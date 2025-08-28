Новини
Румен Радев ще се срещне с германския президент Франк-Валтер Щайнмайер в двореца "Белвю"

28 Август, 2025 07:14, обновена 28 Август, 2025 06:17 471 7

  • лумен радев-
  • посещение-
  • германия-
  • президент-
  • берлин

Втори ден от визитата на държавния ни глава във федералната република

Румен Радев ще се срещне с германския президент Франк-Валтер Щайнмайер в двореца "Белвю" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът Румен Радев ще се срещне днес с германския си колега Франк-Валтер Щайнмайер в рамките на двудневната си визита във федералната република, предаде БТА.

Срещата "на четири очи" ще се проведе в двореца "Белвю" в Берлин.

Двамата държавни глави разговаряха в берлинската президентска резиденция през май 2022 г., след като Щайнмайер направи официално посещение в България през април 2019 г. по покана на българския си колега.

Очаква се перспективите за икономическото сътрудничество между двете страни да бъдат сред темите на днешната среща.

Вчера Румен Радев участва в откриването на високотехнологичен завод за муниции на германския оръжеен концерн "Райнметал" в провинция Долна Саксония. Германската компания планира да инвестира заедно с българското правителство в два завода в България - един за снаряди и един за барут, с очакван размер на инвестицията от над 1 млрд. евро.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Град Симитли

    2 2 Отговор
    Радев говори немски,
    Боко говори глупости...

    06:25 28.08.2025

  • 2 Никой

    0 3 Отговор
    Май пак има конкуренция между Бойко Борисов и Румен Радев. Което е ползотворно. Ако е градивна конкуренцията им - кой ще внесе повече принос.

    Пласментът ни куца. Това е за икономисти.

    06:34 28.08.2025

  • 3 Само питам

    2 1 Отговор
    Любопитно , Тиквата и Гумен кое българско населено място смятат да превърнат в мишена , като построят в него завод за барут ? Че и завод за муниции , оръжия , за които нямаме патент за производство ?!

    06:35 28.08.2025

  • 4 Димо

    1 1 Отговор
    Не знам дали Кеш Боташов говори немски, но знам, че говори празни думи, лее омраза и сее интриги. Хубавото е, че нищо не зависи от него, поредното пътешествие на наши разноски.дали пак е със седем коли в кортежа? Некадърник, освен в кражбите, измамите и комисионните.

    06:38 28.08.2025

  • 5 Точно каква би била

    3 0 Отговор
    Ползата за България от срещата. Че нещо не я виждам.

    06:38 28.08.2025

  • 6 Георги

    0 0 Отговор
    Подготвят ни за войната.

    06:53 28.08.2025

  • 7 Марш с генерала наш

    1 0 Отговор
    Генерал Радев го посрещат в дворец , а Боко харам на два стола до кафе машината в административна сграда.

    06:55 28.08.2025

