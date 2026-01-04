Основни хранителни стоки, някои плодове и зеленчуци поскъпват

Ръст в цените на основни основни хранителни стоки, на някои плодове и зеленчуци през седмицата показват данните в бюлетина за периода 22-30 декември 2025 г. на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 0,5 на сто до 2,390 пункта спрямо 2,378 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 г., обобщи БТА.

Цената на кашкавала тип „Витоша“ се вдига с 0,09 на сто до 9,44 евро за килограм, а тази на кравето сирене се понижава с 0,20 на сто до 6,01 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) поскъпва с 2,90 на сто и се продава по 0,73 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко поевтинява с 1,35 на сто до 1,19 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е надолу с 2,10 на сто и се търгува по 1,52 евро за брой.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 1,38 на сто до 3,52 евро за килограм. Цената на яйцата (размер М) е надолу 2,33 на сто до 0,21 евро за брой на едро.

Цената на лещата отстъпва с 2,28 на сто до 2,11 евро за килограм. Поевтиняват оризът - с 0,72 на сто до 1,69 евро за килограм, и зрелият фасул - с 2,03 на сто до 2,13 евро за килограм. Брашното тип 500 е с 0,66 на сто нагоре до 10,78 евро за килограм. Олиото е по-скъпо с 0,43 на сто и се продава по 1,68 евро за литър. Захарта поевтинява с 2,96 на сто до 0,90 евро за килограм.

При зеленчуците най-голямо е поскъпването при краставиците - с 11,66 на сто и те се търгуват по 2,54 евро за килограм. Червените и зелените чушки поевтиняват съответно с 0,07 на сто до 1,39 евро за килограм и 7,62 на сто до 1,14 евро за килограм. Доматите поскъпват с 8,79 на сто до 1,71 евро за килограм. Цената на зелето скача с 2,12 на сто до 0,39 евро за килограм, на лука с 0,22 процента до 0,48 евро за килограм, на тиквичките с 5,08 на сто до 1,21 евро за килограм.

Морковите поевтиняват с 3,78 на сто до 0, 55 евро за килограм и картофите - с 3,02 на сто до 0,46 евро за килограм..

При плодовете понижаване на цената се отчита при лимоните – с 3,91 на сто 1,53 евро за килограм, при портокалите - 0,87 на сто до 1,17 евро за килограм, при ябълките - с 2,27 на сто до 1,10 евро за килограм. Бананите поскъпват с 1,72 на сто до 1,39 евро за килограм.