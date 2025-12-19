Новини
Депутатите излязоха във ваканция до 14 януари

19 Декември, 2025 15:07 910 45

  • парламент-
  • депутати-
  • коледна ваканция

Костадин Ангелов удари звънеца на последното за годината редовно заседание

Депутатите излязоха във ваканция до 14 януари - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Костадин Ангелов удари звънеца на последното за годината редовно заседание.

Депутатите излизат във ваканция от 22 декември до 10 януари, съгласно правилника за работа на Народното събрание, обяви председателстващият заседанието Костадин Ангелов след края на парламентарния контрол.

Следващото редовно пленарно заседание е на 14 януари, сряда от 9:00 часа, добави той и пожела на всички весели празници, предаде БТА.

Преди да закрие заседанието Ангелов съобщи, че съгласно правилника на НС и във връзка с подаденото заявление на Андрей Чорбанов за напускане на групата на "Има такъв народ", който обаче остава нечленуващ в парламентарна група народен представител, Чорбанов се освобождава като председател и член на комисията по образование и като член на здравната комисия.

Преди края на последното заседания за годината парламентът прие на първо и второ четене в едно заседание Законопроект за ратифициране на Споразумението за принос между Република България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) по отношение на Фонд "ЕС за Украйна" .

Окончателно на второ четене споразумението подкрепиха 108 народни представители, а 57 бяха "против". Нямаше въздържали се.

Участието на България във Фонд "ЕС за Украйна" с принос под формата на гаранция в размер на 10 млн. евро е одобрено от Министерския съвет на 11 октомври 2023 г., се посочва в доклада на бюджетната комисия. Издаването на държавната гаранция във връзка с участието на България във Фонда посредством сключване на двете споразумения с ЕИБ, е предвидено в чл. 73, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.

Фондът е част от инициативата на ЕИБ "ЕС за Украйна" и има за цел да даде възможност на държавите членки на Европейския съюз, Европейската комисия и други страни и донори да подкрепят чрез приноса си възстановяването на Украйна. Приносът е доброволен и може да бъде под формата на парична вноска, гаранция или комбинация от двете.

Средствата се използват за гарантиране на операциите на ЕИБ със собствени ресурси в Украйна, както и за предоставяне на инвестиционни грантове и лихвени субсидии, се казва в доклада на бюджетната комисия. В рамките на Фонда се финансират, както проекти в публичния, така и в частния сектор, с основен фокус върху общинската инфраструктура.

Приносът на донорите се урежда със Споразумение за принос, сключено между съответната държава и ЕИБ. В него се определя размерът, видът (парична вноска или гаранция), допустимите операции и др. Във връзка с вноските под формата на гаранция заедно със Споразуменията за принос се сключва и Гаранционно споразумение. При активиране на гаранция всички загуби по операциите на ЕИБ се покриват колективно от всички участващи държави гаранти, пропорционално на дела им във Фонда.

До момента споразумения за принос са подписани от 16 държави от ЕС - Белгия, Италия, Кипър, Дания, Естония, Франция, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Финландия, Хърватия, Испания, Полша, Словакия и Ирландия, като четири от тях са подписали Гаранционни споразумения. Общият размер на участието на всички е 410,3 млн. евро.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    23 0 Отговор
    Малкия Мишо:
    - Дядо , дядо , от какво толкова е болен младият петел който купи ? Всички кокошки по цял ден го носят на гръб по няколко пъти !

    15:07 19.12.2025

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    38 1 Отговор
    БРАВО!
    ВСИЧКАТА РАБОТА СВЪРШИХТЕ,ПОИЗМОРИХТЕ СЕ ,ПРИБРАХТЕ СИ ГОЛЕМИТЕ КОЛЕДНИ И СЕГА У ЧУЖБИНИТЕ...ДА СИ ПОХАРЧИТЕ НА ВОЛЯ...
    БОКЛУЦИ МРЪСНИ!

    15:09 19.12.2025

  • 3 Пустиняк

    23 0 Отговор
    Требва си, они се преработиа.

    15:11 19.12.2025

  • 4 Как

    30 0 Отговор
    Горките те са се преработили много.Ще си почиват да си харчат парите и ще залъгват народа колко ще е добре в ЕЗ както ББ се хвалеше.

    15:12 19.12.2025

  • 5 Дано

    23 0 Отговор
    Да пук...нат от ядене и пиене

    Коментиран от #8

    15:15 19.12.2025

  • 6 Трол

    19 0 Отговор
    След толкова боища през годината е редно да си починат.

    15:16 19.12.2025

  • 7 Най-добре

    30 0 Отговор
    да не се връщат

    15:16 19.12.2025

  • 8 Страхотно

    16 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дано":

    Пожелание/клетва/.

    15:17 19.12.2025

  • 9 ФЕЙК

    18 0 Отговор
    Депутатите получиха растежения и херния от работа! Сега следва да ВАКАНЦУВАТ - едИне и пинИе под девиза: Сбогом чиста съвест/не че съвестта им е чиста/ ДРЪЖ СЕ ЛАКОМ Г.......З!

