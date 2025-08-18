Дете загина след падане с парашут в Несебър

11-годишно дете загина след падане при полет с парашут в Несебър, съобщава "Нова телевизия".
Инцидентът е станал на Южния плаж в града.
То е било качено на водната атракция заедно с майка си, наемателят на базата е в шок.
Дете на около 11-годишна момченце загина след като падна във водата от голяма височина, алармира ужасен свидетел на случилото се на плажа в Несебър.
Стотици летовници са на мястото на инцидента, който е станал около 12:30 часа днес.
Проверка на Флагман.бг установи, че детето се е качило на водната атракция т.нар. „парасейлинг“ заедно с майка си.
Какво точно се е случило, докато парашутът се е издигал, не може да се каже на този етап, тъй като всички са в шок.
Някои от свидетелите твърдят, че детето е полетяло към водата в залива по време на самия полет, когато парашутът е бил на максимална височина.
Извършени са всички възможни спасителни операции по изваждането на детето от спасителите, медиците са били веднага на мястото. Реанимационните действия обаче са се оказали безсмислени, тъй като то е загинало още при удара във водата.
Водната база на плаж Несебър-ЮГ на чиято територия стана нещастието се управлява от години от наемател на плажа, който развива тази дейност професионално и разполага с всички документи, съобщи концесионерът на плажната ивица Кирил Спасов.
Той е категоричен, че наемателят на тези водни спортове разполага с всички разрешителни, в това число и от Морска администрация. Базата е била проверявана неколкократно от контролните органи.
„Изказвам своите съболезнования към близките, но подчертавам, че винаги сме изисквали от своите подизпълнители съответните лицензи, сертификати и застраховки. Това е трагедия, която тежко ще бележи всички нас, ангажирани с експлоатацията на плажа в Несебър. Оказвам пълно съдействие на компетентните органи и очакваме адекватна проверка да установи причините за тази огромна за нас трагедия“, каза пред Флагман още Спасов.
Съоръжението било с модерно оборудване и до момента – за целия сезон не е регистриран нито един дори дребен инцидент.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шорти
Коментиран от #5
15:06 18.08.2025
2 Ъъъъ
15:08 18.08.2025
3 Прокълнати
15:10 18.08.2025
4 Колко
15:12 18.08.2025
5 ГАМЕНИ СКАЧАТ ПО ПЛОЩАДИТЕ
До коментар #1 от "Шорти":ВАЖНОТО Е ДА ИМАМ БАНАНИ ! ТАЯ ГАДОСТ ПРЕЗ СОЦА ЩЕШЕ ДА Е ЗАБРАНЕНО.
Коментиран от #9, #14, #31, #64
15:12 18.08.2025
6 Анонимен
Коментиран от #34
15:13 18.08.2025
7 Гост
Коментиран от #65
15:13 18.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 линейка за Копейка
До коментар #5 от "ГАМЕНИ СКАЧАТ ПО ПЛОЩАДИТЕ":другарят Тодор Живков ви очаква в социалистическия Рай, побързайте!
Коментиран от #13, #28
15:14 18.08.2025
10 Къде
15:18 18.08.2025
11 Сила
Коментиран от #15
15:18 18.08.2025
12 Сталин
Коментиран от #24
15:19 18.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Лука
До коментар #5 от "ГАМЕНИ СКАЧАТ ПО ПЛОЩАДИТЕ":Това при така наречения соц го имаше.Свидител съм.
Коментиран от #74
15:20 18.08.2025
15 Защото
До коментар #11 от "Сила":са татуирани и име толкова акъла !
15:20 18.08.2025
16 Гневен
Коментиран от #18, #21
15:21 18.08.2025
17 Трагедия
15:23 18.08.2025
18 Задължително
До коментар #16 от "Гневен":е да си татуиран !
15:23 18.08.2025
19 Сталин
15:23 18.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ФЕЙК
До коментар #16 от "Гневен":НАЛИ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗФУКАМЕ СЪС СЕЛФИ ВЪВ ФЕЙСА, ЗА ДА ЗАВИЖДАТ ГАДОВЕТЕ! Жалко за детето с безумна "майка"!
15:26 18.08.2025
22 глоги
15:28 18.08.2025
23 Наистина
15:28 18.08.2025
24 Кенеди
До коментар #12 от "Сталин":Свали черните очила и върви да лекуваш душата си ,много е болна.
Коментиран от #29, #46
15:29 18.08.2025
25 То си е нормално бре
15:29 18.08.2025
26 Ааааа , там е супер на
15:31 18.08.2025
27 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
Коментиран от #32, #35, #45, #49
15:33 18.08.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ООрана държава
15:37 18.08.2025
31 Този не е излизал от село
До коментар #5 от "ГАМЕНИ СКАЧАТ ПО ПЛОЩАДИТЕ":Водни парашути имаше и по Тошово време.
15:38 18.08.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Данко Харсъзина
Коментиран от #53
15:38 18.08.2025
34 УдоМача
До коментар #6 от "Анонимен":Да, действителна реалност е и е заради греховността на хората и от това, че те масово са отхвърлили Бога, с много редки изключения.
15:39 18.08.2025
35 Данко Харсъзина
До коментар #27 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":Докато си мислите, че за всичко са ви виновни депутатите, броя на инцидентите ще се увеличава. Какво са виновни депутатите, че говедцето е махнало осигуровката високо във въздуха?
15:42 18.08.2025
36 зевзек
15:45 18.08.2025
37 Даката
15:46 18.08.2025
38 Ани
Коментиран от #41, #48
15:46 18.08.2025
39 Декларация има ли?
Има ли подписана декларация за детето?
15:47 18.08.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Корупция!
До коментар #38 от "Ани":В България всичко е Корупция - туй разрешителни, туй свидетелства, туй медшцински - имаш ли пари, бройкаш и си имаш всичко!
Коментиран от #62
15:49 18.08.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Мнение
Може да има човешка грешка - лошо закопчаване, неправилна подготовка, грешка при издигането.
Може да е имало неочаквано атмосферно явление – силен порив на вятър, който е предизвикал загуба на контрол.
Или неспазване на правила за безопасност – от оператора или участниците (умишлено или неволно).
Най-фрапиращото е, че детето е било на голяма височина и е паднало директно оттам, което говори за пълен отказ на системите за обезопасяване – което не би трябвало да е възможно, ако всичко е било изрядно.
15:51 18.08.2025
44 Питам само
15:52 18.08.2025
45 ССОРОСОИДД
До коментар #27 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":ИСКАМ ДА ВИ УВЕРЯ , ЧЕ ВСИЧКИ БГ РУСОФИЛИ СА СССМАХНАТИ ППУТИНОИДДИ НА АЗИАТСКА ХРАНИЛКА....
15:53 18.08.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Как е в ЕС?
Ако детето е било на 11 години, както казват медиите, възникват въпросите:
• Допустимо ли е било изобщо да лети с парашут?
• Кой е отговорен за преценката, че е безопасно?
• Било ли е правилно екипирано и обезопасено?
15:53 18.08.2025
48 Данко Харсъзина
До коментар #38 от "Ани":Не са въжета. Колани са като тези на кола. Ако сам не разкачиш коланите няма как да паднеш. Сигурността е 200 %.
И 100 сертификата и разрешителни да има, ако си глупаво говедо отлиташ в отвъдното.
Коментиран от #51
15:53 18.08.2025
49 Бай Орков
До коментар #27 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":Костя копейката е литнал на крилете на любовта, и сега се рее някъде високо в Гръцките облаци. Какви стачки, какви пет евро, след като всичко може да почака до септември. Сега е време за почивка на плажа, след добре свършената му работа като възрожденец. А ако на почивката която смята да прекара в Сочи, забере и кондукторката в униформа, цена няма да има този наш патриот, дори за бонус на девети септември ще получи и медал за заслуги.
Коментиран от #67
15:54 18.08.2025
50 Кривак
Проверки не се правят ежедневно.
