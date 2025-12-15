Осъдиха две лекарки за смъртта на дете в Сливен

Окръжен съд – Сливен постанови присъда, с която призна за виновни две лекарки за причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на лекарската професия.

Подсъдими по делото са дежурният лекар-специализант и лекар педиатър.

Лекарките са признати за виновни от Окръжния съд, че в нощта на 23 срещу 24 септември 2020 г. в Сливен, по време на дежурство "при независимо съпричиняване и немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, са причинили смъртта на малолетно дете", се посочва в мотивите на съда.

Според информация на БНР неправилно назначено лечение и ненавременна консултация със специалист са довели до фаталния край на детето, което към този момент не е навършило 2 години. За извършеното престъпление съдът наложи на всяка от подсъдимите условна присъда от шест месеца, с тригодишен изпитателен срок.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд – Бургас в 15-дневен срок от датата на постановяването ѝ.