Манолова: Вода колкото яз. Искър се губи годишно във ВиК мрежата

Манолова: Вода колкото яз. Искър се губи годишно във ВиК мрежата

23 Декември, 2025 16:23

Потребителите не могат вечно да плащат за лошото стопанисване на ВиК мрежата, заяви тя

Манолова: Вода колкото яз. Искър се губи годишно във ВиК мрежата - 1
Снимка: Изправи се.БГ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на регионалното развитие и благоустройството разпореди държавните ВиК дружества да не въвеждат от 1 януари утвърдените от КЕВР нови по-високи цени на водата. Решението идва ден след като гражданската платформа Изправи се.БГ и председателят ѝ Мая Манолова го призоваха да спре поскъпването и предупредиха, че поредният ръст в цените е несправедлив на фона на безводие, аварии и водни режими в десетки населени места.

„Потребителите не могат вечно да плащат за лошото стопанисване на ВиК мрежата. Днес държавата най-накрая призна очевидното – повишение без никакво подобрение е неприемливо.“, заяви Мая Манолова.

„Успех“ по КЕВР: 18,8 кубика загуби на километър на ден

Манолова подчерта в своя позиция в социалните мрежи, че по данни на КЕВР, загубите на вода по мрежата остават около 60%.

Изправи се.БГ изпрати становище до Комисията, с което се противопостави на решението със следните аргументи: че гражданите за пореден път плащат за лошото стопанисване на ВиК мрежата; че цените се вдигат, а качеството на места дори се влошава; че не може да има поскъпване в области без вода половин година; че 60% от водата се губи в тръбите.

„И какво отговори КЕВР в решението си? Че видите ли, загубите на вода на всеки километър водопреносна мрежа на ден били паднали “само” до 18,8 кубика?! От 22 кубика през далечната 2009 г., когато водата беше 3 пъти по-евтина. Това прави по 528 млн. кубически метра загубена вода годишно или колкото един язовир Искър.“, заяви Манолова.

В решението, публикувано вчера, Комисията утвърди цени на водата за 43 ВиК дружества – по-високи от предложените в проекта, публикуван миналата седмица.

През изминалата седмица бившият омбудсман многократно призова министъра на регионалното развитие да разпореди на държавните ВиК дружества, на които той е принципал, да не се възползват от увеличението в цените и да замразят сметките на потребителите.

„Това прави абсолютно всяка нормална държава. Например Полша вече 3 години компенсира домакинствата с по 115 евро за енергия. А властта тук отново и отново спи. Призовавам министъра на регионалното развитие: незабавно да разпореди на подопечните си ВиК дружества да замразят цените на водата!“– предупреди Манолова вчера, преди МРРБ да оповести решението си.

Кого не обхваща решението на МРРБ

От съобщението на МРРБ става ясно, че държавните дружества няма да приложат новите цени, утвърдени от КЕВР, „засега“ заради необходим „преходен период“ във връзка с приемането на еврото. Обаче от гражданската платформа предупреждават, че това не важи за общинските ВиК дружества и концесионерът „Софийска вода“.

Изправи се.БГ посочиха, че цената на ВиК услугите за битовите потребители ще нарасне за следните ВиК оператори:

„Софийска вода“ АД – 4,13 лв. (11,76% увеличение)

„ВиК - Стенето” ЕООД, гр. Троян – 3,77 лв. (12,47%)

„Водоснабдяване и канализация - Берковица“ ЕООД – 2,84 лв. (10,69%)

„ВиК – Златни пясъци“ ООД – 5,62 лв. (9,71%)

„ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир – 1,18 лв. (9,66%)

„Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД, гр. Панагюрище – 4,34 лв. (5,39%)

„В И К – Кресна“ ЕООД – 1,11 лв. (2,43%)


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 👨🏿‍🦱👨🏿‍🦱👨🏿‍🦱

    10 1 Отговор
    Абе стига с тези лъжи губила се, кажете си истината КРАДЕ се от ЦИГАНИТЕ.

    Коментиран от #5, #7

    16:25 23.12.2025

  • 2 Евгени от Алфапласт

    1 7 Отговор
    И на тази снимка е секси. Не знам, почвам сериозно да се замислям, щом се надървям на всяка нейна снимка...

    16:28 23.12.2025

  • 3 Стоян

    7 0 Отговор
    Ще позная от първи път ние плащаме всичко!

    16:33 23.12.2025

  • 4 Трети коловоз

    2 0 Отговор
    редлага находчив план. Вместо през сърцето на Евразия той лансира по-кратък морски маршрут. С финансовата му подкрепа е реализиран руският проект за Задкавказката железопътна линия между Баку и Батуми. Резултатът е поразяващ. За по-малко от седем години след 1880 г. добивът на нефт се увеличава повече от шест пъти, а експортът на керосин от Русия се удвоява. Сключените споразумения с англичаните извеждат руския керосин дори в Индия. Притокът на капитали стимулира производството и през 1901 г. Русия става глобален първенец с 11,2 млн. тона на година, или около 53% от световния добив. Руската империя става доминиращ доставчик на нефт и нефтопродукти за Англия, Белгия и Франция, а руски петрол се експортира дори в Близкия изток, където още не са разработени големите находища. От друга страна,

    16:34 23.12.2025

  • 5 Даниел

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "👨🏿‍🦱👨🏿‍🦱👨🏿‍🦱":

    Освен че гетата нямат уреди за отчитане и водата потребена на тяхната територия се фактурира на потребителите плащащи свийте сметки редовно!
    Дано някога изкарат отчет за това колко вода са подали на ВЕЦ-ве и дали тези количества отговарят на количеството енергия произведена от тези водни количества!!??
    С други думи има бая вецове неплащащи никакви количества вода,а тя се начислява като загуба по мрежата!

    16:35 23.12.2025

  • 6 Хохо Бохо

    7 1 Отговор
    Е как ма? Как толкова вода ще се загуби? Къде ще отиде ма? В София, както и в другите градове вода от мрежата не се губи. Краде се. Изписва се като загуби, калкулира се в цената и после се краде. И всички знаем, кои са шефове на вик и къде отиват парите

    16:36 23.12.2025

  • 7 хасан

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "👨🏿‍🦱👨🏿‍🦱👨🏿‍🦱":

    Те са контингента на борисов ,те нищо не плащат ,а ние да духаме супата!

    16:36 23.12.2025

  • 8 Ох-х....Мая

    3 5 Отговор
    Искам те като снежанка за Нова година

    16:36 23.12.2025

  • 9 Баш Хайдут

    5 1 Отговор
    През османско робство,пра ,пра , пра дядо ми е бил висаджия във Копривщица и Жеравна .

    16:37 23.12.2025

  • 10 Независим

    6 0 Отговор
    Това държавно дружество ВиК начислява незаконно суми на някои абонати за количество вода която абонатите не са изразходвали, ето как става това.
    В някои входове на жилищни блокове в страната са поставени общи водомери показанията от които ВиК дружествата сравняват за изтеклият месец със сбора от всички водомери във входа и разликата се заплаща от всички живущи във входа.
    Това е напълно незаконно по следните причини:
    1.ВиК инкасаторите не могат да отчетат реалните показания на водомерите на всички живущи във входа по ред причини, а пишат така наречените прогнозни /фалшиви/ показания.
    Сбора от прогнозни /фалшиви/ показания дава фалшива разлика между количеството вода от общия водомер и сбора от водомерите на живущите във входа и тази фалшива разлика се заплаща пропорционално разпределена между всички живущи във входа.
    2.Ако има някой от живущите във входа който краде вода, ВиК дружеството не се мъчи да го установи, а глобява всички живущи като ги задължава да заплатят вода която не са изразходвали.
    По този начин не само че наказват коректните абонати, но и стимулират крадците да крадат защото никой няма да ги накаже тях, а откраднатото заплащат всички.
    Това е абсурдистан наречен България в настоящето.

    16:54 23.12.2025

  • 11 Сметки

    5 0 Отговор
    Ако се губи вода колкото яз. Искър, то логично е да разберем, откъде са взели толкова вода за да я загубят?
    Разберете, че не може реално толкова вода да изтече, нито може да се събере за да я загубят. Това е открадната по документи вода, която служи за оправдание да вдигнат цените!
    Няма да се изненадам, ако след година напишат загуби колкото обема на Черно море. Понеже и на това ще се съгласи КЕВР, то после ще напишат загуби колкото Тихия океан плюс водата от кометите в Галактиката.
    И пак ще им вярват, ама хора няма да останат за да плащаме наглостта им.

    16:55 23.12.2025

  • 12 ОСА

    3 0 Отговор
    На всяко тримесечие ни добавят по още 5-6 кубика студена вода от общия водомер към сметката ни, която отчита реално ползваната от нас вода ! Във входа сме 21 апартамента....и се чудим басейн ли имаме в мазето ???. Там дори чешма нямаме ! От години жалби и разправии със София вода ,но без резултат и логичен отговор !!!! Плащаме си и толкова....до кога ????

    16:55 23.12.2025

  • 13 И теоритично е невъзможно

    1 2 Отговор
    Да са 18,8 кубика загубите на километър на ден ! Реките щяха да присъхват на третият километър ако беше възможно

    16:58 23.12.2025

  • 14 Мюлер

    1 0 Отговор
    То точно това е нормалното - кръговрат в прродата. Като се използва от човека, като се продава, бутилра, изпарява - земята отдолу става суха. Ама кой му пука - икономистите са управниците на Земята.

    16:59 23.12.2025

  • 15 Тити

    1 0 Отговор
    Както се казва вода газим жадни ходим.

    16:59 23.12.2025

  • 16 Не се заблуждавайте хора

    3 0 Отговор
    Само по фактури са загубите...

    17:08 23.12.2025

  • 17 4,13лв е за София водата

    0 0 Отговор
    4,13 лв новата цена! Овеличена в с 17%

    17:17 23.12.2025

  • 18 Язовири строеше само социализма

    2 0 Отговор
    Колко вода изтича към Гърция и Турция и не дават хората да си поливат.

    17:19 23.12.2025

  • 19 В и К Дружествата е една голяма

    1 0 Отговор
    Далавера на Година за 3-4 милиарда лева! Това, че се губило толкова, вода е Абсолютна Лъжа!? ОПГ КЕВР В и К и Политици печелят на Черно милиарди на година! Крадене, Крадене! ,

    17:24 23.12.2025

  • 20 Добре ,че е тази......

    0 0 Отговор
    Някоя и друга "Умност" да и цитирате...........сигурно е нямало вода да се по-подмие.......

    17:26 23.12.2025

  • 21 Един тъмен етнос е причината

    2 0 Отговор
    Който е ходил в гетата знае, че електромерите и водомерите са безполезни. 2 милиона орки плащат вода ли, НАНАЙСИ!

    17:28 23.12.2025

  • 22 Когато копаха земята за НДК и подлезите

    1 0 Отговор
    Обема по документи изкопана и извозена Земя беше колкото Витоша!! ВиК в Комбина с КЕВР и политици, ще се окажат, че са най голямата Мафия в Държавата!?

    17:29 23.12.2025

