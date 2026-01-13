Карадимов: Картелите не ходят с лепенки по челата

Поскъпване има - дали е оправдано, неизбежно или спекулативно, е въпросът, който все по-често си задават потребителите в навечерието и първите месеци след въвеждането на еврото. Темата за цените и за това кой и как носи отговорност за необоснованото им увеличение коментира председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов.
По думите му, необоснованото поскъпване само по себе си не е пряко в правомощията на КЗК. Контролът върху цените и санкциите за спекула са задача основно на Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите.
Ролята на КЗК започва тогава, когато има съмнения, че повишението е резултат от забранени споразумения и картели, добави той.
Затова още преди въвеждането на еврото регулаторите са координирали действията си. Информацията се обменя ежедневно – когато КЗК установи индикации за необосновано поскъпване без данни за картел, сигналите се препращат към НАП и КЗП. В обратния случай – при съмнение за договорки между търговци – проверките се поемат от антимонополния орган.
Тежки деформации в цели сектори
Секторните анализи на КЗК, започнали още през лятото, разкриват структурни проблеми в селското стопанство, особено при млякото и млечните продукти - 25% спад на производството за четири години и 45% ръст на вноса. Според Карадимов това води до неравнопоставени договорни отношения между производители и големи търговски вериги.
Особено притеснителна е практиката производителят да предоставя т.нар. „отстъпки“ към веригите - формално договорени, но реално наложени от по-силната страна. Именно тук КЗК вижда нелоялна търговска практика, която в дългосрочен план вреди и на производителите, и на потребителите.
Храни, лекарства и болнични поръчки
Според КЗК в момента секторът на храните в големите търговски вериги е относително стабилен, благодарение на промоции и замразени цени. По-различна е ситуацията при лекарствата, където анализът продължава. Комисията вече е поискала подробна информация от стотици аптеки за движението на цените през последните месеци, а при липса на данни за картел сигналите ще бъдат предадени на НАП.
Сериозно разследване тече и за възможен картел при доставките на болнична храна. По сигнал на народен представител са проверени обществени поръчки и договори, като по думите на Карадимов има косвени доказателства за разпределение на пазари между няколко фирми. Проверките включват изземване на техника и документация, а случаят се определя като с висока социална значимост.
Минералната вода и „дългата верига“
Вниманието на регулаторите е насочено и към надценките при минералната вода, където са отчетени увеличения до 135% при определени продукти. КЗК вече проверява традиционната търговия – малките магазини, при които често доставчикът е в по-силна позиция и едностранно променя цените.
Общият извод на комисията е, че ценовият натиск се движи по цялата верига – от производството до крайния търговец. Когато няма данни за забранени споразумения, информацията ще бъде използвана от НАП за проверки по линия на данъци и спекула.
Дали последният валс на лева ще се окаже и последен за спекулативните практики – отговорът ще дойде с резултатите от започналите проверки и предстоящите доклади на регулаторите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шефът на Кауфланд
19:43 13.01.2026
2 Дитер Халерфорден
19:43 13.01.2026
3 Евродебил
19:46 13.01.2026
4 Слабост ли имате
19:48 13.01.2026
5 Да, ама не
19:48 13.01.2026
6 ДрайвингПлежър
Коментиран от #37
19:48 13.01.2026
7 Гост
19:51 13.01.2026
8 Питам:
Телекомите, веригите бензиностанции, веригите хранителни магазини, някой да не си помисли, че са картели! САКЪН И МЛЪК!
19:51 13.01.2026
9 Боруна Лом
19:52 13.01.2026
10 Мафиота на шиши
19:53 13.01.2026
11 Кабакрадев
19:55 13.01.2026
12 Плд, ул. Св Климент
19:58 13.01.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ТРИ ХИЛЯДИ лева за квадратен метър при ТРИ лева за м2 в съседен имот
😡😡😡😡😡😡😡
Коментиран от #14
19:58 13.01.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":"Може ли 68 декара земя в землището на българско село да струва близо 100 млн. евро или около
3 хил. лева на квадратен метър?
Оказва се, че може, ако:
купувачът е държавата,
продавачът не е случаен,
теренът попада там, където ще се строят нови мощности към действащата ядрена централа.
Въпреки че
съседни имоти вече са купени на 1000 пъти по-ниска цена със същата цел"❗
😡😡😡
20:01 13.01.2026
15 Новак
"Комунистите държавата огабват,
Комсомолците след тях крадат,
Пионери, пионери, нищо не остана,
Нищо не остана(2)."
Коментиран от #16
20:04 13.01.2026
16 в България
До коментар #15 от "Новак":Комунизъм никога не е имало, още по-малко демокрация. Само див примитивизъм.
Коментиран от #19
20:10 13.01.2026
17 ха ха ха
20:12 13.01.2026
18 ха ха
20:14 13.01.2026
19 Новак
До коментар #16 от "в България":Комунизъм не е имало, но комунисти е имало - БКП. Нали? В песента се пее за комунисти. Четене с разбиране прстоако.
Коментиран от #21, #23, #24, #26
20:15 13.01.2026
20 Мда
20:16 13.01.2026
21 бкп
До коментар #19 от "Новак":са примитиви...доказано от историята...
Коментиран от #25
20:17 13.01.2026
22 Тоя
20:18 13.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "Новак":Ех, "ПРО.С.ТАКО" , ти от КЕ.Н ЕФИТЕ - (00) ли си❓
Щото и сам пишеш имаЛО, а не имаШЕ🤔
Но явно не знаеш какво ИМАШЕ тогава,
което го НЯМА сега❗
Тогава комунистите крадяха, но ОСТАВЯХА и за хората, сега децата на комунистите-
новите евроатлантици,
КРАДАТ като за последно❗
Коментиран от #29
20:22 13.01.2026
25 Новак
До коментар #21 от "бкп":Любомир Левчев, Павел Матев, Евтим Евтимов... са били членове на БКП, и те ли са примитиви? Баща ви какво е написал? Идиологеми, приятел! На приравнявай тези хора с партийния секретар от родното ти село!
Коментиран от #28
20:25 13.01.2026
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "Новак":четИ с разбиране, прстоако -
СЕГАШНАТА ВЛАСТ е отпуснала СТО МИЛИОНА за да придобие ЗЕМЯ на цена 3000лв/м²❗
А е закупила съседен парцел на цена 3лв/м2❗
Коментиран от #30
20:28 13.01.2026
27 Голям боклук излезе
20:28 13.01.2026
28 кви идологеми бе
До коментар #25 от "Новак":за това всичоко о с рано...
20:29 13.01.2026
29 Новак
До коментар #24 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Какво оставяха? 10 г.чакане за Москвич,15 г.за Лада, 25 г.за апартамент, банани по Коледа... No Thank You!
Коментиран от #31, #32, #38
20:30 13.01.2026
30 Новак
До коментар #26 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Защо гласуваш за сегашната власт. Преди нямаше избор БКП, ОФ все тая. Сега имаш, утре на протеста, уважаеми господине!
Коментиран от #41
20:32 13.01.2026
31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #29 от "Новак":Разбирам , че са те напълнили с простотии, като селски нужник❗
НЯМА ЧОВЕК В БЪЛГАРИЯ ЧАКАШ ДЕСЕТ ГОДИНИ ЗА МОСКВИЧ, НЯ-МЯ ‼️‼️‼️
20:32 13.01.2026
32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #29 от "Новак":Баща ти за Лада от 1980-та до 1995-та ли е чакал
😀😀😀😀😀😀
Коментиран от #40
20:35 13.01.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Абе
20:37 13.01.2026
35 Тома
20:37 13.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 МДА
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":А вие работите за който ви напълни гушата!
20:37 13.01.2026
38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #29 от "Новак":"25 г.за апартамент"🤔🤔🤔
Как си със елементарната математика? Или и тя ти е трудна!
Ще ти помогна
1989- 25= 1964
Верно ли вашите са се записали за апартамент 1964-та и не са успели до 10 ноември да го получат ‼️
Откъде ви копаят такива по-кухи от балони бе🤔
20:40 13.01.2026
39 Естествен подбор
20:42 13.01.2026
40 Новак
До коментар #32 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не, 92 г. купихме ЗАЗ 968 М. Подледна вноска. А вноската беше за Лада от 78 г. Подарък от тъста за сватбата. Това е математиката ми. Смятай!
Коментиран от #42, #44
20:44 13.01.2026
41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #30 от "Новак":Не съм гласувал за сегашната власт, ама ти откъде да знаеш❗
И какво стана след протестите - свалихте ли властта🤔
Щото СВАЛЕНАТА ВЛАСТ излезе в ОТПУСК, утре същата ВЛАСТ се връща на работа, а след две-три седмици Президентът ще бъде ЗАДЪЛЖЕН да назначи Рая НаДелян или ГлавОчев на Буци за Премиер ❗
Коментиран от #43
20:46 13.01.2026
42 Новак
До коментар #40 от "Новак":От тогава е и вноската за апартамент, но добавете 25 г.и открийте дали сме го дочакали. Сега имам 3 апартамента и къща на село. Та така и за това.
Коментиран от #46
20:47 13.01.2026
43 Новак
До коментар #41 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Защо, това са пак Вашите хора, бащата ББ, бащата на ДП... А какво да кажа за Росен Джугашвили... Да си гледа водопада и да се пази от влагата, не на влагата от водопада, а за тази влага от Небето. Там прошка няма.
20:53 13.01.2026
44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #40 от "Новак":С тези номера ще впечатлиш децата❗
Мога не само да смятам , ами знам, че няма как да са чакали за ЗАЗ цели 14 години❗
За 14 години щеше да ти е излязла вноска за Москвич, Шкода, Вартбург, дори Фиат❗
Знам че 78- ма все още вървеше Жигули, Ладите излязоха по-късно❗
Пробвай се някъде другаде‼️
Коментиран от #45
20:54 13.01.2026
45 Новак
До коментар #44 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Четенето с разбиране, ... вноската беше за Лада, ама не дойде...
Коментиран от #49, #51
20:57 13.01.2026
46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #42 от "Новак":И как си чака 25 години от 1978-ма🤔‼️
А, да искаш да впИчатлиш децата дето не могат да смятат😀😀
Коментиран от #50
20:59 13.01.2026
47 Тити
20:59 13.01.2026
48 ШЕФА
20:59 13.01.2026
49 Новак
До коментар #45 от "Новак":Колко лева беше вноската за кола? Помните ли? Имаше ли лихви върху тази вноска? И каква ми е била заплатата ми за една вносна, ако можех да я събера за една година без за ям?
Е, приятна вечер!
21:02 13.01.2026
50 Новак
До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Добро утро! Четенето с разбиране, ...
Коментиран от #52
21:03 13.01.2026
51 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #45 от "Новак":Писане БЕЗ РАЗБИРАНЕ -
За 14 години щеше да ти е излязла вноска за Москвич, Шкода, Вартбург, дори Фиат❗
Защо купихте ЗАЗ, верно ли не бяха излезли изброените марки🤔
Или ЗАЗ Ви е харесвал🤔, а може би сте имали подарък вноска, ама сте нямали пари дори за Трабант 🤔
Ама сега поне хрупаш БАНАНИ НА ВОЛЯ НАЛИ😀
21:08 13.01.2026
52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #50 от "Новак":Ама си добре с ПИСАНЕ БЕЗ РАЗБИРАНЕ- ЧАКАЛ 25 години, ама не дочакал щото след 12 години дошъл 10-ти😀😀😀😀
Ама сега поне хрупаш БАНАНИ НА ВОЛЯ НАЛИ и за това не ти е нужно разбиране😀
21:12 13.01.2026