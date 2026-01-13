Новини
България »
Пускат пощенска марка, посветена на еврото

Пускат пощенска марка, посветена на еврото

13 Януари, 2026 16:59 603 25

  • пощенска марка-
  • евро

Тя ще бъде валидирана от Гроздан Караджов и Теменужка Петкова

Пускат пощенска марка, посветена на еврото - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

“България в еврозоната“ е първата пощенска марка за 2026 г. Филателното издание ще бъде валидирано от вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов и министъра на финансите в оставка Теменужка Петкова.

Церемонията ще се състои на 14 януари 2026 г. от 13:30 ч. в сградата на Министерството на транспорта и съобщенията.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 3 Отговор
    Тези двамата на снимката ще бъдат разкъсани от гладните българи

    Коментиран от #24

    17:00 13.01.2026

  • 2 Тия

    16 2 Отговор
    двамата престъпници ли ще сложат на нея ?

    17:02 13.01.2026

  • 3 дядото

    10 1 Отговор
    само така,до пълно нас ира не

    17:02 13.01.2026

  • 4 Едно

    10 1 Отговор
    време пускаха със сърп и чук.
    Нищо не се е променило.

    17:03 13.01.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    10 2 Отговор
    С много горещо пожелание всички които я използват да се задавят с нея докато я лижат!
    Даже ще ида да пална свещичка белки свърши работа ;)

    17:04 13.01.2026

  • 6 бай Иван

    8 1 Отговор
    А юбилейно евро няма ли да пуснат?

    Коментиран от #20

    17:05 13.01.2026

  • 7 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    5 10 Отговор
    Подарете по една марка на копейките .
    Смятам, че 386 бройки ще стигнат за всички .

    17:08 13.01.2026

  • 8 Коня Солтуклиева

    10 1 Отговор
    На нея Боко Тиквата с лавров венец и кюлче под мишница тича кам Европа..
    Надпис :"Той направи това!"

    17:08 13.01.2026

  • 9 Престъпници

    8 1 Отговор
    Само тази марка ни беше проблема,но вече като я пуснахте всичко е по мед и масло...
    Боклуци....

    Коментиран от #11

    17:09 13.01.2026

  • 10 Да живее Европа!

    1 8 Отговор
    Да живее България!
    Да живее Украйна - Защитницата на Европа!

    17:11 13.01.2026

  • 11 Купи си една марка

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Престъпници":

    с евро и си я залепи на челото за спомен от влизането в Еврозоната!

    17:12 13.01.2026

  • 12 Родина

    5 1 Отговор
    Глупости! Тази марка е за филателистите. Не е
    за пощенските пликове . Филателистите натрупаха
    пари за сметка на пощите . Които са на загуба
    68 милиона . В дигиталният свят , какви пощи .
    Частните куриери , печелят . Пощите не могат да ги догонят . Пощенските марки , умряха . Само
    Караджов не го разбра .

    17:14 13.01.2026

  • 13 ООрана държава

    5 2 Отговор
    То еврото прилича на пощенска марка направена от хартия за печене

    17:15 13.01.2026

  • 14 Малката Мута

    7 1 Отговор
    Писна ми наУятОтТоваЕвро

    17:15 13.01.2026

  • 15 То бива фанфари

    7 1 Отговор
    ама вече е прекалено. Стига вече с тая еврокакафония

    17:18 13.01.2026

  • 16 Хмм

    7 1 Отговор
    бокклуци

    17:24 13.01.2026

  • 17 голям праз

    8 0 Отговор
    Пускат пощенска марка, посветена на
    тиквата и шопара

    17:27 13.01.2026

  • 18 Ха-ха-ха!

    7 0 Отговор
    Можете ли да ги забравите тези двама хубавци на снимката?! Вдясно е банкянската слугиня Минзухарка, пардон - Теменушка, която във всяка нормална държава отдавна трябваше да търка наровете на сливенския затвор заради престъплението и националното предателство на века, наречено "Турсик поток" ,който началникът й, свирепата СИКаджийска мутра Боко Тиквата, упорито наричаше "Балкански"! Вляво е сантарят на сакатото учиндолско нищожество, викот му Гроздю и открадна милиони от БДЖ - то, което окончателно съсипа! Жалки, долни, нагли и ненаситни на власт и пари лакеи на уродливото 190 - килограмово туловище Дебелян и на теляка му Боко Тиквата от Банкя!

    17:30 13.01.2026

  • 19 Сандо

    1 1 Отговор
    Ще я пазя завинаги до сърцето си,както пазя и монетата за натото!

    17:32 13.01.2026

  • 20 Сандо

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "бай Иван":

    Юбилейното евро го пусна оня ден един банкомат във вид на празен лист!

    17:33 13.01.2026

  • 21 Не било марка, а тоалетна хартия

    4 2 Отговор
    Пускат тоалетна хартия посветена на еврото!

    17:41 13.01.2026

  • 22 ежко

    2 0 Отговор
    Бравоооо!Голям успех!Голяма новина!Ей сега ще си налея едно малко да го отпразнувам!

    Коментиран от #25

    17:46 13.01.2026

  • 23 Питане

    1 0 Отговор
    Какво е това коштунство ?
    Как може да се пуска марка посветена на еврото, ПРЕДИ ДА СЕ ПУСНЕ МАРКА ПОСВЕТЕНА НА ОБИЧАНАТА ОТ ЦЕЛОКУПНИЯ НИ НАРОД РУБЛА ???

    17:52 13.01.2026

  • 24 Предпоследния софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    О-о-о... платен трафикмейкър, пак ли гъделичкаш тъпаците, дето ти се хващат на номерата. Всички са виждали ресторантите, били са на море, влизали са в МОЛ по празници. Разбраха, че тия дето ще "разкъсват" са извадили 10 МИЛИАРДА лева от случайно "забравени" буркани, дюшеци и касички. Иначе ако ги питаш - умират от глад, че и дават "джобните" си на ало измамниците. Добре че никой не ти се хваща на лъкардиите. Не ти зам годинките, но като те чета си неслужил армията гол плужек. За това няма да ти разказвам какво беше бедност по комунистическо. Печелиш - добре, ама си вреден по принцип. Може би дори работиш във Факти. Поне не трови съзнанието на хората.

    17:53 13.01.2026

  • 25 журналистче

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "ежко":

    Не си чувал за филателия, пощенска администрация, ценни книжа и т.н. Пий си шльокавицата и сред алкохолните пари виж нещо да прочетеш, ако спиртосаният ти мозък все още има RAM памет

    17:57 13.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове