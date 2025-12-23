Манолова: Вода колкото яз. Искър се губи годишно във ВиК мрежата

Министърът на регионалното развитие и благоустройството разпореди държавните ВиК дружества да не въвеждат от 1 януари утвърдените от КЕВР нови по-високи цени на водата. Решението идва ден след като гражданската платформа Изправи се.БГ и председателят ѝ Мая Манолова го призоваха да спре поскъпването и предупредиха, че поредният ръст в цените е несправедлив на фона на безводие, аварии и водни режими в десетки населени места.

„Потребителите не могат вечно да плащат за лошото стопанисване на ВиК мрежата. Днес държавата най-накрая призна очевидното – повишение без никакво подобрение е неприемливо.“, заяви Мая Манолова.

„Успех“ по КЕВР: 18,8 кубика загуби на километър на ден

Манолова подчерта в своя позиция в социалните мрежи, че по данни на КЕВР, загубите на вода по мрежата остават около 60%.

Изправи се.БГ изпрати становище до Комисията, с което се противопостави на решението със следните аргументи: че гражданите за пореден път плащат за лошото стопанисване на ВиК мрежата; че цените се вдигат, а качеството на места дори се влошава; че не може да има поскъпване в области без вода половин година; че 60% от водата се губи в тръбите.

„И какво отговори КЕВР в решението си? Че видите ли, загубите на вода на всеки километър водопреносна мрежа на ден били паднали “само” до 18,8 кубика?! От 22 кубика през далечната 2009 г., когато водата беше 3 пъти по-евтина. Това прави по 528 млн. кубически метра загубена вода годишно или колкото един язовир Искър.“, заяви Манолова.

В решението, публикувано вчера, Комисията утвърди цени на водата за 43 ВиК дружества – по-високи от предложените в проекта, публикуван миналата седмица.

През изминалата седмица бившият омбудсман многократно призова министъра на регионалното развитие да разпореди на държавните ВиК дружества, на които той е принципал, да не се възползват от увеличението в цените и да замразят сметките на потребителите.

„Това прави абсолютно всяка нормална държава. Например Полша вече 3 години компенсира домакинствата с по 115 евро за енергия. А властта тук отново и отново спи. Призовавам министъра на регионалното развитие: незабавно да разпореди на подопечните си ВиК дружества да замразят цените на водата!“– предупреди Манолова вчера, преди МРРБ да оповести решението си.

Кого не обхваща решението на МРРБ

От съобщението на МРРБ става ясно, че държавните дружества няма да приложат новите цени, утвърдени от КЕВР, „засега“ заради необходим „преходен период“ във връзка с приемането на еврото. Обаче от гражданската платформа предупреждават, че това не важи за общинските ВиК дружества и концесионерът „Софийска вода“.

Изправи се.БГ посочиха, че цената на ВиК услугите за битовите потребители ще нарасне за следните ВиК оператори:

„Софийска вода“ АД – 4,13 лв. (11,76% увеличение)

„ВиК - Стенето” ЕООД, гр. Троян – 3,77 лв. (12,47%)

„Водоснабдяване и канализация - Берковица“ ЕООД – 2,84 лв. (10,69%)

„ВиК – Златни пясъци“ ООД – 5,62 лв. (9,71%)

„ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир – 1,18 лв. (9,66%)

„Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД, гр. Панагюрище – 4,34 лв. (5,39%)

„В И К – Кресна“ ЕООД – 1,11 лв. (2,43%)