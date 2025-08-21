МИИ: Целта е да осигурим по-голяма информираност на гражданите за цените в търговските вериги

С публикуването на списък с цените в реално време ще се осигури по-голяма информираност на гражданите и възможност за сравнение между различните търговски вериги. Очаква се това да допринесе за по-голяма конкуренция и стабилизиране на цените на основни хранителни продукти. Това каза зам.-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов по време на заседание на работната група „Защита на потребителите“ към Координационния съвет за подготовка на България за членство в еврозоната.
Заседанието бе проведено във връзка с изпълнение на изискването на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), търговците на хранителни стоки да публикуват ежедневно на интернет страниците си цените на определени основни продукти от голямата потребителска кошница. На срещата присъстваха Мария Филипова, председател на Комисия за защита на потребителите, представители на „Информационно обслужване“ АД, Български фармацевтичен съюз, „Сдружение за модерна търговия“, Сдружения за защита на потребителите („Сдружение за правна помощ на потребителите“ и „Федерация на потребителите“), Национален статистически институт, Министерство на финансите, Българска народна банка, Национална агенция за приходите и др.
Съгласно изискването на чл. 556, ал. 4 от ЗВЕРБ, Комисията за защита на потребителите ще поддържа специален интернет портал, на който ще се публикуват ежедневно продажните цени на стоките от състава на голямата потребителска кошница и ценовите листи, предоставени от търговците с цел гарантиране на прозрачност и защита на интересите на потребителите.
В рамките на срещата беше обсъден списъка на стоки от първа необходимост - основни видове хляб, млечни продукти, месо, плодове и зеленчуци, консерви, риба, лекарствени средства и др.
Проведената дискусия очерта възможностите за последни уточнения по прецизиране на списъка на стоките от състава на голямата потребителска кошница и взимането на решения в подкрепа най-вече на потребителите, като според единодушното мнение на участниците тя е била ползотворна.
В заключение, заместник-министър Барбалов отбеляза необходимостта от съвместна работа с цел изграждане на доверие, както сред гражданите, така и сред бизнеса. По негови думи в тази връзка се планира по-честото провеждане на заседания на работна група „Защита на потребителите“, които ще предоставят възможност за споделяне на конкретни проблеми и търсене на решения.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
18:12 21.08.2025
2 Лост
Коментиран от #18
18:15 21.08.2025
3 Важно е да се Знае !
Какъв Боклук се предлага !
На Съответната Цена !
Но Откъде Толкова Акъл !
У Тези Индивиди !
За да не кажа !
Австралопитеци !
18:17 21.08.2025
4 1488
18:17 21.08.2025
5 Стенли
18:22 21.08.2025
6 иваничка
18:22 21.08.2025
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
18:27 21.08.2025
8 Няма нужда, информирани са
18:38 21.08.2025
9 Баш
18:43 21.08.2025
10 Кабакрадев
Коментиран от #13
18:45 21.08.2025
11 Тия
18:45 21.08.2025
12 МИИ те цените в търговските вериги
важното е да информираме
че хората може и да не разберат в магазина
докат си земаме заплатките
18:46 21.08.2025
13 Ненадминат
До коментар #10 от "Кабакрадев":цирк и подигравка с българския народ! Тотално унижение !
18:47 21.08.2025
14 бръмбари и засукани калинки
загрижени за каква кошница ни очаква в магазините
18:49 21.08.2025
15 Не ми трябва
18:57 21.08.2025
16 Компенсация!
18:58 21.08.2025
17 Пълна бутафория
19:03 21.08.2025
18 Коментиращ
До коментар #2 от "Лост":Ако не беше трагично щеше да е забавно!
Не само се изплюха в лицата на целия наш народ, не само пренебрегнаха инициативата на президента за референдум (макар и закъсняла), но също така се и гаврят ежедневно по медиите как щели да ни осигурят неква информираност?!
За тия продажни хорица, информираност означава когато мисирки като Цънца и Златарева ни убеждават, да НЕ гледаме ежедневно растящите цени по магазините, а да ги слушаме как ни обясняват по зависимите медии, че с приемането на еврото сме щели да влезем "в клуба на богатите"?!
Все пак ако искаха на ни информират, щяха да разрешат на експерти като проф. Стив Ханке, да се изказван по темата публично! Щяха и да задължат директора на БНБ да изготви доклад с рисковете от еврото! НО уви, България е окупирана територия, а управляващите са спуснати престъпни еничари, готови да ни продадат за шепа центове!
19:04 21.08.2025
19 Много яко е това
19:05 21.08.2025
20 ЗВЕРБ 😂
19:06 21.08.2025
21 НЕМОЖАЧИ
19:07 21.08.2025
22 9689
19:07 21.08.2025
23 Ще ни Информират за Цените, едни
19:08 21.08.2025
24 Целта е да се кифлее и лежи.
19:08 21.08.2025
25 Мими
19:10 21.08.2025
26 Само да ги питам всички тези умници
19:12 21.08.2025
27 Мими
19:14 21.08.2025
28 Гражданин
19:14 21.08.2025
29 Дъмпингов картел се казва
19:15 21.08.2025
30 Дъмпингов картел се казва
19:23 21.08.2025
31 тая измислена комисия от нищоправци
19:28 21.08.2025