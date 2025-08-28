Голям пожар до Якоруда. Пет екипа огнеборци и горски се борят с пламъците

Поредният пожар в Югозападна България вдигна огнеборците на крак. Малко преди 16 часа е регистрирано запалване в урбанизираната територия на град Якоруда, в района на минералните бани. Силният вятър е пренесъл огъня в близката борова гора, съобщават от БНР.

Пет екипа на пожарните служби от Якоруда, Белица, Разлог и Банско, както и служители на горските стопанства, се опитват да овладеят огнената стихия, като са успели да свалят върховото горене в низово.

На място са пристигнали и много доброволци от общинските формирования, каза кметът на Якоруда Мехмед Вакльов. Засега няма опасност за хората и къщите, които са в близост до пожара.

Към момента не се налага евакуация, но готовност има.