"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт

26 Август, 2025 08:37 1 285 13

Предстои да бъдат направени още изследвания на детето

"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"На 4-годишния Мартин са направени изследвания, направен е скенер, на който се потвърждава, че водещата причина е тежка черепно-мозъчна травма. Детето е в кома - има движения на крайници без да има словесен контакт. Неконтактен е, не издава звуци, на спонтанно дишане е. Правим всичко възможно, никой не може да даде прогноза", заяви д-р Христо Пседерски, детски реаниматор в "Пирогов", цитиран от БНТ.

По думите му предстои да бъдат направени още изследвания на детето. Малкият пациент диша самостоятелно.

Лекарите в „Пирогов” продължават борбата за живота на 4-годишния Мартин, който беше пометен от АТВ в „Слънчев бряг". След 10 дни в кома и усилена работа на лекарите в Бургас, вчера детето беше транспортирано в София с медицински хеликоптер. Малкият пациент беше превозен по въздух до площадката на УМБАЛ „Света Екатерина“. Оттам Мартин беше транспортиран с линейка до „Пирогов", където беше настанен в Детската реанимация на спешната болница, припомня "Нова телевизия".

След инцидента майката на Мартин - 35-годишната Христина, изпадна в мозъчна смърт, като жизнените ѝ показатели се поддържат по изкуствен път.

Междувременно по разпореждане на министъра на вътрешните работи Даниел Митов започва втора проверка на действията на полицейските органи и длъжностните лица, отзовали се на сигнала за катастрофата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 КУБРАТ

    13 0 Отговор
    СРЕДНА ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА.....
    ДА ТИ ИМАМ ДЪРЖАВАТА

    08:45 26.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 И след 10 години може да го осъдят

    15 0 Отговор
    Знаем българското правосъдието, тука съдят бързо само ако си убил или наранил куче или котка.
    За убийство на човек, ако си полицай или син на полицаи може и награда да ти дадат 60 процента увеличение на заплатата, ама за наказание има да чакат пострадалите ама на кукуво лято....

    08:48 26.08.2025

  • 4 Лекар от Пирогов

    1 8 Отговор
    Детето ще се събуди веднага след като баща му ми даде 10 000 лева кеш.

    Коментиран от #7

    08:48 26.08.2025

  • 5 Детето трябваше

    6 4 Отговор
    да го транспортирате с хеликоптера в Турция! Там е лечението! Всички, по осъзнати българи, които имат възможност, отиват да загинат или умрат в турската болница, а не в Перогов! Абсурд!! Турските младежи завършват медецина в България, а след това българенът ходи там да бъде излекуван!

    Коментиран от #6

    08:51 26.08.2025

  • 6 Реалност

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Детето трябваше":

    Трябваше само да се обадят на Университетска болница в Истанбул, те сами щяха да пратят хеликоптер.

    08:54 26.08.2025

  • 7 санитар от Света Ана

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Лекар от Пирогов":

    С кеш и без кеш - всичко е леш! Най много бащата на Мартин да обяви, че иска 5 милиона обезщетение за майката и Мартин и да ги дари за следващите пострадали! Дотук го докарахте с постоянното натрапване какво казал таткото на Сияна! Вместо реални стойности, го обърнахте на някакъв абсурден фестивал на пандемична благотворителност и разнебитена духовна инфраструктура!

    08:55 26.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 да не се стига дотам

    0 0 Отговор
    разумните хора не се трепят на улиците . ако тук има умисъл ще се разбере . аварията води до това .

    08:59 26.08.2025

  • 10 Опааа

    2 0 Отговор
    Защо го бавят милиционерското изчадие??? Веднага в Белене и минимум 20г.каторга!

    09:00 26.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Вие сте бунаци

    3 1 Отговор
    Ако беше куче до сега да са се събрали всички кучкари да искат смъртна присъда. Сега кучкарите си траят! За тях кучето е по ценно от човека.Постепенно се превръщат в кучета!

    09:00 26.08.2025

  • 13 Трифонов

    1 1 Отговор
    Всеки в тая държава, се занимава с това, дето не му е работа И разбира от всичко. По-долу в коментарите ще откриете: как трябва да се постъпи в процеса срещу причинилия ПТП-вие, как да се излекуват пострадалите, а бащата на Сияна по-късно в емисията ще обясни как да се промени Закона за движение по пътищата. И Бог да е на помощ на тия, дето не ги послушат...

    09:03 26.08.2025

Новини по градове:
