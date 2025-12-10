Новини
Заради еврото: Касите на БНБ ще работят извънредно с клиенти на 13 и 20 декември

10 Декември, 2025 07:23 589 16

Работното време на касите на БНБ ще е от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.

Заради еврото: Касите на БНБ ще работят извънредно с клиенти на 13 и 20 декември - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Касите на Българската народна банка (БНБ) ще работят извънредно с клиенти на 13 и 20 декември заради процеса по приемането на еврото, съобщиха от Централната банка, цитирани от БТА.

Касите в централната сграда на БНБ ще продават стартови комплекти с евромонети на физически лица. Касите в Касовия център на БНБ, на адрес: София, ул. „Михаил Тенев” 10, ще продават стартови комплекти с евромонети на физически лица и ще осъществяват размяна на монети и банкноти в левове.

Работното време на касите на БНБ ще е от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.


България
  • 1 Дедо Джо

    14 1 Отговор
    Изостанала Полша не иска и да чуе за еврото, мощната индустриална сила България драпа да го приеме. Видиш ли Ганю като ходел в любимата си Гърция нямало да му се налага да обменя. Хаха.

    Коментиран от #12

    07:32 10.12.2025

  • 4 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    11 2 Отговор
    Накратко, уж нямаше да има такси за обмен на лева в евро, но се появиха такси, таксички и разни подобни.....та толкова за лъжите на управляващите..
    Хубава работа, ама българска......

    07:35 10.12.2025

  • 7 Шопо

    12 2 Отговор
    Не ви щем еврото
    Референдум за ЕС и НАТо

    07:41 10.12.2025

  • 12 Баклава

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дедо Джо":

    И маджарите не искат, нито чехите, а са на дирник от Австрия и Германия.

    07:57 10.12.2025

  • 15 Аман

    1 0 Отговор
    с туй йевро !

    08:02 10.12.2025

  • 16 Няма да

    0 0 Отговор
    Има нужда … И от вас …….

    08:05 10.12.2025

