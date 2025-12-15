Новини
България »
Осъдиха две лекарки за смъртта на дете в Сливен

15 Декември, 2025 18:52 706 6

  • съд-
  • присъда-
  • лекарки-
  • дете

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд – Бургас

Осъдиха две лекарки за смъртта на дете в Сливен - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжен съд – Сливен постанови присъда, с която призна за виновни две лекарки за причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на лекарската професия.

Подсъдими по делото са дежурният лекар-специализант и лекар педиатър.

Лекарките са признати за виновни от Окръжния съд, че в нощта на 23 срещу 24 септември 2020 г. в Сливен, по време на дежурство "при независимо съпричиняване и немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, са причинили смъртта на малолетно дете", се посочва в мотивите на съда.

Според информация на БНР неправилно назначено лечение и ненавременна консултация със специалист са довели до фаталния край на детето, което към този момент не е навършило 2 години. За извършеното престъпление съдът наложи на всяка от подсъдимите условна присъда от шест месеца, с тригодишен изпитателен срок.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд – Бургас в 15-дневен срок от датата на постановяването ѝ.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 интересно

    6 0 Отговор
    мeшepeтo ли ги e cъдилo?

    18:54 15.12.2025

  • 2 няма правосъдие

    8 0 Отговор
    В бяла държава за куче щеше да получат по голяма присъда !!

    Коментиран от #4

    18:54 15.12.2025

  • 3 6699

    3 2 Отговор
    Може да са се ..... и е било неотложно. После докато влязат в ритъм и те ти беля. Да и вдигнем ище малко заплатите, а?

    18:56 15.12.2025

  • 4 Няма да се притесняваш

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "няма правосъдие":

    Там у мааллата правят деца на конвейер. Живеят нагъсто, затова и не се женят, щото големо мешене пада и само майката се знае коя е.

    Коментиран от #5

    18:57 15.12.2025

  • 5 6699

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Няма да се притесняваш":

    Бъркаш бизнеса с безотговорност! 10-15 чавета осигуряват добър стандарт!

    19:00 15.12.2025

  • 6 Винкело

    6 0 Отговор
    Лошо започва тоя специализант-лекар. Още не е баш лекар и вече осъден. Не се споменава, но присъдата включва и лишаване от права...

    19:01 15.12.2025

