Симов: Борисов никога не позволи на Желязков да бъде премиер

13 Януари, 2026 20:41

Според Петър Чолаков президентът Радев има пред себе си много отворени врати

Симов: Борисов никога не позволи на Желязков да бъде премиер - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Влязох в партия, която се разкъсваше от скандали и ако някой път я видя без скандали, ще си кажа, че някой е подменил - дошли са извънземните и са ги подменили. В кръга на шегата. Спорът на пленума беше не дали да има конгрес, а кога да се проведе“. Това коментира в предаването „Лице в лице“ по бТВ за процесите в БСП журналистът Александър Симов.

Той изрази притеснение, че целият конгрес ще се превърне в лидерска битка.

„Винаги се получава така, че тези битки имат сапунен характер, стават остри, емоционални и всичко останало. И това на практика ще попречи на БСП да се мобилизира за изборите“, посочи той.

„И още един парадокс, който лично на мен ми направи впечатление. От една страна целият пленум единодушно гласува позитивна оценка. И в следващия момент казват, „ама давайте сега председателят да си подаде оставката, да поискаме оставката на председателя“, посочи Александър Симов.

Според него БСП е „заплашена за пореден път да се отдаде на любимият си спорт - да се рита по кокалчетата, когато трябва да се мобилизира“.

„Много хора си представят, че смяната на лидера едва ли не ще подпише някакъв нов живот на БСП“, отбеляза още журналистът.

Политологът Петър Чолаков заяви, че БСП се намира вече в политическата периферия и въпросът за тях е по-скоро на кого биха партнирали.

„БСП има достатъчно синини по гърба от нелоялно партньорство в рамките на това управление. Ако трябва да бъда честен, не ангажирам абсолютно никого с моя извод - това беше едно управление с Бойко Борисов на шията. И честно казано, това, че Бойко Борисов не позволи за нито един момент правителството да покаже някаква самостоятелност, беше основният воденичен камък“, посочи Александър Симов.

„Борисов никога не позволи на Росен Желязков да бъде премиер“, допълни още той.

Според него би било добре, ако БСП си спести следваща коалиция с ГЕРБ.

„Наистина въпросът е за това кой с кого може да работи заедно. Иначе кой с кого ще враждува в българската политика е перманентно. Проект на президента Радев - това е голямата тема“, заяви Петър Чолаков.

„Радев има пред себе си много отворени врати и много валенции. Защото като играч е показал, че може да бъде изключително гъвкав. Ако се реализира такава политическа формация, би могло да се формира някак следващото управление. Аз така го виждам. Другите варианти ми изглеждат, честно казвано, към настоящия момент доста трудни“, коментира политологът.

По думите му президентът Радев от началото на първия си мандат досега е демонстрирал доста голяма последователност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мда

    13 0 Отговор
    Желязков никога не е бил премиер. Той е хотелиер.

    20:44 13.01.2026

  • 2 Бай Георги

    13 0 Отговор
    Да но позволи на Пеевски,да командва парада.

    20:44 13.01.2026

  • 3 Тоя па

    14 0 Отговор
    Че за кво му е да позволява? На Тиквата му трябват бушони, не премиери! И Бушона разписа...

    20:44 13.01.2026

  • 4 Юуп

    9 0 Отговор
    Онуй нящо да спре да са снима с коалицията на желаещите и да не обещава личен състав щото да не се удави у водопадя

    20:45 13.01.2026

  • 5 червен Сандю да си гледа

    7 1 Отговор
    арабската принцеса, ако още не го е зарязала! Росинант Джилезов си е премиер на Шишко.

    20:46 13.01.2026

  • 6 Иван

    8 0 Отговор
    Тиквун,гледа да насъди някой,и да започне да говори поучително .

    20:46 13.01.2026

  • 7 Красимир Петров

    7 0 Отговор
    Това го знаем всички,не е нужно да ни го казва този р,а,пон

    20:47 13.01.2026

  • 8 гост

    6 2 Отговор
    Унищожената вече клика от ИТН (Имаше Такива Нещастници) е тест за интелигентноста на Българския народ който в началото видя в един полу-грамотен и несъстоятелен чалгар своя спасител. Още февруари месец 2021г.по време на 3-тото правителство на Борисов,Васил Божков който тогава беше в Дубай се обърна към "чалга-месията " славуца - "слави нали си спомняш какво говорихме в моя офис малко преди да замина? Че аз знам за твоите тежки зависимости и че тази "партия" не е твоя". След него бившия зам.председател на ИТН и бивш министър на спорта Радостин Василев заяви " Преди казах че мафията е пробила в ИТН но съм сгрешил. ИТН е проект на самата мафия". След него бившия председател на парламента и министър на културата Вежди Рашидов заяви " ИТН е наш проект и на ДПС. Лично аз съм водил трифонов на събиранията на Мултигруп". Бившия главен прокурор Иван Гешев в студиото на Ивелин Николов заяви " ИТН е проект на ГЕРБ и ДПС". Водещия Николов го попита "Имате ли доказателства", Гешев "Имам разбира се. Един бизнесмен (Орлин Алексиев) финансира създаването на ИТН (бивш ковчежник на ГЕРБ в СОС) и после взе на концесия столична община" , водещия го попита " за тези факти кой ви е информирал" и Гешев " да кажем че е документирано" ,вече привършват символите да изброя всички. Да информират народа председател на НС, бивш гл.прокурор,заместник предс.на мафията ИТН и въпреки всичко в тази гнycнa oтпадъчна клика да видите спасител е трагично. За радост са убити и скоро ще връщат в

    Коментиран от #11

    20:47 13.01.2026

  • 9 Факт

    5 2 Отговор
    Симов е извън системен!

    20:48 13.01.2026

  • 10 Боруна Лом

    9 1 Отговор
    ПЛЕШО, КОЛКОТО И ДА СЕ НАПЪВАТЕ СТЕ УТЕКЛИ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ГЛИГАНА ФЛИНСТОУН

    20:49 13.01.2026

  • 11 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "гост":

    Вижте добре! В студиото е бившия Главен прокурор Иван Стоименов Гешев! Който има данни за всички политици ,държавници и партии. Какво ви информира преди повече от 2 години! И както всички други лидери на партии,журналисти и анализатори се оказа прав!

    Коментиран от #19

    20:50 13.01.2026

  • 12 Спецназ

    7 0 Отговор
    ИСКАМ името "Желязков" да не го чета в следващия месец!

    Това нещо като почивка за нервите.

    Снимка на тъпия грозен плужек- СЪЩО, ако може моля ми я спестете!
    Благодаря предварително на мисирките!

    СТИГА плашете децата със снимки на тоя МРАВОЯД, ВЕ!

    20:50 13.01.2026

  • 13 Данко Пиратина

    6 0 Отговор
    Симов, важно е кокалчето!

    20:51 13.01.2026

  • 14 Глава

    3 0 Отговор
    като тиква ама куха. Преди време се мазнеше на жокейката, много я хвалеше. После обърна палачинката и сега чака да разбере към кого да се прилепи

    Коментиран от #21

    20:54 13.01.2026

  • 15 Тити

    4 0 Отговор
    Желязков беше кукла на конци ръководена от мафията Боко и Шиши.

    20:56 13.01.2026

  • 16 Да Не

    2 0 Отговор
    Тука това хюм..не е право, друго е ,че Желязков и без това не става!!!

    20:58 13.01.2026

  • 17 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    Сашето си остава изключително т-по парче. Желязков затова е назначен бре Саше, за да слуша и изпълнява. Иначе нямаше да бъде на тази позиция.

    21:05 13.01.2026

  • 18 Да,бе

    1 0 Отговор
    Желязков никога не е имал шанс защото тиквоний винаги е мразел по-тъпите от него селски пръчки...А знаете колко трудно се намират такива екземпляри...

    21:07 13.01.2026

  • 19 Страшни факти на ...

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Факт":

    Бившият главен прокурор. Десетки милиони наведнъж откраднали от ИТН ( Имаше Такива Негодници) и по времето на сваленото преди месец грабителско управление още няколко милиарда.

    21:09 13.01.2026

  • 20 симо

    0 0 Отговор
    Един хотелиер в оставка реши,без мандат,че ще бъде част от една вредна за България коалиция!

    21:11 13.01.2026

  • 21 Данко Пиратина

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Глава":

    Според мен жокейката е изключително добре запазена и още е гъста и влажна!

    21:15 13.01.2026

