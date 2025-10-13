Новини
България
Роднините на Христина Здравкова са готови на протести

13 Октомври, 2025 08:04 546 3

  • христина здравкова-
  • никола бургазлиев-
  • атв-
  • катастрофа-
  • слънчев бряг-
  • съд

Те изказват дълбокото си възмущение и несъгласие с опитите да бъде наложена противоречива съдебна практика

Роднините на Христина Здравкова са готови на протести - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Семейството на Христина Здравкова изрази възмущение от искането на обвиняемия Никола Бургазлиев делото да започне отначало. Роднините предупреждават, че оспорването на актовете на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов може да осуети процеса и да доведе до освобождаване на обвиняемия, затова са готови на протести. Делото срещу Бургазлиев, който блъсна Христина и нейния 4-годишен син Мартин, е за предумишлено убийство.

Това става ясно от разпространена до медии декларация от семейство Здравкови.

Роднините предупреждават, че са готови на протести, за да не допуснат обвиняемият да излезе на свобода. Те настояват също за оставката на председателя на ВКС Галина Захарова.

Те изказват дълбокото си възмущение и несъгласие с опитите да бъде наложена противоречива съдебна практика, поставяща под риск от нищожност актовете на и.ф. Борислав Сарафов. В частност, особено притеснителни са опитите за политически шантаж и влияние в съдебната система, чрез налагане на спорни решения, засягащи широк кръг от обществени отношения. В това число делото за убийството на нашата сродница Христина Здравкова и осакатяването на детето ни Мартин Здравков.

Делото за катастрофата се водеше по съмнителен начин от местните разследващи органи, затова апелирахме и протестирахме то да бъде преместено от нашия съдебен район - Несебър. След многоброен протест това се случи с постановление на и.ф. Борислав Сарафов.

Вече разследвано от НСлС, това дело придоби друг ход - бе формулирано ново обвинение в предумишлено убийство. Разследването приключи изключително бързо и само довършването на две експертизи го делеше от внасяне в съда.

Това вече не е ясно дали ще се случи. След две решения на състави на ВКС, широко прокламирани от председателя на същия съд г-жа Захарова, вратата на убиеца на Христина е отворена. Той може да напусне ареста и всички действия по това разследване да бъдат опорочени.

На 10.10.2025 г. е входирано точно това искане от неговата защита, позовавайки се на цитираната в решенията на ВКС нелегитимност на и.ф. Борислав Сарафов.

Двата състава на ВКС, издали тези абсурдни решения, изобщо не си дадоха сметка за последиците от тези актове.

Въпреки че компетентен съд за това не е ВКС, а ВАС, тези решения дават шанс на убийци като Никола Бургазлиев да излязат спокойно на свобода и да убият невинни хора отново, посочват семейство Здравкови.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    6 0 Отговор
    Системата е гнила и мирише на голямо Д

    08:07 13.10.2025

  • 2 Евгени от Алфапласт

    7 0 Отговор
    Най-добре да го пречукат. Както праввт мутрите с полицейски униформи от ОПГ-МВР.

    08:07 13.10.2025

  • 3 Това самвнушения на оня

    3 2 Отговор
    Сиянския психопат. Той има защо да се страхува, ако Сарафов го отстранят. Защото ще излезе истината за тъмта му, кой о е физмческия убиец на дъщеря му, а един човецещ неоправдано дълго лежи в ареста!

    08:21 13.10.2025

