То е било качено на водната атракция заедно с майка си, наемателят на базата е в шок.

Дете на около 11-годишна момченце загина след като падна във водата от голяма височина, алармира ужасен свидетел на случилото се на плажа в Несебър.

Стотици летовници са на мястото на инцидента, който е станал около 12:30 часа днес.

Проверка на Флагман.бг установи, че детето се е качило на водната атракция т.нар. „парасейлинг“ заедно с майка си.

Какво точно се е случило, докато парашутът се е издигал, не може да се каже на този етап, тъй като всички са в шок.

Някои от свидетелите твърдят, че детето е полетяло към водата в залива по време на самия полет, когато парашутът е бил на максимална височина.

Извършени са всички възможни спасителни операции по изваждането на детето от спасителите, медиците са били веднага на мястото. Реанимационните действия обаче са се оказали безсмислени, тъй като то е загинало още при удара във водата.

Водната база на плаж Несебър-ЮГ на чиято територия стана нещастието се управлява от години от наемател на плажа, който развива тази дейност професионално и разполага с всички документи, съобщи концесионерът на плажната ивица Кирил Спасов.

Той е категоричен, че наемателят на тези водни спортове разполага с всички разрешителни, в това число и от Морска администрация. Базата е била проверявана неколкократно от контролните органи.

„Изказвам своите съболезнования към близките, но подчертавам, че винаги сме изисквали от своите подизпълнители съответните лицензи, сертификати и застраховки. Това е трагедия, която тежко ще бележи всички нас, ангажирани с експлоатацията на плажа в Несебър. Оказвам пълно съдействие на компетентните органи и очакваме адекватна проверка да установи причините за тази огромна за нас трагедия“, каза пред Флагман още Спасов.

Съоръжението било с модерно оборудване и до момента – за целия сезон не е регистриран нито един дори дребен инцидент.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шорти

    6 1 Отговор
    .....

    Коментиран от #5

    15:06 18.08.2025

  • 2 Ъъъъ

    51 3 Отговор
    Тъжно! Съболезнования! Няма какво друго да се напише.

    15:08 18.08.2025

  • 3 Прокълнати

    33 3 Отговор
    места . Жалко за нелепата участ на детето и близките му .

    15:10 18.08.2025

  • 4 Колко

    25 4 Отговор
    често и кога последно са контролирани съоръженията , от кога и кога е бил последният път ?

    15:12 18.08.2025

  • 5 ГАМЕНИ СКАЧАТ ПО ПЛОЩАДИТЕ

    34 24 Отговор

    До коментар #1 от "Шорти":

    ВАЖНОТО Е ДА ИМАМ БАНАНИ ! ТАЯ ГАДОСТ ПРЕЗ СОЦА ЩЕШЕ ДА Е ЗАБРАНЕНО.

    Коментиран от #9, #14, #31, #64

    15:12 18.08.2025

  • 6 Анонимен

    27 2 Отговор
    Отказвам да повярвам,че не живея в измислена или сънувана реалност.И,все пак,хора,всичко това,което се случва,наистина ли е действителна реалност?!

    Коментиран от #34

    15:13 18.08.2025

  • 7 Гост

    71 6 Отговор
    Родителите са слабоумни и са разглезили децата си и им угаждат на всякакви опасни прищявки, накрая така става. Купуват им бързи мотори, бързи тротинетки , а тук на екстремен парашут го качили.

    Коментиран от #65

    15:13 18.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 линейка за Копейка

    20 41 Отговор

    До коментар #5 от "ГАМЕНИ СКАЧАТ ПО ПЛОЩАДИТЕ":

    другарят Тодор Живков ви очаква в социалистическия Рай, побързайте!

    Коментиран от #13, #28

    15:14 18.08.2025

  • 10 Къде

    15 6 Отговор
    е спал баща му ?

    15:18 18.08.2025

  • 11 Сила

    64 2 Отговор
    Кратък въпрос ...колцина от вас биха качили детето си на подобно съмнително удоволствие....... 11 годишно дете !!!???!!! И защо биха го направили .....?!?

    Коментиран от #15

    15:18 18.08.2025

  • 12 Сталин

    44 20 Отговор
    За 30 години западна демокрация в България само измами ,корупция ,бандитизъм ,мутри и чалги и смърт ,много смърт ,толкова смърт по мирно време никога не е имало в историята на България,3 000 000 се преселиха под земята ,дори под турско народа е живял по добре

    Коментиран от #24

    15:19 18.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Лука

    16 11 Отговор

    До коментар #5 от "ГАМЕНИ СКАЧАТ ПО ПЛОЩАДИТЕ":

    Това при така наречения соц го имаше.Свидител съм.

    Коментиран от #74

    15:20 18.08.2025

  • 15 Защото

    18 4 Отговор

    До коментар #11 от "Сила":

    са татуирани и име толкова акъла !

    15:20 18.08.2025

  • 16 Гневен

    37 4 Отговор
    Колко безмозъчна фитка трябва да си,за да си качиш детето на тези "екстри" и от снобизъм да го загробиш?!

    Коментиран от #18, #21

    15:21 18.08.2025

  • 17 Трагедия

    17 0 Отговор
    Ужас !!!

    15:23 18.08.2025

  • 18 Задължително

    17 3 Отговор

    До коментар #16 от "Гневен":

    е да си татуиран !

    15:23 18.08.2025

  • 19 Сталин

    39 7 Отговор
    Кога най сетне ще се забрани тези бизнеси на мутрите на Гроб,парашути,джетове,АТВ та всеки ден убити и размазани от тези негодници на Гроб

    15:23 18.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ФЕЙК

    37 5 Отговор

    До коментар #16 от "Гневен":

    НАЛИ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗФУКАМЕ СЪС СЕЛФИ ВЪВ ФЕЙСА, ЗА ДА ЗАВИЖДАТ ГАДОВЕТЕ! Жалко за детето с безумна "майка"!

    15:26 18.08.2025

  • 22 глоги

    11 2 Отговор
    Дете на около 11-годишна ВЪЗРАСТ, момченце загина, след като падна във водата от голяма височина,

    15:28 18.08.2025

  • 23 Наистина

    20 2 Отговор
    народа изкукурига !

    15:28 18.08.2025

  • 24 Кенеди

    6 7 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    Свали черните очила и върви да лекуваш душата си ,много е болна.

    Коментиран от #29, #46

    15:29 18.08.2025

  • 25 То си е нормално бре

    23 0 Отговор
    Да загине някой след падане с парашут в Несебър... а да те блъсне джет си е направо ежедневие ...ко толкуз

    15:29 18.08.2025

  • 26 Ааааа , там е супер на

    21 1 Отговор
    Южния плаж в града. Ако не те удари джет все едно си спечелил поне петица от тотото

    15:31 18.08.2025

  • 27 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    22 7 Отговор
    СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ ЗА ДЕТЕТО,НО КАКВО СТАВА ВЪВ ТАЗИ СКАПАНА ДЪРЖАВА,УДАВНИЦИ ПО МОРЕТО,ПОЖАРИ ВЪВ ЦЯЛАТА СТРАНА,ВСЕКИ ДЕН ЖЕРТВИ НА ПЪТЯ,ЗАГИНАЛИ ТУРИСТИ ВЪВ ПЛАНИНИТЕ,БЕЗВОДИЕ ЧЕСТИ ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ ПО ОБЕКТИТЕ,ЖП-КАТАСТРОФИ И АВАРИРАЛИ ЖП МАШИНИ ВИСОКИ ЦЕНИ НА СТОКИТЕ ВЪВ МАГАЗИНИТЕ.ЗА ТОВА НА ТРЕТИ СЕПТЕМВРИ ВСЕКИ ИСТИНСКИ БЪЛГАРИН КОЙТО МИСЛИ ЗА РОДИНАТА ЗА БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА СИ И ВНУЦИТЕ СИ ДА ДОЙДЕ ПРЕДИ ОБЯД ОКОЛО 9 ЧАСА ВЪВ СОФИЯ ПРЕД ПАРЛАМЕНТА КОГАТО СЕ ОТКРИВА НОВАТА СЕСИЯ НА ТОВА СКАПАНО 51НС И ДА СИ СПАСИМЕ РОДИНАТА.АКО СТОИМЕ БЕЗУЧАСТНИ НЯМА ДА Е ДАЛЕЧЕ ВРЕМЕТО КОГАТО ПОСЛЕДНИЯТ БЪЛГАРИН ДА ЗАГАСИ ЛАМПАТА-БЪЛГАРИЯ НЯМА ДА Я ИМА ЗАРАДИ ТЕЗИ ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКИ ПОДЛОГИ КОИТО УНИЩОЖИХА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 36 ГОДИНИ ВЕЧЕ СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА.

    Коментиран от #32, #35, #45, #49

    15:33 18.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ООрана държава

    7 6 Отговор
    Всички парашути и парашутисти с гражданска, така нареди герп

    15:37 18.08.2025

  • 31 Този не е излизал от село

    18 3 Отговор

    До коментар #5 от "ГАМЕНИ СКАЧАТ ПО ПЛОЩАДИТЕ":

    Водни парашути имаше и по Тошово време.

    15:38 18.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Данко Харсъзина

    30 1 Отговор
    Детето е разкачило предпазната сбруя и е изпаднало. Майката е спала или си е мислела за любовника и не е видяла какви ги върши детето. Тези планери са супер безопасни. Не трябва да разкачаш предпазите колани. Такова едно говедце се изхлузи от лифта на Боровец. Добре, че беше ниско, още в началото, та не пукна като куче. Когато не можеш да си контролираш говедото, не го качваш на такива неща.

    Коментиран от #53

    15:38 18.08.2025

  • 34 УдоМача

    11 3 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    Да, действителна реалност е и е заради греховността на хората и от това, че те масово са отхвърлили Бога, с много редки изключения.

    15:39 18.08.2025

  • 35 Данко Харсъзина

    7 7 Отговор

    До коментар #27 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Докато си мислите, че за всичко са ви виновни депутатите, броя на инцидентите ще се увеличава. Какво са виновни депутатите, че говедцето е махнало осигуровката високо във въздуха?

    15:42 18.08.2025

  • 36 зевзек

    10 0 Отговор
    не са евро овци, а евро тарикати, печелят там по 2000, 2500, дори 3000 евро на месец, за обикновени работи, без специалност, а тука квалифицирани лапат мухите за 1000 лева в провинцията

    15:45 18.08.2025

  • 37 Даката

    7 0 Отговор
    А би ли могло самото детенце да си е освободило парапланера, защото при парашутите има тази възможност в случай че главния парашут се замотае или не се отвори правилно, се освобождава с едно лесно движение, за да може да се отвори запасния, резервен парашут?

    15:46 18.08.2025

  • 38 Ани

    16 2 Отговор
    Тази държава е пълна бутафория! Разполагал с всички разрешителни, документи и т.н. А със здрави въжета разполагал ли е? Или каквото стане! Много добре знаем как се дават разрешителни, как се правят проверки, как всичко е изрядно по документи, а в действителност е пълна разруха. Така е с АТВ-то, така е с парашута, така е и с много други неща. Убийци! Наемателят бил в шок... Ама няма да си закрие бизнеса, а също и онези с АТВ-тата, които си шарят из Слънчев бряг, все едно, че нищо не се е случило.

    Коментиран от #41, #48

    15:46 18.08.2025

  • 39 Декларация има ли?

    14 1 Отговор
    Родителят поема отговорност с писмено съгласие!
    Има ли подписана декларация за детето?

    15:47 18.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Корупция!

    9 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ани":

    В България всичко е Корупция - туй разрешителни, туй свидетелства, туй медшцински - имаш ли пари, бройкаш и си имаш всичко!

    Коментиран от #62

    15:49 18.08.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Мнение

    10 1 Отговор
    Може да е скъсано въже, колан, сбруя или закопчалка.
    Може да има човешка грешка - лошо закопчаване, неправилна подготовка, грешка при издигането.
    Може да е имало неочаквано атмосферно явление – силен порив на вятър, който е предизвикал загуба на контрол.
    Или неспазване на правила за безопасност – от оператора или участниците (умишлено или неволно).
    Най-фрапиращото е, че детето е било на голяма височина и е паднало директно оттам, което говори за пълен отказ на системите за обезопасяване – което не би трябвало да е възможно, ако всичко е било изрядно.

    15:51 18.08.2025

  • 44 Питам само

    10 0 Отговор
    Позволено ли е парасейлинг за деца под 12 години или определени килограми?

    15:52 18.08.2025

  • 45 ССОРОСОИДД

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    ИСКАМ ДА ВИ УВЕРЯ , ЧЕ ВСИЧКИ БГ РУСОФИЛИ СА СССМАХНАТИ ППУТИНОИДДИ НА АЗИАТСКА ХРАНИЛКА....

    15:53 18.08.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Как е в ЕС?

    7 0 Отговор
    В международната практика (напр. в Гърция, Испания, Хърватия) детето трябва да отговаря на физически и здравословни критерии, а понякога и да подпише информирано съгласие от родител.
    Ако детето е било на 11 години, както казват медиите, възникват въпросите:
    • Допустимо ли е било изобщо да лети с парашут?
    • Кой е отговорен за преценката, че е безопасно?
    • Било ли е правилно екипирано и обезопасено?

    15:53 18.08.2025

  • 48 Данко Харсъзина

    11 1 Отговор

    До коментар #38 от "Ани":

    Не са въжета. Колани са като тези на кола. Ако сам не разкачиш коланите няма как да паднеш. Сигурността е 200 %.
    И 100 сертификата и разрешителни да има, ако си глупаво говедо отлиташ в отвъдното.

    Коментиран от #51

    15:53 18.08.2025

  • 49 Бай Орков

    3 4 Отговор

    До коментар #27 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Костя копейката е литнал на крилете на любовта, и сега се рее някъде високо в Гръцките облаци. Какви стачки, какви пет евро, след като всичко може да почака до септември. Сега е време за почивка на плажа, след добре свършената му работа като възрожденец. А ако на почивката която смята да прекара в Сочи, забере и кондукторката в униформа, цена няма да има този наш патриот, дори за бонус на девети септември ще получи и медал за заслуги.

    Коментиран от #67

    15:54 18.08.2025

  • 50 Кривак

    5 0 Отговор
    Дори базата да е била "проверена и лицензирана", това не изключва човешка небрежност или технически пропуски:
    Проверки не се правят ежедневно.
    „Професионализъм“ на хартия не значи добра практика на място.
    Дори с документи, ако не се спазват инструкции и не се вземат предвид възрастови ограничения – това е грубо нарушение.

    15:54 18.08.2025

  • 51 Хммм

    7 1 Отговор

    До коментар #48 от "Данко Харсъзина":

    Може детето да е натиснало закопчалките и да е разкачило коланите от любопитство да види какво ще стане...

    15:55 18.08.2025

  • 52 Извод

    6 0 Отговор
    Най-вероятно става въпрос за тежка комбинация от пропуски – или в подготовката, или в преценката, или в техниката. Трябва да има пълно разследване, и ако се докаже, че детето не е трябвало да бъде качено, то това е престъпна небрежност.

    15:56 18.08.2025

  • 53 да да

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Данко Харсъзина":

    даже няма 55кг ! Няма инструтор!.....

    15:56 18.08.2025

  • 54 А бре,

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "линейка за Копейка":

    ей рогльо ?

    Коментиран от #70

    15:57 18.08.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Ненормалник

    6 0 Отговор
    Би трябвало да има възрастово ограничение за такава дейност

    16:00 18.08.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Баба ти

    7 0 Отговор
    Позьорите се разчекнаха да си правят селфита на най-невероятни места. Няма да пиша, че майката е айде-йотка, за да не ме изтрият. Този който е разрешил на патката да се качи с юрдечето си е за затвор!

    16:03 18.08.2025

  • 60 Бай Коста

    7 0 Отговор
    Значи, като си платят за документи и сертификати и си мислят, че може да те пратят и на Луната. Изисква се ежедневно проверка на колани, седалки, закопчалки, въжета и всякаква друга вещ която пряко е свързана със сигурността на ползвателя. За това естествено трябва да има книга в която да се записва и инструктаж, който да се направи към ползвателите. Това не се прави от никой и рано или късно белята става. Много жалко, че невинни си отиват заради безхаберието и печалбите за други. Същата работа е и с АТВто на "нашто" от полицията.

    16:03 18.08.2025

  • 61 някой

    3 0 Отговор
    На територията всяко едно начинание , се превръща във високо-рисково . Защото отрицателната селекция е във всички области и сфери на живота . Познавах хората които някога дърпаха парашутите на Слънчев Бряг - стари морски вълци , на по 50-60 години с много акъл в главите . Моторниците бяха кръстени с имената на грабливи птици. Двигателите нови Меркури , Джонсън . Всичко се поддържаше без компромиси.

    Коментиран от #73

    16:03 18.08.2025

  • 62 Даката

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Корупция!":

    И после гледаме че има протести във Варна в подкрепа на корумпирания кмет... е как да няма корупция, като не знаете какво искате... законите трябва да са за всички и за силните на деня също, така, че колкото и да ви плащат за протести, трябва да отказвате, ако това е в разрез със ценностите ви. Мислете каква държава, ще оставите на децата си.

    16:07 18.08.2025

  • 63 Какво го усуквате?!

    5 1 Отговор
    Имал всички видове разрешителни...имал най-съвременно оборудване и т.н...!
    Пък не спазил елементарни изисквания-като това да сложи предпазен колан на детето...!

    16:07 18.08.2025

  • 64 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "ГАМЕНИ СКАЧАТ ПО ПЛОЩАДИТЕ":

    Не знам дали си ходил на море през соца, но още тогава го имаше като атракция

    16:10 18.08.2025

  • 65 1111

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Трябва да има ясни правила и да не се правят изключения!
    За подобни атракциони трябва да се изисква навършено пълнолетие. Какво като детето е било с майка си? Сигурно и тя самата не е могла да прецени какво ще се случи.

    16:12 18.08.2025

  • 66 МСЙКАТА Е БИЛА ДРОГИРАНА

    0 1 Отговор
    СТО И ДВЕСТА ПРОЦЕНТА...

    16:13 18.08.2025

  • 67 Малък весел гей

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Бай Орков":

    Нещо те е обидил май Костя Копейкин,та и под такива трагедии все той ти е в ума.Нищо,болката отминава,само един срам остава.

    16:16 18.08.2025

  • 68 Емигрант

    0 0 Отговор
    Наемателят на плажа и собственик на атракцията бил голям професионалист ха ха ха ! Този "професионалист" запознат ли е със законите относно този вид "парашутизъм", не знае ли, че няма право да качва на съоръжението деца до 16 годишна възраст или в България както винаги всичко се свежда до бързи пари без значение на опасността, така е и при тротинетките в целия ЕС те се продават с ограничена скорост до 25 кю/ч, но в България нямат това ограничение и после защо ставали инциденти, във всеки голям град има улица или булевард където през ноща стават гонки и дрифтове и всеки знае само полицаите не знаят, те горките се изморяват много да преброят колко джобни са заработили чрез рекет на шофьори.....а и тази майка изглежда е малоумна или ненормална.....

    16:18 18.08.2025

  • 69 az СВО Победа80

    0 0 Отговор
    Още един знак свише, че вървим по грешен път!

    Днес е денят на Св. Иван Рилски, отново голям православен празник!
    Отново трагедия....

    16:18 18.08.2025

  • 70 ахтунг

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "А бре,":

    очко замьiл?

    16:19 18.08.2025

  • 71 123456

    0 0 Отговор
    Съболезнования за нелепата загуба ! Но от презадоволеност вече ........

    16:20 18.08.2025

  • 72 Бръм

    0 0 Отговор
    Съболезнования!
    Не знам дали го има разписано, системна ли е грешката, или е човешка.
    Две лица не притежаващи специална подготовка, от които едното малолетно, се качват на специфично транспортно средство/изделие.
    В задачата се пита, ако средството е класифицирано за безопасно при употреба от възрастен нормален индивид, то качването на малолетно лице не би ли следвало да се осъществява в присъствието на инструктор ?
    Каква е нормираната безопасна височина при атракционите от този вид?
    Гледам, има хора скачат с парашути, делтапланери. Бихте ли се пуснали и вие, с децата си, сам саминки без опит, от първият път. Лично аз не.

    16:21 18.08.2025

  • 73 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "някой":

    Това беше едно време, при соца, със старите парашути, когато ги вдигаха от плажа.
    Сега на плажа е гъчканица и няма място.
    Вкарват ги с лодката на вътре в морето и ги вдигат от лодката, за което се изисква много по голям майсторлък. Всичко се проверява и затяга защото ако нещо не е наред сакатлъка ще стане още при лодката, като го дръпне да го изхвърли над водата.

    16:22 18.08.2025

  • 74 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Лука":

    Имаше го, ама имаше и контрол!

    16:23 18.08.2025

  • 75 Абе

    0 0 Отговор
    Ей бре, на мама парашутисто.

    16:23 18.08.2025

