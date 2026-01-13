Новини
Балабанов: От ИТН искаме 100% машинно гласуване, но не с тези машини

13 Януари, 2026 18:10 1 055 60

  • станислав балабанов-
  • машинно гласуване-
  • мъртви души

Стартираме участието си в парламента с идеята за премахване на т.нар. "мъртви души" от избирателните списъци, заяви Балабанов

Балабанов: От ИТН искаме 100% машинно гласуване, но не с тези машини - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Искаме 100% машинно гласуване, но не с тези машини, а със сканиращи устройства, които да бъдат интегрирани в секциите, където българските избиратели ще дадат гласа си, каза зам.-председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ (ИТН) Станислав Балабанов на брифинг пред медиите.

По думите му видимо в обществото се налага тази необходимост от промяна в Изборния кодекс.

Очакваме да получим подкрепа от всички, които искат машинно гласуване, допълни той.

Стартираме участието си в парламента с идеята за премахване на т.нар. "мъртви души" от избирателните списъци, заяви Балабанов.

„Продължаваме промяната-Демократична България“ беше първата политическа формация, която се подписа под тези идеи за промяна на ИТН. Това беше единственият законопроект, който след правна комисия ще влезе в зала на второ четене, така че той е почти готов да бъде приет, посочи Станислав Балабанов.

Той отбеляза, че има достатъчно време за закупуване на нови сканиращи машини и за промяна на избирателните списъци. Това беше единственият законопроект, който мина през всички обществени обсъждания и през работата на експертни групи, отбеляза Балабанов и добави, че в продължение на осем месеца са събирани коментари.

България е готова, ако има необходимост, в началото да бъдат наети и поетапно закупени сканиращи устройства. Ще съобщим конкретната сума за тези промени по време на дебатите, уточни той.

На въпрос дали ИТН е готова да получи третия мандат за съставяне на правителство от президента Румен Радев Балабанов отговори, че партията достатъчно пъти е получавала третия мандат, но по-важното е, че обществото иска избори. Попитан дали ще върнат мандата, ако все пак го получат, той отговори, че това най-вероятно ще се случи.


  • 1 Българин

    40 1 Отговор
    за Слави Зулуса-или хубаво или нищо.....

    18:11 13.01.2026

  • 2 Петрич

    50 3 Отговор
    Балабанов,не се изхождай без да си питал Дебелян

    18:12 13.01.2026

  • 3 Иван

    41 2 Отговор
    Ами той Слави милионер да купи и с тях ще гласуваме лошо няма

    18:13 13.01.2026

  • 4 Боби

    31 1 Отговор
    И Евро искате, ама не сега. Искате и онова, ама не там, нали? 🤣🤣🤣🤣

    18:13 13.01.2026

  • 5 ШОТО ТИЯ МАшИНИ НЕ МОГАТ

    31 3 Отговор
    ДА ЛЪЖАТ ЛИ......ТОЯ Е ГООООООЛЯМООООГАВНОООО...

    Коментиран от #22

    18:14 13.01.2026

  • 6 замислен

    13 13 Отговор
    Май зад фразата "ала-бала с машинките" стои нещо ми се струва?

    18:14 13.01.2026

  • 7 На вас

    35 2 Отговор
    вече нищо не ви трябва, Няма Такава Партия. Факт.

    18:14 13.01.2026

  • 8 787

    37 2 Отговор
    Партия ИТН прилича на Шоуто на Слави. Пише, че е на Слави, но друг го води! хаха

    18:14 13.01.2026

  • 9 Директора

    36 2 Отговор
    Точно ти, дано никога повече не видиш парламент. Мазни типчета

    18:15 13.01.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    34 5 Отговор
    И това няма да ви спаси мръснико! В канала сте!

    18:15 13.01.2026

  • 11 123

    26 2 Отговор
    "...но не с тези машини", не с тези партии, не в тази държава, не с този народ, все условия, които няма да се случат, затова сме "ЗА" машините. Стане ли времето за гласуване, як отпор и твърдо "НЕ", ай с.ик.тир на цялото ИТН.

    18:15 13.01.2026

  • 12 Деций

    32 1 Отговор
    И имате наглостта да се показвате .Марш от тук отпадъци долни!

    18:16 13.01.2026

  • 13 ООрана държава

    24 2 Отговор
    Заешката уста, излезте и покажете как се манипулират тези машини, извадете една, пуснете глас и покажете къде е измамата! С хартииките се видя къде е далаверата

    Коментиран от #17

    18:16 13.01.2026

  • 14 Последния Софиянец

    6 9 Отговор
    Само електронно гласуване по телефона може да бъде честно.

    18:16 13.01.2026

  • 15 Никакви

    7 9 Отговор
    Машини! С тях ще ни наъресат Урсулианците. А застъпници са им паветниците. Най глупавата и продажна прослойка на обществото. Искате ли съдбата ви да се определя от отявлени имбецили?

