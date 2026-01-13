Новини
Карадимов: Картелите не ходят с лепенки по челата

13 Януари, 2026 19:40 829 52

  • росен карадимов-
  • картели-
  • забранени споразумения

Разследването на забранени споразумения изисква време, доказателства и съдебна устойчивост, добави той

Карадимов: Картелите не ходят с лепенки по челата - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Поскъпване има - дали е оправдано, неизбежно или спекулативно, е въпросът, който все по-често си задават потребителите в навечерието и първите месеци след въвеждането на еврото. Темата за цените и за това кой и как носи отговорност за необоснованото им увеличение коментира председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов.

По думите му, необоснованото поскъпване само по себе си не е пряко в правомощията на КЗК. Контролът върху цените и санкциите за спекула са задача основно на Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите.

Ролята на КЗК започва тогава, когато има съмнения, че повишението е резултат от забранени споразумения и картели, добави той.

Затова още преди въвеждането на еврото регулаторите са координирали действията си. Информацията се обменя ежедневно – когато КЗК установи индикации за необосновано поскъпване без данни за картел, сигналите се препращат към НАП и КЗП. В обратния случай – при съмнение за договорки между търговци – проверките се поемат от антимонополния орган.

Тежки деформации в цели сектори

Секторните анализи на КЗК, започнали още през лятото, разкриват структурни проблеми в селското стопанство, особено при млякото и млечните продукти - 25% спад на производството за четири години и 45% ръст на вноса. Според Карадимов това води до неравнопоставени договорни отношения между производители и големи търговски вериги.

Особено притеснителна е практиката производителят да предоставя т.нар. „отстъпки“ към веригите - формално договорени, но реално наложени от по-силната страна. Именно тук КЗК вижда нелоялна търговска практика, която в дългосрочен план вреди и на производителите, и на потребителите.

Храни, лекарства и болнични поръчки

Според КЗК в момента секторът на храните в големите търговски вериги е относително стабилен, благодарение на промоции и замразени цени. По-различна е ситуацията при лекарствата, където анализът продължава. Комисията вече е поискала подробна информация от стотици аптеки за движението на цените през последните месеци, а при липса на данни за картел сигналите ще бъдат предадени на НАП.

Сериозно разследване тече и за възможен картел при доставките на болнична храна. По сигнал на народен представител са проверени обществени поръчки и договори, като по думите на Карадимов има косвени доказателства за разпределение на пазари между няколко фирми. Проверките включват изземване на техника и документация, а случаят се определя като с висока социална значимост.

Минералната вода и „дългата верига“

Вниманието на регулаторите е насочено и към надценките при минералната вода, където са отчетени увеличения до 135% при определени продукти. КЗК вече проверява традиционната търговия – малките магазини, при които често доставчикът е в по-силна позиция и едностранно променя цените.

Общият извод на комисията е, че ценовият натиск се движи по цялата верига – от производството до крайния търговец. Когато няма данни за забранени споразумения, информацията ще бъде използвана от НАП за проверки по линия на данъци и спекула.

Дали последният валс на лева ще се окаже и последен за спекулативните практики – отговорът ще дойде с резултатите от започналите проверки и предстоящите доклади на регулаторите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шефът на Кауфланд

    18 1 Отговор
    Глобявайте, аз ги избивам за няколко часа тези глоби.😎

    19:43 13.01.2026

  • 2 Дитер Халерфорден

    15 0 Отговор
    В "Безмислените безсмислици"!

    19:43 13.01.2026

  • 3 Евродебил

    23 0 Отговор
    В реална смяна на режима,това нещо трябваше да е заклано като яре от разярената тълпа още в края на 1989.Наместо това,2026 бившия лидер на ДКМС оглавява някаква комисия за защита на потребителя.

    19:46 13.01.2026

  • 4 Слабост ли имате

    19 0 Отговор
    към това пиянде, че постоянно напоследък му давате думата да шикалкави, мами и манипулира бе ФАКТИчески мисирки ? Ами започнете да показвате снимката и на онова най-голямото червено пиянде - Г.Димитров, така ще съберете тук последните червени "шамани-мохикани" !

    19:48 13.01.2026

  • 5 Да, ама не

    16 0 Отговор
    Този мошеник още ли е на свобода.

    19:48 13.01.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    15 2 Отговор
    Поскъпването тепърва започва! Сами си го направихте и ще разберете по трудния начин това, което мнозина говорим от години - ЕС Е ФАШИЗЪМ! Той работи - но не работи за вас!

    Коментиран от #37

    19:48 13.01.2026

  • 7 Гост

    10 0 Отговор
    Ти си част от кратерите, от мутрите, от тарикатите, от схемаджиите. Ти си от лошите, белокосий чичак

    19:51 13.01.2026

  • 8 Питам:

    13 0 Отговор
    КАРТЕЛ - ТАЙНО СПОРАЗУМЕНИЕ между производители или търговци от един и същи бранш за таван на изкупните цени на суровините и под на продажните цени на продажбите и районирането им. Първият картел в България е създаден в началото на 20 век на 7-те бирени фабрики, които определят максимални изкупни цени на ечемика, минимален под на цената на литър бира, а също така си районират страната.
    Телекомите, веригите бензиностанции, веригите хранителни магазини, някой да не си помисли, че са картели! САКЪН И МЛЪК!

    19:51 13.01.2026

  • 9 Боруна Лом

    14 0 Отговор
    АБЕ КОМСОМОЛСКИ, ТЕЗИ КАРТЕЛИ СА СИ ВАШИ!ВИЕ ГИ СЪЗДАДОХТЕ И ОБРАХТЕ МИЛИАРДИТЕ ДОЛАРИ И МАРКИ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!

    19:52 13.01.2026

  • 10 Мафиота на шиши

    8 1 Отговор
    Пореден крадлив некадърник от мафията

    19:53 13.01.2026

  • 11 Кабакрадев

    3 1 Отговор
    Не се притеснявайте българи ще изловим престъпниците!

    19:55 13.01.2026

  • 12 Плд, ул. Св Климент

    5 0 Отговор
    обаче, някои Герови от вашия картел, ходят с червена бухалка в центъра на гр. Пловдив.

    19:58 13.01.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор
    Коя медия ще се осмели да пусне материала на Генка за Козлодуйската АФЕРА❗🤔❗
    ТРИ ХИЛЯДИ лева за квадратен метър при ТРИ лева за м2 в съседен имот
    😡😡😡😡😡😡😡

    Коментиран от #14

    19:58 13.01.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    "Може ли 68 декара земя в землището на българско село да струва близо 100 млн. евро или около

    3 хил. лева на квадратен метър?

    Оказва се, че може, ако:

    купувачът е държавата,
    продавачът не е случаен,
    теренът попада там, където ще се строят нови мощности към действащата ядрена централа.
    Въпреки че

    съседни имоти вече са купени на 1000 пъти по-ниска цена със същата цел"❗
    😡😡😡

    20:01 13.01.2026

  • 15 Новак

    7 2 Отговор
    Текст: народен, музика: известна.
    "Комунистите държавата огабват,
    Комсомолците след тях крадат,
    Пионери, пионери, нищо не остана,
    Нищо не остана(2)."

    Коментиран от #16

    20:04 13.01.2026

  • 16 в България

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Новак":

    Комунизъм никога не е имало, още по-малко демокрация. Само див примитивизъм.

    Коментиран от #19

    20:10 13.01.2026

  • 17 ха ха ха

    7 0 Отговор
    Картелите и малките деца ги знаят?

    20:12 13.01.2026

  • 18 ха ха

    5 0 Отговор
    представителите на всички картели са в не народното събрание , там си гласуват "закони" с които финансите на българия се стичат в правилните джобове , а разните там комисии и бля бля защитници на потребителите са за заплати и да ограничават правата на населението

    20:14 13.01.2026

  • 19 Новак

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "в България":

    Комунизъм не е имало, но комунисти е имало - БКП. Нали? В песента се пее за комунисти. Четене с разбиране прстоако.

