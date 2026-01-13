Новини
България »
Лидия Шулева: Няма как да има кабинет в рамките на този парламент

13 Януари, 2026 19:10 440 12

  • лидия шулева-
  • нс-
  • правителство-
  • парламент

Според бившия вицепремиер приемането на еврото върви гладко

Лидия Шулева: Няма как да има кабинет в рамките на този парламент - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Протестите показаха, че този формат на правителство няма вече кредит на доверие. Няма как да има кабинет в рамките на този парламент. Надявам се да се формира служебно правителство, което да подготви провеждането на честни избори, след което да се състави ново стабилно управление на страната. Трудно ми е да прогнозирам кой ще бъде служебен премиер, но може би Димитър Главчев би се съгласил. Това каза бившият вицепремиер Лидия Шулева в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Президентът обяви кога ще връчи втория проучвателен мандат

Тя смята, че е важно какъв ще бъде евентуалният предстоящ вот – дали ще бъде възстановено машинното гласуване, довело до най-малко проблеми през 2021 г., или пак ще се гласува на хартия и ще бъдем свидетели на дискредитиране на изборния процес.

Бюджет 2026

Бившият вицепремиер коментира и темата с план-сметката на държвата. Според нея няма как този парламент спешно да приеме редовен бюджет, тъй като държавната план сметка определя политиката на дадено правителство, а към момента не знаем какво ще бъде то. Шулева беше категорична, че предложеният втори вариант на бюджета е бил неприемлив за обществото от гледна точка на превишаването на разходите от 45% от БВП. И допълни, че в удължителният бюджет тези суми са пак толкова.

Шулева смята, че проблемът в бюджетната сфера е в несправедливото разпределение на доходите в системата. Тя допълни, че наистина има сектори, в които увеличението е или минимално, или няма такова, а в други - ръстът е непропорционален. Също така подчерта, че този факт създава напрежение.

Еврото и България

Лидия Шулева коментира и приемането на еврото. Тя каза, че няма хаос при въвеждането на новата валута и „нещата минават доста гладко, почти 50% от левовете вече са върнати в банковата система”.

Еврото увеличи в пъти търговията, сделките и оборота на Българската фондова борса

Бившият вицепремиер коментира и ситуацията с малкия бизнес. Тя изрази мнение, че дребните производители не трябва да бъде толкова административно натоварени, подобно на едрия бизнес.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
  • 1 🎃🪓🐷🪓

    8 0 Отговор
    Царо ни докара тази крадлива Тиква, първо бодигард после секретар и в политиката 🖕

    Коментиран от #11

    19:13 13.01.2026

  • 2 Пустиня(к)

    6 0 Отговор
    Начи...меда и маслото продължават, нъл тъй? Или нещо съм са обръкАл?

    19:16 13.01.2026

  • 3 Каква хубава богоизбрана фамилия

    7 0 Отговор
    Добре че ни уведоми за очеизвадното

    19:16 13.01.2026

  • 4 То и никой не иска

    4 0 Отговор
    Кат Украйна сме. Всичко е с проблеми. Всеки сам се оправя. Трудно.

    19:16 13.01.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор
    Нема яд, в тоя може и да няма, но следващия парламент или наесен, че да се "подърпат" малко като срамежливи моми, ще видим ГЕРБ с ПП ДБ и ДПС зад завесите да им свети!

    19:18 13.01.2026

  • 6 Тракиец 🇺🇦

    5 0 Отговор
    До кога това дърто крадливо комунистическо кречетало ще ми го натрапвате ??? Както и онзи гном крадлив бо.клук Василев!! Ай си.ктир вече бе

    19:19 13.01.2026

  • 7 Шундева

    6 0 Отговор
    за какво говори всъщност. Абсолютно празнодумство ама да бляботи в студио

    19:20 13.01.2026

  • 8 на опашката

    5 0 Отговор
    Отърване от тази няма.Дядо и бил еди си кой,баща и също.Тази виси постоянно по медиите да ръси акъл.

    19:20 13.01.2026

  • 9 Хехе

    4 0 Отговор
    Много силикон,много пластмаса,бе Лидке?

    19:27 13.01.2026

  • 10 Щерев

    2 0 Отговор
    Щом една чифутка почне да обяснява кога ще има кабинет или няма да има тури един голям кръст на държавата и последният да дръпне шалтера.

    19:33 13.01.2026

  • 11 царя

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "🎃🪓🐷🪓":

    ВЕРВАЙТЕ МИ!!!

    19:35 13.01.2026

  • 12 Удри с лопатата

    1 0 Отговор
    Платените и6рици излизат един по един от нафталина.

    19:37 13.01.2026

Новини по градове:
