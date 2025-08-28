Новини
На най-високо ниво в Берлин Румен Радев лобира за българския ВПК

28 Август, 2025 13:16 1 097 61

  • райнметал-
  • румен радев-
  • завод за барут-
  • завод за снаряди

„Райнметал“ инвестира в България: Двата завода за боеприпаси и барут ще са готови до година и половина

На най-високо ниво в Берлин Румен Радев лобира за българския ВПК - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Задълбочаване на сътрудничеството между България и Германия в отбранителния сектор. Това беше една от темите, които президентът Румен Радев обсъди с германския си колега - президента Франк-Валтер Щайнмайер.

Разговорът между двамата идва ден след срещата на държавния ни глава с изпълнителния директор на „Райнметал“ Армин Папергер, на която стана ясно, че германският концерн е готов за договор с два завода за боеприпаси и барут в България, посочи бТВ.

Преди малко приключи срещата между президентите на Германия и България в двореца „Белвю“ в Берлин.

Вчера Радев беше официален гост на откриването на нов завод на „Райнметал“ в Долна Саксония. По време на него стана ясно, че немския отбранителен концерн е готов да подпише до три седмици договор с България за изграждането на два завода - за артилерийски боеприпси и барут.

Армин Папергер обясни, че до 2035 цялото производство на Барут може да се прави в България, инвестицията е дялова за един милиард евро.

Властта увери, че са в готовност до година и половина това да се реализира.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    8 6 Отговор
    Открития в присъствието на Радев завод за снаряди на Райнметал в Германия струва 500 МИЛИОНА евро! Същият завод на същата фирма в България ще струва 1 МИЛИАРД! Ха познайте къде ще отидат 500 милиона???

    Коментиран от #3

    13:19 28.08.2025

  • 2 Валката

    16 0 Отговор
    Ма нали беше против въоръжаването?!

    Коментиран от #17

    13:25 28.08.2025

  • 3 оня с коня

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    От къде имаш инфо Кой Завод колко струва,какъв е Капацитетът му,Територията и Естеството на Продукцията?А КОЙспоред тебе ще плати за построяването на Заводите които СА ДВА?А дори ако данните ти са верни,не прави ли 2 по 500хил. евро = 1 МЛР евро?

    Коментиран от #11, #23

    13:25 28.08.2025

  • 4 Не е

    15 3 Отговор
    изобщо за хвалба мащабното производство на барут и боеприпаси в България , по - скоро е позорно ! Милиони човешки жертви срещу милиардите за които потриват доволно ръце и се дуят .

    13:27 28.08.2025

  • 5 Българин

    7 0 Отговор
    Колко е комисионата?

    13:29 28.08.2025

  • 6 АНТИ-КОМУНИ$Т

    6 1 Отговор
    швабит€ КАЗАЛИ НА мунчо: Я, Я,... € Б И $€ В Г . З А!:))
    МНОГО ХУБАВО ЗА ДА € И$ТИНА, Щ€ $ТАН€ КАТО ЗАВОДА ЗА КОЛИ НА VW...!

    Коментиран от #10

    13:29 28.08.2025

  • 7 1488

    9 0 Отговор
    лобира с нашите пари

    13:29 28.08.2025

  • 8 БОИКО

    9 0 Отговор
    МНОГО БОЛИ КОГАТО ТИ ВЗЕМАТ КОМИСИОННАТА ЕИ ТАКА ПОД НОСА

    13:31 28.08.2025

  • 9 Странджа

    10 2 Отговор
    Защо ни е да печелим от смъртта на невинни по света... Нали уж бяхме мирна, демократична държава... ВПК ли означава устойчива, зелена икономика ...

    Коментиран от #15, #18

    13:33 28.08.2025

  • 10 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":

    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!

    Коментиран от #12

    13:35 28.08.2025

  • 11 Българин

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Казаха го по германската телевизия,колко струва-650 милиона евро и ще произвежда 350 000 снаряда годишн,Същият завод се строи и в Румъния.

    Коментиран от #30

    13:35 28.08.2025

  • 12 Г€Н€РАЛ Д€$И

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ":

    рум€н МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!

    ДА ГО Д . Х . Т Е БЕДНИТЕ!:))

    Коментиран от #55, #56, #57

    13:35 28.08.2025

  • 13 !!!?

    8 0 Отговор
    Мистър Кеш иска да превърне България от съветски гробищен парк в барутен погреб !!!?

    13:36 28.08.2025

  • 14 Браво...

    5 1 Отговор
    И пРезидента приема еврото, в смисъл че отхвърля копейките...

    13:36 28.08.2025

  • 15 койдазнай

    6 6 Отговор

    До коментар #9 от "Странджа":

    Който иска мир, се готви за война! Справка Украйна - десетилетия си разрушаваха армията и продаваха "" излишното въоръжение, докато накрая добрият им съсед и братски руски народ им забиха нож в гърба.

    Коментиран от #21

    13:37 28.08.2025

  • 16 С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ

    4 3 Отговор
    Не сме забравили Боташ и поразиите сътворени от шарлатаните

    13:38 28.08.2025

  • 17 Крали Марко

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "Валката":

    Цялото семейство се чудим ...Нали не трябваше да произвеждаме боеприпаси и да " удължаваме" войната в Украйна !???!Нали пРезидента искаше Мир чрез преговори,а не чрез въоръжаване ???Нали всичко произведено ще убие още един милион руски Нацисти нахлули в Украйна да убиват и грабят...

    Коментиран от #24

    13:39 28.08.2025

  • 18 Светло бъдеще

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Странджа":

    такива са модерните идеи за правене на бизнес, също включват повече Мафия и по-малко Държава, масова дистрибуция на тежки нарк0т1ци, огромен банков и финансов сектор, ..., и пошъл ПиАр какви сме демократи и бизнесмени

    13:40 28.08.2025

  • 19 Попето

    9 0 Отговор
    Но, от къде ще се вземат кадри за тези заводи, щом като, например, Арсенал търсят инженери - конструктори, химици, технолози, търсят стругари, фрезисти, настройчици на ЦПУ... все специалисти, а то Няма!

    Коментиран от #43

    13:42 28.08.2025

  • 20 Смешник

    11 2 Отговор
    Радев води двойствено политика Веднъж говори срещу изпращане на оръжия за Украйна и не разпалване на конфликта а друг път взема дейно участие за отваренето на завод за производство на оръжия предназначени за фашисткия режим в Киев Когато говори истината

    Коментиран от #25

    13:42 28.08.2025

  • 21 Странджа

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "койдазнай":

    да, в СССР имаше цели градове за производство на оръжие, на тях подръжаваме пак

    13:45 28.08.2025

  • 22 Юрист

    3 5 Отговор
    РАДЕВ ПРЕМИЕР!

    13:45 28.08.2025

  • 23 Гост

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Нямам си идея , важното е, да пиша . 3 рубли на пост .

    13:48 28.08.2025

  • 24 Ганчев

    4 3 Отговор

    До коментар #17 от "Крали Марко":

    Български снаряди ще падат по главите на руснаците.Това е за отбелязване.

    13:48 28.08.2025

  • 25 !!!?

    7 4 Отговор

    До коментар #20 от "Смешник":

    Мистър Кеш е най-неадекватния държавник за всички времена..."миротворец" лицемер !!!?

    13:50 28.08.2025

  • 26 Българин

    1 4 Отговор
    Ние като натовци можем да се плезим и подиграваме на руснаците колкото си искаме и никой не може нищо да ни каже.Ако ни е кеф може да изгоним руснаците от бе ге то и никой не може да ни пипне!

    13:52 28.08.2025

  • 27 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Румбата започна предизбр предизборната кампания за следващите парламентарни избори след края на мандата .
    Вероятно ще построи и язовир или поне ще обещае такъв.

    13:52 28.08.2025

  • 28 Аква

    3 3 Отговор
    Браво, Радев! Гази!

    13:52 28.08.2025

  • 29 Ес и нато унищожиха България!

    5 3 Отговор
    Заводите за барут си ги постройте на жълтите павета!!

    Коментиран от #36

    13:53 28.08.2025

  • 30 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Имаше предходна статия че подобни заводи ВЕЧЕ са построени в Литва,Унгария и РУМЪНИЯ.Щом като не знаеш че в Румъния не се стои а е построен,всичките ти бръщолевения по въпроса са Компрометирани.

    Коментиран от #51

    13:54 28.08.2025

  • 31 Механик/полезен идиот/

    1 0 Отговор
    Подминавам новината щом не е хубава за Рассия.

    13:55 28.08.2025

  • 32 Ддд

    2 1 Отговор
    Ахахахахаха, Бойко седмица преди тази статия обяви строежа на два завода на Райнметал. Този "московски" журналисти пропуснал ли е тази новина?

    13:55 28.08.2025

  • 33 Индекс

    2 1 Отговор
    На тоя само военщина му е главата

    13:56 28.08.2025

  • 34 Ддд

    1 2 Отговор
    Московския журналист и руския му президент Радев, как така се съгласяват за строеж на немски заводи, а не руски?

    13:56 28.08.2025

  • 35 Копейка

    0 2 Отговор
    На нас тук каква ни е далаверата?

    13:57 28.08.2025

  • 36 Ае копейките

    0 3 Отговор

    До коментар #29 от "Ес и нато унищожиха България!":

    Да не ви е лошичко?

    13:58 28.08.2025

  • 37 гост

    1 0 Отговор
    Нищо не лобира. Лъска си имиджа!

    13:58 28.08.2025

  • 38 Ой, мамочка

    2 0 Отговор
    Я лётчика люблю .

    13:59 28.08.2025

  • 39 Икономическо развитие

    3 1 Отговор
    Миролюбците Кобурги и Росен Очите май ще се пристартят към войната.

    14:00 28.08.2025

  • 40 Радев ще прави оръжия срещу Русия

    2 1 Отговор
    Иска да се изчисти, пРезидента.

    14:00 28.08.2025

  • 41 НАТО ВЪН!!!

    4 1 Отговор
    При въвличане на България от терористичното нати в пряк конфликт първото нещо което ще бъде взривено е този завод за барут! С една дума хиляди жертви и хвърлени грешни народни пари за смърт!!!!

    14:02 28.08.2025

  • 42 За Радев не знам

    5 1 Отговор
    Но "Райнметал“ ще инвестира в България ама след местни референдуми и може и да не инвестира

    14:03 28.08.2025

  • 43 Елементарно

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Попето":

    от Максуда, Столипиново, Лозенец, Буковлък, Каменар, Фикултето, Абисиния....
    Допълвайте по желание.
    И още - от 2013 г. тук влязоха милиони, архитекти, лекари , инженери от Близкия изток и Африка

    14:03 28.08.2025

  • 44 Няма да има заводи за барути

    5 1 Отговор
    В България. Много са се заблудили

    Коментиран от #47

    14:04 28.08.2025

  • 45 Общините

    3 1 Отговор
    Ще си направят референдуми и категорично тази гнус няма да се случи

    14:05 28.08.2025

  • 46 граф Монте Кристо

    2 1 Отговор
    Тоя радев как ги решава тия работи,на своя глава ли,и седнал да се хвали,германците си изнасят тук мръсното и опасно производство.Той нали беше русофил,московски агент,троянски кон,за никого не е тайна къде ще падат тия боеприпаси,които ще се произвеждат в България,те се и произвеждат и сега,но тук са решили да ни специализират в тези гадни производства.Инвестицията е от Германия,печалбата ще си я прибират ,продукцията ще се изстрелва по руска територия,за България само опасности от инциденти и мръсотия,българските полета ще бъдат засети с памук за нуждите на производството,но текстилни заводи няма да има,ще носим евтин силон,а памука е за военните заводи.,него нали бяха го забранили да се сее за да ни приемат в ЕС.

    14:05 28.08.2025

  • 47 ЪХЪ

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Няма да има заводи за барути":

    То и Шенген и еврозоната нямаше да има.

    14:07 28.08.2025

  • 48 Да има да вземат

    3 0 Отговор
    Барутите да си ги сложат знаят къде и да отлитат

    14:07 28.08.2025

  • 49 Само факти

    2 0 Отговор
    За по-особения “почерк” на Пеевски се разчу за първи път през 2006 г, когато директорът на Булгартабак Христо Лачев се оплака, че Пеевски (млад следовател под опеката на следователя на Ахмед Доган от комунистически времена) го изнудвал да рекламира компанията в посочени му медии.
    А за силата му се разбра, когато Станишев година по-късно го уволнява като зам министър, но е принуден (прецедент без аналог и до днес) да го възстанови на поста. Това са около 5-6 години преди Станишев да каже на парламентарната си група “Ако не го гласуваме (за шеф на ДАНС), правителството (на Орешарски) пада”.
    За приватизацията на Булгартабак от Западни компании се пречеше с всички средства,
    не попречиха единствено на офшорка с руска банка зад гърба си - ВТБ, миноритарен акционер в КТБ - да купят холдинга през 2011 г за едва 100 м евро.
    След по-малко от две години, ВТБ продаде акциите на ДП срещу 30% печалба с финансиране от КТБ, където същата банка притежаваше около 10%
    Pолята на Русия около възхода на Пеевски чрез Булгартабак и неговата роля за фалита на КТБ - след като отказва гаранции на Южен Поток
    Булгартабак беше опитното поле на Пеевски - как с помощта на Доган и Русия зад него започва неговият възход.

    14:08 28.08.2025

  • 50 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 4 Отговор
    КАКВО СЕ ПРАВИ , ZEЛЕНИЯ МИРИЗЛИВ ЧОРАП НА БАМБИНА ..................... КАТО ЧЕ ЛИ ЦЯЛА ЕВРОПА НЕ ГО ЗНАЕ., ЧЕ Е РЕZИДЕНТ НА КГБ И ПОДЛОГА НА УБИЕЦА ПУТЛЕР.................... ФАКТ !

    14:12 28.08.2025

  • 51 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "оня с коня":

    Вестник "Франкфуртер алгемайне цайтунг" (ФАЦ) коментира, че "Райнметал" се възползва от "превъоръжаването след началото на войната в Украйна в несъразмерно голяма степен, благодарение на силната си позиция в производството на боеприпаси". Изданието припомня, че компанията е придобила испанския производител "Експал системс" (Expal Systems), като по този начин значително е разширила капацитета си. ФАЦ добавя, че в много страни партньори на НАТО се изграждат нови съоръжения и че "Райнметал" иска да открие завод както в България, така и в Румъния. "Не е случайно, че Радев и Боложан бяха в списъка с гостите на вчерашното отваряне", подчертава вестникът......Май оня с катъра се оказа ЛЪЖЛИВОТО ОФЧАРЧЕ,спри да лъжеш катър.

    14:14 28.08.2025

  • 52 Р Радев?? Тили се оказа най голямия

    5 0 Отговор
    Ястреб, или не остави Борисов да те Засенчи, че той е договорил Заводите за Барут и Снаряди!! Смъртоносна Инвестиция, вкарвате в Държавата с Борисов!! Надпреварвате се, кой е по Голям НАТО вец???

    14:19 28.08.2025

  • 53 Ива

    1 0 Отговор
    Натовецът си е натовец!

    14:20 28.08.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 €МИ $ТЮАРД€$АТА

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":

    Д€$О,твоят ИМПОТ€НТ€Н Л И ЗА Ч рум€н МИ КУПИ AUDI!
    Д . Х . Й ГО ти!:))

    14:23 28.08.2025

  • 56 митко-$€ кр€ та рка

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":

    Д€$О, а$ $ъм И$ТИН$КАТА ПЪРВА "дама" НА рум€н!
    ни€ $ н€го ОЩ€ във ВВСето $и Б .Р К А Х М € в Д. П € Т О, НАЛИ $м€ от нато-БКПето!

    14:24 28.08.2025

  • 57 ВВСар

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":

    КОЛКО П Р О$$$Т ТРЯБВА ДА $и ф а т м а к, ПАРТИЯТА ДА т€ уЖ€НИ ЗА ТАКЪВ К . Р В О Л Я К?!?!?!?

    14:24 28.08.2025

  • 58 Не за първи път

    2 1 Отговор
    Радев едно дрънка в България и съвсем друго като излезе в чужбина. Този път обаче двуличието му е брутално гнусно и няма как медийно да бъде прикрито

    14:28 28.08.2025

  • 59 Авджия

    1 0 Отговор
    Браво, барут на корем !

    14:28 28.08.2025

  • 60 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    ЛОБИСТА В БЕРЛИН , МИСТЪР КЕШ Е ....................... ЯВЕН РЕZИДЕНТ НА КГБ И ФАШИСТА ПУТЛЕР .................... ФАКТ !

    14:31 28.08.2025

  • 61 Райнметал има над 2200

    1 0 Отговор
    Продуктови линии, как па избрахме най вредните опасни и с най малката добавена стойност да питам? Що за бооклуци верно ни управляват

    14:35 28.08.2025

