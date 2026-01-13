Пускат пощенска марка, посветена на еврото

“България в еврозоната“ е първата пощенска марка за 2026 г. Филателното издание ще бъде валидирано от вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов и министъра на финансите в оставка Теменужка Петкова.
Церемонията ще се състои на 14 януари 2026 г. от 13:30 ч. в сградата на Министерството на транспорта и съобщенията.
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 15 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #24
17:00 13.01.2026
2 Тия
17:02 13.01.2026
3 дядото
17:02 13.01.2026
4 Едно
Нищо не се е променило.
17:03 13.01.2026
5 ДрайвингПлежър
Даже ще ида да пална свещичка белки свърши работа ;)
17:04 13.01.2026
6 бай Иван
Коментиран от #20
17:05 13.01.2026
7 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
Смятам, че 386 бройки ще стигнат за всички .
17:08 13.01.2026
8 Коня Солтуклиева
Надпис :"Той направи това!"
17:08 13.01.2026
9 Престъпници
Боклуци....
Коментиран от #11
17:09 13.01.2026
10 Да живее Европа!
Да живее Украйна - Защитницата на Европа!
17:11 13.01.2026
11 Купи си една марка
До коментар #9 от "Престъпници":с евро и си я залепи на челото за спомен от влизането в Еврозоната!
17:12 13.01.2026
12 Родина
за пощенските пликове . Филателистите натрупаха
пари за сметка на пощите . Които са на загуба
68 милиона . В дигиталният свят , какви пощи .
Частните куриери , печелят . Пощите не могат да ги догонят . Пощенските марки , умряха . Само
Караджов не го разбра .
17:14 13.01.2026
13 ООрана държава
17:15 13.01.2026
14 Малката Мута
17:15 13.01.2026
15 То бива фанфари
17:18 13.01.2026
16 Хмм
17:24 13.01.2026
17 голям праз
тиквата и шопара
17:27 13.01.2026
18 Ха-ха-ха!
17:30 13.01.2026
19 Сандо
17:32 13.01.2026
20 Сандо
До коментар #6 от "бай Иван":Юбилейното евро го пусна оня ден един банкомат във вид на празен лист!
17:33 13.01.2026
21 Не било марка, а тоалетна хартия
17:41 13.01.2026
22 ежко
Коментиран от #25
17:46 13.01.2026
23 Питане
Как може да се пуска марка посветена на еврото, ПРЕДИ ДА СЕ ПУСНЕ МАРКА ПОСВЕТЕНА НА ОБИЧАНАТА ОТ ЦЕЛОКУПНИЯ НИ НАРОД РУБЛА ???
17:52 13.01.2026
24 Предпоследния софиянец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":О-о-о... платен трафикмейкър, пак ли гъделичкаш тъпаците, дето ти се хващат на номерата. Всички са виждали ресторантите, били са на море, влизали са в МОЛ по празници. Разбраха, че тия дето ще "разкъсват" са извадили 10 МИЛИАРДА лева от случайно "забравени" буркани, дюшеци и касички. Иначе ако ги питаш - умират от глад, че и дават "джобните" си на ало измамниците. Добре че никой не ти се хваща на лъкардиите. Не ти зам годинките, но като те чета си неслужил армията гол плужек. За това няма да ти разказвам какво беше бедност по комунистическо. Печелиш - добре, ама си вреден по принцип. Може би дори работиш във Факти. Поне не трови съзнанието на хората.
17:53 13.01.2026
25 журналистче
До коментар #22 от "ежко":Не си чувал за филателия, пощенска администрация, ценни книжа и т.н. Пий си шльокавицата и сред алкохолните пари виж нещо да прочетеш, ако спиртосаният ти мозък все още има RAM памет
17:57 13.01.2026