Заради еврото: Касите на БНБ ще работят извънредно с клиенти на 13 и 20 декември

Касите на Българската народна банка (БНБ) ще работят извънредно с клиенти на 13 и 20 декември заради процеса по приемането на еврото, съобщиха от Централната банка, цитирани от БТА.
Касите в централната сграда на БНБ ще продават стартови комплекти с евромонети на физически лица. Касите в Касовия център на БНБ, на адрес: София, ул. „Михаил Тенев” 10, ще продават стартови комплекти с евромонети на физически лица и ще осъществяват размяна на монети и банкноти в левове.
Работното време на касите на БНБ ще е от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.
