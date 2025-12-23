Манолова: Вода колкото яз. Искър се губи годишно във ВиК мрежата

Министърът на регионалното развитие и благоустройството разпореди държавните ВиК дружества да не въвеждат от 1 януари утвърдените от КЕВР нови по-високи цени на водата. Решението идва ден след като гражданската платформа Изправи се.БГ и председателят ѝ Мая Манолова го призоваха да спре поскъпването и предупредиха, че поредният ръст в цените е несправедлив на фона на безводие, аварии и водни режими в десетки населени места.
„Потребителите не могат вечно да плащат за лошото стопанисване на ВиК мрежата. Днес държавата най-накрая призна очевидното – повишение без никакво подобрение е неприемливо.“, заяви Мая Манолова.
„Успех“ по КЕВР: 18,8 кубика загуби на километър на ден
Манолова подчерта в своя позиция в социалните мрежи, че по данни на КЕВР, загубите на вода по мрежата остават около 60%.
Изправи се.БГ изпрати становище до Комисията, с което се противопостави на решението със следните аргументи: че гражданите за пореден път плащат за лошото стопанисване на ВиК мрежата; че цените се вдигат, а качеството на места дори се влошава; че не може да има поскъпване в области без вода половин година; че 60% от водата се губи в тръбите.
„И какво отговори КЕВР в решението си? Че видите ли, загубите на вода на всеки километър водопреносна мрежа на ден били паднали “само” до 18,8 кубика?! От 22 кубика през далечната 2009 г., когато водата беше 3 пъти по-евтина. Това прави по 528 млн. кубически метра загубена вода годишно или колкото един язовир Искър.“, заяви Манолова.
В решението, публикувано вчера, Комисията утвърди цени на водата за 43 ВиК дружества – по-високи от предложените в проекта, публикуван миналата седмица.
През изминалата седмица бившият омбудсман многократно призова министъра на регионалното развитие да разпореди на държавните ВиК дружества, на които той е принципал, да не се възползват от увеличението в цените и да замразят сметките на потребителите.
„Това прави абсолютно всяка нормална държава. Например Полша вече 3 години компенсира домакинствата с по 115 евро за енергия. А властта тук отново и отново спи. Призовавам министъра на регионалното развитие: незабавно да разпореди на подопечните си ВиК дружества да замразят цените на водата!“– предупреди Манолова вчера, преди МРРБ да оповести решението си.
Кого не обхваща решението на МРРБ
От съобщението на МРРБ става ясно, че държавните дружества няма да приложат новите цени, утвърдени от КЕВР, „засега“ заради необходим „преходен период“ във връзка с приемането на еврото. Обаче от гражданската платформа предупреждават, че това не важи за общинските ВиК дружества и концесионерът „Софийска вода“.
Изправи се.БГ посочиха, че цената на ВиК услугите за битовите потребители ще нарасне за следните ВиК оператори:
„Софийска вода“ АД – 4,13 лв. (11,76% увеличение)
„ВиК - Стенето” ЕООД, гр. Троян – 3,77 лв. (12,47%)
„Водоснабдяване и канализация - Берковица“ ЕООД – 2,84 лв. (10,69%)
„ВиК – Златни пясъци“ ООД – 5,62 лв. (9,71%)
„ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир – 1,18 лв. (9,66%)
„Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД, гр. Панагюрище – 4,34 лв. (5,39%)
„В И К – Кресна“ ЕООД – 1,11 лв. (2,43%)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 👨🏿🦱👨🏿🦱👨🏿🦱
16:25 23.12.2025
2 Евгени от Алфапласт
16:28 23.12.2025
3 Стоян
16:33 23.12.2025
4 Трети коловоз
16:34 23.12.2025
5 Даниел
До коментар #1 от "👨🏿🦱👨🏿🦱👨🏿🦱":Освен че гетата нямат уреди за отчитане и водата потребена на тяхната територия се фактурира на потребителите плащащи свийте сметки редовно!
Дано някога изкарат отчет за това колко вода са подали на ВЕЦ-ве и дали тези количества отговарят на количеството енергия произведена от тези водни количества!!??
С други думи има бая вецове неплащащи никакви количества вода,а тя се начислява като загуба по мрежата!
16:35 23.12.2025
6 Хохо Бохо
16:36 23.12.2025
7 хасан
До коментар #1 от "👨🏿🦱👨🏿🦱👨🏿🦱":Те са контингента на борисов ,те нищо не плащат ,а ние да духаме супата!
16:36 23.12.2025
8 Ох-х....Мая
16:36 23.12.2025
9 Баш Хайдут
16:37 23.12.2025
10 Независим
В някои входове на жилищни блокове в страната са поставени общи водомери показанията от които ВиК дружествата сравняват за изтеклият месец със сбора от всички водомери във входа и разликата се заплаща от всички живущи във входа.
Това е напълно незаконно по следните причини:
1.ВиК инкасаторите не могат да отчетат реалните показания на водомерите на всички живущи във входа по ред причини, а пишат така наречените прогнозни /фалшиви/ показания.
Сбора от прогнозни /фалшиви/ показания дава фалшива разлика между количеството вода от общия водомер и сбора от водомерите на живущите във входа и тази фалшива разлика се заплаща пропорционално разпределена между всички живущи във входа.
2.Ако има някой от живущите във входа който краде вода, ВиК дружеството не се мъчи да го установи, а глобява всички живущи като ги задължава да заплатят вода която не са изразходвали.
По този начин не само че наказват коректните абонати, но и стимулират крадците да крадат защото никой няма да ги накаже тях, а откраднатото заплащат всички.
Това е абсурдистан наречен България в настоящето.
16:54 23.12.2025
11 Сметки
Разберете, че не може реално толкова вода да изтече, нито може да се събере за да я загубят. Това е открадната по документи вода, която служи за оправдание да вдигнат цените!
Няма да се изненадам, ако след година напишат загуби колкото обема на Черно море. Понеже и на това ще се съгласи КЕВР, то после ще напишат загуби колкото Тихия океан плюс водата от кометите в Галактиката.
И пак ще им вярват, ама хора няма да останат за да плащаме наглостта им.
16:55 23.12.2025
12 ОСА
16:55 23.12.2025
13 И теоритично е невъзможно
16:58 23.12.2025
14 Мюлер
16:59 23.12.2025
15 Тити
16:59 23.12.2025
16 Не се заблуждавайте хора
17:08 23.12.2025
17 4,13лв е за София водата
17:17 23.12.2025
18 Язовири строеше само социализма
17:19 23.12.2025
19 В и К Дружествата е една голяма
17:24 23.12.2025
20 Добре ,че е тази......
17:26 23.12.2025
21 Един тъмен етнос е причината
17:28 23.12.2025
22 Когато копаха земята за НДК и подлезите
17:29 23.12.2025