    18:17 13.01.2026

  • 16 Луд

    17 0 Отговор
    Ала Бала Банов

    18:18 13.01.2026

  • 17 Последния Софиянец

    6 16 Отговор

    До коментар #13 от "ООрана държава":

    На ДС Терзиев му набутаха хиляди фалшиви гласове с машините от Сиела техниците.

    18:18 13.01.2026

  • 18 тиквата: но не с тези машини ли

    15 3 Отговор
    тогава ще пуснем нова общ поръчка
    и пак ще лапаме

    18:18 13.01.2026

  • 19 Хихи

    19 2 Отговор
    с каквото и да се гласува, зулусите са изчегъртани от българската политика !

    18:18 13.01.2026

  • 20 механик

    14 1 Отговор
    Тоя кой беше ?

    18:19 13.01.2026

  • 21 Балабана

    13 2 Отговор
    е като тетка, на която една жена на пазара казала нещо. Ами тия "мадуровки" боювото коалиционно правителство с "патриотите" ги закупи.

    18:20 13.01.2026

  • 22 Гарван

    5 11 Отговор

    До коментар #5 от "ШОТО ТИЯ МАшИНИ НЕ МОГАТ":

    Тези машини се наричарт "Мадуровки" не случайно!!! Потърсете "мадуровки" в търсачките и ще се убедите!!!

    Коментиран от #54

    18:21 13.01.2026

  • 23 Едно нищо не може да иска нещо

    14 1 Отговор
    ИТН вие сте история време е да се призимите

    18:25 13.01.2026

  • 24 604

    12 1 Отговор
    с квото и да се гласува сте аут!!!!!

    18:26 13.01.2026

  • 25 Лицемерни 60клуци

    12 1 Отговор
    Нищо не можете да искате, защото предадохте хората които ви гласуваха доверие,бвхте първа п.партия,но сега ще сте под линията,боклук.

    Коментиран от #60

    18:31 13.01.2026

  • 26 Както казват Зулусите

    16 1 Отговор
    Добре, ама ги платете от партийните субсидии, които щяхте да връщате.

    18:31 13.01.2026

  • 27 Любо Пенев

    12 1 Отговор
    За вазе две супи. Чао.

    18:33 13.01.2026

  • 28 Ъхъ!!!

    13 2 Отговор
    Нищо им няма на машините, Барабанов! И точно това е проблема, че не можете да ги манипулирате! Я кажи сега барабан КОЙ те бие?

    18:33 13.01.2026

  • 29 ФЕЙК

    15 2 Отговор
    Този както се е взел на сериозно и се е надул като селски пуяк сякаш носа му не може да го стигнеш с лай.....на клечка!

    18:33 13.01.2026

  • 30 Кво ви пука,

    16 1 Отговор
    така и така няма да влезете повече в парламента...

    18:37 13.01.2026

  • 31 Смешни

    11 1 Отговор
    Мишки сър

    18:38 13.01.2026

  • 32 ИЗМЯНАТА

    12 1 Отговор
    1. Има хора, които изменят на собствените си интереси - ТЕ СА ЖЕРТВАТА.
    2. Има хора, които защитават собствените си интереси и така изменят на интересите на държавата си - ТЕ СА ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИТЕ.
    3. Има хора изменят на интересите на собствените си последователи, дали им доверието си - ТЕ СА ПРЕДАТЕЛИТЕ.

    18:39 13.01.2026

  • 33 Нова промяна

    13 1 Отговор
    Абе, това човекоподобно на снимката, наистина ли е клептомана Балабана джебчията, който пребърква джобовете на околните и каквото намери, после го размахва по телевизииет?! Къде изчезна мръсният му, просташки и грозен език, с който редовно нападаше опонентите си от ПП и ДБ! Къде изчезна зловещият му и много страшен поглед, с който, ако погледнеше някоя кралска кобра, нещастното влечуго умираше на секундата? Че пък много "омекнал" Джебчията Балабана бе?! Само каруцарина Хаджи Тошко Африкански днес се изцепил и напада столичния кмет, понееж отказва да дава милиони на Таки, Вълци, Лисици и други диви животни, все авери и ортаци на мутрата от СИК и на сактия от Учиндол! Ами, как няма да омекне като печен праз?! Колкото и да се напъват социологическите агенции, повечето платени, както се знае, от Туловището Пеевски, не могат да дадат опвече от 2% на чалгарите! Само че на изборите няма да съберат и 1 %, толкова много ги мрази и ненавижда българският народ! Особено този Джебчия с грозната брадавица на мутрата и селяндурина с мръсния и циничен език Хаджи Африкански! Тези двамата вече са свършени, вече са на бунището, почти са се разложили и затова Клептомана Балабана вони на леш!"

    18:40 13.01.2026

  • 34 Цвете

    9 1 Отговор
    ПАРАЛЕЛНО С МАШИНИТЕ ДА НЕ ЗАБРАВИТЕ ОБЕЩАНИТЕ СУБСИДИИ ОЩЕ ОТ ВРЕМЕТО НА ВАШИЯ РЕФЕРЕНДУМ.ДА ГИ НАМАЛИТЕ СЕГА НА 1 ЕВРО. 🇧🇬🌹👍💯🍀🤔🙄

    18:40 13.01.2026

  • 35 Да се знае

    8 1 Отговор
    Балабанов е синоним на БАРАБАНОВ!
    ДИМЕК ТЪПАН!!!

    18:41 13.01.2026

  • 36 Парпърляк

    8 1 Отговор
    Така или иначе никой няма да гласува за тези, защо се обаждат?

    18:41 13.01.2026

  • 37 Цвете

    5 0 Отговор
    ПАРАЛЕЛНО С МАШИНИТЕ ДА НЕ ЗАБРАВИТЕ ОБЕЩАНИТЕ СУБСИДИИ ОЩЕ ОТ ВРЕМЕТО НА ВАШИЯ РЕФЕРЕНДУМ.ДА ГИ НАМАЛИТЕ СЕГА НА 1 ЕВРО. 🇧🇬🌹👍💯🍀🤔🙄

    18:44 13.01.2026

  • 38 Итн

    6 1 Отговор
    Мухъл навсякъде

    18:45 13.01.2026

  • 39 Евгени от Алфапласт

    5 1 Отговор
    Че то това вас не ви бърка, така или иначе няма да сте в парлама-ментата.

    18:46 13.01.2026

  • 40 Камион

    4 1 Отговор
    Няма да имате и 1%, ай да не се пенявите!!! Ако ще и с камъчета да се гласува....

    18:48 13.01.2026

  • 41 О...

    7 1 Отговор
    О.... и на кой му е интересно какво искате. Свърши.

    18:53 13.01.2026

  • 42 хи хи

    3 3 Отговор
    Да живее Мадуровката! С нея и умрял може да се стане депутат.

    18:55 13.01.2026

  • 43 Боклук

    7 1 Отговор
    пълен

    18:56 13.01.2026

  • 44 А от народа

    7 1 Отговор
    Искаме 100% да ме ви виждаме повече във властта

    19:02 13.01.2026

  • 45 Данко Пиратина

    6 1 Отговор
    И космонавт съм, и съм Бог,
    И съм шнорхел, и съм Роб!

    19:07 13.01.2026

  • 46 Новак

    4 1 Отговор
    Зднаик!

    19:09 13.01.2026

  • 47 Асен

    7 1 Отговор
    Итн са едни бледи продажни говорители на мафията Боко и Шиши

    19:10 13.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Джак Спароу

    7 1 Отговор
    Мазният дибел пид@л на дългия кавал

    19:11 13.01.2026

  • 50 Румен

    6 1 Отговор
    Малееее, ма гнус—— но копе——ле

    19:16 13.01.2026

  • 51 Дик диверсанта

    3 1 Отговор
    Този боклук няма право да се снима на фона на портрета на Иван Вазов.

    19:18 13.01.2026

  • 52 Каква очевидна разлика,

    2 1 Отговор
    в смисъл на пълно отсъствие на прилика. Гнъс.

    19:18 13.01.2026

  • 53 А кой ще плати

    3 1 Отговор
    новите бе де/бил? Ти ли?С каквото и да се проведат изборите ще бъдат манипулиране. Няма сами да си захвърлите кокала. Бо клуци.

    19:22 13.01.2026

  • 54 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Гарван":

    Изобщо не са мадуровки аса американски и не се ползват във Венецуела. Ни лазпрэстрънявай неистини за да угодиш на мафиотите тна Слави Трифонов.

    19:24 13.01.2026

  • 55 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Нови 100 милиона за други машини. Тези нямат акъл.

    19:25 13.01.2026

  • 56 Елементарник

    0 0 Отговор
    Те и Бойко и Пеевски така викат, искаме машини, но други, за които няма да има време да се купят, или пък за някакви скенери, които не са машини за гласуване а обкновени принтери.

    19:25 13.01.2026

  • 57 ЗА ВАС

    0 1 Отговор
    НЯМА ЗНАЧЕНИЕ С КАКВИ МАШИНИ ЩЕ СЕ ГЛАСУВА.
    КАТО ЩЕ БЪДЕТЕ ВЪН ОТ СЛЕДВАЩИЯ ПАРЛАМЕНТ

    19:25 13.01.2026

  • 58 Бунтът на машините

    0 0 Отговор
    Като насрочат предсрочните избори, от Skynet веднага ще телепортират 12 хиляди терминатора, една седмица по-рано даже, да могат корумпираните селски изборни комисии да ги разучат.

    19:32 13.01.2026

  • 59 Ха ха ха

    0 1 Отговор
    Чалгарите са у канала

    19:35 13.01.2026

  • 60 Никого не са предали

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Лицемерни 60клуци":

    Просто глупаците бяха повече в тази държава ( 80%). Дългият винаги е бил проект на задкулисието. Щяха да спечелят при всички положения-по сценарий. Свършиха си работата.и ги разкарват. Дали им се иска е друг въпрос. А вие тук се жалвайте. Битият бит, евания, еван.

    19:35 13.01.2026

