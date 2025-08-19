Новини
Спират водата в голяма част от София

Спират водата в голяма част от София

19 Август, 2025 16:26 952 8

От 1 до 9 септември ще има планов ремонт

Спират водата в голяма част от София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Планов ремонт спира временно топлоподаването в голяма част от София от 1 до 9 септември, съобщиха на сайта на "Топлофикация София". От 1:00 ч. на 1 септември до 23:59 ч. на 9 септември 2025 г. ще бъде временно преустановено топлоподаването в редица столични квартали. Причината е предстоящият планов ремонт на ТЕЦ "София Изток" и прилежащата топлопреносна мрежа - част от ежегодната профилактика на основните и спомагателни съоръжения.

Засегнати от прекъсването ще бъдат следните квартали: ж.к. "Христо Смирненски", кв. "Гео Милев", кв. "Изток", кв. "Изгрев", ж.к. "Дианабад", ж.к. "Младост 1, 1А, 2, 3, 4", кв. "Мусагеница", кв. "Полигона", кв. "Студентски град", кв. "Витоша", кв. "Малинова долина", ж.к. "Дървеница", ж.к. "Дружба 1 и 2", кв. "Хладилника", част от кв. "Лозенец": в карето между ул. "Филип Кутев", бул. "Симеоновско шосе", ул. "Стоян Михайловски", ул. "Арх. Йордан Миланов", ул. "Борова гора", ул. "Митрополит Кирил Видински", ул. "Елин Пелин", ул. "Миджур", ул. "Крум Попов", бул. "Арсеналски", ул. "Богатица", ул. "Кожух планина", Южен парк, ул. "Козяк" и ул. "Емилиян Станев", Университетска болница "Лозенец" (Правителствена болница), Посолство на САЩ, част от кв. "Яворов": в карето между бул. "Михай Еминеску", бул. "Цариградско шосе", ул "Александър Жендов" и бул. "Шипченски проход", "Промишлен район - Гара Искър", Комплекс "Враня" - БАН и НИМХ, ОП "Зоологическа градина - София".

По време на ремонта ще бъдат подменени амортизирани арматури и компрометирани топлопроводи, както и ще се извърши пълна проверка на съоръженията в ТЕЦ-а, с цел осигуряване на надеждно отопление през зимния сезон 2025/2026 г., посочват от дружеството.


София / България
Оценка 3 от 4 гласа.
  • 1 Бойко Разбойко

    9 1 Отговор
    Аз се къпя на 10 дена веднъж.

    16:28 19.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    В градския транспорт пак с противогаз.

    16:28 19.08.2025

  • 3 Галя от посолството

    6 1 Отговор
    Ама как ще спирате на ул Козяк?Ще се уволняваме?

    Коментиран от #4

    16:32 19.08.2025

  • 4 Новичок

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Галя от посолството":

    Купете си Бойлер.Пфу...

    16:37 19.08.2025

  • 5 Честита баня

    1 4 Отговор
    Като затвориха градската баня, сега ще си смърдят из градския транспорт.

    16:43 19.08.2025

  • 6 браво

    4 1 Отговор
    Преди 20 години спираха топлата вода за цяло лято 2-3 години по ред и оправданието бе, че правят така, че повече да не спират топлата вода лятото. От тогава всяка година пак си я спират. Кой открадна милионите за ремонта?

    16:43 19.08.2025

  • 7 много важно

    1 1 Отговор
    То пълно с бoклyци в София, голяма работа дали ще са къпани или не.

    16:45 19.08.2025

  • 8 Опааа

    4 0 Отговор
    Мисиркоооо! Не спират водата! Няма да има временно ТОПЛА вода! Мисиркооооо! Недей да лъжеш!

    16:48 19.08.2025

