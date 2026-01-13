Паргов: БСП може да задържи мандата по-дълго

България има нужда от ясна перспектива, но настоящият парламент не е в състояние да излъчи стабилно правителство. Това заяви Калоян Паргов, заместник-председател в оставка на БСП, като очерта позицията на партията за предстоящия мандат, бюджета и вътрешното състояние на левицата.
По думите на Паргов в предаването „Денят на живо” БСП няма да приеме мандата за съставяне на правителство, но не е изключено той да не бъде върнат веднага. Причината е свързана с възможна договорка около датата на предсрочните избори.
„Ако има някакво разбиране за датата на изборите и аргументите са адекватни, бихме могли да задържим мандата“, коментира той, като допълни, че подобен ход би бил възможен по молба на президента.
Според Паргов в рамките на този парламент не съществуват предпоставки за излъчване на правителство, което да има обществено доверие. Политическата конфигурация е силно фрагментирана, а разделението между партиите прави компромисите практически невъзможни.
Паргов подчерта, че участието на БСП в управлението винаги е било свързано с налагането на социален дневен ред. Той припомни, че в предложения бюджет е бил заложен буфер, който да смекчи икономическите удари върху хората в началото на годината.
„Бюджетът не беше харесан от никого – освен от социалистите“, отбеляза той, като призна, че проектът не е срещнал широка политическа подкрепа.
По отношение на предстоящите данъчно-осигурителни промени Паргов заяви, че реформите са обективно необходими. Той обаче призна, че БСП е допуснала грешка, като не е отчела обществените страхове. „Първи януари 2026 г. плашеше много хора, а темата за данъчната реформа допълнително засилваше това напрежение“, посочи Паргов. По думите му, за да се наложи каквато и да е промяна в парламента, е необходима ясна и стабилна подкрепа.
Паргов отказа да коментира дали ще се кандидатира за председател на БСП, но изрази сериозни съмнения дали партията ще излезе по-обединена от предстоящия конгрес. Според него времето до изборите е твърде кратко, за да бъдат преодолени натрупаните вътрешни конфликти.
По думите на Паргов БСП има нужда от промяна, но тя не може да се изчерпва с подмяна на лица. „Партията има системни проблеми от организационно и политическо естество, които не са решени“, заяви той. Според него в левицата има усещане за изоставеност и липса на посока.
Паргов заяви, че от президента Румен Радев очаква „неочакваното“ по въпроса дали държавният глава би се отказал от президентския пост, за да създаде собствен политически проект.
В заключение той прогнозира, че дори след предстоящите избори страната вероятно ще се насочи към нов вот заради дълбокото разделение между политическите партии.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
18:42 13.01.2026
2 гост
18:42 13.01.2026
3 Е . а и б о к л у ц и т е
18:45 13.01.2026
4 Може
18:45 13.01.2026
5 Камион
18:46 13.01.2026
6 Дупничанин
Коментиран от #10
18:48 13.01.2026
7 Няма вече бсп
18:49 13.01.2026
8 Палоян Каргов
18:55 13.01.2026
9 Софийски селянин,
19:01 13.01.2026
10 Иван
До коментар #6 от "Дупничанин":Ако и тази простотия направят няма и 1 процент да получат .
19:02 13.01.2026
11 Асен
19:06 13.01.2026
12 Да,бе
19:08 13.01.2026
13 Данко Пиратина
19:09 13.01.2026
14 Хе-хе
19:10 13.01.2026
15 Правилно
19:12 13.01.2026
16 Винкело
19:12 13.01.2026
17 Само
Коментиран от #23
19:13 13.01.2026
18 Шопо
19:14 13.01.2026
19 Данко Харсъзина
19:18 13.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 паргов
19:24 13.01.2026
22 ОЧАРЧЕТО КАЛИТКО
ЗАДНИЦИ ПРОДАЖНИ!
19:28 13.01.2026
23 Факт
До коментар #17 от "Само":Подмазтачът си е подмазвач!
19:28 13.01.2026
24 нннн
19:33 13.01.2026