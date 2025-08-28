На най-високо ниво в Берлин Румен Радев лобира за българския ВПК

Задълбочаване на сътрудничеството между България и Германия в отбранителния сектор. Това беше една от темите, които президентът Румен Радев обсъди с германския си колега - президента Франк-Валтер Щайнмайер.
Разговорът между двамата идва ден след срещата на държавния ни глава с изпълнителния директор на „Райнметал“ Армин Папергер, на която стана ясно, че германският концерн е готов за договор с два завода за боеприпаси и барут в България, посочи бТВ.
Преди малко приключи срещата между президентите на Германия и България в двореца „Белвю“ в Берлин.
Вчера Радев беше официален гост на откриването на нов завод на „Райнметал“ в Долна Саксония. По време на него стана ясно, че немския отбранителен концерн е готов да подпише до три седмици договор с България за изграждането на два завода - за артилерийски боеприпси и барут.
Армин Папергер обясни, че до 2035 цялото производство на Барут може да се прави в България, инвестицията е дялова за един милиард евро.
Властта увери, че са в готовност до година и половина това да се реализира.
1 гост
Коментиран от #3
13:19 28.08.2025
2 Валката
Коментиран от #17
13:25 28.08.2025
3 оня с коня
До коментар #1 от "гост":От къде имаш инфо Кой Завод колко струва,какъв е Капацитетът му,Територията и Естеството на Продукцията?А КОЙспоред тебе ще плати за построяването на Заводите които СА ДВА?А дори ако данните ти са верни,не прави ли 2 по 500хил. евро = 1 МЛР евро?
Коментиран от #11, #23
13:25 28.08.2025
4 Не е
13:27 28.08.2025
5 Българин
13:29 28.08.2025
6 АНТИ-КОМУНИ$Т
МНОГО ХУБАВО ЗА ДА € И$ТИНА, Щ€ $ТАН€ КАТО ЗАВОДА ЗА КОЛИ НА VW...!
Коментиран от #10
13:29 28.08.2025
7 1488
13:29 28.08.2025
8 БОИКО
13:31 28.08.2025
9 Странджа
Коментиран от #15, #18
13:33 28.08.2025
10 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ
До коментар #6 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
€$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
Коментиран от #12
13:35 28.08.2025
11 Българин
До коментар #3 от "оня с коня":Казаха го по германската телевизия,колко струва-650 милиона евро и ще произвежда 350 000 снаряда годишн,Същият завод се строи и в Румъния.
Коментиран от #30
13:35 28.08.2025
12 Г€Н€РАЛ Д€$И
До коментар #10 от "Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ":рум€н МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
ДА ГО Д . Х . Т Е БЕДНИТЕ!:))
Коментиран от #55, #56, #57
13:35 28.08.2025
13 !!!?
13:36 28.08.2025
14 Браво...
13:36 28.08.2025
15 койдазнай
До коментар #9 от "Странджа":Който иска мир, се готви за война! Справка Украйна - десетилетия си разрушаваха армията и продаваха "" излишното въоръжение, докато накрая добрият им съсед и братски руски народ им забиха нож в гърба.
Коментиран от #21
13:37 28.08.2025
16 С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ
13:38 28.08.2025
17 Крали Марко
До коментар #2 от "Валката":Цялото семейство се чудим ...Нали не трябваше да произвеждаме боеприпаси и да " удължаваме" войната в Украйна !???!Нали пРезидента искаше Мир чрез преговори,а не чрез въоръжаване ???Нали всичко произведено ще убие още един милион руски Нацисти нахлули в Украйна да убиват и грабят...
Коментиран от #24
13:39 28.08.2025
18 Светло бъдеще
До коментар #9 от "Странджа":такива са модерните идеи за правене на бизнес, също включват повече Мафия и по-малко Държава, масова дистрибуция на тежки нарк0т1ци, огромен банков и финансов сектор, ..., и пошъл ПиАр какви сме демократи и бизнесмени
13:40 28.08.2025
19 Попето
Коментиран от #43
13:42 28.08.2025
20 Смешник
Коментиран от #25
13:42 28.08.2025
21 Странджа
До коментар #15 от "койдазнай":да, в СССР имаше цели градове за производство на оръжие, на тях подръжаваме пак
13:45 28.08.2025
22 Юрист
13:45 28.08.2025
23 Гост
До коментар #3 от "оня с коня":Нямам си идея , важното е, да пиша . 3 рубли на пост .
13:48 28.08.2025
24 Ганчев
До коментар #17 от "Крали Марко":Български снаряди ще падат по главите на руснаците.Това е за отбелязване.
13:48 28.08.2025
25 !!!?
До коментар #20 от "Смешник":Мистър Кеш е най-неадекватния държавник за всички времена..."миротворец" лицемер !!!?
13:50 28.08.2025
26 Българин
13:52 28.08.2025
27 Сатана Z
Вероятно ще построи и язовир или поне ще обещае такъв.
13:52 28.08.2025
28 Аква
13:52 28.08.2025
29 Ес и нато унищожиха България!
Коментиран от #36
13:53 28.08.2025
30 оня с коня
До коментар #11 от "Българин":Имаше предходна статия че подобни заводи ВЕЧЕ са построени в Литва,Унгария и РУМЪНИЯ.Щом като не знаеш че в Румъния не се стои а е построен,всичките ти бръщолевения по въпроса са Компрометирани.
Коментиран от #51
13:54 28.08.2025
31 Механик/полезен идиот/
13:55 28.08.2025
32 Ддд
13:55 28.08.2025
33 Индекс
13:56 28.08.2025
34 Ддд
13:56 28.08.2025
35 Копейка
13:57 28.08.2025
36 Ае копейките
До коментар #29 от "Ес и нато унищожиха България!":Да не ви е лошичко?
13:58 28.08.2025
37 гост
13:58 28.08.2025
38 Ой, мамочка
13:59 28.08.2025
39 Икономическо развитие
14:00 28.08.2025
40 Радев ще прави оръжия срещу Русия
14:00 28.08.2025
41 НАТО ВЪН!!!
14:02 28.08.2025
42 За Радев не знам
14:03 28.08.2025
43 Елементарно
До коментар #19 от "Попето":от Максуда, Столипиново, Лозенец, Буковлък, Каменар, Фикултето, Абисиния....
Допълвайте по желание.
И още - от 2013 г. тук влязоха милиони, архитекти, лекари , инженери от Близкия изток и Африка
14:03 28.08.2025
44 Няма да има заводи за барути
Коментиран от #47
14:04 28.08.2025
45 Общините
14:05 28.08.2025
46 граф Монте Кристо
14:05 28.08.2025
47 ЪХЪ
До коментар #44 от "Няма да има заводи за барути":То и Шенген и еврозоната нямаше да има.
14:07 28.08.2025
48 Да има да вземат
14:07 28.08.2025
49 Само факти
А за силата му се разбра, когато Станишев година по-късно го уволнява като зам министър, но е принуден (прецедент без аналог и до днес) да го възстанови на поста. Това са около 5-6 години преди Станишев да каже на парламентарната си група “Ако не го гласуваме (за шеф на ДАНС), правителството (на Орешарски) пада”.
За приватизацията на Булгартабак от Западни компании се пречеше с всички средства,
не попречиха единствено на офшорка с руска банка зад гърба си - ВТБ, миноритарен акционер в КТБ - да купят холдинга през 2011 г за едва 100 м евро.
След по-малко от две години, ВТБ продаде акциите на ДП срещу 30% печалба с финансиране от КТБ, където същата банка притежаваше около 10%
Pолята на Русия около възхода на Пеевски чрез Булгартабак и неговата роля за фалита на КТБ - след като отказва гаранции на Южен Поток
Булгартабак беше опитното поле на Пеевски - как с помощта на Доган и Русия зад него започва неговият възход.
14:08 28.08.2025
50 ЕДГАР КЕЙСИ
14:12 28.08.2025
51 Българин
До коментар #30 от "оня с коня":Вестник "Франкфуртер алгемайне цайтунг" (ФАЦ) коментира, че "Райнметал" се възползва от "превъоръжаването след началото на войната в Украйна в несъразмерно голяма степен, благодарение на силната си позиция в производството на боеприпаси". Изданието припомня, че компанията е придобила испанския производител "Експал системс" (Expal Systems), като по този начин значително е разширила капацитета си. ФАЦ добавя, че в много страни партньори на НАТО се изграждат нови съоръжения и че "Райнметал" иска да открие завод както в България, така и в Румъния. "Не е случайно, че Радев и Боложан бяха в списъка с гостите на вчерашното отваряне", подчертава вестникът......Май оня с катъра се оказа ЛЪЖЛИВОТО ОФЧАРЧЕ,спри да лъжеш катър.
14:14 28.08.2025
52 Р Радев?? Тили се оказа най голямия
14:19 28.08.2025
53 Ива
14:20 28.08.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 €МИ $ТЮАРД€$АТА
До коментар #12 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":Д€$О,твоят ИМПОТ€НТ€Н Л И ЗА Ч рум€н МИ КУПИ AUDI!
Д . Х . Й ГО ти!:))
14:23 28.08.2025
56 митко-$€ кр€ та рка
До коментар #12 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":Д€$О, а$ $ъм И$ТИН$КАТА ПЪРВА "дама" НА рум€н!
ни€ $ н€го ОЩ€ във ВВСето $и Б .Р К А Х М € в Д. П € Т О, НАЛИ $м€ от нато-БКПето!
14:24 28.08.2025
57 ВВСар
До коментар #12 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":КОЛКО П Р О$$$Т ТРЯБВА ДА $и ф а т м а к, ПАРТИЯТА ДА т€ уЖ€НИ ЗА ТАКЪВ К . Р В О Л Я К?!?!?!?
14:24 28.08.2025
58 Не за първи път
14:28 28.08.2025
59 Авджия
14:28 28.08.2025
60 ЕДГАР КЕЙСИ
14:31 28.08.2025
61 Райнметал има над 2200
14:35 28.08.2025