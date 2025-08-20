Новини
КЕВР определи компенсациите за битовите клиенти за юли

КЕВР определи компенсациите за битовите клиенти за юли

20 Август, 2025 15:50 680 3

  • кевр-
  • компенсации-
  • клиенти

Мярката е част от задълженията на регулатора съгласно последните изменения в Закона за енергетиката (ЗЕ), в сила от 1 юли 2025 г.

КЕВР определи компенсациите за битовите клиенти за юли - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие решение за определяне на компенсации за юли, които ще покриват част от разходите на битовите крайни клиенти за закупена електрическа енергия.

Как се определят компенсациите

Според чл. 30в, ал. 1 от ЗЕ размерът на компенсацията се формира като разлика между:

  • средно претеглената цена на електроенергията, постигната на борсовия пазар от крайния снабдител;
  • и базовата стойност на електрическата енергия за 1 MWh, определена с решение на КЕВР.

За да се гарантира коректност и да се избегнат недобросъвестни практики, регулаторът прилага и предвидени в закона корекционни механизми.

Размер на компенсациите за юли

За периода 1 – 31 юли 2025 г. компенсациите за битовите крайни клиенти са определени в диапазон от 49,50 до 72,05 лв. за 1 MWh (без ДДС) в зависимост от съответния краен снабдител.

Значение за потребителите

Решението на КЕВР цели да подпомогне домакинствата при покриване на разходите за електроенергия в условията на колебания на свободния пазар. Компенсациите осигуряват предвидимост и финансова стабилност за крайните потребители.

Пълният текст на решението е публикуван на официалната интернет страница на КЕВР и е достъпен за всички граждани.


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Е,и?

    1 0 Отговор
    И какво като ги определи? Мижи да те кажем.

    16:02 20.08.2025

  • 2 ТОДОР СТОЯНОВ

    2 0 Отговор
    НА КОГО МУ Е НУЖНО ТОВА...?!ПЛАЩАШ ВИСОКА ЦЕНА, ПОСЛЕ ТЕ КОМПЕНСИРАТ...!?!ДА СЕ ПРАВЯТ НА ДОБРИЧКИ, ЧЕ ИМА УЖ МИСЪЛ ЗА НАРОДА..МОШЕННИЦИ!!!ПЛАЩАМ И ИНДУСТРИАЛЕН ТОК И БИТОВ, ПОЛУЧАВАМ ФАКТУРИ, КОИТО СА АБСУРДНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛОГИЧНИТЕ МАТЕМАТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ!КАК ВИ ПОЗВОЛИХМЕ ВСИЧКО ТОВА...КАК?!?КЕВР, МЕВЪР, ЕВН, МВН...И ДРУГИТЕ ШУШЛЯЦИ...АБСОЛЮТНИ НЕНУЖНИЦИ!!!ШЕ ДОДЕ НЕКОЙ ОТ...М@ЙНАТА СИ И ШЕ МИ ПРОДАВА ТОК НА МЕНЕ...АЙЙЙ..., ЧЕ НЕ Е ХУБАВО ДА СЕ ПСУВА, АМА...МАЩАЙТЕ СЕ ВСИЧКИ!!!

    16:03 20.08.2025

  • 3 Георги

    0 0 Отговор
    на свободния пазар е между 3 и 5 пъти по-скъпо

    16:17 20.08.2025

