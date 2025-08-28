Новини
От догодина: Държавата ще публикува всеки ден цените на 101 групи продукти

28 Август, 2025 20:19 527 14

Всеки ще може да ги сравнява на сайта kolkostruva.bg – от 1-ви януари до 8-ми август, когато изтича периодът на двойно обозначение на цените – и в лева, и в евро.

От догодина: Държавата ще публикува всеки ден цените на 101 групи продукти - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

С настъпването на 2026-а година всеки ден държавата ще публикува цените на 101 групи продукти от голямата потребителска кошница – хранителни стоки от първа необходимост и лекарства, информират от Нова телевизия. Всеки ще може да ги сравнява на сайта kolkostruva.bg – от 1-ви януари до 8-ми август, когато изтича периодът на двойно обозначение на цените – и в лева, и в евро.
Хляб, яйца, мляко и млечни продукти, различни видове месо и колбаси, олио и консерви, плодове и зеленчуци, детски храни и сладкарски изделия, безалкохолни и алкохолни напитки. Както и редица лекарства – включително ваксини, медикаменти за простудни заболявания, възпаления и обезболяващи. Пълният списък вече е публикуван на страницата на Комисията за защита на потребителите.
Зад всяка от включените 101 стоки стоят десетки отделни артикули – тъй като търговците трябва да отчитат всяка марка от дадената група. Задължени да публикуват тази ежедневна информация са търговските вериги с оборот над 10 милиона лева за предходната финансова година.
Всеки ден между 7:00 и 12:00 часа на обяд те ще трябва да публикуват подробна информация за всеки свой артикул, попадащ във всички 101 групи стоки – на собствения си уебсайт и в електронния портал на Комисията за защита на потребителите. Като задължението си пред държавата ще трябва да спазват всеки ден – включително в събота, неделя и на официалните празници.


България
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    5 0 Отговор
    Почитания към колегата който измисли най точната дата за нашите управляващи - Неможачи !!!

    20:21 28.08.2025

  • 2 Ха,ха

    6 0 Отговор
    Всеки ден да публикува списъци с фирми на водната мафия, мутренско рекетьорски ЦГМ фирмички, концесии и много други.

    20:22 28.08.2025

  • 3 Публикации не хранят.

    4 0 Отговор
    А цена за хляб от 500гр. до 1кг. е поредната малоумщина на тиквената администрация.

    20:24 28.08.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 0 Отговор
    Цените КЪДЕ 😣
    В склада или на рафта в магазина🤔❓
    В София или в с. Горно Уйно 🤔❓

    20:24 28.08.2025

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    А СПИСЪК НА НАДЦЕНКИТЕ
    ЩЕ ИМА ЛИ ?

    20:26 28.08.2025

  • 6 1917

    9 0 Отговор
    Цените не са повишени - просто са променени като валута - цифровата стойност в лева се прехвърли в евро - хляб 1.7 лева - вече в евро, масло 4 лева - сега 4 евро, кашкавал и сирене - по същия начин, кафето на зърна от 25 лева - сега 25 евро, шоколадите - и те така и така на всеки километър по един ообесен мминистър

    20:26 28.08.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 0 Отговор
    И като чета в списъка ракия 07л
    цена примерно 10лв,
    а в търговска верига я видя за 15 лв 🤔
    на касата ще я платя 10лв ли ❓

    20:27 28.08.2025

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ЕДНА ХРАНИТЕЛНА ВЕРИГА ХРАНИ
    ОСНОВНО АКЦИОНЕРИТЕ СИ
    .....
    АКО НЯМА АКЦИОНЕРИ ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА
    ПАК МОЖЕ ДА РАБОТИ :)

    20:34 28.08.2025

  • 9 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Всичките ни съседи ядат истинска храна на половината цена у нас а на нас Тиквата и Шиши пробутват ментета на двойни цени.

    20:37 28.08.2025

  • 10 Нека

    2 0 Отговор
    Бъдат така добри и да публикуват цените от януари до днес. От утре можем и ниЙ да ги следим. Ще ги вдигат до нова година и после ще има :казахме ли ви че няма да има поскъпване као влезе еврото ? Наглеци , безпардонни мошеници

    20:53 28.08.2025

  • 11 Феникс

    6 0 Отговор
    А външният дълг ще публикува ли?

    20:54 28.08.2025

  • 12 Мафията пак ще ни лъже с цените, а те са

    6 0 Отговор
    Все по високо в небето! Инфлацията как е има я или сме в дефлация смешниците лъжливи!

    20:55 28.08.2025

  • 13 От Догодина !

    5 0 Отговор
    От Догодина !

    Вървете !

    Да се !

    Гръмнете !

    20:59 28.08.2025

  • 14 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Всеки ден по два пъти . Сутрин и вечер.

    21:08 28.08.2025

