Депутатите излязоха във ваканция до 14 януари

Костадин Ангелов удари звънеца на последното за годината редовно заседание.
Депутатите излизат във ваканция от 22 декември до 10 януари, съгласно правилника за работа на Народното събрание, обяви председателстващият заседанието Костадин Ангелов след края на парламентарния контрол.
Следващото редовно пленарно заседание е на 14 януари, сряда от 9:00 часа, добави той и пожела на всички весели празници, предаде БТА.
Преди да закрие заседанието Ангелов съобщи, че съгласно правилника на НС и във връзка с подаденото заявление на Андрей Чорбанов за напускане на групата на "Има такъв народ", който обаче остава нечленуващ в парламентарна група народен представител, Чорбанов се освобождава като председател и член на комисията по образование и като член на здравната комисия.
Преди края на последното заседания за годината парламентът прие на първо и второ четене в едно заседание Законопроект за ратифициране на Споразумението за принос между Република България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) по отношение на Фонд "ЕС за Украйна" .
Окончателно на второ четене споразумението подкрепиха 108 народни представители, а 57 бяха "против". Нямаше въздържали се.
Участието на България във Фонд "ЕС за Украйна" с принос под формата на гаранция в размер на 10 млн. евро е одобрено от Министерския съвет на 11 октомври 2023 г., се посочва в доклада на бюджетната комисия. Издаването на държавната гаранция във връзка с участието на България във Фонда посредством сключване на двете споразумения с ЕИБ, е предвидено в чл. 73, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.
Фондът е част от инициативата на ЕИБ "ЕС за Украйна" и има за цел да даде възможност на държавите членки на Европейския съюз, Европейската комисия и други страни и донори да подкрепят чрез приноса си възстановяването на Украйна. Приносът е доброволен и може да бъде под формата на парична вноска, гаранция или комбинация от двете.
Средствата се използват за гарантиране на операциите на ЕИБ със собствени ресурси в Украйна, както и за предоставяне на инвестиционни грантове и лихвени субсидии, се казва в доклада на бюджетната комисия. В рамките на Фонда се финансират, както проекти в публичния, така и в частния сектор, с основен фокус върху общинската инфраструктура.
Приносът на донорите се урежда със Споразумение за принос, сключено между съответната държава и ЕИБ. В него се определя размерът, видът (парична вноска или гаранция), допустимите операции и др. Във връзка с вноските под формата на гаранция заедно със Споразуменията за принос се сключва и Гаранционно споразумение. При активиране на гаранция всички загуби по операциите на ЕИБ се покриват колективно от всички участващи държави гаранти, пропорционално на дела им във Фонда.
До момента споразумения за принос са подписани от 16 държави от ЕС - Белгия, Италия, Кипър, Дания, Естония, Франция, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Финландия, Хърватия, Испания, Полша, Словакия и Ирландия, като четири от тях са подписали Гаранционни споразумения. Общият размер на участието на всички е 410,3 млн. евро.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
