Голям пожар в Хасковско

Голям пожар се разрази в района на хасковско село Бодрово и над два часа огнеборци и доброволци се борят с пламъците, съобщи "Нова телевизия".
На място са изпратени четири противопожарни автомобила, а към тях са се присъединили и местни жители, които помагат в овладяването на стихията. Няма информация за пострадали хора или застрашени къщи.
Ситуацията продължава да се следи, като се очаква огънят да бъде локализиран в следващите часове.
