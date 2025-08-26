Новини
Терзиев ще бъде част от делегация, която ще посети Истанбул в подкрепа на арестувания бивш кмет

26 Август, 2025

Светослава Ингилизова

Кметът на София Васил Терзиев ще бъде част от делегацията на мрежата от големи европейски граводе Eurocities, която тази седмица ще посети Истанбул, за да покаже подкрепата си за бившия кмет на града Екрем Имамоглу, който беше арестуван през март по обвинение в корупция. Това съобщиха за БТА от Столична община.

Кметове от няколко европейски страни ще посетят Истанбул тази седмица, за да покажат подкрепата си за бившия кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, съобщи евродепутатът и президент на мрежата от големи европейски граводе Eurocities Дарио Нардела, цитиран от сайта „Търкиш минит“.

Разследване на корупция в Истанбулската голяма община започна през март, когато наред с кмета на града Екрем Имамоглу, бяха задържани редица служители на общината – действие, което предизвика вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.

Екрем Имамоглу, който беше задържан на 19 март по обвинения в корупция, е смятан за най-сериозния опонент на турския президент Реджеп Тайип Ердоган. На 23 март съдът удължи мярката за задържането му, а няколко дни по-късно Общинският съвет в Истанбул отстрани Имамоглу от поста му.


  • 1 Фейзи

    7 3 Отговор
    Р Е З А НИ Я

    17:20 26.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    22 3 Отговор
    Само с турците не сме се скарали.

    17:21 26.08.2025

  • 3 Гражданин

    23 2 Отговор
    Барабар Петко с мъжете.

    17:21 26.08.2025

  • 4 Делю Хайдутин

    16 1 Отговор
    Край Босфора шум се вдига,лъскат саби , щитове.Ето и Терзиев пристига, воеводи си зове.

    17:23 26.08.2025

  • 5 арестувания бивш кмет

    15 2 Отговор
    да не станеш и ти като други кметчета
    като ти скроят шапката

    вместо да оправяш бакиите в софия

    17:24 26.08.2025

  • 6 ТОЗИ ПЕДО

    20 1 Отговор
    Се бута в неща, дето въобще не са му работа. Ще ни докара някоя беля.

    17:28 26.08.2025

  • 7 много просто, много киро

    6 1 Отговор
    Асен, който не е гей, повтарям, Асен, който не е гей, ще го вземат ли на екскурзията в Кушадасъ. Ааа или Стамбул.. Абе там дет ще одат??

    17:30 26.08.2025

  • 8 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    12 1 Отговор
    ЗАЩО ВЪВ ИНСТАНБУЛ,АНЕ ВЪВ КИЕВ ПРИ УКРИТЕ,НАЛИ ТЯХНОТО ЗНАМЕ ВИСИ НА БАЛКОНА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

    Коментиран от #19

    17:30 26.08.2025

  • 9 Ердо

    13 1 Отговор
    Да го закопчее и него.Сега и с турците хукнахме да разваляме дослука

    17:30 26.08.2025

  • 10 побърканяк

    19 1 Отговор
    Червения внук понеже реши всички проблеми в София та хукна до Истанбул да се зъби на Ердоган.

    17:30 26.08.2025

  • 11 Терзиев, ти си кмет На София!!

    15 1 Отговор
    Къде се буташ в Шамарите, където се Ритат Атовете, Магаретата нямат там работа!! Поговорката е измислена за такива като теб!!

    Коментиран от #26

    17:34 26.08.2025

  • 12 Ашкулсун аркадаш

    4 1 Отговор
    Берекет версим
    Кър ачик
    Манометър кантар гиби

    17:36 26.08.2025

  • 13 Терзив, къде се Буташ в Шамарите!!

    13 1 Отговор
    Ердо ще ни пусне 100хил мигранти за Наказание, заради Глупаци като теб!!

    17:36 26.08.2025

  • 14 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    7 1 Отговор
    ДА ИДЕ ДА СЕДНЕ ВЪВ СКУТА НА ДЕЯНЧО ПЕЕВСКИ ,ДАНО ИМ ПРОСТИ А И ЗА КАКВО ДА ХОДИ ЧАК ВЪВ ИНСТАНБУЛ.

    17:38 26.08.2025

  • 15 А кой разрешава турски сериали да се

    4 0 Отговор
    Показват по националните телевизии
    Цяла София е зомбирана

    Коментиран от #17

    17:39 26.08.2025

  • 16 Сталин

    9 1 Отговор
    Този чuкиджия няма работа да се меси в делата на другите държави,щом великия султан Ердоган е арестувал това корумпе значи има за какво ,и не се знае един ден дали Ердоган няма да бъде и султан на Бvлгаристан

    17:41 26.08.2025

  • 17 Някой кара ли те

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "А кой разрешава турски сериали да се":

    Насила да ги гледаш

    17:43 26.08.2025

  • 18 Дончо

    2 6 Отговор
    Браво има кураж,не е като тълпата българска,успех!

    17:48 26.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 az СВО Победа80

    4 1 Отговор
    Е, как ще пропусне да иде при сенегалските м@н@фи! 🤣🤣🤣

    17:49 26.08.2025

  • 21 Ха-ха-ха

    6 1 Отговор
    "делегацията на мрежата от големи европейски граводе Eurocities, която тази седмица ще посети Истанбул, за да покаже подкрепата си за бившия кмет на града" .Това не е ли намеса във вътрешните работи работи на суверенна държава??? Защо демократите се бъркат пак там където не им е работа?

    Коментиран от #25

    17:49 26.08.2025

  • 22 Арена Арменец

    3 0 Отговор
    Тоя ГЕЙ залюхан не знае ли че Софийското Летище го ДЪРЖИ ТУРСКА фирма
    Кво иска ся зорлен ЕРДОГАН да нареди на Софкунект да СПРЕ лекичко да работи
    Къде ходи са вре между шамарите или явно иска да обидят в Истанбул по МЪЖКИ

    17:49 26.08.2025

  • 23 по Айнщайн

    2 0 Отговор
    "Две неща са безкрайни в света-Вселената и идЕотизЬма на пишманполитиците на България!"

    17:54 26.08.2025

  • 24 Люлебургас

    1 1 Отговор
    Този син и внук на генерали от БКП и ДС, започнал да изнася Демокрация.

    17:54 26.08.2025

  • 25 Сталин

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ха-ха-ха":

    Дано Ердоган да ги арестува тези всичките негодници за подривна дейност срещу Османската империя и ги вкара в зандана

    17:56 26.08.2025

  • 26 Роман

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Терзиев, ти си кмет На София!!":

    Терзиев е далечен братчед на Тръмп и явно се е метнал на наглия си роднина

    17:58 26.08.2025

  • 27 аааа

    0 0 Отговор
    Човекът оправи проблемите на София и отива да оправя Истанбулските. Браво! Абе да питам, какви са тези камиони, които обикалат да мократ улиците след дъжд? Не ги мият, само ги разкалват малко и продължават. По колко ни излиза на софиянци това навлажняване?

    18:05 26.08.2025

