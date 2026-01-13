Балабанов: От ИТН искаме 100% машинно гласуване, но не с тези машини

Искаме 100% машинно гласуване, но не с тези машини, а със сканиращи устройства, които да бъдат интегрирани в секциите, където българските избиратели ще дадат гласа си, каза зам.-председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ (ИТН) Станислав Балабанов на брифинг пред медиите.
По думите му видимо в обществото се налага тази необходимост от промяна в Изборния кодекс.
Очакваме да получим подкрепа от всички, които искат машинно гласуване, допълни той.
Стартираме участието си в парламента с идеята за премахване на т.нар. "мъртви души" от избирателните списъци, заяви Балабанов.
„Продължаваме промяната-Демократична България“ беше първата политическа формация, която се подписа под тези идеи за промяна на ИТН. Това беше единственият законопроект, който след правна комисия ще влезе в зала на второ четене, така че той е почти готов да бъде приет, посочи Станислав Балабанов.
Той отбеляза, че има достатъчно време за закупуване на нови сканиращи машини и за промяна на избирателните списъци. Това беше единственият законопроект, който мина през всички обществени обсъждания и през работата на експертни групи, отбеляза Балабанов и добави, че в продължение на осем месеца са събирани коментари.
България е готова, ако има необходимост, в началото да бъдат наети и поетапно закупени сканиращи устройства. Ще съобщим конкретната сума за тези промени по време на дебатите, уточни той.
На въпрос дали ИТН е готова да получи третия мандат за съставяне на правителство от президента Румен Радев Балабанов отговори, че партията достатъчно пъти е получавала третия мандат, но по-важното е, че обществото иска избори. Попитан дали ще върнат мандата, ако все пак го получат, той отговори, че това най-вероятно ще се случи.
1 Българин
18:11 13.01.2026
2 Петрич
18:12 13.01.2026
3 Иван
18:13 13.01.2026
4 Боби
18:13 13.01.2026
5 ШОТО ТИЯ МАшИНИ НЕ МОГАТ
Коментиран от #22
18:14 13.01.2026
6 замислен
18:14 13.01.2026
7 На вас
18:14 13.01.2026
8 787
18:14 13.01.2026
9 Директора
18:15 13.01.2026
10 ДрайвингПлежър
18:15 13.01.2026
11 123
18:15 13.01.2026
12 Деций
18:16 13.01.2026
13 ООрана държава
Коментиран от #17
18:16 13.01.2026
14 Последния Софиянец
18:16 13.01.2026
15 Никакви
18:17 13.01.2026
16 Луд
18:18 13.01.2026
17 Последния Софиянец
До коментар #13 от "ООрана държава":На ДС Терзиев му набутаха хиляди фалшиви гласове с машините от Сиела техниците.
18:18 13.01.2026
18 тиквата: но не с тези машини ли
и пак ще лапаме
18:18 13.01.2026
19 Хихи
18:18 13.01.2026
20 механик
18:19 13.01.2026
21 Балабана
18:20 13.01.2026
22 Гарван
До коментар #5 от "ШОТО ТИЯ МАшИНИ НЕ МОГАТ":Тези машини се наричарт "Мадуровки" не случайно!!! Потърсете "мадуровки" в търсачките и ще се убедите!!!
Коментиран от #54
18:21 13.01.2026
23 Едно нищо не може да иска нещо
18:25 13.01.2026
24 604
18:26 13.01.2026
25 Лицемерни 60клуци
Коментиран от #60
18:31 13.01.2026
26 Както казват Зулусите
18:31 13.01.2026
27 Любо Пенев
18:33 13.01.2026
28 Ъхъ!!!
18:33 13.01.2026
29 ФЕЙК
18:33 13.01.2026
30 Кво ви пука,
18:37 13.01.2026
31 Смешни
18:38 13.01.2026
32 ИЗМЯНАТА
2. Има хора, които защитават собствените си интереси и така изменят на интересите на държавата си - ТЕ СА ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИТЕ.
3. Има хора изменят на интересите на собствените си последователи, дали им доверието си - ТЕ СА ПРЕДАТЕЛИТЕ.
18:39 13.01.2026
33 Нова промяна
18:40 13.01.2026
34 Цвете
18:40 13.01.2026
35 Да се знае
ДИМЕК ТЪПАН!!!
18:41 13.01.2026
36 Парпърляк
18:41 13.01.2026
37 Цвете
18:44 13.01.2026
38 Итн
18:45 13.01.2026
39 Евгени от Алфапласт
18:46 13.01.2026
40 Камион
18:48 13.01.2026
41 О...
18:53 13.01.2026
42 хи хи
18:55 13.01.2026
43 Боклук
18:56 13.01.2026
44 А от народа
19:02 13.01.2026
45 Данко Пиратина
И съм шнорхел, и съм Роб!
19:07 13.01.2026
46 Новак
19:09 13.01.2026
47 Асен
19:10 13.01.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Джак Спароу
19:11 13.01.2026
50 Румен
19:16 13.01.2026
51 Дик диверсанта
19:18 13.01.2026
52 Каква очевидна разлика,
19:18 13.01.2026
53 А кой ще плати
19:22 13.01.2026
54 Иван
До коментар #22 от "Гарван":Изобщо не са мадуровки аса американски и не се ползват във Венецуела. Ни лазпрэстрънявай неистини за да угодиш на мафиотите тна Слави Трифонов.
19:24 13.01.2026
55 Данко Харсъзина
19:25 13.01.2026
56 Елементарник
19:25 13.01.2026
57 ЗА ВАС
КАТО ЩЕ БЪДЕТЕ ВЪН ОТ СЛЕДВАЩИЯ ПАРЛАМЕНТ
19:25 13.01.2026
58 Бунтът на машините
19:32 13.01.2026
59 Ха ха ха
19:35 13.01.2026
60 Никого не са предали
До коментар #25 от "Лицемерни 60клуци":Просто глупаците бяха повече в тази държава ( 80%). Дългият винаги е бил проект на задкулисието. Щяха да спечелят при всички положения-по сценарий. Свършиха си работата.и ги разкарват. Дали им се иска е друг въпрос. А вие тук се жалвайте. Битият бит, евания, еван.
19:35 13.01.2026