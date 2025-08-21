Новини
България »
МИИ: Целта е да осигурим по-голяма информираност на гражданите за цените в търговските вериги

МИИ: Целта е да осигурим по-голяма информираност на гражданите за цените в търговските вериги

21 Август, 2025 18:10 617 31

  • мии-
  • търговски вериги-
  • цени-
  • информираност

Комисията за защита на потребителите ще поддържа специален интернет портал,

МИИ: Целта е да осигурим по-голяма информираност на гражданите за цените в търговските вериги - 1
Снимка: МИИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

С публикуването на списък с цените в реално време ще се осигури по-голяма информираност на гражданите и възможност за сравнение между различните търговски вериги. Очаква се това да допринесе за по-голяма конкуренция и стабилизиране на цените на основни хранителни продукти. Това каза зам.-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов по време на заседание на работната група „Защита на потребителите“ към Координационния съвет за подготовка на България за членство в еврозоната.

Заседанието бе проведено във връзка с изпълнение на изискването на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), търговците на хранителни стоки да публикуват ежедневно на интернет страниците си цените на определени основни продукти от голямата потребителска кошница. На срещата присъстваха Мария Филипова, председател на Комисия за защита на потребителите, представители на „Информационно обслужване“ АД, Български фармацевтичен съюз, „Сдружение за модерна търговия“, Сдружения за защита на потребителите („Сдружение за правна помощ на потребителите“ и „Федерация на потребителите“), Национален статистически институт, Министерство на финансите, Българска народна банка, Национална агенция за приходите и др.

Съгласно изискването на чл. 556, ал. 4 от ЗВЕРБ, Комисията за защита на потребителите ще поддържа специален интернет портал, на който ще се публикуват ежедневно продажните цени на стоките от състава на голямата потребителска кошница и ценовите листи, предоставени от търговците с цел гарантиране на прозрачност и защита на интересите на потребителите.

В рамките на срещата беше обсъден списъка на стоки от първа необходимост - основни видове хляб, млечни продукти, месо, плодове и зеленчуци, консерви, риба, лекарствени средства и др.

Проведената дискусия очерта възможностите за последни уточнения по прецизиране на списъка на стоките от състава на голямата потребителска кошница и взимането на решения в подкрепа най-вече на потребителите, като според единодушното мнение на участниците тя е била ползотворна.

В заключение, заместник-министър Барбалов отбеляза необходимостта от съвместна работа с цел изграждане на доверие, както сред гражданите, така и сред бизнеса. По негови думи в тази връзка се планира по-честото провеждане на заседания на работна група „Защита на потребителите“, които ще предоставят възможност за споделяне на конкретни проблеми и търсене на решения.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    9 0 Отговор
    МИИ - Мангизи Искаме , Иихуу...

    18:12 21.08.2025

  • 2 Лост

    10 0 Отговор
    Забравих откъде беше,но е много актуално"Гледа те в очите и те лъже, гледа и те мами.".

    Коментиран от #18

    18:15 21.08.2025

  • 3 Важно е да се Знае !

    11 0 Отговор
    Важно е да се Знае !

    Какъв Боклук се предлага !

    На Съответната Цена !

    Но Откъде Толкова Акъл !

    У Тези Индивиди !

    За да не кажа !

    Австралопитеци !

    18:17 21.08.2025

  • 4 1488

    12 0 Отговор
    аз кат видя цените и като си спомня колко бяха вчера съм достатъчно информиран

    18:17 21.08.2025

  • 5 Стенли

    5 0 Отговор
    Тъй тъй голяма полза няма що то и сега си има брошури за промоциите и как си представяте особено за работещи хора които ще излязат от работа и ще хукнат от един магазин на друг повечето хора като влязат в един голям магазин и пазаруват накуп това по работещо би било за пенсионерите

    18:22 21.08.2025

  • 6 иваничка

    8 0 Отговор
    И като видим цените/а то и не всеки има от къде да ги види -таблет, телефон/,ще почнем та търчим по магазините, насам-натам, тук за една стока, там- за друга стока. Това е нещо уникално тъпо.

    18:22 21.08.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 0 Отговор
    То като види човек етикета, какво да го информирате повече за цената🤔

    18:27 21.08.2025

  • 8 Няма нужда, информирани са

    9 0 Отговор
    По - добре ги информирайте за цените на юг от БГ и защо там е 3,4 пъти по - евтино!

    18:38 21.08.2025

  • 9 Баш

    8 0 Отговор
    на вас чакат гражданите да им осигурите сигурност ? От де тази наглост и самочувствие , бе ?

    18:43 21.08.2025

  • 10 Кабакрадев

    9 0 Отговор
    Заседанието се води от Ма...рия Фили..пова,бъдещият министър-председател ,прокси на Магнит...ски,и известна с бюрото на Васил Бож..ков,.........основната свидетелка ........пародия.

    Коментиран от #13

    18:45 21.08.2025

  • 11 Тия

    7 0 Отговор
    ли щели да подсигурияват сигурност на българските граждани ? Хайде , по - сериозно, , моля !

