"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт

"На 4-годишния Мартин са направени изследвания, направен е скенер, на който се потвърждава, че водещата причина е тежка черепно-мозъчна травма. Детето е в кома - има движения на крайници без да има словесен контакт. Неконтактен е, не издава звуци, на спонтанно дишане е. Правим всичко възможно, никой не може да даде прогноза", заяви д-р Христо Пседерски, детски реаниматор в "Пирогов", цитиран от БНТ.
По думите му предстои да бъдат направени още изследвания на детето. Малкият пациент диша самостоятелно.
Лекарите в „Пирогов” продължават борбата за живота на 4-годишния Мартин, който беше пометен от АТВ в „Слънчев бряг". След 10 дни в кома и усилена работа на лекарите в Бургас, вчера детето беше транспортирано в София с медицински хеликоптер. Малкият пациент беше превозен по въздух до площадката на УМБАЛ „Света Екатерина“. Оттам Мартин беше транспортиран с линейка до „Пирогов", където беше настанен в Детската реанимация на спешната болница, припомня "Нова телевизия".
След инцидента майката на Мартин - 35-годишната Христина, изпадна в мозъчна смърт, като жизнените ѝ показатели се поддържат по изкуствен път.
Междувременно по разпореждане на министъра на вътрешните работи Даниел Митов започва втора проверка на действията на полицейските органи и длъжностните лица, отзовали се на сигнала за катастрофата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КУБРАТ
ДА ТИ ИМАМ ДЪРЖАВАТА
08:45 26.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 И след 10 години може да го осъдят
За убийство на човек, ако си полицай или син на полицаи може и награда да ти дадат 60 процента увеличение на заплатата, ама за наказание има да чакат пострадалите ама на кукуво лято....
08:48 26.08.2025
4 Лекар от Пирогов
Коментиран от #7
08:48 26.08.2025
5 Детето трябваше
Коментиран от #6
08:51 26.08.2025
6 Реалност
До коментар #5 от "Детето трябваше":Трябваше само да се обадят на Университетска болница в Истанбул, те сами щяха да пратят хеликоптер.
08:54 26.08.2025
7 санитар от Света Ана
До коментар #4 от "Лекар от Пирогов":С кеш и без кеш - всичко е леш! Най много бащата на Мартин да обяви, че иска 5 милиона обезщетение за майката и Мартин и да ги дари за следващите пострадали! Дотук го докарахте с постоянното натрапване какво казал таткото на Сияна! Вместо реални стойности, го обърнахте на някакъв абсурден фестивал на пандемична благотворителност и разнебитена духовна инфраструктура!
08:55 26.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 да не се стига дотам
08:59 26.08.2025
10 Опааа
09:00 26.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Вие сте бунаци
09:00 26.08.2025
13 Трифонов
09:03 26.08.2025