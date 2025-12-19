Мартин Карбовски: В София - протести, а Петър Дилов се забавлява в "Хаят Правец" ВИДЕО

Докато снощи в София течеше протеста срещу Статуквото, в хотел "Хаят Правец", напук на хората в София течеше песен на Ивана за преминаване на червено. И да, вече ви псуват. Ако приемем, че имате право на премиални и коледен купон, Господни Министър на икономиката, Петър Дилов, то приемете и нашето право да знаем колко струваше на данъкоплатеца тази чалга. И най вече - вярно ли е, че министерство на икономиката е наело 129 стаи в "Хаят"?!

Това разкри във "Фейсбук" Мартин Карбовски.

Една стая в "Хаят" в букинг започва от 125 евро. Дали само спането за сметка на данъкоплатеца е излязло повече от 40 000 лева? Поправете ме, ако греша.