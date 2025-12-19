Новини
Мартин Карбовски: В София - протести, а Петър Дилов се забавлява в "Хаят Правец" ВИДЕО

19 Декември, 2025 13:23 2 130 16

Дали само спането за сметка на данъкоплатеца е излязло повече от 40 000 лева?

Мартин Карбовски: В София - протести, а Петър Дилов се забавлява в "Хаят Правец" ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук/Мартин Карбовски
Мартин Карбовски Мартин Карбовски журналист

Докато снощи в София течеше протеста срещу Статуквото, в хотел "Хаят Правец", напук на хората в София течеше песен на Ивана за преминаване на червено. И да, вече ви псуват. Ако приемем, че имате право на премиални и коледен купон, Господни Министър на икономиката, Петър Дилов, то приемете и нашето право да знаем колко струваше на данъкоплатеца тази чалга. И най вече - вярно ли е, че министерство на икономиката е наело 129 стаи в "Хаят"?!

Това разкри във "Фейсбук" Мартин Карбовски.

Една стая в "Хаят" в букинг започва от 125 евро. Дали само спането за сметка на данъкоплатеца е излязло повече от 40 000 лева? Поправете ме, ако греша.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 30 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    15 43 Отговор
    Карбовски се е доказал като абсолютен боклук. За пари прави всичко, без ограничения.

    Коментиран от #8

    13:27 19.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    51 4 Отговор
    Докато снощи мръзнехме по улиците в Правец в хотел Хаят министерството на икономиката си прави коледен купон за 200 000 лв понеже направиха супер бюджет.

    13:27 19.12.2025

  • 3 Дориана

    40 4 Отговор
    Колко нагъл и арогантен може да бъде човек, който си въобразява, че чрез диктатура и мафиотско управление може да подчини един цял народ превръщайки го в подчинено стадо? Народа, Борисов не е стадо и лош материал. Борисов и Пеевски са тотално провалени политици , които изобщо нямат място в Парламента и политиката. ГЕРБ / СДС се сриват надолу и никога повече не могат да управляват самостоятелно. Особено пък с Пеевски. Ако искат да предизвикат кървава революция в България тогава да продължават да се мислят за узурпатори. Борисов и Пеевски за вредни за България. Не само , че натресоха корупция, мафия, олигархия , полицейщина, зависими СЪД и Прокуратура , но продажниците и узурпаторите са готови да вкарат България във война с Русия и да изпратят на сигурна смърт невинни български момчета.. Срам и позор са отвсякъде.

    13:28 19.12.2025

  • 4 Пич

    17 2 Отговор
    Мимето:
    - Още като ме изведе в ресторанта на първата среща , и си поръча смути и натурален сок , а аз двойна гроздова , разбрах че тази връзка няма бъдеще. Аз започах да го харесвам , а га ди ната мене - не !

    13:30 19.12.2025

  • 5 Ето за това

    27 4 Отговор
    Искаха да теглят 40 милиарда заеми и народа да ги връща.

    Коментиран от #7

    13:33 19.12.2025

  • 6 Лора

    17 8 Отговор
    Българското общество очаква по-справедлива и по-близка Европа,а Европа очаква България да й плаща дълговете.

    13:33 19.12.2025

  • 7 Абе не бе

    11 4 Отговор

    До коментар #5 от "Ето за това":

    Ама те ги изъеглиха и ги дадоха безвъзмездно на украйна.

    13:37 19.12.2025

  • 8 Информация като реклама

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Де факто това е реклама на "Хаят Правец", така че за съжаление може и да се окажеш прав..

    13:38 19.12.2025

  • 9 Гост

    11 1 Отговор
    Бойко и шайката му крадат като за последно.

    14:06 19.12.2025

  • 10 ООрана държава

    9 0 Отговор
    Грабят като за последно докато избирателя спи

    14:07 19.12.2025

  • 11 Антидържавата

    11 0 Отговор
    Чалга държава сме!
    Затова ни управляват чалгари :(
    ... Дано да греша.

    14:19 19.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 то държава няма

    4 0 Отговор
    но министерство има......закривай бързо

    14:30 19.12.2025

  • 14 Не, че нещо ама...

    3 0 Отговор
    След като раята търпи, другият купон на министри и управляващи ще е в Бурдж Халифа

    Коментиран от #15

    14:33 19.12.2025

  • 15 Бай Ху (By Who)

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Не, че нещо ама...":

    Казва се Бурж господине, в Дубай са франкофони.

    14:41 19.12.2025

  • 16 Браво

    0 0 Отговор
    на министерството на икономиката! Как ли ще се представят другите министерства?! Например, Здравното министерство може да покани Слави Трифонов с Куку бенд, а МВР Веско Маринов.

    14:43 19.12.2025

