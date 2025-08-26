Терзиев ще бъде част от делегация, която ще посети Истанбул в подкрепа на арестувания бивш кмет

Кметът на София Васил Терзиев ще бъде част от делегацията на мрежата от големи европейски граводе Eurocities, която тази седмица ще посети Истанбул, за да покаже подкрепата си за бившия кмет на града Екрем Имамоглу, който беше арестуван през март по обвинение в корупция. Това съобщиха за БТА от Столична община.
Кметове от няколко европейски страни ще посетят Истанбул тази седмица, за да покажат подкрепата си за бившия кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, съобщи евродепутатът и президент на мрежата от големи европейски граводе Eurocities Дарио Нардела, цитиран от сайта „Търкиш минит“.
Разследване на корупция в Истанбулската голяма община започна през март, когато наред с кмета на града Екрем Имамоглу, бяха задържани редица служители на общината – действие, което предизвика вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.
Екрем Имамоглу, който беше задържан на 19 март по обвинения в корупция, е смятан за най-сериозния опонент на турския президент Реджеп Тайип Ердоган. На 23 март съдът удължи мярката за задържането му, а няколко дни по-късно Общинският съвет в Истанбул отстрани Имамоглу от поста му.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фейзи
17:20 26.08.2025
2 Последния Софиянец
17:21 26.08.2025
3 Гражданин
17:21 26.08.2025
4 Делю Хайдутин
17:23 26.08.2025
5 арестувания бивш кмет
като ти скроят шапката
вместо да оправяш бакиите в софия
17:24 26.08.2025
6 ТОЗИ ПЕДО
17:28 26.08.2025
7 много просто, много киро
17:30 26.08.2025
8 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
Коментиран от #19
17:30 26.08.2025
9 Ердо
17:30 26.08.2025
10 побърканяк
17:30 26.08.2025
11 Терзиев, ти си кмет На София!!
Коментиран от #26
17:34 26.08.2025
12 Ашкулсун аркадаш
Кър ачик
Манометър кантар гиби
17:36 26.08.2025
13 Терзив, къде се Буташ в Шамарите!!
17:36 26.08.2025
14 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
17:38 26.08.2025
15 А кой разрешава турски сериали да се
Цяла София е зомбирана
Коментиран от #17
17:39 26.08.2025
16 Сталин
17:41 26.08.2025
17 Някой кара ли те
До коментар #15 от "А кой разрешава турски сериали да се":Насила да ги гледаш
17:43 26.08.2025
18 Дончо
17:48 26.08.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 az СВО Победа80
17:49 26.08.2025
21 Ха-ха-ха
Коментиран от #25
17:49 26.08.2025
22 Арена Арменец
Кво иска ся зорлен ЕРДОГАН да нареди на Софкунект да СПРЕ лекичко да работи
Къде ходи са вре между шамарите или явно иска да обидят в Истанбул по МЪЖКИ
17:49 26.08.2025
23 по Айнщайн
17:54 26.08.2025
24 Люлебургас
17:54 26.08.2025
25 Сталин
До коментар #21 от "Ха-ха-ха":Дано Ердоган да ги арестува тези всичките негодници за подривна дейност срещу Османската империя и ги вкара в зандана
17:56 26.08.2025
26 Роман
До коментар #11 от "Терзиев, ти си кмет На София!!":Терзиев е далечен братчед на Тръмп и явно се е метнал на наглия си роднина
17:58 26.08.2025
27 аааа
18:05 26.08.2025