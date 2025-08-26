"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт

"На 4-годишния Мартин са направени изследвания, направен е скенер, на който се потвърждава, че водещата причина е тежка черепно-мозъчна травма. Детето е в кома - има движения на крайници без да има словесен контакт. Неконтактен е, не издава звуци, на спонтанно дишане е. Правим всичко възможно, никой не може да даде прогноза", заяви д-р Христо Пседерски, детски реаниматор в "Пирогов", цитиран от БНТ.

По думите му предстои да бъдат направени още изследвания на детето. Малкият пациент диша самостоятелно.

Лекарите в „Пирогов” продължават борбата за живота на 4-годишния Мартин, който беше пометен от АТВ в „Слънчев бряг". След 10 дни в кома и усилена работа на лекарите в Бургас, вчера детето беше транспортирано в София с медицински хеликоптер. Малкият пациент беше превозен по въздух до площадката на УМБАЛ „Света Екатерина“. Оттам Мартин беше транспортиран с линейка до „Пирогов", където беше настанен в Детската реанимация на спешната болница, припомня "Нова телевизия".

След инцидента майката на Мартин - 35-годишната Христина, изпадна в мозъчна смърт, като жизнените ѝ показатели се поддържат по изкуствен път.

Междувременно по разпореждане на министъра на вътрешните работи Даниел Митов започва втора проверка на действията на полицейските органи и длъжностните лица, отзовали се на сигнала за катастрофата.