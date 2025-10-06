Новини
Ексминистър: Златни пясъци и "Слънчев бряг" са застроени върху дюни, запечатани са реки

6 Октомври, 2025 10:28

Според експерт виновни за бедствието в „Елените” са общината, ДНСК и Басейнова дирекция

Ексминистър: Златни пясъци и "Слънчев бряг" са застроени върху дюни, запечатани са реки - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Курортите Златни пясъци и "Слънчев бряг" са застроени върху дюни, запечатани са реки. В София също има строежи върху реки, както и в "Константин и Елена". Строежът върху реки и речни легла е масова практика. Това каза бившият министър на околната среда и водите Юлиан Попов в ефира на "Здравей, България" по повод бедствието, причинило огромни щети и взело жертви в "Елените".

По думите му законът е дефектен и неясен относно строителните дейности. "Потопът в "Елените" е бил причинен от необичайно високи количества дъжд. Трябваше да очакваме валежите. През 2023 г. станаха големите наводнения около Царево и тогава изготвихме доклад. Един от факторите е климатичните промени, които ще донесат все повече екстремни явления. Много е важно да се направи сериозно разследване на всички фактори, довели до бедствието. Често се оказва натиск върху кадастъра да не се включват реки и дюни - има и израз за подобни случаи - "дюнна слепота", обясни още Попов.

"В "Елените" има две реки - Дращела и Козлука. Върху тях са строени сгради, което е абсолютно недопустимо. Да търсим кой е разрешил това би било въпрос на обществена допустимост. Не е една партия или един човек. Вероятно са били нужно много подписи, включително на Басейнова дирекция. Масово се строи върху дерета, дюни (естествена защита от натиска на морето) и реални реки", добави бившият министър.

Експертът по природни бедствия Атанас Кръстанов посочи, че има няколко правни норми, засягащи речните корита: Законът за водите, за устройство на териториите, за МОСВ. "В тях изрично е упоменато - забранено е всякакво строителство върху речни легла. По водосборните зони и речните корита асфалтиране и бетониране абсолютно не е разрешено. Това е престъпно строителство, а отговорността е на общината, ДНСК, Басейнова дирекция. Тези институции трябва да бъдат съдени. Тъй като строителството е незаконно, трябва постройките да се премахнат. Да изменяш речно корито е престъпно", категоричен е Кръстанов.

На свой ред експертът по климат, енергия и зелени политики Георги Стефанов изрази мнение, че трябва да се наблегне на превенцията. "Строителството върху речни корита в цялата страна трябва да бъде разрушено, защото е незаконно. Подробните и общите устройствени планове могат да покажат кои са те. Вероятно става дума за стотици обекти. В почти всяко населено място има такива - в нарушение на Закона за водите. Климатът се изменя, наводненията буквално са всяка втора година, може да станат навсякъде. Държавата трябва да предприеме действия рисковите територии да бъдат описани и впоследствие - застраховани", смята Стефанов.


  • 1 как така виновни ще има?

    18 1 Отговор
    глупости, няма виновни , може да е виновен само путин

    Коментиран от #4

    10:30 06.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 град КОЗЛОДУЙ

    12 2 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    10:31 06.10.2025

  • 4 Путин

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "как така виновни ще има?":

    Верно съм виновен.. Трябваше да пратя орешник в българското народно събрание

    10:32 06.10.2025

  • 5 дядо поп

    8 6 Отговор
    Дубай и Емиратствата също са построени върху дюни , Лондон е запечатал Темза с шлюзове и какво от това. В цял свят си има градове изградени върху дюни и повечето от големите градове са край реки , но си имат държави и управници а не като нас крадци и безхаберници.

    10:35 06.10.2025

  • 6 СЕГА ЛИ ГО ЗАБЕЛЯЗАХТЕ?

    15 0 Отговор
    При мутрокрацията няма правила. И понеже става дума за много нискоинтелигентни същества, природата периодично им показва защо съществуват правилата за застрояване!

    10:40 06.10.2025

  • 7 Факт

    9 0 Отговор
    Едва ли повече хора ходят на море, отколкото някога. Но природата е унищожена почти навсякъде, а някога не беше така!

    10:58 06.10.2025

  • 8 Ганя Путинофила

    4 7 Отговор
    А Тиквата хариза Камчия на маскалите!

    Коментиран от #11

    11:02 06.10.2025

  • 9 Нов Поп Кръстю

    3 1 Отговор
    Предателят Юлиан Попов в ефира на "Здравей, България" по повод бедствието, причинило огромни щети и взело жертви в "Елените", обвини себе си и създателите си.

    11:04 06.10.2025

  • 10 Евроатлантизъм сър

    6 1 Отговор
    Прошка няма!

    11:05 06.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Лост

    3 0 Отговор
    Важно е да има къщи за птиченца като в Приморско.

    11:15 06.10.2025

  • 14 НАКО ТАКОВ

    2 0 Отговор
    ТО ХОТЕЛИТЕ ,КЪЩИТЕ, ВИЛИТЕ ТАМ СА ПОВЕЧЕТО НА ДЕПУТАТИ ОТ БЪЛГАРИЯ.
    ТЕ ИМАТ ИМУНИТЕТИ И ЗАКОНА ТРУДНО ГИ ЛОВИ ОНБАШИЙ.

    11:20 06.10.2025

  • 15 някой

    2 0 Отговор
    мн лесно може да се хване кой е подписвал, само желение да има. то в случая е задължително ама всяко чудо за три дни...............

    Коментиран от #16

    11:27 06.10.2025

  • 16 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "някой":

    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH

    11:30 06.10.2025