    15:17 19.12.2025

  • 10 Цвете

    17 0 Отговор
    МНОГО " РАБОТИХА " ,ТА СЕГА ЕДНА ДЪЛГА ВАКАНЦИЯ ДА СИ ОПРЕСНЯТ ГЛАВИТЕ. ДАЛИ ЩЕ ИМА ДРУГ ДОСТОЕН ЧОВЕК В ТРУПАТА НА ИТН, ДА ПОСЛЕДВА КОЛЕГАТА СИ ЧОРБАНОВ? 🇧🇬🐖🎃🤣😮‍💨🤔

15:20 19.12.2025

    15:20 19.12.2025

  • 11 шири

    8 1 Отговор
    Ура,другари! Ще имаме време да не ни занимават с тях.

    15:20 19.12.2025

  • 12 народа

    16 0 Отговор
    Никакво излизане докато не си вземат пълните заплати + коледните бонуси +участията в комисии+командировъчните и всички останали благини !!!

    15:21 19.12.2025

  • 13 злодеида

    18 0 Отговор
    БОКЛУЦИ

    15:21 19.12.2025

  • 14 Коледно

    22 0 Отговор
    Пожелание и никога повече да не стъпят в парламента даже и като туристи😂👋

    15:21 19.12.2025

  • 15 Цвете

    12 0 Отговор
    МНОГО " РАБОТИХА " ,ТА СЕГА ЕДНА ДЪЛГА ВАКАНЦИЯ ДА СИ ОПРЕСНЯТ ГЛАВИТЕ. ДАЛИ ЩЕ ИМА ДРУГ ДОСТОЕН ЧОВЕК В ТРУПАТА НА ИТН, ДА ПОСЛЕДВА КОЛЕГАТА СИ ЧОРБАНОВ? 🇧🇬🐖🎃🤣😮‍💨🤔

    15:21 19.12.2025

  • 16 данакоплтец

    8 0 Отговор
    и аз излизам във ваканция

    15:23 19.12.2025

  • 17 ООрана държава

    17 0 Отговор
    Ба ва у из род ите, един месец ще харчат държавна пара по курорти

    15:24 19.12.2025

  • 18 бай Митко

    18 0 Отговор
    Само като си помисля и ме втриса – Как може ивдивид като Далоолу с каруцарският си език и едвам оправящ българският да определя бъдещето на децата и внуците ни, и преуморен от мачкане на стола и носене на огромния си търбух сега ще ваканцува до 14.01. или данчо ментата или Байрямчо или всичките 240 хрантутника!

    15:24 19.12.2025

  • 19 сурвакар

    13 0 Отговор
    Ами сега ! Ние кого ще сурвакаме за здраве , когато се събудим с еврото ?

    15:25 19.12.2025

  • 20 ДрайвингПлежър

    9 0 Отговор
    Държавата се била тресяла и разпадала... ми нема бе баце, кражбите си вървят, тея що да ходят на работа!

    Интересно превратаджиите от ППДБ не смятат, че депутатите на ГЕРБ и ДПС нямат място в Парламента, както министрите им в Правителството, щото тяхна беше промяната да си "работят" дори и след оставка!
    То си капе - народа да си скача по площадите

    15:25 19.12.2025

  • 21 Герп боклуци

    13 0 Отговор
    Костадин Ангелов удари звънеца на последното за годината редовно заседание..... Тоя се е раздул от плюскане и ботокс

    Коментиран от #28

    15:25 19.12.2025

  • 22 Страната на npaceтата 🐷🐷

    3 4 Отговор
    Днес от 18:00
    Чашата преля – протест в защита на журналистиката пред bTV I 19.12
    Поводът е широко разпространената информация за отстраняването на Мария Цънцарова и вероятно на Златимир Йочев като водещи на сутрешния блок.
    Мария Цънцарова е обект на политически атаки от години, а през последните месеци срещу нея се води активна кампания в жълтите медии, включително с публикации за нейното сваляне от ефир.
    Елате в 18:00 ч. на паркинга пред bTV, за да покажем солидарност с журналистите и ясно да заявим, че чашата на търпението към политическото овладяване на медиите е преляла.

    Коментиран от #30

    15:26 19.12.2025

  • 23 Мухаа ха!

    12 0 Отговор
    Шефа ме уволни,след моя официално депозирана оставка! Но аз продължавам да си получавам 20 бона,а целия отдел от 240 човека, който също трябваше да е уволнен,пак ще си получва 12-14 бона чисто! За награда има и бонус: платена ваканция/ отпуск в размер от 25 дни! По загубен и волски търпелив от българския народ няма, по всички земни кълбета! Яко тупкат топката,да минава време.Вързват ръцете на Радев отвсякъде,за да няма избори през Февруари - Март.Трябва им време,да си подготвят терена извън столицата.Къде,колко,на кого и как.

    Коментиран от #41

    15:26 19.12.2025

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор
    Дреме им на НЕнародните НЕпредставители за народа❗Излязоха си да си ВАКАНЦУВАТ, а народа - евроGEйци го ЯхаЛИ 🤔‼️

    15:33 19.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Горски

    16 0 Отговор
    Тези при какви услоия на труд работят, та имат повече платен отпуск от миньорите? Евала хрантутници! Раздадохте последните милиони на "наши хора", осигурихте заем от 90 милиарда евро за Украйна, окипазихте бюджета, млатихте се в НС и сега е време да се оттеглите в "заслужена" дълга почивка, в очакване на комисионните. А народа, кучета го яли, нали вие и семействата ви сте добре!

    15:35 19.12.2025

  • 27 Ехааааааа

    10 0 Отговор
    Тия прасета едно , че нищо не работят , другото е , че крадат във несвяст , третото е , че са за трепане !!!!!

    15:38 19.12.2025

  • 28 Евгени от Алфапласт

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Герп боклуци":

    Гаджето му го е зарязал. Изневерява му. И сега тоя от мъка само плюска. Като двата шопара тиквун и сфинчо - машинки за ла.йна.

    15:41 19.12.2025

  • 29 Коки

    7 0 Отговор
    Депутатите с по-дълга ваканция от учениците, които все пак ходят на училище, учат, пишат, изпитват ги... А депутатите за пет пари работа не са свършили! Това се казва гьонсурат лък!

    15:43 19.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Валентин Милевски

    9 0 Отговор
    Тия хрантутници няма ли да се засрамят.
    Не стига,че за пет пари работа не са свършили,не стига че лапат огромни заплати,Ами си и докараха отпуска от цял месец.
    То,бива,бива дебелоочие и наглост,на това е много.

    Коментиран от #43

    15:45 19.12.2025

  • 32 Безобразие на властта

    7 0 Отговор
    Тези трябва да бъдат съкратени 50 процента поне, както и цялата държавна и общинска администрация! Отпуска 20 дни в годината и заплата 1500 лв.
    Хората работят и съботите, а получават 1200 лв.

    15:46 19.12.2025

  • 33 Тома

    4 0 Отговор
    И касичката всеки ден през ваканцията прави качинк качинк и се пълни

    15:46 19.12.2025

  • 34 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 0 Отговор
    Скачахате ли за банани 89 скачахте !!

    СЕга ще траете,добитък фрост !!

    15:50 19.12.2025

  • 35 оня с коня

    2 0 Отговор
    измъчения българин ще му се наложи да бачка и на коледа и на нова година за да си купи парче салам + лютеница за да посрещне дядо мраз

    15:54 19.12.2025

  • 36 Ха-ха

    1 0 Отговор
    Докато има балами ще има и тарикати.

    15:55 19.12.2025

  • 37 Въпрос

    2 0 Отговор
    Състоянието на държавата е резултат от тяхната работа..явно ще е пак почивка от почивката..

    16:02 19.12.2025

  • 38 Домашен любимец

    0 0 Отговор
    Символично, последният камбанен звън удари доктор Костадин Ангелов! Докторът е извършил каквото трябва, констатирал е, че тук няма какво повече да се направи, попълнил формуляра и ударил камбаната по липса на парламентарен дядо поп! Парламент финиш! След коледната ще излязат в предизборен отпуск, след това пак ще ги изберете поне 2/2 същия състав!

    16:02 19.12.2025

  • 39 Боли

    2 0 Отговор
    Ги че правителството падна, нали заплатите вървят! Колкото повече протакат повече ще вземат! Свестен в този парламент няма, вместо да бързат за правителство, бюджет те ще го влачат до Великден след това пак ваканция и така до лятото, а през лятото не работят! По добре са и от малките деца!

    16:04 19.12.2025

  • 40 селяк

    1 0 Отговор
    Направо да не се връщат. Няма смисъл от тях...всичките

    16:05 19.12.2025

  • 41 Домашен любимец

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Мухаа ха!":

    Нинова в предни парламенти няколко пъти се опита да прекара чрез гласуване замразяване на депутатските заплати, но ти не гласуваш за нея, нали!? А сега възмутено коментираш, както и аз, както и всички и пак ще ходим за шипки и гледаме брифингите, където уж най мразения ще се изтъпани и с право ще се изперчи - ,,Първа сила! Пак ги бих!.

    16:06 19.12.2025

  • 42 НОВ ПРОТЕСТ

    1 0 Отговор
    Срещу ваканцията на депутатите!
    Никаква ваканция до 30.12. и да са на работа на 05.01.
    Време е да вземем власта в наши ръце.
    Те не спряха да се подиграват и да злоупотребяват с нас.
    След като им плащаме ГОЛЕМИТЕ заплати,редно е ние да им определяме работното време.
    Няма да става както си мислят те.

    16:09 19.12.2025

  • 43 Дас Хаген

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Валентин Милевски":

    Като протестираме мирно така ще е! Виж гърците какво правят блокират държавата и получават своето! Трябваше насила да ги задържим до 04.01 в парламента и щяха да се научат кой ги избира!

    16:13 19.12.2025

  • 44 тия в парламента

    0 0 Отговор
    са от левуново

    16:15 19.12.2025

  • 45 тутуту

    0 0 Отговор
    Аз не разбрах само колко милиарда ще плащат децата ни за Украйна

    16:15 19.12.2025

