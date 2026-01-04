Новини
България »
Основни хранителни стоки, някои плодове и зеленчуци поскъпват

Основни хранителни стоки, някои плодове и зеленчуци поскъпват

4 Януари, 2026 10:43 698 18

  • плодове-
  • зеленчуци-
  • цени-
  • храни-
  • поскъпване

Това сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата

Основни хранителни стоки, някои плодове и зеленчуци поскъпват - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Ръст в цените на основни основни хранителни стоки, на някои плодове и зеленчуци през седмицата показват данните в бюлетина за периода 22-30 декември 2025 г. на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 0,5 на сто до 2,390 пункта спрямо 2,378 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 г., обобщи БТА.

Цената на кашкавала тип „Витоша“ се вдига с 0,09 на сто до 9,44 евро за килограм, а тази на кравето сирене се понижава с 0,20 на сто до 6,01 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) поскъпва с 2,90 на сто и се продава по 0,73 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко поевтинява с 1,35 на сто до 1,19 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е надолу с 2,10 на сто и се търгува по 1,52 евро за брой.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 1,38 на сто до 3,52 евро за килограм. Цената на яйцата (размер М) е надолу 2,33 на сто до 0,21 евро за брой на едро.

Цената на лещата отстъпва с 2,28 на сто до 2,11 евро за килограм. Поевтиняват оризът - с 0,72 на сто до 1,69 евро за килограм, и зрелият фасул - с 2,03 на сто до 2,13 евро за килограм. Брашното тип 500 е с 0,66 на сто нагоре до 10,78 евро за килограм. Олиото е по-скъпо с 0,43 на сто и се продава по 1,68 евро за литър. Захарта поевтинява с 2,96 на сто до 0,90 евро за килограм.

При зеленчуците най-голямо е поскъпването при краставиците - с 11,66 на сто и те се търгуват по 2,54 евро за килограм. Червените и зелените чушки поевтиняват съответно с 0,07 на сто до 1,39 евро за килограм и 7,62 на сто до 1,14 евро за килограм. Доматите поскъпват с 8,79 на сто до 1,71 евро за килограм. Цената на зелето скача с 2,12 на сто до 0,39 евро за килограм, на лука с 0,22 процента до 0,48 евро за килограм, на тиквичките с 5,08 на сто до 1,21 евро за килограм.

Морковите поевтиняват с 3,78 на сто до 0, 55 евро за килограм и картофите - с 3,02 на сто до 0,46 евро за килограм..

При плодовете понижаване на цената се отчита при лимоните – с 3,91 на сто 1,53 евро за килограм, при портокалите - 0,87 на сто до 1,17 евро за килограм, при ябълките - с 2,27 на сто до 1,10 евро за килограм. Бананите поскъпват с 1,72 на сто до 1,39 евро за килограм.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    17 1 Отговор
    ППДБ, Герб, ДПС, ИТН и БСП са партиите, на които трябва да благодарим.

    Коментиран от #3

    10:45 04.01.2026

  • 2 Kaлпазанин

    17 0 Отговор
    Заплатите ще си ги смятаме две към едно ,демек всичко двойно ,само те ,не .докато се оберат спестяванията на хората ,после ще заблеем пак по площадите на пролет

    10:47 04.01.2026

  • 3 без цензура

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Ама това са левите политики на БСП. Представете си колко е хубаво. Седнали сме на масата на богатите и ще има здраво плащане,няма как.

    Коментиран от #13

    10:51 04.01.2026

  • 4 Гражданина Х

    13 1 Отговор
    В клуба на богатите е скъпо. Не се залъгвайте, че ще стане евтино… не няма.

    10:52 04.01.2026

  • 5 БОЛШЕВИК

    11 0 Отговор
    И това не е заради еврото! Сега и инфлацията в евро като продължи да върви нагоре, колко народ ще издържи не се знае! Но това е целта, бързо и голямо редуциране на населението по цял свят.

    10:52 04.01.2026

  • 6 100%

    10 0 Отговор
    Първата година от въвеждането на еврото, Хърватия претърпя трусове от завишени цени, това се очаква и при нас.

    10:54 04.01.2026

  • 7 123

    10 0 Отговор
    Сатанистите ще ви вземат всичко и ще бъдете щастливи.

    10:54 04.01.2026

  • 8 Пич

    11 0 Отговор
    Поредната пирамида с която ще ви оберат парите!!! А на по глупавите които участваха с кредити в имотния балон - ще вземат и жилищата ! Както и при предишния обир ще има и печеливши - хората с пари , който ще купуват на половин цена !!!

    10:55 04.01.2026

  • 9 Боруна Лом

    11 1 Отговор
    НЕ..НЯКОЙ.. , А ВСИЧКИ СИ ДОЙДОХА НА ЦИФРИТЕ, НО ВМЕСТО ЛЕВА ВЕЧЕ СА В ЕВРО!

    10:56 04.01.2026

  • 10 ИстинатА

    11 0 Отговор
    Капитала печели, работника губи. Богатия по-богат, бедния по-беден. Айде със здраве

    10:57 04.01.2026

  • 11 Яяяяяя

    7 0 Отговор
    Честото

    10:59 04.01.2026

  • 12 Роки

    8 0 Отговор
    На 240 депутати, вземащи над 10 хиляди евро заплата, които по закон се индексират автоматично им все тая за проблемите на Андрешко.

    11:00 04.01.2026

  • 13 Вашето мнение

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "без цензура":

    Викаш тиквата, шопара, кокорчо и тоя нискочелия отрок от крушари много хубави, само БСП-то виновна.

    11:01 04.01.2026

  • 14 Винкело

    3 0 Отговор
    Абе какво казва психологията, колко дълго ще умножавам и деля на две?

    11:04 04.01.2026

  • 15 Закрила?

    2 0 Отговор
    След еврото във всички страни веднага след въвежданети му се повишават. След 12-18 - двойно.

    11:06 04.01.2026

  • 16 дядото

    2 1 Отговор
    нека поскъпват.младите или да се научат да работят и произвеждат,или да гладуват

    11:07 04.01.2026

  • 17 краставици

    1 0 Отговор
    най-голямо е поскъпването при краставиците - с 11,66

    11:07 04.01.2026

  • 18 Ауслендър

    0 0 Отговор
    Целта беше всички пари на българина под дюшека, в буркана, във възглавницата да излязат наяве. Така започна безумната покупка на скъпи жилища и имоти, със спестени големи суми пари които не можеш да обмениш във банката след като работиш на минимална. Но, успоредно със това останалите цени вървят нагоре. Пазарът на имоти ще се стабилизира когато няма интерес, цените ще тръгнат надолу но храни, горива и стоки първа необходимост ще запазят нивата си и дори ще се увеличат още. Ще достигнат цените на останалите държави във евро зоната, това е сигурно. Така че, стягайте коланите.

    11:09 04.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове