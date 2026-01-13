Балабанов: От ИТН искаме 100% машинно гласуване, но не с тези машини

Искаме 100% машинно гласуване, но не с тези машини, а със сканиращи устройства, които да бъдат интегрирани в секциите, където българските избиратели ще дадат гласа си, каза зам.-председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ (ИТН) Станислав Балабанов на брифинг пред медиите.

По думите му видимо в обществото се налага тази необходимост от промяна в Изборния кодекс.

Очакваме да получим подкрепа от всички, които искат машинно гласуване, допълни той.

Стартираме участието си в парламента с идеята за премахване на т.нар. "мъртви души" от избирателните списъци, заяви Балабанов.

„Продължаваме промяната-Демократична България“ беше първата политическа формация, която се подписа под тези идеи за промяна на ИТН. Това беше единственият законопроект, който след правна комисия ще влезе в зала на второ четене, така че той е почти готов да бъде приет, посочи Станислав Балабанов.

Той отбеляза, че има достатъчно време за закупуване на нови сканиращи машини и за промяна на избирателните списъци. Това беше единственият законопроект, който мина през всички обществени обсъждания и през работата на експертни групи, отбеляза Балабанов и добави, че в продължение на осем месеца са събирани коментари.

България е готова, ако има необходимост, в началото да бъдат наети и поетапно закупени сканиращи устройства. Ще съобщим конкретната сума за тези промени по време на дебатите, уточни той.

На въпрос дали ИТН е готова да получи третия мандат за съставяне на правителство от президента Румен Радев Балабанов отговори, че партията достатъчно пъти е получавала третия мандат, но по-важното е, че обществото иска избори. Попитан дали ще върнат мандата, ако все пак го получат, той отговори, че това най-вероятно ще се случи.