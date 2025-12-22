Липса на екипировка е довела до смъртния случай в Пирин

Тежка акция на планинските спасители в Пирин завърши трагично по време на празничните дни. Основна причина за инцидента е липсата на подходяща екипировка и подценяване на условията в планината.

Туристът е загинал на място след падане от над 300 метра в района на връх Вихрен по зимния маршрут за върха, известен като „Джамджиев ръб“. Инцидентът е станал около 11,30 часа в събота, а сигналът е подаден в базата на Планинската спасителна служба (ПСС) в Банско.

Заради отдалечения и изключително труднодостъпен терен е задействана мащабна спасителна акция с участието на медицински хеликоптер.

„Ако човек е подготвен и знае къде отива и какво прави, винаги може да се избегне подобен инцидент...

Още при получаване на сигнала е взето решение да се поиска хеликоптер, тъй като районът е тежък и опасен, обясни началникът на ПСС – Банско Благовест Обецанов.

Двама планински спасители са били транспортирани по въздух в близост до мястото на инцидента. При достигане до пострадалия обаче е установено, че той е починал.

„Това, което беше най-обезпокоително, е че пострадалият е бил без котки и без каска. В този район и при тези условия това е меко казано несериозно“, подчерта Обецанов.

По първоначална информация двамата туристи не са били обвързани един с друг, въпреки че единият е бил с котки. При подхлъзване мъжът е полетял по стръмен снежен склон, преминал е през скален праг и е паднал между 200 и 300 метра.

От Планинската спасителна служба към БЧК отново апелират за отговорно поведение в планината.

„Подценяването на ситуацията и липсата на подходяща екипировка водят до фатални инциденти“, заяви ръководителят на ПСС към БЧК.

По думите му само през последната седмица са регистрирани няколко тежки инцидента, включително и във Витоша. Спасителите напомнят, че тръгването сам в планината през зимата е изключително рисковано. Сред основните препоръки са използването на пълна зимна екипировка, предварително уведомяване за маршрута, напълно заредени мобилни телефони и задължителна планинска застраховка.

„Всичко това може да спаси човешки живот“, категорични са спасителите.