    Коментиран от #21, #23, #24, #26

    20:15 13.01.2026

  • 20 Мда

    5 0 Отговор
    КЗК или по-точно Комисия за Защита на Картелите.

    20:16 13.01.2026

  • 21 бкп

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Новак":

    са примитиви...доказано от историята...

    Коментиран от #25

    20:17 13.01.2026

  • 22 Тоя

    1 0 Отговор
    нищоправещ само с краката напред ще го извлекат от поредната сладка службица, в която са го набутали. Дърт лисугер

    20:18 13.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Новак":

    Ех, "ПРО.С.ТАКО" , ти от КЕ.Н ЕФИТЕ - (00) ли си❓
    Щото и сам пишеш имаЛО, а не имаШЕ🤔
    Но явно не знаеш какво ИМАШЕ тогава,
    което го НЯМА сега❗
    Тогава комунистите крадяха, но ОСТАВЯХА и за хората, сега децата на комунистите-
    новите евроатлантици,
    КРАДАТ като за последно❗

    Коментиран от #29

    20:22 13.01.2026

  • 25 Новак

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "бкп":

    Любомир Левчев, Павел Матев, Евтим Евтимов... са били членове на БКП, и те ли са примитиви? Баща ви какво е написал? Идиологеми, приятел! На приравнявай тези хора с партийния секретар от родното ти село!

    Коментиран от #28

    20:25 13.01.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Новак":

    четИ с разбиране, прстоако -
    СЕГАШНАТА ВЛАСТ е отпуснала СТО МИЛИОНА за да придобие ЗЕМЯ на цена 3000лв/м²❗
    А е закупила съседен парцел на цена 3лв/м2❗

    Коментиран от #30

    20:28 13.01.2026

  • 27 Голям боклук излезе

    2 0 Отговор
    Чучелото поставено да просперира беззаконието и картините.

    20:28 13.01.2026

  • 28 кви идологеми бе

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Новак":

    за това всичоко о с рано...

    20:29 13.01.2026

  • 29 Новак

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Какво оставяха? 10 г.чакане за Москвич,15 г.за Лада, 25 г.за апартамент, банани по Коледа... No Thank You!

    Коментиран от #31, #32, #38

    20:30 13.01.2026

  • 30 Новак

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Защо гласуваш за сегашната власт. Преди нямаше избор БКП, ОФ все тая. Сега имаш, утре на протеста, уважаеми господине!

    Коментиран от #41

    20:32 13.01.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Новак":

    Разбирам , че са те напълнили с простотии, като селски нужник❗
    НЯМА ЧОВЕК В БЪЛГАРИЯ ЧАКАШ ДЕСЕТ ГОДИНИ ЗА МОСКВИЧ, НЯ-МЯ ‼️‼️‼️

    20:32 13.01.2026

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Новак":

    Баща ти за Лада от 1980-та до 1995-та ли е чакал
    😀😀😀😀😀😀

    Коментиран от #40

    20:35 13.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Абе

    1 0 Отговор
    Къв е този варан ве.

    20:37 13.01.2026

  • 35 Тома

    2 0 Отговор
    Защо хора пенсионери с некролог в джоба им давате такива служби нищо да не правят като комсомолския секретар

    20:37 13.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 МДА

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    А вие работите за който ви напълни гушата!

    20:37 13.01.2026

  • 38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Новак":

    "25 г.за апартамент"🤔🤔🤔
    Как си със елементарната математика? Или и тя ти е трудна!
    Ще ти помогна
    1989- 25= 1964
    Верно ли вашите са се записали за апартамент 1964-та и не са успели до 10 ноември да го получат ‼️
    Откъде ви копаят такива по-кухи от балони бе🤔

    20:40 13.01.2026

  • 39 Естествен подбор

    0 0 Отговор
    Цена на кашкавал в Финландия и Швеция...

    20:42 13.01.2026

  • 40 Новак

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не, 92 г. купихме ЗАЗ 968 М. Подледна вноска. А вноската беше за Лада от 78 г. Подарък от тъста за сватбата. Това е математиката ми. Смятай!

    Коментиран от #42, #44

    20:44 13.01.2026

  • 41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Новак":

    Не съм гласувал за сегашната власт, ама ти откъде да знаеш❗
    И какво стана след протестите - свалихте ли властта🤔
    Щото СВАЛЕНАТА ВЛАСТ излезе в ОТПУСК, утре същата ВЛАСТ се връща на работа, а след две-три седмици Президентът ще бъде ЗАДЪЛЖЕН да назначи Рая НаДелян или ГлавОчев на Буци за Премиер ❗

    Коментиран от #43

    20:46 13.01.2026

  • 42 Новак

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Новак":

    От тогава е и вноската за апартамент, но добавете 25 г.и открийте дали сме го дочакали. Сега имам 3 апартамента и къща на село. Та така и за това.

    Коментиран от #46

    20:47 13.01.2026

  • 43 Новак

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Защо, това са пак Вашите хора, бащата ББ, бащата на ДП... А какво да кажа за Росен Джугашвили... Да си гледа водопада и да се пази от влагата, не на влагата от водопада, а за тази влага от Небето. Там прошка няма.

    20:53 13.01.2026

  • 44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Новак":

    С тези номера ще впечатлиш децата❗

    Мога не само да смятам , ами знам, че няма как да са чакали за ЗАЗ цели 14 години❗
    За 14 години щеше да ти е излязла вноска за Москвич, Шкода, Вартбург, дори Фиат❗
    Знам че 78- ма все още вървеше Жигули, Ладите излязоха по-късно❗
    Пробвай се някъде другаде‼️

    Коментиран от #45

    20:54 13.01.2026

  • 45 Новак

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Четенето с разбиране, ... вноската беше за Лада, ама не дойде...

    Коментиран от #49, #51

    20:57 13.01.2026

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Новак":

    И как си чака 25 години от 1978-ма🤔‼️
    А, да искаш да впИчатлиш децата дето не могат да смятат😀😀

    Коментиран от #50

    20:59 13.01.2026

  • 47 Тити

    0 0 Отговор
    Има институции ама не си вършат работата но за това взимат тлъсти заплати.

    20:59 13.01.2026

  • 48 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Гледаш и слушаш престъпника Черниядимов и виждаш престъпника Прасето,а само как се молят за доживотни присъди !!!

    20:59 13.01.2026

  • 49 Новак

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Новак":

    Колко лева беше вноската за кола? Помните ли? Имаше ли лихви върху тази вноска? И каква ми е била заплатата ми за една вносна, ако можех да я събера за една година без за ям?
    Е, приятна вечер!

    21:02 13.01.2026

  • 50 Новак

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Добро утро! Четенето с разбиране, ...

    Коментиран от #52

    21:03 13.01.2026

  • 51 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Новак":

    Писане БЕЗ РАЗБИРАНЕ -
    За 14 години щеше да ти е излязла вноска за Москвич, Шкода, Вартбург, дори Фиат❗
    Защо купихте ЗАЗ, верно ли не бяха излезли изброените марки🤔
    Или ЗАЗ Ви е харесвал🤔, а може би сте имали подарък вноска, ама сте нямали пари дори за Трабант 🤔
    Ама сега поне хрупаш БАНАНИ НА ВОЛЯ НАЛИ😀

    21:08 13.01.2026

  • 52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Новак":

    Ама си добре с ПИСАНЕ БЕЗ РАЗБИРАНЕ- ЧАКАЛ 25 години, ама не дочакал щото след 12 години дошъл 10-ти😀😀😀😀
    Ама сега поне хрупаш БАНАНИ НА ВОЛЯ НАЛИ и за това не ти е нужно разбиране😀

    21:12 13.01.2026

