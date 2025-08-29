Новини
Тежка прокоба над семейството на Никола Бургазлиев: След инцидента майка му получила инсулт

29 Август, 2025 16:48 1 157 15

  • слънчев бряг-
  • атв-
  • атв атентат-
  • пометени-
  • никола бургазлиев

На фона на тази мрачна картина се разкрива личната трагедия на семейството

Тежка прокоба над семейството на Никола Бургазлиев: След инцидента майка му получила инсулт - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Зловеща серия от събития се стоварва над семейството на 18-годишния Никола Бургазлиев от Несебър – младежът, който на 14 август с АТВ помете петима души на тротоара в Слънчев бряг.

Денят, в който гумите на машината премазаха малкия 4-годишен Марти и изпратиха майка му Христина в мозъчна смърт, ще остане завинаги белязан не само за пострадалите, но и за целия род на Бургазлиеви.

В петък на 22 август хиляди се събраха пред Съдебната палата в Бургас, където протестираха срещу решението на съдия Никола Дойчев от РС-Несебър, който наложи на Бургазлиев мярка за неотклонение "домашен арест", вместо да го остави зад решетките още от деня на сблъсъка.

Въззивната инстанция обаче не беше така благосклонна към обвиняемия и го прати в ареста. Съдия Ангел Гагашев от Бургаския окръжен съд прецени, че 18-годишният несебърлия трябва да бъде в ареста, а предвид състоянието на пострадалите Прокуратурата реши да преквалифицира обвинението - в причиняване на тежка телесна повреда или дори на смърт. Тогава стана ясно, че Бургазлиев е заплашен с от 15 до 20 години затвор.

Във вторник излезе експертизата на Никола Бургазлиев, която отчете, че в кръвта и урината на момчето има следи от марихуана.

"Експертизата не борави с условности, тя е категорична относно наличието на въпросното наркотично вещество или по-скоро неговата активна съставка - тетрахидроканабинол", посочи окръжният прокурор Георги Чинев.

Това означава, че правната квалификация на обвинението отново ще бъде променена - в умишлено причиняване на тежка телесна повреда и със сигурност Бургазлиев ще бъде пратен за дълго време в затвора.

По време на мирния протест пред Съдебната палата в Бургас близки на 4-годишния Марти и майка му Христина изразиха съмнение, че родителите на обвиняемия може да повлияят на процеса, тъй като са служители на Областната дирекция на МВР. Бащата на Никола - Георги Бургазлиев е полицай в РУ-Несебър, а майка му Роса Ралева - разследващ полицай към отдел "Криминална полиция" на същото районно управление.

Георги Бургазлиев е оперативен служител и не заема шефско място, както твърдяха протестиращите.

Той отговаря за инструктажите на редовите полицаи и тези, които са командировани по морето. Занимава се и с документацията по отпуските и болничните дни на органите на реда в РУ-Несебър. Това на практика означава, че едва ли думата му ще бъде чута или взета под внимание, за да повлияе на разследване с толкова голям риск.

На фона на тази мрачна картина се разкрива личната трагедия на семейството.

Майката на Никола – Роса Ралева, не издържа на напрежението и получава тежък инсулт още на 14 август. Днес тя продължава да лежи в болница на системи, съсипана е както от здравословни проблеми, така и от позора, който застигна детето ѝ. Тя дори не е успяла да зърне сина си, отведен в ареста веднага след удара. Това каза за Флагман.бг близка нейна приятелка.

"Здравословното ѝ състояние като цяло не е добро. Тя е много притеснителна жена. Не знам как би повлияла на разследването, след като е на системи. През последните месеци няколко пъти пуска отпуск, за да пътува до София по медицински причини", допълни още нейната приятелка.

А съдбата, сякаш иска да изпита колко още може да понесе този род, им поднася и други удари.

Само ден преди фаталната катастрофа в Слънчев бряг, дъщерята на Роса Ралева от първия ѝ брак е съобщила щастлива новина, че ще става майка. Но радостта им трае твърде кратко, буквално няколко часа – дъщерята на Георги Бургазлиев от първия му брак, която е омъжена и живее в Германия, попарва семейството с вестта, че току-що е диагностицирана с тежко заболяване.

Така в рамките на два дни над семейството се стоварва лавина от събития – от радостта на предстоящо ново начало, през ужаса на катастрофата, до безмилостната диагноза, която отнема надежда.


  • 1 Алекс

    24 1 Отговор
    Това адвоката на убиеца ли го е писал?

    16:53 29.08.2025

  • 2 ВКК 567

    16 1 Отговор
    Дори всичко това да е вярно, това не пречи той да е ВИНОВЕНЮ за катастрофата!

    16:54 29.08.2025

  • 3 Румен

    17 2 Отговор
    А баба му добре ли е, че сме загрижани за нея

    16:55 29.08.2025

  • 4 ТИГО

    10 0 Отговор
    То и аз съм кръгъл сирак ма да ревна ли?

    17:00 29.08.2025

  • 5 ше утрепе и майка си

    7 2 Отговор
    с евро възпитанието си

    Коментиран от #11

    17:03 29.08.2025

  • 6 Сталин

    5 1 Отговор
    Семейство професионални криминали ченгета

    17:03 29.08.2025

  • 7 гост

    4 0 Отговор
    Всеки да си носи кръста! Как си е възпитала отрочето, че да не получава инсулт в резултат на възпитанието? А другите "трагедии" в семейството са божа работа и съвпадък!

    17:04 29.08.2025

  • 8 Сталин

    2 0 Отговор
    Ама га ядоха кифтета не реваха

    17:05 29.08.2025

  • 9 Не вярваме

    3 0 Отговор
    Това май не е вярно.Цели се разсейване на съмнението,че са се месили.Как ще има инсулт и адвокатката ще мълчи.Щеше да го огласи още на мярката.Ако има болничен менте,вече друга проверка май трябва да има.

    17:06 29.08.2025

  • 10 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    Каквото си посял..

    17:08 29.08.2025

  • 11 Пахур

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "ше утрепе и майка си":

    На бургазлии възпитанието им е Съветско от Лукоил.

    17:08 29.08.2025

  • 12 Исторически парк

    0 0 Отговор
    Като се опитваш да подменяш проби за наркотици така става 😉

    17:09 29.08.2025

  • 13 Айде айде

    1 0 Отговор
    Не може ченгеджийката да има тежък инсулт и да има купон в къщата им?!Въртели са това.Тези са за гонене от системата

    17:09 29.08.2025

  • 14 Програмист

    0 0 Отговор
    Тая гербава рода трябва да бъде затрита до 9то коляно! Чакаме и бащата да си отива!!!

    17:10 29.08.2025

  • 15 Декар

    0 0 Отговор
    Започва да прилича на древногръцка трагедия.Таткото как е?И тук първи брак,втори брак.Не разбираме какво общо имат фалшивите болести на мама.Лицето Никола трябва да отговоря за убийството на майката.Това си е тероризъм.Защо не се блъсна в насрещната кола?Съсипа живота на куп семейства.И продължават с всички средства да го отърват от присъда.Какви мерзавци.Подаването на оставки и на двамата,е най-малкото нещо което трябва да сторят.

    17:10 29.08.2025

