Ботев Пловдив официално представи ново попълнение

Ботев Пловдив официално привлече в състава си левия бек Браян Хайн. Трансферът е реализиран без трансферна сума, тъй като футболистът пристига като свободен агент. Клубът го разглежда като директно решение за позицията на левия защитник.

Браян Хайн е на 24 години. Разполага с германски паспорт и е с нигерийски произход. Играе основно като ляв бек, но при нужда може да бъде използван и по целия ляв фланг. Силните му страни са скоростта, издръжливостта и агресивната игра по крилото.

В кариерното си развитие Хайн е преминал през по-ниските нива на германския футбол, където е трупал опит в отбори с физически и директен стил на игра. През последната година той остава без клуб. В края на миналата година е бил близо до трансфер в нидерландския АДО Ден Хааг и дори е провел подготвителен период с отбора, но сделката в крайна сметка не се реализира.

Основният въпрос около трансфера е свързан с игровия му ритъм. Липсата на официални мачове през последния период означава, че ще му бъде необходимо време за адаптация и навлизане във форма.