„Професионализъм“ на хартия не значи добра практика на място.
Дори с документи, ако не се спазват инструкции и не се вземат предвид възрастови ограничения – това е грубо нарушение.
15:54 18.08.2025
51 Хммм
До коментар #48 от "Данко Харсъзина":Може детето да е натиснало закопчалките и да е разкачило коланите от любопитство да види какво ще стане...
15:55 18.08.2025
52 Извод
15:56 18.08.2025
53 да да
До коментар #33 от "Данко Харсъзина":даже няма 55кг ! Няма инструтор!.....
15:56 18.08.2025
54 А бре,
До коментар #42 от "линейка за Копейка":ей рогльо ?
Коментиран от #70
15:57 18.08.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Ненормалник
16:00 18.08.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Баба ти
16:03 18.08.2025
60 Бай Коста
16:03 18.08.2025
61 някой
Коментиран от #73
16:03 18.08.2025
62 Даката
До коментар #41 от "Корупция!":И после гледаме че има протести във Варна в подкрепа на корумпирания кмет... е как да няма корупция, като не знаете какво искате... законите трябва да са за всички и за силните на деня също, така, че колкото и да ви плащат за протести, трябва да отказвате, ако това е в разрез със ценностите ви. Мислете каква държава, ще оставите на децата си.
16:07 18.08.2025
63 Какво го усуквате?!
Пък не спазил елементарни изисквания-като това да сложи предпазен колан на детето...!
16:07 18.08.2025
64 Абе
До коментар #5 от "ГАМЕНИ СКАЧАТ ПО ПЛОЩАДИТЕ":Не знам дали си ходил на море през соца, но още тогава го имаше като атракция
16:10 18.08.2025
65 1111
До коментар #7 от "Гост":Трябва да има ясни правила и да не се правят изключения!
За подобни атракциони трябва да се изисква навършено пълнолетие. Какво като детето е било с майка си? Сигурно и тя самата не е могла да прецени какво ще се случи.
16:12 18.08.2025
66 МСЙКАТА Е БИЛА ДРОГИРАНА
16:13 18.08.2025
67 Малък весел гей
До коментар #49 от "Бай Орков":Нещо те е обидил май Костя Копейкин,та и под такива трагедии все той ти е в ума.Нищо,болката отминава,само един срам остава.
16:16 18.08.2025
68 Емигрант
16:18 18.08.2025
69 az СВО Победа80
Днес е денят на Св. Иван Рилски, отново голям православен празник!
Отново трагедия....
16:18 18.08.2025
70 ахтунг
До коментар #54 от "А бре,":очко замьiл?
16:19 18.08.2025
71 123456
16:20 18.08.2025
72 Бръм
Не знам дали го има разписано, системна ли е грешката, или е човешка.
Две лица не притежаващи специална подготовка, от които едното малолетно, се качват на специфично транспортно средство/изделие.
В задачата се пита, ако средството е класифицирано за безопасно при употреба от възрастен нормален индивид, то качването на малолетно лице не би ли следвало да се осъществява в присъствието на инструктор ?
Каква е нормираната безопасна височина при атракционите от този вид?
Гледам, има хора скачат с парашути, делтапланери. Бихте ли се пуснали и вие, с децата си, сам саминки без опит, от първият път. Лично аз не.
16:21 18.08.2025
73 Данко Харсъзина
До коментар #61 от "някой":Това беше едно време, при соца, със старите парашути, когато ги вдигаха от плажа.
Сега на плажа е гъчканица и няма място.
Вкарват ги с лодката на вътре в морето и ги вдигат от лодката, за което се изисква много по голям майсторлък. Всичко се проверява и затяга защото ако нещо не е наред сакатлъка ще стане още при лодката, като го дръпне да го изхвърли над водата.
16:22 18.08.2025
74 Факт
До коментар #14 от "Лука":Имаше го, ама имаше и контрол!
16:23 18.08.2025
75 Абе
16:23 18.08.2025