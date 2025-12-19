Новини
"ДПС-Ново начало": Следим стриктно цените и настояваме за твърди мерки срещу спекулата

19 Декември, 2025 15:22 696 33

  • дпс-ново начало-
  • цени-
  • стоки-
  • спекула

В рамките на своята последователна и активна работа за защита на българските граждани, Парламентарната група на "ДПС-Ново начало" изиска с писмо конкретна информация от компетентните институции - КЗК, КЗП и Комисия по стоковите борси

"ДПС-Ново начало": Следим стриктно цените и настояваме за твърди мерки срещу спекулата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентарната група на "ДПС-Ново начало" внимателно и задълбочено следи всички процеси, свързани с преминаването на страната от лев към евро, както и темите, които тревожат българските граждани в навечерието на новата година. Това се посочва в позиция на депутатите от политическата формация до медиите.

"В ежедневната си комуникация с хората народните представители от ПГ на "ДПС-Ново начало" отчитат като основен проблем сериозните притеснения от спекулативно нарастване на цените. Тези опасения се засилват допълнително от продължаващата политическа криза и свързаните с нея съмнения за занижен контрол и недостатъчна санкционна строгост спрямо нарушителите", посочват още депутатите от парламентарната група.

В рамките на своята последователна и активна работа за защита на българските граждани, Парламентарната група на "ДПС-Ново начало" изиска с писмо конкретна информация от компетентните институции - КЗК, КЗП и Комисия по стоковите борси и тържищата информация за конкретни мерки, предприети спрямо търговците, които спекулират, информация за текущото състояние на цените на основните стоки от голямата потребителска кошница, както и за наложените до момента санкции на установени нарушители.

"Парламентарната група на "ДПС-Ново начало" изразява своята категорична загриженост от липсата на достатъчна твърдост и безкомпромисност от страна на контролните органи при всички опити за спекулативно увеличение на цените. Защитата на доходите и интересите на българските граждани изисква реален контрол, навременни действия и ясна отговорност", допълват още от парламентарната група.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    34 0 Отговор
    Цената на свинското следите ли? Има ли поевтиняване?

    15:23 19.12.2025

  • 2 Ъхъъъъъъ

    21 2 Отговор
    Лошото е,че ДПС са вече две партии.
    Има турска сега и циганска версия.
    Взети заедно не са хич ама хич не са малко.

    15:25 19.12.2025

  • 3 Всичките тези комисии

    21 1 Отговор
    До ги избраха ГЕРБ и ДПС НН.Защо цяла година не работиха,а цените си хвърчаха.

    15:25 19.12.2025

  • 4 пешо

    15 1 Отговор
    на турска партия лидера домус е те това е чудо

    Коментиран от #16

    15:25 19.12.2025

  • 5 Страната на npaceтата 🐷🐷

    5 13 Отговор
    Днес от 18:00
    Чашата преля – протест в защита на журналистиката пред bTV I 19.12
    Поводът е широко разпространената информация за отстраняването на Мария Цънцарова и вероятно на Златимир Йочев като водещи на сутрешния блок.
    Мария Цънцарова е обект на политически атаки от години, а през последните месеци срещу нея се води активна кампания в жълтите медии, включително с публикации за нейното сваляне от ефир.
    Елате в 18:00 ч. на паркинга пред bTV, за да покажем солидарност с журналистите и ясно да заявим, че чашата на търпението към политическото овладяване на медиите е преляла.

    Коментиран от #26

    15:25 19.12.2025

  • 6 софето

    19 0 Отговор
    Синя зона 2 лева -2 евро .И аз следя цените .

    15:27 19.12.2025

  • 7 Цвете

    13 0 Отговор
    СЕТИЛА СЕ МАРА ДА СЕ ПОБАРА. 🤣 А ДО СЕГА, КАКВО СВЪРШИХТЕ, ОСВЕН, ЧЕ ТЪНКИЯ ОСВОБОДИ 222 " А" КАБИНЕТ А? ЗАБРАВИХ ,ВЕЧЕ Е ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА. СЕГА ДА ГИ ФОТАТ ПО ВРЕМЕ НА ВАКАНЦИЯТА, КОЙ КЪДЕ СЕ ПОДВИЗАВА С МАЛКОТО ПАРИ В ДЖОБОВЕТЕ ИМ.🇧🇬🍀💯🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🌹🇧🇬

    15:27 19.12.2025

  • 8 ценоразпис

    9 0 Отговор
    Днес пазарувах , даже свинското доста е поевтиняло

    15:28 19.12.2025

  • 9 Цвете

    7 0 Отговор
    СЕТИЛА СЕ МАРА ДА СЕ ПОБАРА. 🤣 А ДО СЕГА, КАКВО СВЪРШИХТЕ, ОСВЕН, ЧЕ ТЪНКИЯ ОСВОБОДИ 222 " А" КАБИНЕТ А? ЗАБРАВИХ ,ВЕЧЕ Е ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА. СЕГА ДА ГИ ФОТАТ ПО ВРЕМЕ НА ВАКАНЦИЯТА, КОЙ КЪДЕ СЕ ПОДВИЗАВА С МАЛКОТО ПАРИ В ДЖОБОВЕТЕ ИМ.🇧🇬🍀💯🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🌹🇧🇬

    15:29 19.12.2025

  • 10 икономист

    11 1 Отговор
    КЗК,КЗП , за 2 цента работа не са свършили през годините .

    15:30 19.12.2025

  • 11 Шишо Шопара

    12 1 Отговор
    Само аз мисля за хората. Фалирах Булгартабак хората да не се тровят с тютюневи изделия. Фалирах Лафка хората да не си дават парите за лотарийни билети. Сега държавата искам да фалирам за да няма корупция.

    15:31 19.12.2025

  • 12 Една година правиха държава с

    7 1 Отговор
    главно Д с Боце от Банкя са цените, ами цените при вас са такива каквито са ве тарикати!

    15:31 19.12.2025

  • 13 Асен

    13 1 Отговор
    Каква полза от наблюдатели?

    15:33 19.12.2025

  • 14 сбруя

    16 1 Отговор
    Следите стриктно бабината си! Цените на храните са си все високи и никой от вас нищо не прави по въпроса. Следите си заплатите.

    15:34 19.12.2025

  • 15 Пустиняк

    7 0 Отговор
    Малей, ега ти следотърсачите! Бива ли да сте толко кьопави, бе?!?

    15:36 19.12.2025

  • 16 Дадох ти + но

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "пешо":

    Турци и мюсюлмани са различни неща

    15:37 19.12.2025

  • 17 КАЗВАМ

    8 0 Отговор
    ПРЕСТАНЕТЕ С ЛОЗУНГИТЕ СИ! НИЩО НЕ СЛЕДИТЕ, А САМО КРЕЩИТЕ! СПЕКУЛАТА Я ИМА ЕЖЕМИНУТНО, А ВИЕ ВСЕ ЕДНО СТЕ СЛЕПИ, ЕДИНСТВЕНО ГРАЧЕНЕТО ВИ ЧУВАМЕ, НО ТОВА НЕ СПИРА СПЕКУЛАТА!

    15:37 19.12.2025

  • 18 Тома

    8 0 Отговор
    Тези ни мислят за п.рости както електората им.Цените от май месец не са спрели бе юнаци

    15:41 19.12.2025

  • 19 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Цените ги дигат борсите на Шиши и Бойко да накажат народа който ги свали.

    15:46 19.12.2025

  • 20 Гост

    5 0 Отговор
    Който вярва на тия ДЕРИБЕИ или е много пр"ост или краде заедно с тях. Трети вариант няма!

    Коментиран от #31

    15:49 19.12.2025

  • 21 Валентин Милевски

    2 1 Отговор
    И тия се загрижили за хората.
    Те "следят".
    В държавата има една купчина комисии и агенции (с тлъсти заплати),които само СЛЕДЯТ как ежедневно се вдигат цените на всичко.
    Следят и.......нищо.
    Същото ще е и следенето от тия мазни бандити начело с главния им следващ Шиши Магнитски.

    15:50 19.12.2025

  • 22 овчи мозъци

    5 1 Отговор
    Какво следите бе дерибеи и феодали такива Вие активно участвате в увеличаването на цените спекулата ,лъжите измамите ,защото това далаверата и търговията ,мародерстването ви е в кръвта бе изедници такива.Няма как дя излъжите вече не хората ,а българските граждани и българския народ Вашите неграмотни хора скора ще осъзнаят как заплатите са намалени от лв на половина в евро и как цените се качили двойно от лв. в в евро

    15:51 19.12.2025

  • 23 има ли

    5 0 Отговор
    някой да вярва на българските "политици"-мошеници и неможачи не вярвам

    15:51 19.12.2025

  • 24 Иванов

    7 1 Отговор
    Това някакъв майтап ли е?
    Или платена публикация- несериозна шега!

    15:52 19.12.2025

  • 25 Eлементарно

    6 1 Отговор
    " " ДПС-Ново начало": Следим стриктно ... спекулата " Да не би някой да вземе повече от тях

    15:54 19.12.2025

  • 26 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Страната на npaceтата 🐷🐷":

    Марчето е позалебила от паричките на соросови и хич не и дреме колко от бившите ще я защитават на протести

    15:55 19.12.2025

  • 27 Дедо

    6 0 Отговор
    Нещата накрая ще стигнат до гражданска война ..Тази мутация на ДПС става вече ненормална .тоя руши държавността .

    Коментиран от #29

    15:58 19.12.2025

  • 28 Вие сте никой

    4 1 Отговор
    За да следите цените не@астници долни мръсни !!!!

    16:00 19.12.2025

  • 30 ПазарЖик

    1 0 Отговор
    Не ви знам какво следите, но на пазар Красно село 10 сушени чушки са 12лв.

    16:07 19.12.2025

  • 31 МНОГО

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    ПРАВИЛНО!!!!!!!

    16:09 19.12.2025

  • 32 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    САМО ГИ ГЛЕДАТЕ! ВАШАТА.............

    16:09 19.12.2025

  • 33 бягай бе

    2 0 Отговор
    нармаг -наместини партомия......

    16:10 19.12.2025

