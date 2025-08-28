На най-високо ниво в Берлин Румен Радев лобира за българския ВПК

Задълбочаване на сътрудничеството между България и Германия в отбранителния сектор. Това беше една от темите, които президентът Румен Радев обсъди с германския си колега - президента Франк-Валтер Щайнмайер.

Разговорът между двамата идва ден след срещата на държавния ни глава с изпълнителния директор на „Райнметал“ Армин Папергер, на която стана ясно, че германският концерн е готов за договор с два завода за боеприпаси и барут в България, посочи бТВ.

Преди малко приключи срещата между президентите на Германия и България в двореца „Белвю“ в Берлин.

Вчера Радев беше официален гост на откриването на нов завод на „Райнметал“ в Долна Саксония. По време на него стана ясно, че немския отбранителен концерн е готов да подпише до три седмици договор с България за изграждането на два завода - за артилерийски боеприпси и барут.

Армин Папергер обясни, че до 2035 цялото производство на Барут може да се прави в България, инвестицията е дялова за един милиард евро.

Властта увери, че са в готовност до година и половина това да се реализира.