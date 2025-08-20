Контрол с небрандирани коли и кратък изпит на място за нарушителите

218 нарушения на скоростта само за почивните дни в Сливенско. Сред тях - шофьори с над 200 километра в час при ограничение от 140, пофиране в аварийната лента и движение след автомобили със специален режим, използвайки по-високата скорост.
От ОДМВР-Сливен отчитат, че голяма част от водачите вече спазват средната скорост, но все още се натъкват на фрапиращи случаи, съобщава бТВ.
„През изминалите дни отново имаме такива основно на главните пътища и на АМ „Тракия“. Установен е водач със скорост 218 км/ч. Вече глобата е заплатена. Нарушенията продължават, констатирани са и движение в аварийната лента, и движение на автомобили след автомобил със специален режим на движение, неправилни изпреварвания, водещи до тежки ПТП-та, но засиленият контрол продължава“, каза гл. инспектор Илиян Николов, началник на „Пътна полиция“ ОДМВР-Сливен.
На подобен случай се натъкват комисар Димитър Кикьов и негов колега.
„Фрапиращо е движение след брандиран полицейски автомобил с включени светлинни сигнали. В единия случай бях аз с колега, движехме със скорост около 150 км/ч. Възползвайки се от нашата скорост и чистия път в лявата лента няколко автомобила си позволиха да се движат след нас. Същите бяха спрени и санкционирани, но най-интересното е, че един от водачите подаде сигнал на 112, че полицейският автомобил му е пречил да го изпревари. Това е комично“, каза комисар Кикьов.
По думите на комисар Кикьов има водачи, които не знаят правилата за движение и често не осъзнават нарушенията си. В такъв случай полицията може да се намеси.
„Полицейските служители на място могат да проведат един кратък изпит на място и ако установят, че ако нарушението, което той е допуснал е поради незнание на правилата, свидетелството се отнема и се връща след успешно полагане на изпит. Тази практика не е нова, тя съществува и се прилага в Областна дирекция от много години“, каза той.
Продължава и практиката освен с брандирани автомобили екипите да следят за нарушения и с необозначени такива.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Най
Коментиран от #13
09:35 20.08.2025
2 Шопо
Глобите за превишена скорост ще спасят ли тези 2000 човека ?
Никой не се грижи за хората, парите са важни.
Коментиран от #18
09:36 20.08.2025
3 На магистралата с 200?
Коментиран от #12
09:37 20.08.2025
4 Прокурор
Коментиран от #7, #16, #26
09:37 20.08.2025
5 1488
браво
09:38 20.08.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Къде пише, че е забранено да шофираш след брандиран автомобил на КАТ🤔❓
Щом са шофирали " със скорост около 150 км/ч"
значи нарушението е шофиране с ДО ДЕСЕТ КМ/Ч извън населено място‼️
09:41 20.08.2025
7 добре де
До коментар #4 от "Прокурор":Откъде да си знаят адреса? То общината не го знае.
09:43 20.08.2025
8 МИ ДА ИЗПИТВАТ ЦИГАНИТЕ
09:45 20.08.2025
9 На лов за вещици
09:45 20.08.2025
10 1234
Коментиран от #14, #23
09:46 20.08.2025
11 глоги
09:46 20.08.2025
12 Минавка с 200
До коментар #3 от "На магистралата с 200?":На магистралата с 200 се кара само на предпоследна предавка, до към 220 някъде, а след това се включва на по-горна.
09:46 20.08.2025
13 верно ли
До коментар #1 от "Най":Тези 218км/ч са засечени с камера, а не са средна скорост.
09:46 20.08.2025
14 за момента
До коментар #10 от "1234":следят за превишаване на скоростта и най-вече за продължително движение в лявата лента, което е в нарушение на чл. 15 от закона за движение по пътищата.
Коментиран от #19, #25, #30
09:48 20.08.2025
15 ТАКА КАЗА БАЦЕ
09:48 20.08.2025
16 търговище
До коментар #4 от "Прокурор":мнго е важно като го спрат за проверка особено моите братя от ГРАДЕЦ и КОТЕЛ да може даси напише трите имена и АДРЕС СИ
09:48 20.08.2025
17 Абе
09:51 20.08.2025
18 ако можеше да смяташ
До коментар #2 от "Шопо":щеше да потънеш от срам като разбереш каква глупост си написал…
09:52 20.08.2025
19 Абе
До коментар #14 от "за момента":Иди карай ти в дясната лента с коловозите в асвалта.
Коментиран от #21
09:53 20.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 е ми
До коментар #19 от "Абе":плащай си глобите и си карай в лявата
09:56 20.08.2025
22 ФЕН
Той и полицач не е сигурно колко може да отговри на листовките. Ще бъде интересно, да бъдат подлагани на изпит и тия със сержанското училище само - да ги видим дали знаят закона.
09:59 20.08.2025
23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #10 от "1234":Това го правеха на Търговище в участъка между бензиностанцията на OMV и другата на Ромпетрол ли беше❗
Коментиран от #24
09:59 20.08.2025
24 1234
До коментар #23 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":и по пътя Русе -Варна на трилентов път при забранено изпреварване карат с 50-60км при разрешени 90 и те предизвикват да изпревариш на забранено
10:03 20.08.2025
25 Ами
До коментар #14 от "за момента":Пееpacите от ГЕРБ да оправят разбитите десните ленти и тогава, ще се спазва чл. 15!
Коментиран от #27, #28
10:04 20.08.2025
26 Е, ти пък
До коментар #4 от "Прокурор":Допустими са и нЕкои греЖки, кФо толкУС.
10:05 20.08.2025
27 глюпусти
До коментар #25 от "Ами":Кики и Ники обещаха да ги оправят на 30% от цената на Боко.
10:07 20.08.2025
28 е ми
До коментар #25 от "Ами":плащай си глобите и си карай в лявата лента.
10:08 20.08.2025
29 ООрана държава
Коментиран от #31
10:11 20.08.2025
30 Формулирай
До коментар #14 от "за момента":"Продължително движение в лявата лента". Предполага се, че движещият се с 80 в средна, ако наблегне на педала, докато го изпреварваш, ще трябва да го "понатиснеш", за да ти позволи да се прибереш, преди да си се вписал в казус "продължително движение"? От много разбирачи сме на път да изчезнем...
10:12 20.08.2025
31 Ко речи?
До коментар #29 от "ООрана държава":Ти бъди раат. Те за това, за което са застанали да дебнат, го знаят.
10:13 20.08.2025
32 Ко каза
10:15 20.08.2025
33 инж. Иван Ставрев
МВР трябва да проведе мащабна образователна кампания, насочена към спазване на закони и правилници, спазване на ограниченията в скоростта, разпространяване на знания за последиците от несъобразена скорост и пр.
Не става само с наказания. Очевидно, че не се трогват. Подходът трябва да е комплексен.
И това, пичове ви го казва, бивш рейсър и тунингист, дето е сменил над 20 МПСта: 8 дизела, 1 V8, 1V6, 1 турбо бензин, 1 хибрид, джипове, сувове, мотори и пр. Но със златен талон.
10:16 20.08.2025