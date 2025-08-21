Новини
България »
Всички градове »
Социалното министерство дава 14 млн. лв. за техника и екипировка на доброволци

Социалното министерство дава 14 млн. лв. за техника и екипировка на доброволци

21 Август, 2025 11:51 563 6

  • социално министерство-
  • пари-
  • техника-
  • екипировка-
  • доброволци

Уреди за гасене и облекла за противопожарна защита, лодки и специална екипировка за наводнения са само част от помощните средства, които ще могат да се осигурят чрез проекта, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ на Министерството на труда и социалната политика.

Социалното министерство дава 14 млн. лв. за техника и екипировка на доброволци - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Борислав Гуцанов представи нов проект, който ще подпомогне доброволните формирования, общините и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за закупуване на техника и екипировка за действие при бедствени ситуации, съобщават от Нова телевизия.
Уреди за гасене и облекла за противопожарна защита, лодки и специална екипировка за наводнения са само част от помощните средства, които ще могат да се осигурят чрез проекта, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ на Министерството на труда и социалната политика.
Министърът отбеляза, че е останал впечатлен, че голяма част от доброволците нямат нужното оборудване, но помагат въпреки това. Нарече ги герои. "Държавата трябва да направи всичко възможно те да бъдат оборудвани, за да запазят живота си. Затова ще осигурим 14 млн. лева за дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за оборудване на доброволци и покупка на дронове спрямо нуждите“, каза Гуцанов. И добави, че до края на годината техниката ще бъде закупена.

Директорът на „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов благодари на социалното министерство. „С отпуснатите средства ще можем да имаме по-добро и ново оборудване, за да се справим по-добре и да намалим щетите, възникнали от пожарите. Ще разпределим средствата максимално целесъобразно, за да разузнаваме пожарите“, посочи Джартов.

"Над 3500 доброволци от 250 формирования са регистрирани при нас. Разполагаме с шест дрона за пожари на голяма площ и в труднодостъпни райони. Имаме сключени договори за 37 пожарни автомобила тежък тип (8000 литра вода), 127 среден (3-4000 литра вода) и 120 лек клас (пикапи със системи за гасене с високо налягане). В историята си пожарната не е била по-добре оборудвана както с техника, така и с лични средства", съобщи Джартов. И уточни, че за изминалото денонощия е имало 70 пожара.
Председателят на Националната асоциация на доброволците д-р Ясен Цветков увери, че работата с пожарната ще продължи в отлична координация. „Ние сме продукт и част от държавата. Последните една-две години показаха началото на един изключително тежък период и трябва да сме подготвени“, смята той.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дава я от бюджета.

    4 0 Отговор
    А кой ги взима? Гуци..гици.

    11:54 21.08.2025

  • 2 Еееегати

    3 0 Отговор
    Сепарираният елемент

    12:06 21.08.2025

  • 3 Жони Деп

    4 0 Отговор
    Капка в мурето а за Украйна милярди

    12:20 21.08.2025

  • 4 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Героите не са на заплата беее ба лалала мур нико

    12:30 21.08.2025

  • 5 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    ТЕЗИ, МИЛИОНИТЕ ГИ НЯМАТ ЗА ПАРИ! ДАВАТ, НО ЩЕ КУПУВАТЕ ОТ НАШИТЕ ФИРМИ! КАЗАХ!

    12:43 21.08.2025

  • 6 АНТИ - ГЕРБ, БСП, ДПС старо и ново, итн

    0 0 Отговор
    Доброволни формирования, ПВЦ капачки за ковьози, доброволно и безплатно кръводаряване .... Гуцанов от БСП и 30 леви партии прикривани самотните на Винету??? Заблуда за връщане на социализма в годините на капиталистическа демокрация.

    13:18 21.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол