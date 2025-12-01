Новини
Важните новини във ФАКТИ на 01.12.2025 г.

1 Декември, 2025 23:30 674 5

Хората се разгневиха, разбраха какъв е проблемът с бюджета и излязоха да протестират

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Няколко хиляди души протестират на Ларгото в София НА ЖИВО + СНИМКИ

Няколко хиляди души се събраха на Ларгото в столицата, за да протестират срещу бюджета на управляващите.

Кирил Петков: Протестът приключи. Това, което става в момента, го правят маскирани ултраси

Протестът приключи.

Радев: Призовавам всички да се придържат към закона. Провокациите не променят факта: българите казаха НЕ на тази власт

Това не е сблъсък на полиция и протестиращи, а провокация на мафията, която цели да ги конфронтира.

Ивайло Мирчев: Полицията по някаква причина беше дръпната и остави протеста на агитките. Това е сценарий

Лидерът на „Да, България“ Ивайло Мирчев отправи тежки обвинения към органите на реда и управляващите, описвайки случващото се в центъра на София като предварително подготвен сценарий. Повод за думите му стана ескалацията на напрежението по време на протеста срещу Бюджет 2026, организиран от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“, съобщават от "Евроком".

Пожар в колектор остави центъра на София без ток

Пожар в колектор на ЕРМ Запад причини изключване на 15 извода средно напрежение, захранващи части от центъра на София. Това съобщиха от пресцентъра на "Електрохолд"

"Към Софийския университет бият хора, всичко е затъмнено" - протестът излиза извън контрол (На живо)

"Към Софийския университет бият хора, има агитки, всичко е затъмнено, какво се случва?", казват протестиращи пред камерата на bTV.

Божидар Божанов алармира за провокатори на протеста

Групичка провокатори с маски бяха вкарани на паметника Васил Левски преди 10 мин. Осветлението по бул. "Васил Левски" в посока НДК е изключено. Уж авария. Пазете се и внимавайте. Властта е уплашена и е готова на всичко.

Пуснаха допълнителни метровлакове заради увеличения поток от пътници

Заради увеличения поток пътници по линиите на метрото, които минават през централната градска част на София, са пуснати два допълнителни метровлака, казаха за БТА от пресцентъра на Столичната община.

Протестиращите тръгват към централата на ДПС-Ново начало, после и към тази на ГЕРБ (ВИДЕО)

Кирил Петков призова хилядите протестиращи в "Триъгълника на властта" да тръгнат към централата на ДПС- Ново начало, а след което към тази на ГЕРБ, съобщават от "Фокус".

Втора линейка дойде на протеста в София. Хората продължават да прииждат в Триъгълника на властта (НА ЖИВО)

Нов протест срещу проектобюджета за догодина и управлението като цяло започна в София. Демонстрантите се събраха в Триъгълника на властта. Едно от основните им искания е оттегляне на Бюджет 2026 и внасяне на коригиран нов проект.

Протестът срещу Бюджет 2026 във Варна ескалира: Полетяха бомбички и бутилки

Протестът срещу Бюджет 2026 във Варна ескалира. Протестиращите са недоволни, тъй като смятат, че протестът се политизира и фокусът се поставя върху кмета Коцев, а не върху причината, заради която се събрали гражданите, а именно Бюджет 2026, предаде репортер на "Фокус".

Асен Василев от протеста: Силно се надявам този пагубен за страната бюджет да бъде оттеглен и напълно преработен

Силно се надявам този пагубен за страната бюджет да бъде оттеглен и напълно преработен, каза Асен Василев от „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) пред журналисти по време на протеста срещу бюджета за 2026 г. , предават от БТА. Ако правителството и мнозинството решат да не изтеглят този бюджет, те нямат право да управляват България повече, добави той.

Метрото е препълнено заради протеста

Софийското метро се задръсти от хора, пътуващи в посока центъра, където в момента се провежда протеста срещу Бюджет 2026. Метростанциите "Младост", "Лозенец", "Сердика" и близките до "Студентски град" са толкова претъпкани, че се налага да се изчакват по няколко метровлака, преди хората на перона да могат да се придвижат, съобщават читатели на Novini.bg.

"Ще ядем прасе"! И благоевградчани на протест срещу Бюджет 2026

Започна протестът на благоевградчани срещу проекта за Бюджет 2026 г., предаде репортер на "Фокус". Малко след 19:00 часа на площад "Георги Измирлиев", пред сградата на Община Благоевград, се събраха граждани, които се обявиха срещу фискалната политика на управляващото мнозинство.

В Стара Загора се провеждат протест и контрапротест

В Стара Загора граждани се събраха на протест и контрапротест. Едната част от протестиращите се обявиха срещу правителството и приемането на бюджет 2026 в този му вид, а другите протестиращи носеха плакати срещу Плана за възстановяване и устойчивост и "Продължаваме промяната - Демократична България", разкри БТА.

Недоволство в Плевен и Велико Търново

И жители на Плевен се събраха на протест срещу бюджета пред Концертна зала „Катя Попова“, посочи бТВ.

Пловдив: Стига айляк, време е да се събудим

Хиляди на протест в Пловдив се събраха на площад Съединение. Организаторите казват, че протестът не е политически, а мирен.

Протест срещу бюджета на държавата за 2026 година се провежда в Бургас

Протест срещу бюджета на държавата за 2026 година се провежда в Бургас. Демонстрацията събра много хора пред сградата на общината. Включват се представители на различни граждански и професионални групи, видя репортер на БТА. Участниците изразяват несъгласие с предвидените бюджетни параметри за следващата година и настояват за промени.

И Варна излезе на протест срещу проекта за държавен бюджет и с искане за оставка на управляващите

Жители на Варна излязоха на протест срещу проекта за държавен бюджет за 2026 година. Информация за демонстрацията бе разпространена в социалните мрежи на партиите "Да България“, "Продължаваме промяната" и местната структура на "Демократи за силна България“, предаде БТА.

Левон Хампарцумян: Не може да се ремонтира бюджетът, трябва да се изгради наново

Според банкера Левон Хампарцумян в бюджета има неефективност на използването на публични пари.

Карлос Контрера: Влизаме в трайна, продължителна и задълбочаваща се криза с боклука

От 1 декември кризата с боклука удря нови три столични района - "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина". Няма кой да чисти. Това е. На практика няма създадена никаква организация да се омекоти ефекта от липсата на почистване.

Младите лекари ще оказват първа помощ на протеста в София

Млади медици от организацията "Бъдеще в България" ще оказват медицинска помощ на граждани по време на протеста срещу Бюджет 2026, който започва тази вечер в 18:00 часа в центъра на София. Това обявиха самите те часове преди демонстрацията в "Триъгълника на властта".

Димитър Главчев с мащабна реформа в Сметната палата, маха пенсионери

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев предприема административна реформа в одитната институция с цел по-ефективно управление на публичните средства и модернизиране на кадровата политика.

КЕВР утвърди по-ниска цена на газа за декември спрямо ноември

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец декември в размер на 63,01 лв./MWh или 32,22 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз” ще продава на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Къде ще са КПП-та за протеста пред Народното събрание

Изграждат контролно-пропускателни пунктове за проверка на гражданите, решили да участват в предстоящия протест, който ще се проведе от 18:00 часа пред сградата на Народното събрание. Това заяви директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ужасяващо е

    3 0 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРЪКТУРИ се УВЕЛИЧИХА тази година със 70 Процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. Време е всички мачкани трудови хора от мафията на власт да потърсят своите изконни човешки права а не да са роби. Тези огромни заеми за силовите структури и администрация ще плащат работещите а техните деца са обречени да бъдат роби. Излизаме - няма кой друг да води тази битка вместо нас.

    23:36 01.12.2025

  • 2 Питащ

    3 0 Отговор
    Въпрос към Бойко партньора му Шиши и Урсула? Това демокрация ли е , на там ли ни водите .. Ужас!?? И това в 21 век в Европа?

    23:37 01.12.2025

  • 3 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Сръбският модел за сваляне на правителството вече заработи и у нас.Типичен пример за износ на революция по Либерал- Троцкистки модел.

    Коментиран от #4

    23:38 01.12.2025

  • 4 Сръбския модел

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Е по-лежерен ,отколкото френския...,до който вече се доближаваме.

    23:49 01.12.2025

  • 5 Време е!

    0 0 Отговор
    Генерал Радев да вика танковете и да взима властта! Време е!

    00:13 02.12.2025

