Лидия Шулева: Няма как да има кабинет в рамките на този парламент

Протестите показаха, че този формат на правителство няма вече кредит на доверие. Няма как да има кабинет в рамките на този парламент. Надявам се да се формира служебно правителство, което да подготви провеждането на честни избори, след което да се състави ново стабилно управление на страната. Трудно ми е да прогнозирам кой ще бъде служебен премиер, но може би Димитър Главчев би се съгласил. Това каза бившият вицепремиер Лидия Шулева в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.
Президентът обяви кога ще връчи втория проучвателен мандат
Тя смята, че е важно какъв ще бъде евентуалният предстоящ вот – дали ще бъде възстановено машинното гласуване, довело до най-малко проблеми през 2021 г., или пак ще се гласува на хартия и ще бъдем свидетели на дискредитиране на изборния процес.
Бюджет 2026
Бившият вицепремиер коментира и темата с план-сметката на държвата. Според нея няма как този парламент спешно да приеме редовен бюджет, тъй като държавната план сметка определя политиката на дадено правителство, а към момента не знаем какво ще бъде то. Шулева беше категорична, че предложеният втори вариант на бюджета е бил неприемлив за обществото от гледна точка на превишаването на разходите от 45% от БВП. И допълни, че в удължителният бюджет тези суми са пак толкова.
Шулева смята, че проблемът в бюджетната сфера е в несправедливото разпределение на доходите в системата. Тя допълни, че наистина има сектори, в които увеличението е или минимално, или няма такова, а в други - ръстът е непропорционален. Също така подчерта, че този факт създава напрежение.
Еврото и България
Лидия Шулева коментира и приемането на еврото. Тя каза, че няма хаос при въвеждането на новата валута и „нещата минават доста гладко, почти 50% от левовете вече са върнати в банковата система”.
Еврото увеличи в пъти търговията, сделките и оборота на Българската фондова борса
Бившият вицепремиер коментира и ситуацията с малкия бизнес. Тя изрази мнение, че дребните производители не трябва да бъде толкова административно натоварени, подобно на едрия бизнес.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🎃🪓🐷🪓
Коментиран от #11
19:13 13.01.2026
2 Пустиня(к)
19:16 13.01.2026
3 Каква хубава богоизбрана фамилия
19:16 13.01.2026
4 То и никой не иска
19:16 13.01.2026
5 ДрайвингПлежър
19:18 13.01.2026
6 Тракиец 🇺🇦
19:19 13.01.2026
7 Шундева
19:20 13.01.2026
8 на опашката
19:20 13.01.2026
9 Хехе
19:27 13.01.2026
10 Щерев
19:33 13.01.2026
11 царя
До коментар #1 от "🎃🪓🐷🪓":ВЕРВАЙТЕ МИ!!!
19:35 13.01.2026
12 Удри с лопатата
19:37 13.01.2026