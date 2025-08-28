С настъпването на 2026-а година всеки ден държавата ще публикува цените на 101 групи продукти от голямата потребителска кошница – хранителни стоки от първа необходимост и лекарства, информират от Нова телевизия. Всеки ще може да ги сравнява на сайта kolkostruva.bg – от 1-ви януари до 8-ми август, когато изтича периодът на двойно обозначение на цените – и в лева, и в евро.
Хляб, яйца, мляко и млечни продукти, различни видове месо и колбаси, олио и консерви, плодове и зеленчуци, детски храни и сладкарски изделия, безалкохолни и алкохолни напитки. Както и редица лекарства – включително ваксини, медикаменти за простудни заболявания, възпаления и обезболяващи. Пълният списък вече е публикуван на страницата на Комисията за защита на потребителите.
Зад всяка от включените 101 стоки стоят десетки отделни артикули – тъй като търговците трябва да отчитат всяка марка от дадената група. Задължени да публикуват тази ежедневна информация са търговските вериги с оборот над 10 милиона лева за предходната финансова година.
Всеки ден между 7:00 и 12:00 часа на обяд те ще трябва да публикуват подробна информация за всеки свой артикул, попадащ във всички 101 групи стоки – на собствения си уебсайт и в електронния портал на Комисията за защита на потребителите. Като задължението си пред държавата ще трябва да спазват всеки ден – включително в събота, неделя и на официалните празници.
От догодина: Държавата ще публикува всеки ден цените на 101 групи продукти
28 Август, 2025 20:19 527 14
Всеки ще може да ги сравнява на сайта kolkostruva.bg – от 1-ви януари до 8-ми август, когато изтича периодът на двойно обозначение на цените – и в лева, и в евро.
С настъпването на 2026-а година всеки ден държавата ще публикува цените на 101 групи продукти от голямата потребителска кошница – хранителни стоки от първа необходимост и лекарства, информират от Нова телевизия. Всеки ще може да ги сравнява на сайта kolkostruva.bg – от 1-ви януари до 8-ми август, когато изтича периодът на двойно обозначение на цените – и в лева, и в евро.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
20:21 28.08.2025
2 Ха,ха
20:22 28.08.2025
3 Публикации не хранят.
20:24 28.08.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
В склада или на рафта в магазина🤔❓
В София или в с. Горно Уйно 🤔❓
20:24 28.08.2025
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЩЕ ИМА ЛИ ?
20:26 28.08.2025
6 1917
20:26 28.08.2025
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
цена примерно 10лв,
а в търговска верига я видя за 15 лв 🤔
на касата ще я платя 10лв ли ❓
20:27 28.08.2025
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОСНОВНО АКЦИОНЕРИТЕ СИ
.....
АКО НЯМА АКЦИОНЕРИ ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА
ПАК МОЖЕ ДА РАБОТИ :)
20:34 28.08.2025
9 Последния Софиянец
20:37 28.08.2025
10 Нека
20:53 28.08.2025
11 Феникс
20:54 28.08.2025
12 Мафията пак ще ни лъже с цените, а те са
20:55 28.08.2025
13 От Догодина !
Вървете !
Да се !
Гръмнете !
20:59 28.08.2025
14 Сатана Z
21:08 28.08.2025