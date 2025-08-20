Новини
България »
Контрол с небрандирани коли и кратък изпит на място за нарушителите

Контрол с небрандирани коли и кратък изпит на място за нарушителите

20 Август, 2025 09:31 907 33

  • небрандирани коли-
  • изпит на място

218 нарушения на скоростта са отчетени само за почивните дни в Сливенско

Контрол с небрандирани коли и кратък изпит на място за нарушителите - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

218 нарушения на скоростта само за почивните дни в Сливенско. Сред тях - шофьори с над 200 километра в час при ограничение от 140, пофиране в аварийната лента и движение след автомобили със специален режим, използвайки по-високата скорост.

От ОДМВР-Сливен отчитат, че голяма част от водачите вече спазват средната скорост, но все още се натъкват на фрапиращи случаи, съобщава бТВ.

„През изминалите дни отново имаме такива основно на главните пътища и на АМ „Тракия“. Установен е водач със скорост 218 км/ч. Вече глобата е заплатена. Нарушенията продължават, констатирани са и движение в аварийната лента, и движение на автомобили след автомобил със специален режим на движение, неправилни изпреварвания, водещи до тежки ПТП-та, но засиленият контрол продължава“, каза гл. инспектор Илиян Николов, началник на „Пътна полиция“ ОДМВР-Сливен.

На подобен случай се натъкват комисар Димитър Кикьов и негов колега.

„Фрапиращо е движение след брандиран полицейски автомобил с включени светлинни сигнали. В единия случай бях аз с колега, движехме със скорост около 150 км/ч. Възползвайки се от нашата скорост и чистия път в лявата лента няколко автомобила си позволиха да се движат след нас. Същите бяха спрени и санкционирани, но най-интересното е, че един от водачите подаде сигнал на 112, че полицейският автомобил му е пречил да го изпревари. Това е комично“, каза комисар Кикьов.

По думите на комисар Кикьов има водачи, които не знаят правилата за движение и често не осъзнават нарушенията си. В такъв случай полицията може да се намеси.

„Полицейските служители на място могат да проведат един кратък изпит на място и ако установят, че ако нарушението, което той е допуснал е поради незнание на правилата, свидетелството се отнема и се връща след успешно полагане на изпит. Тази практика не е нова, тя съществува и се прилага в Областна дирекция от много години“, каза той.

Продължава и практиката освен с брандирани автомобили екипите да следят за нарушения и с необозначени такива.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Най

    3 2 Отговор
    Глобата била платена,а не трябва тези глоби са незаконни има 2 участъка на както тези глоби за средна скорост са законни.и те бяха някъде около чепенско шосе.Залете ги хора ,че после не дай си боже ще ви накарат рецидивисти.

    Коментиран от #13

    09:35 20.08.2025

  • 2 Шопо

    15 1 Отговор
    Всяка седмица в България умират около 2000 човека, 5 - 6 са загинали при пътни инциденти а останалите от какво са умрели ?
    Глобите за превишена скорост ще спасят ли тези 2000 човека ?
    Никой не се грижи за хората, парите са важни.

    Коментиран от #18

    09:36 20.08.2025

  • 3 На магистралата с 200?

    13 0 Отговор
    В София хората карат по улиците и околовръстното с толкова и никой не ги закача.

    Коментиран от #12

    09:37 20.08.2025

  • 4 Прокурор

    16 0 Отговор
    За част от "водачите" изпитът може да бъде САМО ДА НАПИШАТ ТРИТЕ СИ ИМЕНА И АДРЕСА БЕЗ ГРЕШКА!

    Коментиран от #7, #16, #26

    09:37 20.08.2025

  • 5 1488

    7 0 Отговор
    "Установен е водач със скорост 218 км/ч. Вече глобата е заплатена"

    браво

    09:38 20.08.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 1 Отговор
    🚔Тези са голям майтап🚔
    Къде пише, че е забранено да шофираш след брандиран автомобил на КАТ🤔❓
    Щом са шофирали " със скорост около 150 км/ч"
    значи нарушението е шофиране с ДО ДЕСЕТ КМ/Ч извън населено място‼️

    09:41 20.08.2025

  • 7 добре де

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Прокурор":

    Откъде да си знаят адреса? То общината не го знае.

    09:43 20.08.2025

  • 8 МИ ДА ИЗПИТВАТ ЦИГАНИТЕ

    8 1 Отговор
    КО ЧАКАТ..АМАААА ГИЙ ШУБЕ..НЕСЧАСТНИЦИСТРАХЛИВИ

    09:45 20.08.2025

  • 9 На лов за вещици

    3 1 Отговор
    Ако няма нарушения, ще ги измислим. Трябва да защитим заплатите и привилегиите си. Иначе -на общата ясла, където сме никои.

    09:45 20.08.2025

  • 10 1234

    6 2 Отговор
    небрандираните автомоли нарочно се движат с много ниска скорост и предизвикват изпреварване на забранено за да могат после да глобяват -това е тяхната цел

    Коментиран от #14, #23

    09:46 20.08.2025

  • 11 глоги

    2 0 Отговор
    Контрол НА небрандираниТЕ коли и кратък РАзпит на място за нарушителите.

    09:46 20.08.2025

  • 12 Минавка с 200

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "На магистралата с 200?":

    На магистралата с 200 се кара само на предпоследна предавка, до към 220 някъде, а след това се включва на по-горна.

    09:46 20.08.2025

  • 13 верно ли

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Най":

    Тези 218км/ч са засечени с камера, а не са средна скорост.

    09:46 20.08.2025

  • 14 за момента

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "1234":

    следят за превишаване на скоростта и най-вече за продължително движение в лявата лента, което е в нарушение на чл. 15 от закона за движение по пътищата.

    Коментиран от #19, #25, #30

    09:48 20.08.2025

  • 15 ТАКА КАЗА БАЦЕ

    3 0 Отговор
    Да ги минаваме с 200.

    09:48 20.08.2025

  • 16 търговище

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Прокурор":

    мнго е важно като го спрат за проверка особено моите братя от ГРАДЕЦ и КОТЕЛ да може даси напише трите имена и АДРЕС СИ

    09:48 20.08.2025

  • 17 Абе

    8 0 Отговор
    Сега ше се глобяваме ли или ше се изпитваме?

    09:51 20.08.2025

  • 18 ако можеше да смяташ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    щеше да потънеш от срам като разбереш каква глупост си написал…

    09:52 20.08.2025

  • 19 Абе

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "за момента":

    Иди карай ти в дясната лента с коловозите в асвалта.

    Коментиран от #21

    09:53 20.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 е ми

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Абе":

    плащай си глобите и си карай в лявата

    09:56 20.08.2025

  • 22 ФЕН

    2 0 Отговор
    Краткият изпит се минава лесно с няколко финик ийски знака. Иначе, сега с тия камери как ще се казва, ами сега ко- праим. какъв изпит, кви пет лева. Ако е начушил - акт/фиш и нататък
    Той и полицач не е сигурно колко може да отговри на листовките. Ще бъде интересно, да бъдат подлагани на изпит и тия със сержанското училище само - да ги видим дали знаят закона.

    09:59 20.08.2025

  • 23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "1234":

    Това го правеха на Търговище в участъка между бензиностанцията на OMV и другата на Ромпетрол ли беше❗

    Коментиран от #24

    09:59 20.08.2025

  • 24 1234

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    и по пътя Русе -Варна на трилентов път при забранено изпреварване карат с 50-60км при разрешени 90 и те предизвикват да изпревариш на забранено

    10:03 20.08.2025

  • 25 Ами

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "за момента":

    Пееpacите от ГЕРБ да оправят разбитите десните ленти и тогава, ще се спазва чл. 15!

    Коментиран от #27, #28

    10:04 20.08.2025

  • 26 Е, ти пък

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Прокурор":

    Допустими са и нЕкои греЖки, кФо толкУС.

    10:05 20.08.2025

  • 27 глюпусти

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ами":

    Кики и Ники обещаха да ги оправят на 30% от цената на Боко.

    10:07 20.08.2025

  • 28 е ми

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ами":

    плащай си глобите и си карай в лявата лента.

    10:08 20.08.2025

  • 29 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Изпит на място хахаха тия катаджии не знаят правклата а ще изпитват, тотална малоумщина цари в мвр, абсолютно безпомощни са и измислят все по голяма тъпотия всяка седмица

    Коментиран от #31

    10:11 20.08.2025

  • 30 Формулирай

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "за момента":

    "Продължително движение в лявата лента". Предполага се, че движещият се с 80 в средна, ако наблегне на педала, докато го изпреварваш, ще трябва да го "понатиснеш", за да ти позволи да се прибереш, преди да си се вписал в казус "продължително движение"? От много разбирачи сме на път да изчезнем...

    10:12 20.08.2025

  • 31 Ко речи?

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "ООрана държава":

    Ти бъди раат. Те за това, за което са застанали да дебнат, го знаят.

    10:13 20.08.2025

  • 32 Ко каза

    0 0 Отговор
    218 нарушения се правят на едно кръстовище до обяд.Пак се почесват по врата милиционерите и нищо не вършат.

    10:15 20.08.2025

  • 33 инж. Иван Ставрев

    0 0 Отговор
    Мнозинството от българските шофьори са зле, и това е ясно за всеки. Причината са последните 35 г.
    МВР трябва да проведе мащабна образователна кампания, насочена към спазване на закони и правилници, спазване на ограниченията в скоростта, разпространяване на знания за последиците от несъобразена скорост и пр.
    Не става само с наказания. Очевидно, че не се трогват. Подходът трябва да е комплексен.
    И това, пичове ви го казва, бивш рейсър и тунингист, дето е сменил над 20 МПСта: 8 дизела, 1 V8, 1V6, 1 турбо бензин, 1 хибрид, джипове, сувове, мотори и пр. Но със златен талон.

    10:16 20.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове