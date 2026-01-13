Каримански: Не използвайте търговските обекти за обмяна на валута

Нещата вървят нормално. Дори бих казал, че нещата в България откъм и откъм начина, по който цялостно върви обмяната на левове в евро, върви съвсем нормално, когато я сравним с отделните страни и виждаме, че резултатите са по-добри. Това заяви Любомир Каримански от БНТ в "Още от деня".
Всяко увреждане на банкноти няма как да бъде посрещнато и прието и е препоръчително да не се приемат такива банкноти. Това е едно умишлено увреждане, заяви той.
"Не бива да увреждаме парите като разплащателно средство. Липса на уважение. Има регулация на ЕЦБ, която не позволява такива действия".
БНБ няма да ги замени, заяви той.
Каримански посочи, че гражданите на трябва да ползват търговските обекти като обекти за обмяна на валута.
"Със 100 лева си купувате кибрит. Това не е нормално, само и само да ви върнат в евро. Призовавам към добросъвестност хората да оценяват покупките, които правят".
Липсата на редовен на кабинет и на бюджет няма как да се отрази положително на страната, заяви Каримански.
"Доколко при една нестабилност кредитният ни рейтинг ще бъде повишен. Има още няколко фактори, които действат с не много положителна насока. Промишленото производство спадна".
Той допълни, че трябва да се търси по-дълбок разрез в следващите месеци. Политическият риск е толкова могъщо нещо, че няма как да не влияе върху всичко останало, допълни той.
"Ситуацията е много странна. Когато имаме увеличаване на темпа на дълга, нараства БВП, дефицитът е все 3% - той горе долу се спазва".
Реалист съм, заяви на финала на разговора Любомир Каримански.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой е тоз Каримански
20:14 13.01.2026
2 Да бе
20:14 13.01.2026
3 Последния Софиянец
20:16 13.01.2026
4 Спецназ
Продавачката му поиска 10 стотинки и му върна 50 евро нацяло!
Аз след него платих пак в лева, горе-долу за дребно ресто- върна ми в български стотинки!
:))
20:18 13.01.2026
5 Марио
20:18 13.01.2026
6 Даниел Немитов
Коментиран от #11
20:19 13.01.2026
7 каримански
20:20 13.01.2026
8 При пазарната икономика
20:23 13.01.2026
9 Абе бо клу к
20:24 13.01.2026
10 Емигрант
20:29 13.01.2026
11 неговите дюшеци
До коментар #6 от "Даниел Немитов":се перат в банкови перални
20:30 13.01.2026
12 ДрайвингПлежър
Просто ги помнете тия, когато започнете да осъзнавате какво сте направили да им потърсите отговорност!
20:36 13.01.2026
13 Какво увреждане бе?
20:37 13.01.2026
14 ДрайвингПлежър
Вече започва да се усеща липсата на парична маса - както изглежда и БНБ няма достатъчно, ония престъпници във Франкфурт не са напечатали достатъчно, за да се покрият нуждите!
ЕВРОСЛАГАЧИТЕ СА ЗА ТИЧАНЕ!!!
БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА СКОРОСТНО ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ ЕС АКО ИСКА НЯКАКВО БЪДЕЩЕ!!!
20:40 13.01.2026
15 Тоя гербаджия измамник.
20:40 13.01.2026
16 оня с коня
20:46 13.01.2026
17 Тоа па кой беше
20:48 13.01.2026
18 Механик
Днес на бензиностанция ми отказаха да им платя с банкнота от 200 евро взета от банка. Не щото е фалшива, а просто не приемали такива копюри. И аз си тръгнах, като им обещах да им заплатя когато имам по-дребни копюри.
Сметнах колко евро са две кутии марлборо. дест минути броих центачета. Оказа се че са една шепа. На касата жената брои 10 мин. това което и дадох. Опашката чакаше.
Деее и пуста дебела тояга, деее....
20:58 13.01.2026
19 Крадлив мафиот
21:01 13.01.2026
20 Крадлив мафиот
21:02 13.01.2026
21 Дупничанин
21:08 13.01.2026
22 ахааааа
Организацията е под всякаква критика, ако това сте подготвяли 6 месеца, направо закривайте тази държава и да идва Оранжутана за редкоземните метали.
21:10 13.01.2026
23 az СВО Победа 80
21:11 13.01.2026