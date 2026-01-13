БСП поиска оставката на Васил Терзиев

От „БСП – Обединена левица“ поискаха кметът на София Васил Терзиев да освободи поста. В позиция, разпространена от формацията, се заявява, че Терзиев е доказал извън всякакво съмнение, че не може да изпълнява функциите си като градоначалник на столицата.

За малко повече от две години управлението на Терзиев създаде поредици от кризи, които правят живота в иначе европейската ни столица непоносим, пишат от „БСП – Обединена левица. Не за това плащат и не това заслужават гражданите на София. Дори няма и да повдигаме въпроса с начина, моралността и законността на неговия избор, а просто настояваме да освободи поста, с който очевидно не може да се справи, и избави софиянци от мъките, допълват от коалицията.

Освен закъснелия конкурс за обслужващи фирми за извозване на боклука, нямаше и пределни цени, заложени в условията за обществената поръчка. Това остави отворена вратата за корупционни практики, пишат от „БСП – Обединена левица“.

В позицията се изтъква, че именно БСП е дала решението на този проблем – създаване на общинско предприятие, което да поеме дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване.

„Необяснимо защо нашето предложение продължава да бъде отхвърляно години наред. Очевидно заявяваната борба с мафията се оказа един голям театър, който да прикрие замяната на едни хора с прякори с други такива. Явно целта през цялото време е била да се промени посоката на финансовия поток – кой ще краде парите на софиянци“, допълват от формацията.

По-рано днес и лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски поиска оставката на столичния кмет Васил Терзиев. Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че за разлика от други негови колеги той мисли, че Терзиев трябва да стои докрай, за да се види какво означава да управляват ПП и ДБ. Той трябва да стои като пример какво могат ПП и ДБ, каза Борисов в живо излъчване, предавано във Фейсбук, от Стара Загора. Борисов припомни, че, когато е започнала кризата с отпадъците в столицата, министърът на правосъдието в оставка Георги Георгиев е изпратил затворници, за да помагат в почистването, но впоследствие Терзиев е казал, че няма нужда от повече помощ.

Самият Терзиев коментира исканията да се оттегли от поста, като обяви, че предстоят избори. Това е моментът, в който "политическият боклук" се чисти най-лесно без грам героизъм, с няколко прости действия, заявява в публикация във Фейсбук кметът на София. Той припомня, че е отказал да подпише сметка за близо 400 млн. лв. и да обрече едно обикновено четиричленно семейство в квартал "Люлин" на непосилна годишна сметка от над 500 евро за такса смет само след няколко години.

Кметът призовава още гражданите, независимо дали го харесват или не, да изхвърлят разделно и да не поставят строителни и едрогабаритни отпадъци в сивите контейнери. Това е една от най-добрите и дългосрочни инвестиции във вашия джоб, не в моето добруване, добавя Васил Терзиев.