    18:45 21.08.2025

  • 12 МИИ те цените в търговските вериги

    8 0 Отговор
    ще си растат с евро и без евро

    важното е да информираме
    че хората може и да не разберат в магазина
    докат си земаме заплатките

    18:46 21.08.2025

  • 13 Ненадминат

    11 0 Отговор

    До коментар #10 от "Кабакрадев":

    цирк и подигравка с българския народ! Тотално унижение !

    18:47 21.08.2025

  • 14 бръмбари и засукани калинки

    7 0 Отговор
    какво ли си хортуват
    загрижени за каква кошница ни очаква в магазините

    18:49 21.08.2025

  • 15 Не ми трябва

    5 0 Отговор
    информация,а компенсация на галопиращите цени на стоките изразяваща се в увеличение на заплати и пенсии! Не може за укра да даваме молиарди евра,а за нас българите само информация!

    18:57 21.08.2025

  • 16 Компенсация!

    5 0 Отговор
    Увеличение на заплатите! Оставка на правителството!

    18:58 21.08.2025

  • 17 Пълна бутафория

    6 0 Отговор
    „Защита на потребителите“...... от непотребителите. И ни защитавали като ни информирали

    19:03 21.08.2025

  • 18 Коментиращ

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лост":

    Ако не беше трагично щеше да е забавно!

    Не само се изплюха в лицата на целия наш народ, не само пренебрегнаха инициативата на президента за референдум (макар и закъсняла), но също така се и гаврят ежедневно по медиите как щели да ни осигурят неква информираност?!

    За тия продажни хорица, информираност означава когато мисирки като Цънца и Златарева ни убеждават, да НЕ гледаме ежедневно растящите цени по магазините, а да ги слушаме как ни обясняват по зависимите медии, че с приемането на еврото сме щели да влезем "в клуба на богатите"?!

    Все пак ако искаха на ни информират, щяха да разрешат на експерти като проф. Стив Ханке, да се изказван по темата публично! Щяха и да задължат директора на БНБ да изготви доклад с рисковете от еврото! НО уви, България е окупирана територия, а управляващите са спуснати престъпни еничари, готови да ни продадат за шепа центове!

    19:04 21.08.2025

  • 19 Много яко е това

    1 0 Отговор
    В еврозоната се влизало с ценови борд

    19:05 21.08.2025

  • 20 ЗВЕРБ 😂

    2 0 Отговор
    Комисията 😂🤣 за защита на потребителите , много полезно, браво❗

    19:06 21.08.2025

  • 21 НЕМОЖАЧИ

    3 0 Отговор
    Ние сме добре информирани за цените от ежедневното пазаруване. Това обаче въобще не ни помага.

    19:07 21.08.2025

  • 22 9689

    1 0 Отговор
    Не им вярвайте ,и тези са престъпници.

    19:07 21.08.2025

  • 23 Ще ни Информират за Цените, едни

    3 0 Отговор
    наблюдават, други Следят, тея ще ни Информират!!! Цените на всичко разстат всяка седмица И Д. И. О. Т. И! Защо не сложихте таван на 70 стоки както направиха в Хърватия!!?? Продажни, корумпирани И. Д. И. О. Т. И.!

    19:08 21.08.2025

  • 24 Целта е да се кифлее и лежи.

    1 0 Отговор
    На гърба на народа.

    19:08 21.08.2025

  • 25 Мими

    1 0 Отговор
    Умни люде са по върховете, Комисията за защита на потребителите ще качва брошурите на супермаркетите на портала си, колко евро ще изкара от това.

    19:10 21.08.2025

  • 26 Само да ги питам всички тези умници

    3 0 Отговор
    Когато търговците на хранителни стоки публикуват ежедневно цените на определени основни продукти от голямата потребителска кошница дали не ги синхронизират по този начин и това дали не е КАРТЕЛ в най гнусната му пазарна форма? Или когато държавата създава картели може а? А дефиницията за картел що не си я прочетат всички тези случайници на снимката. А адвокати няма ли едно дело на държавата да заведат и поименно на всички тея

    19:12 21.08.2025

  • 27 Мими

    3 0 Отговор
    Изнасилената Мара нали я готвиха за зам-омбудсман, после скок-подскок - премиер. Само тая дето не ни е оправяла.

    19:14 21.08.2025

  • 28 Гражданин

    3 0 Отговор
    АМАН ОТ ПРАЗНИ ПРИКЗАКИ НА ХОРА, ПОЛУЧАВАЩИ ВИСОКИ ЗАПЛАТИ!

    19:14 21.08.2025

  • 29 Дъмпингов картел се казва

    3 0 Отговор
    В учебниците. И е убийствено за всеки малък бизнес. Това е реалността другари и всичко друго са тъпотии

    19:15 21.08.2025

  • 30 Дъмпингов картел се казва

    0 0 Отговор
    И обратно на това което ви говорят по цял ден разни разбирачи по медиите това не е социална мярка а краен неолиберален десен инструмент за унищожаване на малкият бизнес. Хиляди примери има за това. Най елементарното е когато се случи с цената на хляба в цели региони на България по мутренските години и малките пекари затвориха.

    19:23 21.08.2025

  • 31 тая измислена комисия от нищоправци

    0 0 Отговор
    ще назначат сега по един чиновник да ни чете етикетите с цените в магазините или какво?

    19:28 21.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове