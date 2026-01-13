Залезът на ерата на Кадиров: кой може да наследи чеченския лидер

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Стабилността на Чеченската република, поддържаха години наред, е изправена пред най-сериозното си изпитание от десетилетия насам. Спекулациите около здравословното състояние на Рамзан Кадиров - силния човек в региона и ключов съюзник на Владимир Путин - достигнаха връхната си точка.

Според агенция Ukrinform, която се позовава на източник от Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна, Кадиров се намира в критично състояние в личната си болница в Чечения. Агенцията посочва, че около него се събират членовете на фамилния клан, включително роднини, идващи от чужбина.

Съобщенията за хронично заболяване на чеченския лидер - по-специално бъбречна недостатъчност в напреднала форма и панкреатична некроза - промениха тона на разговорите в Москва от "дали" ще има нов лидер в Чечня към "кога" ще стане предаването на властта и "по какъв начин".

В момент, когато войната на Русия в Украйна навлиза в поредна критична година, евентуален вакуум във властта в Грозни заплашва да дестабилизира една от най-важните вътрешни опори на Кремъл. Това пише Михаил Хачидзе в коментар за The Times of Israel.

Упадъка на един лидер

Докато официалните канали в Грозни продължават да публикуват силно редактирани кадри на Кадиров, на които той тренира или председателства заседания, независими наблюдатели и разузнавателни източници описват значително по-мрачна картина.

Отсъствието на Кадиров от няколко ключови събития на федерално ниво в края на 2025 г. и началото на 2026 г. допълнително подхрани слуховете за чести хоспитализации в болница в Москва.

Още по-показателни от медицинските слухове са политическите размествания. Според информации отношенията между Кадиров и президента Путин са се охладили, след като чеченският лидер е водил неофициални преговори с монархии от Близкия изток с цел да осигури безопасността на семейството си и активите си извън Русия - ход, който Кремъл възприема като оспорване на собствената си власт.

Списъкът с възможните на наследници

Борбата за това кой ще бъде наследник на Кадиров изисква деликатен баланс между лоялността на местните кланове и контрола на Кремъл. Така се оформят три основни кандидатури:

Апти Алаудинов (фаворитът на Кремъл): Като командир на специалните части "Ахмат", Алаудинов натрупа значителен авторитет по време на войната в Украйна. За разлика от други чеченски лидери, той е възприеман като "мост" между регионалния елит и руското Министерство на отбраната. Честите му участия по федералните телевизии подсказват, че се подготвя за по-широка политическа роля.

Ахмат Кадиров (династичният вариант): През последните 18 месеца Рамзан Кадиров ускорено издига синовете си. Най-големият - Ахмат Кадиров - беше назначен на различни министерски постове, въпреки все още крехката си възраст (20 години). Този сценарий цели да запази абсолютния контрол на фамилията Кадирови над региона, но мнозина се съмняват, че младият Ахмат може да внушава същия страх и респект като баща си.

Магомед Даудов (вътрешният кръг): Като председател на чеченския парламент Даудов, който е известен с прякора "Лорда", контролира вътрешния апарат за сигурност. Той олицетворява приемствеността на сегашната система, но му липсва военната харизма на федерално ниво, с която разполага Алаудинов.