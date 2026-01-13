Новини
Каримански: Не използвайте търговските обекти за обмяна на валута

Каримански: Не използвайте търговските обекти за обмяна на валута

13 Януари, 2026 20:10

Липсата на редовен на кабинет и на бюджет няма как да се отрази положително на страната, заяви той

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Нещата вървят нормално. Дори бих казал, че нещата в България откъм и откъм начина, по който цялостно върви обмяната на левове в евро, върви съвсем нормално, когато я сравним с отделните страни и виждаме, че резултатите са по-добри. Това заяви Любомир Каримански от БНТ в "Още от деня".

Всяко увреждане на банкноти няма как да бъде посрещнато и прието и е препоръчително да не се приемат такива банкноти. Това е едно умишлено увреждане, заяви той.

"Не бива да увреждаме парите като разплащателно средство. Липса на уважение. Има регулация на ЕЦБ, която не позволява такива действия".

БНБ няма да ги замени, заяви той.

Каримански посочи, че гражданите на трябва да ползват търговските обекти като обекти за обмяна на валута.

"Със 100 лева си купувате кибрит. Това не е нормално, само и само да ви върнат в евро. Призовавам към добросъвестност хората да оценяват покупките, които правят".

Липсата на редовен на кабинет и на бюджет няма как да се отрази положително на страната, заяви Каримански.

"Доколко при една нестабилност кредитният ни рейтинг ще бъде повишен. Има още няколко фактори, които действат с не много положителна насока. Промишленото производство спадна".

Той допълни, че трябва да се търси по-дълбок разрез в следващите месеци. Политическият риск е толкова могъщо нещо, че няма как да не влияе върху всичко останало, допълни той.

"Ситуацията е много странна. Когато имаме увеличаване на темпа на дълга, нараства БВП, дефицитът е все 3% - той горе долу се спазва".

Реалист съм, заяви на финала на разговора Любомир Каримански.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 кой е тоз Каримански

    20 2 Отговор
    да не е шефче на светославчето

    20:14 13.01.2026

  • 2 Да бе

    30 3 Отговор
    Баце даде един месец за обмяна на левове в евро. Какъв е проблема? Нима се нарушава закона или няма достатъчно евро за търговците към месец Януари 2026? Какво са виновни търговците или купувачите? Аман от герб нн подлизурки...

    20:14 13.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    23 2 Отговор
    Няма евро в брой.

    20:16 13.01.2026

  • 4 Спецназ

    9 5 Отговор
    В Била пред мен един даде 100 лева нацяло за 2 кенчета бира.

    Продавачката му поиска 10 стотинки и му върна 50 евро нацяло!

    Аз след него платих пак в лева, горе-долу за дребно ресто- върна ми в български стотинки!

    :))

    20:18 13.01.2026

  • 5 Марио

    20 2 Отговор
    Днес бях пощата и не мога да платя ток, вода и данъци нито със евро нито със лев. Касиерката ми каза че е голям хаус и никакви сметки за плащане не са излезли. Иначе всичко нормално.

    20:18 13.01.2026

  • 6 Даниел Немитов

    10 5 Отговор
    Лесно му е на Каримански щото няма препълнени дюшеци.

    Коментиран от #11

    20:19 13.01.2026

  • 7 каримански

    9 1 Отговор
    другари не ползвайте нищо всичко е менте и отрови

    20:20 13.01.2026

  • 8 При пазарната икономика

    26 1 Отговор
    клиентът винаги е прав, а и законът задължава търговците да връщат ресто в евро. А за закона вината е в "банкерите", които имат лоби в парламента и си знаят, че са мързеливи и некадърни и не могат да организират нормалната обмяна на левовете, та затова прехвърлят основната работа на търговските обекти.

    20:23 13.01.2026

  • 9 Абе бо клу к

    18 0 Отговор
    то и да искаме не може, никакво евро не връщат в магазините, щом им дадеш последните си левове.

    20:24 13.01.2026

  • 10 Емигрант

    20 0 Отговор
    Как нормално бе паразит ? Всеки ден показват спекулации, шарлатании и всякакви измамни схеми с евро и лева, банките и те в "кюпа" като измамници, вземат и к8мисионни за броене на стотинки НА ТОВА ЛИ КАЗВАТЕ НОРМАЛНО БЕ КРРЕТЕН ? България се напълни и с фалшиви евробанкноти, никъде в ЕС не е постигнато такова високо ниво на фалшиви пари и измами с валута ! Ти алчнико за власт сега МАНИПУЛИРАШ и МАМИШ суверена НАГЛО и ОПРОСТАЧЕНО ! БЕЗСРАМНИК !

