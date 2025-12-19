"ДПС-Ново начало": Следим стриктно цените и настояваме за твърди мерки срещу спекулата

Парламентарната група на "ДПС-Ново начало" внимателно и задълбочено следи всички процеси, свързани с преминаването на страната от лев към евро, както и темите, които тревожат българските граждани в навечерието на новата година. Това се посочва в позиция на депутатите от политическата формация до медиите.
"В ежедневната си комуникация с хората народните представители от ПГ на "ДПС-Ново начало" отчитат като основен проблем сериозните притеснения от спекулативно нарастване на цените. Тези опасения се засилват допълнително от продължаващата политическа криза и свързаните с нея съмнения за занижен контрол и недостатъчна санкционна строгост спрямо нарушителите", посочват още депутатите от парламентарната група.
В рамките на своята последователна и активна работа за защита на българските граждани, Парламентарната група на "ДПС-Ново начало" изиска с писмо конкретна информация от компетентните институции - КЗК, КЗП и Комисия по стоковите борси и тържищата информация за конкретни мерки, предприети спрямо търговците, които спекулират, информация за текущото състояние на цените на основните стоки от голямата потребителска кошница, както и за наложените до момента санкции на установени нарушители.
"Парламентарната група на "ДПС-Ново начало" изразява своята категорична загриженост от липсата на достатъчна твърдост и безкомпромисност от страна на контролните органи при всички опити за спекулативно увеличение на цените. Защитата на доходите и интересите на българските граждани изисква реален контрол, навременни действия и ясна отговорност", допълват още от парламентарната група.
1 ООрана държава
15:23 19.12.2025
2 Ъхъъъъъъ
Има турска сега и циганска версия.
Взети заедно не са хич ама хич не са малко.
15:25 19.12.2025
3 Всичките тези комисии
15:25 19.12.2025
4 пешо
Коментиран от #16
15:25 19.12.2025
5 Страната на npaceтата 🐷🐷
Чашата преля – протест в защита на журналистиката пред bTV I 19.12
Поводът е широко разпространената информация за отстраняването на Мария Цънцарова и вероятно на Златимир Йочев като водещи на сутрешния блок.
Мария Цънцарова е обект на политически атаки от години, а през последните месеци срещу нея се води активна кампания в жълтите медии, включително с публикации за нейното сваляне от ефир.
Елате в 18:00 ч. на паркинга пред bTV, за да покажем солидарност с журналистите и ясно да заявим, че чашата на търпението към политическото овладяване на медиите е преляла.
Коментиран от #26
15:25 19.12.2025
6 софето
15:27 19.12.2025
7 Цвете
15:27 19.12.2025
8 ценоразпис
15:28 19.12.2025
9 Цвете
15:29 19.12.2025
10 икономист
15:30 19.12.2025
11 Шишо Шопара
15:31 19.12.2025
12 Една година правиха държава с
15:31 19.12.2025
13 Асен
15:33 19.12.2025
14 сбруя
15:34 19.12.2025
15 Пустиняк
15:36 19.12.2025
16 Дадох ти + но
До коментар #4 от "пешо":Турци и мюсюлмани са различни неща
15:37 19.12.2025
17 КАЗВАМ
15:37 19.12.2025
18 Тома
15:41 19.12.2025
19 Последния Софиянец
15:46 19.12.2025
20 Гост
Коментиран от #31
15:49 19.12.2025
21 Валентин Милевски
Те "следят".
В държавата има една купчина комисии и агенции (с тлъсти заплати),които само СЛЕДЯТ как ежедневно се вдигат цените на всичко.
Следят и.......нищо.
Същото ще е и следенето от тия мазни бандити начело с главния им следващ Шиши Магнитски.
15:50 19.12.2025
22 овчи мозъци
15:51 19.12.2025
23 има ли
15:51 19.12.2025
24 Иванов
Или платена публикация- несериозна шега!
15:52 19.12.2025
25 Eлементарно
15:54 19.12.2025
26 Хаха
До коментар #5 от "Страната на npaceтата 🐷🐷":Марчето е позалебила от паричките на соросови и хич не и дреме колко от бившите ще я защитават на протести
15:55 19.12.2025
27 Дедо
Коментиран от #29
15:58 19.12.2025
28 Вие сте никой
16:00 19.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ПазарЖик
16:07 19.12.2025
31 МНОГО
До коментар #20 от "Гост":ПРАВИЛНО!!!!!!!
16:09 19.12.2025
32 Боруна Лом
16:09 19.12.2025
33 бягай бе
16:10 19.12.2025