Симов: Борисов никога не позволи на Желязков да бъде премиер

„Влязох в партия, която се разкъсваше от скандали и ако някой път я видя без скандали, ще си кажа, че някой е подменил - дошли са извънземните и са ги подменили. В кръга на шегата. Спорът на пленума беше не дали да има конгрес, а кога да се проведе“. Това коментира в предаването „Лице в лице“ по бТВ за процесите в БСП журналистът Александър Симов.
Той изрази притеснение, че целият конгрес ще се превърне в лидерска битка.
„Винаги се получава така, че тези битки имат сапунен характер, стават остри, емоционални и всичко останало. И това на практика ще попречи на БСП да се мобилизира за изборите“, посочи той.
„И още един парадокс, който лично на мен ми направи впечатление. От една страна целият пленум единодушно гласува позитивна оценка. И в следващия момент казват, „ама давайте сега председателят да си подаде оставката, да поискаме оставката на председателя“, посочи Александър Симов.
Според него БСП е „заплашена за пореден път да се отдаде на любимият си спорт - да се рита по кокалчетата, когато трябва да се мобилизира“.
„Много хора си представят, че смяната на лидера едва ли не ще подпише някакъв нов живот на БСП“, отбеляза още журналистът.
Политологът Петър Чолаков заяви, че БСП се намира вече в политическата периферия и въпросът за тях е по-скоро на кого биха партнирали.
„БСП има достатъчно синини по гърба от нелоялно партньорство в рамките на това управление. Ако трябва да бъда честен, не ангажирам абсолютно никого с моя извод - това беше едно управление с Бойко Борисов на шията. И честно казано, това, че Бойко Борисов не позволи за нито един момент правителството да покаже някаква самостоятелност, беше основният воденичен камък“, посочи Александър Симов.
„Борисов никога не позволи на Росен Желязков да бъде премиер“, допълни още той.
Според него би било добре, ако БСП си спести следваща коалиция с ГЕРБ.
„Наистина въпросът е за това кой с кого може да работи заедно. Иначе кой с кого ще враждува в българската политика е перманентно. Проект на президента Радев - това е голямата тема“, заяви Петър Чолаков.
„Радев има пред себе си много отворени врати и много валенции. Защото като играч е показал, че може да бъде изключително гъвкав. Ако се реализира такава политическа формация, би могло да се формира някак следващото управление. Аз така го виждам. Другите варианти ми изглеждат, честно казвано, към настоящия момент доста трудни“, коментира политологът.
По думите му президентът Радев от началото на първия си мандат досега е демонстрирал доста голяма последователност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мда
20:44 13.01.2026
2 Бай Георги
20:44 13.01.2026
3 Тоя па
20:44 13.01.2026
4 Юуп
20:45 13.01.2026
5 червен Сандю да си гледа
20:46 13.01.2026
6 Иван
20:46 13.01.2026
7 Красимир Петров
20:47 13.01.2026
8 гост
Коментиран от #11
20:47 13.01.2026
9 Факт
20:48 13.01.2026
10 Боруна Лом
20:49 13.01.2026
11 Факт
До коментар #8 от "гост":Вижте добре! В студиото е бившия Главен прокурор Иван Стоименов Гешев! Който има данни за всички политици ,държавници и партии. Какво ви информира преди повече от 2 години! И както всички други лидери на партии,журналисти и анализатори се оказа прав!
Коментиран от #19
20:50 13.01.2026
12 Спецназ
Това нещо като почивка за нервите.
Снимка на тъпия грозен плужек- СЪЩО, ако може моля ми я спестете!
Благодаря предварително на мисирките!
СТИГА плашете децата със снимки на тоя МРАВОЯД, ВЕ!
20:50 13.01.2026
13 Данко Пиратина
20:51 13.01.2026
14 Глава
Коментиран от #21
20:54 13.01.2026
15 Тити
20:56 13.01.2026
16 Да Не
20:58 13.01.2026
17 Абсурдистан
21:05 13.01.2026
18 Да,бе
21:07 13.01.2026
19 Страшни факти на ...
До коментар #11 от "Факт":Бившият главен прокурор. Десетки милиони наведнъж откраднали от ИТН ( Имаше Такива Негодници) и по времето на сваленото преди месец грабителско управление още няколко милиарда.
21:09 13.01.2026
20 симо
21:11 13.01.2026
21 Данко Пиратина
До коментар #14 от "Глава":Според мен жокейката е изключително добре запазена и още е гъста и влажна!
21:15 13.01.2026