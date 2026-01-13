Новини
България »
Паргов: БСП може да задържи мандата по-дълго

Паргов: БСП може да задържи мандата по-дълго

13 Януари, 2026 18:40 957 24

  • калоян паргов-
  • мандат-
  • бсп

Според Паргов в рамките на този парламент не съществуват предпоставки за излъчване на правителство, което да има обществено доверие

Паргов: БСП може да задържи мандата по-дълго - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България има нужда от ясна перспектива, но настоящият парламент не е в състояние да излъчи стабилно правителство. Това заяви Калоян Паргов, заместник-председател в оставка на БСП, като очерта позицията на партията за предстоящия мандат, бюджета и вътрешното състояние на левицата.

По думите на Паргов в предаването „Денят на живо” БСП няма да приеме мандата за съставяне на правителство, но не е изключено той да не бъде върнат веднага. Причината е свързана с възможна договорка около датата на предсрочните избори.

„Ако има някакво разбиране за датата на изборите и аргументите са адекватни, бихме могли да задържим мандата“, коментира той, като допълни, че подобен ход би бил възможен по молба на президента.

Според Паргов в рамките на този парламент не съществуват предпоставки за излъчване на правителство, което да има обществено доверие. Политическата конфигурация е силно фрагментирана, а разделението между партиите прави компромисите практически невъзможни.

Паргов подчерта, че участието на БСП в управлението винаги е било свързано с налагането на социален дневен ред. Той припомни, че в предложения бюджет е бил заложен буфер, който да смекчи икономическите удари върху хората в началото на годината.

„Бюджетът не беше харесан от никого – освен от социалистите“, отбеляза той, като призна, че проектът не е срещнал широка политическа подкрепа.

По отношение на предстоящите данъчно-осигурителни промени Паргов заяви, че реформите са обективно необходими. Той обаче призна, че БСП е допуснала грешка, като не е отчела обществените страхове. „Първи януари 2026 г. плашеше много хора, а темата за данъчната реформа допълнително засилваше това напрежение“, посочи Паргов. По думите му, за да се наложи каквато и да е промяна в парламента, е необходима ясна и стабилна подкрепа.

Паргов отказа да коментира дали ще се кандидатира за председател на БСП, но изрази сериозни съмнения дали партията ще излезе по-обединена от предстоящия конгрес. Според него времето до изборите е твърде кратко, за да бъдат преодолени натрупаните вътрешни конфликти.

По думите на Паргов БСП има нужда от промяна, но тя не може да се изчерпва с подмяна на лица. „Партията има системни проблеми от организационно и политическо естество, които не са решени“, заяви той. Според него в левицата има усещане за изоставеност и липса на посока.

Паргов заяви, че от президента Румен Радев очаква „неочакваното“ по въпроса дали държавният глава би се отказал от президентския пост, за да създаде собствен политически проект.

В заключение той прогнозира, че дори след предстоящите избори страната вероятно ще се насочи към нов вот заради дълбокото разделение между политическите партии.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    25 2 Отговор
    Кой ще ви го даде?Имате 1 процент.

    18:42 13.01.2026

  • 2 гост

    27 2 Отговор
    От алчни простаци само мераци на рояци!

    18:42 13.01.2026

  • 3 Е . а и б о к л у ц и т е

    22 2 Отговор
    Колко дълго, бе Парга? Гладните бунтове се очавкат с февруарските сомалийски заплати и новите цени и сметки 1:1 в евро. Червените капиталистически по.мияри до 2030-та ли ще го държите тоя мандат?

    18:45 13.01.2026

  • 4 Може

    19 2 Отговор
    да не получите третия мандат. Безсрамници!

    18:45 13.01.2026

  • 5 Камион

    18 2 Отговор
    Дей-ва и комунистите, жадни за власт! ... А БСП умрЕ!

    18:46 13.01.2026

  • 6 Дупничанин

    13 2 Отговор
    Мани, не бави топката, бе!🤣

    Коментиран от #10

    18:48 13.01.2026

  • 7 Няма вече бсп

    22 2 Отговор
    Вие луди ли сте къв мандат кви пет лева.Изчезвайте в канала заедно с Има Такива Негодници и не се показвайте повече......

    18:49 13.01.2026

  • 8 Палоян Каргов

    15 2 Отговор
    Като се оср. хме, поне да се направим на интересни!

    18:55 13.01.2026

  • 9 Софийски селянин,

    13 2 Отговор
    И за какъв Чеп ви е този мандат..?!

    19:01 13.01.2026

  • 10 Иван

    10 2 Отговор

    До коментар #6 от "Дупничанин":

    Ако и тази простотия направят няма и 1 процент да получат .

    19:02 13.01.2026

  • 11 Асен

    5 2 Отговор
    И какво ще правят с него като го вземат ще си бършат сополивите носове ли?

    19:06 13.01.2026

  • 12 Да,бе

    4 0 Отговор
    БСП може да задържи само вечният мандат в отвъдното..

    19:08 13.01.2026

  • 13 Данко Пиратина

    4 2 Отговор
    БСП е вече сенки и пепел!

    19:09 13.01.2026

  • 14 Хе-хе

    5 2 Отговор
    Физиомутра на типичен апаратчик! Дори Сачева е доста по симпатична от него със зоологичния порив на живо същество да се добере до коритото с ярмата!

    19:10 13.01.2026

  • 15 Правилно

    1 2 Отговор
    Все пак трябва да се помисли и за датата

    19:12 13.01.2026

  • 16 Винкело

    5 1 Отговор
    А тоя защо мисли, че БСП ще докопат мандат?

    19:12 13.01.2026

  • 17 Само

    0 2 Отговор
    мандата на ВЪЗРАЖДАНЕ !

    Коментиран от #23

    19:13 13.01.2026

  • 18 Шопо

    1 0 Отговор
    Бате Бойко не иска оставка на Терзиев.

    19:14 13.01.2026

  • 19 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Може! Ако иска.

    19:18 13.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 паргов

    1 1 Отговор
    другари дръжте здраво кокъла че мазен!

    19:24 13.01.2026

  • 22 ОЧАРЧЕТО КАЛИТКО

    1 0 Отговор
    АКО. ВИ. ГО. ДАДАТ
    ЗАДНИЦИ ПРОДАЖНИ!

    19:28 13.01.2026

  • 23 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Само":

    Подмазтачът си е подмазвач!

    19:28 13.01.2026

  • 24 нннн

    0 0 Отговор
    Радев да им го даде мандата.. Нека се порадват, че го получават. Друг път няма да им се случи.

    19:33 13.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове