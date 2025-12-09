Новини
Д-р Николова: Ако имаш усещането, че те е ударил влак, но не те е, значи имаш грип

9 Декември, 2025 09:33

Кога се очаква пикът на грипната вълна у нас

Д-р Николова: Ако имаш усещането, че те е ударил влак, но не те е, значи имаш грип - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Защо държавата няма национална политика за ваксинацията на деца, както например има такава за сезонния грип за пациенти над 65 години. Трябва да има държавна кампания за борба със заболяванията, които предизвикват епидемии и пандемии, какъвто е случаят с грип А, който върлува в Испания и Англия. Това каза общопрактикуващият лекар д-р Гергана Николова в студиото на "Здравей, България".

"По-евтино ли е за държавата да затваряме училища и детски градини, да се дават болнични и да има грипни ваканции? Много висока заболеваемост и препълнени болници - това може да бъде избегнато", добави тя.

По думите ѝ ваксинацията гарантира, че човек няма да стигне до болница, а не че няма да се разболее. "Често използваме един каламбур, за да опишем симптомите на грипа - ако имаш усещането, че те е ударил влак, но не те е, значи имаш грип. Всичко те боли, всяка кост, става. Това се случва изведнъж. Рязко начало, висока температура, мускулна болка и сухота в гърлото. Призовавам да си слагате маски, да проветрявате, забърсвайте масите си, яжте повече плодове или зеленчуци. До температура от 38,3 градуса организмът се бори сам и не съветваме да се приема антибиотичен медикамент, а аналгетик", призова лекарят.

Според медика боледуването при деца с високо температура е много драматично като преживяване. "Има COVID, респираторни и аденовируси, но случаите на грип А в момента са много малко. Щамът от Великобритания ще дойде неминуемо след коледните празници заради множеството пътуващи. Януари вероятно вече ще бъде тук. Всяка година не сме подготвени за него, защото желаещите за ваксинация са много повече от осигурените количества ваксини. В аптечната мрежа няма никакви. Много родители не можаха да имунизират назално децата си отново заради дефицит на ваксини", посочи д-р Николова.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 6135

    6 0 Отговор
    Ако имаш усещането, че те е ударил влак, но не те е, значи е било камион!

    Коментиран от #7

    09:38 09.12.2025

  • 2 др Гей Билтс

    6 1 Отговор
    Всичките лекари трябва да се натоварят на влака и директно за дезинфекция в Кремиковци.

    09:39 09.12.2025

  • 3 тая доФторка да понаучи

    10 1 Отговор
    малко българската граматика, защото се изразява като "кака от маалата", каквато всъщност по етнос е.

    09:39 09.12.2025

  • 4 Пилотът Гошу

    11 0 Отговор
    Аман от глупости, само и само да накарат някой да се ваксинира...
    Дори не ги е срам да дрънкат за КОВИД все още, въпреки разпитите пред Конгреса на САЩ и всички глупости, които излязоха наяве... После що им викали бяла мафия...

    09:41 09.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 бездетна вещица

    12 0 Отговор
    В тази държава само една лична лекарка има, че все нея канят по студията да проповядва за ползите от ваксинацията?

    09:43 09.12.2025

  • 7 Пилотът Гошу

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "6135":

    Може и да е автобус, да не пропускаме тази възможност...

    09:43 09.12.2025

  • 8 Трол

    5 0 Отговор
    Ако имаш усещането, че влакът е бавен, скърца и пристига със закъснение, значи грипният щам е български.

    09:45 09.12.2025

  • 9 Алооу, Дофторката, определено е

    2 0 Отговор
    от медицината че "Щамът от Англия" варира от щамът на ваксината тази година, затова са толкова много разболелите от Грип - Англия Щам.

    09:46 09.12.2025

  • 10 родител

    6 0 Отговор
    Когато видя касовият бон от аптеката , и тогава получавам микроинфаркт !!Лекарствата станаха по скъпи и от дрогата

    Коментиран от #13

    09:47 09.12.2025

  • 11 ТИГО

    9 0 Отговор
    А ако имаш усещането че си къркан до козирката ,ама на масата са само празни шишета ,по всяка вероятност си къркан !Мале кви глупости ,а ако имам усещането че не ми се работи мързелив ли съм или болен ?

    Коментиран от #15, #18

    09:47 09.12.2025

  • 12 Ами да, ако не искате да Ви удари

    6 0 Отговор
    Грипът, идете на ЖП линията да ви удари влакът.😆

    09:48 09.12.2025

  • 13 ТИГО

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "родител":

    Рикията е по евтина и после те цепи тиква без ясна причина ! Тоест си излекуван от причината .

    09:49 09.12.2025

  • 14 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Предраматизирате

    09:49 09.12.2025

  • 15 Моарейн

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "ТИГО":

    Болен си от мързел:)

    Коментиран от #17

    09:49 09.12.2025

  • 16 Мнение

    8 0 Отговор
    В България останаха лекарите с вили по Созопол и Банско и могат само да говорят глупости, защото и език не могат да научат

    09:50 09.12.2025

  • 17 ТИГО

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Моарейн":

    Правилно ,и се лекува с бира ! Тогава болестта минава и не си болен от мързел! Излекуван и мързелив .

    09:51 09.12.2025

  • 18 Ако те болеше колкото те мързеше Тиго

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "ТИГО":

    щеше да си умрял!😁😆🤣

    Коментиран от #20

    09:54 09.12.2025

  • 19 така

    6 0 Отговор
    Колежке, каша ти е в главата. Спрете ти и подобни на теб да всявате напрежение. Трябва да се забрани коментирането на здравни въпроси по медиите. Укротете се, побърквате населението, това е престъпление. Грип има и ще има. Навремето като имаше един вестник, даже и там на се споменаваше грипа. Това не можеше да уплаши коравия соцдругар. Хайде стегнете се и спрете да лаладжииствате. Единствената частично сигурна мярка е дистанция и да не се киха и кашля във физиономията на разминаващият се. Но за това нито дума не се казва.

    09:54 09.12.2025

  • 20 ТИГО

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ако те болеше колкото те мързеше Тиго":

    И направо ме пиши като Вуте от вица ! "Родил се умрел" и след снощи на Линдеман още ми кънти тиквата чудим се дали съм болен или кухата тиква отзвучава ! И дали бира или уиски да си сипем?

    10:14 09.12.2025

  • 21 Баба Гошка

    3 0 Отговор
    Няма ли кой влак да ги удари тези антиздравни експерти, бре? Все вируси, влакове и чувалли са им в алчните глави.

    10:19 09.12.2025

  • 22 ТИГО

    1 0 Отговор
    Всички болести идват от не редовно пиене и занемарен п0л0в живот ! Народна мъдрост .Имах един приятел никога не е боледувал и умре от пиене !

    10:25 09.12.2025

  • 23 Грипа е бизнес в БГ.

    0 0 Отговор
    Те си го произвеждат. Милионери стават.

    10:27 09.12.2025

  • 24 Бръмбар

    0 0 Отговор
    Каква умница докторица. Като те удари влак умираш тарто.

    10:35 09.12.2025