    20:29 13.01.2026

  • 11 неговите дюшеци

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Даниел Немитов":

    се перат в банкови перални

    20:30 13.01.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    14 1 Отговор
    Изключителен нечистоплътник! Изключителен манипулатор и лъжец!!!
    Просто ги помнете тия, когато започнете да осъзнавате какво сте направили да им потърсите отговорност!

    20:36 13.01.2026

  • 13 Какво увреждане бе?

    17 1 Отговор
    Вкарали сте стари окъсани и надраскани евро в обмяната , вече е 13 ден те са вървели до сега. Вие сте виновни не гражданите. А и сте длъжни да ги заменяте , иначе Съдът в Стразбург.

    20:37 13.01.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    20 4 Отговор
    Изтеглени са 16 милиарда лева, в оборота са вкарани едва 3 млрд евро - КОЕ ВЪРВИ ПО ПЛАН?!!
    Вече започва да се усеща липсата на парична маса - както изглежда и БНБ няма достатъчно, ония престъпници във Франкфурт не са напечатали достатъчно, за да се покрият нуждите!
    ЕВРОСЛАГАЧИТЕ СА ЗА ТИЧАНЕ!!!

    БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА СКОРОСТНО ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ ЕС АКО ИСКА НЯКАКВО БЪДЕЩЕ!!!

    20:40 13.01.2026

  • 15 Тоя гербаджия измамник.

    11 2 Отговор
    Дане би гражданите да си увреждат сами еврото. Увреденото евро е минало през вас и сте го разпостранили сред неукият народ.

    20:40 13.01.2026

  • 16 оня с коня

    4 8 Отговор
    Проядената от Злоба "Матушка" съзирайки ЗАЛЕЗА на безславната си Хибридна война в "Неприятелската държава" България издава отчаяна заповед към верните си Русофилски войни ДА ДРАСКАТ ПО ЕВРОТО,правейки го Невалидно...Ще си остане Вечно ваше бе Руски отрепки - просто никой Търговски Обект няма да ви го приеме и то съвсем Законно!

    20:46 13.01.2026

  • 17 Тоа па кой беше

    10 1 Отговор
    Преситеният, че ще дава акъл на хората какво да правят, всеки си решава сам за себе си! Айде у леву!

    20:48 13.01.2026

  • 18 Механик

    6 0 Отговор
    А къде да обменяме? В банките ли? Ми, не! Мерси.
    Днес на бензиностанция ми отказаха да им платя с банкнота от 200 евро взета от банка. Не щото е фалшива, а просто не приемали такива копюри. И аз си тръгнах, като им обещах да им заплатя когато имам по-дребни копюри.
    Сметнах колко евро са две кутии марлборо. дест минути броих центачета. Оказа се че са една шепа. На касата жената брои 10 мин. това което и дадох. Опашката чакаше.
    Деее и пуста дебела тояга, деее....

    20:58 13.01.2026

  • 19 Крадлив мафиот

    3 0 Отговор
    Книги лъже този некадърник

    21:01 13.01.2026

  • 20 Крадлив мафиот

    3 0 Отговор
    Много лъже този некадърник

    21:02 13.01.2026

  • 21 Дупничанин

    5 0 Отговор
    Аз па не видим нищо ненормално у това да си плата със 100 лв за кибрит. Да не би да съм нарушил закона?

    21:08 13.01.2026

  • 22 ахааааа

    3 0 Отговор
    А кой да ползваме, ТАПАНАРСКИ? БНБ има само 6 касови центъра, пощите са пълен цирк, а банките играят шменти капели с попълване, опашки, касова наличност, таксички и изнудват хората да стават клиенти за да сменят 3 000 лева????

    Организацията е под всякаква критика, ако това сте подготвяли 6 месеца, направо закривайте тази държава и да идва Оранжутана за редкоземните метали.

    21:10 13.01.2026

  • 23 az СВО Победа 80

    2 0 Отговор
    И за този предател ще дойде Видовден!

    21:11 13.01.2026

