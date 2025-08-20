Контрол с небрандирани коли и кратък изпит на място за нарушителите

218 нарушения на скоростта само за почивните дни в Сливенско. Сред тях - шофьори с над 200 километра в час при ограничение от 140, пофиране в аварийната лента и движение след автомобили със специален режим, използвайки по-високата скорост.

От ОДМВР-Сливен отчитат, че голяма част от водачите вече спазват средната скорост, но все още се натъкват на фрапиращи случаи, съобщава бТВ.

„През изминалите дни отново имаме такива основно на главните пътища и на АМ „Тракия“. Установен е водач със скорост 218 км/ч. Вече глобата е заплатена. Нарушенията продължават, констатирани са и движение в аварийната лента, и движение на автомобили след автомобил със специален режим на движение, неправилни изпреварвания, водещи до тежки ПТП-та, но засиленият контрол продължава“, каза гл. инспектор Илиян Николов, началник на „Пътна полиция“ ОДМВР-Сливен.

На подобен случай се натъкват комисар Димитър Кикьов и негов колега.

„Фрапиращо е движение след брандиран полицейски автомобил с включени светлинни сигнали. В единия случай бях аз с колега, движехме със скорост около 150 км/ч. Възползвайки се от нашата скорост и чистия път в лявата лента няколко автомобила си позволиха да се движат след нас. Същите бяха спрени и санкционирани, но най-интересното е, че един от водачите подаде сигнал на 112, че полицейският автомобил му е пречил да го изпревари. Това е комично“, каза комисар Кикьов.

По думите на комисар Кикьов има водачи, които не знаят правилата за движение и често не осъзнават нарушенията си. В такъв случай полицията може да се намеси.

„Полицейските служители на място могат да проведат един кратък изпит на място и ако установят, че ако нарушението, което той е допуснал е поради незнание на правилата, свидетелството се отнема и се връща след успешно полагане на изпит. Тази практика не е нова, тя съществува и се прилага в Областна дирекция от много години“, каза той.

Продължава и практиката освен с брандирани автомобили екипите да следят за нарушения и с необозначени такива.