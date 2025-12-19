Мартин Карбовски: В София - протести, а Петър Дилов се забавлява в "Хаят Правец" ВИДЕО

Докато снощи в София течеше протеста срещу Статуквото, в хотел "Хаят Правец", напук на хората в София течеше песен на Ивана за преминаване на червено. И да, вече ви псуват. Ако приемем, че имате право на премиални и коледен купон, Господни Министър на икономиката, Петър Дилов, то приемете и нашето право да знаем колко струваше на данъкоплатеца тази чалга. И най вече - вярно ли е, че министерство на икономиката е наело 129 стаи в "Хаят"?!
Това разкри във "Фейсбук" Мартин Карбовски.
Една стая в "Хаят" в букинг започва от 125 евро. Дали само спането за сметка на данъкоплатеца е излязло повече от 40 000 лева? Поправете ме, ако греша.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #8
13:27 19.12.2025
2 Последния Софиянец
13:27 19.12.2025
3 Дориана
13:28 19.12.2025
4 Пич
- Още като ме изведе в ресторанта на първата среща , и си поръча смути и натурален сок , а аз двойна гроздова , разбрах че тази връзка няма бъдеще. Аз започах да го харесвам , а га ди ната мене - не !
13:30 19.12.2025
5 Ето за това
Коментиран от #7
13:33 19.12.2025
6 Лора
13:33 19.12.2025
7 Абе не бе
До коментар #5 от "Ето за това":Ама те ги изъеглиха и ги дадоха безвъзмездно на украйна.
13:37 19.12.2025
8 Информация като реклама
До коментар #1 от "Българин":Де факто това е реклама на "Хаят Правец", така че за съжаление може и да се окажеш прав..
13:38 19.12.2025
9 Гост
14:06 19.12.2025
10 ООрана държава
14:07 19.12.2025
11 Антидържавата
Затова ни управляват чалгари :(
... Дано да греша.
14:19 19.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 то държава няма
14:30 19.12.2025
14 Не, че нещо ама...
Коментиран от #15
14:33 19.12.2025
15 Бай Ху (By Who)
До коментар #14 от "Не, че нещо ама...":Казва се Бурж господине, в Дубай са франкофони.
14:41 19.12.2025
16 Браво
14:43 19.12.2025